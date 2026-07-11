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Le Monde: Нова тактика на Русия затруднява Киев
  Тема: Украйна

Le Monde: Нова тактика на Русия затруднява Киев

11 Юли, 2026 21:59, обновена 11 Юли, 2026 22:02 3 124 44

  • украйна-
  • тактика-
  • русия-
  • война

Френското издание анализира защо противовъздушната отбрана на украинската столица изпитва сериозни затруднения при последните ракетни атаки

Le Monde: Нова тактика на Русия затруднява Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили са променили драстично тактиката си при въздушните удари срещу украинската столица, което прави защитата на града критично трудна, съобщава в свой анализ авторитетното френско издание Le Monde.

Според информацията, при последните масирани атаки в началото на юли, руската армия е заложила на комбинирано изстрелване на балистични ракети от нови траектории и едновременно насочване на стотици дронове от всички посоки, които сменят височината и курса си в движение.

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Данните от терен показват, че противовъздушната отбрана на Киев не е успяла да прихване нито една от балистичните ракети, изстреляни при последните сутрешни нападения, което се дължи и на острия дефицит на ракети-прехващачи за системите Patriot.

Журналистите от Le Monde подчертават, че градът прекарва безсънни нощи под земята, докато руската стратегия умишлено цели претоварване на радарните системи и изтощаване на украинския арсенал на прага на ключови международни срещи.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чекам цели

    55 6 Отговор
    в париж, берлин и лондон...

    22:03 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тая дъфка и вчера я дъфкахте

    36 2 Отговор
    Една и съща дъфка дъфчете два дена от сутрин до вечер
    Нещо ново ще препишете ли?

    Коментиран от #36

    22:08 11.07.2026

  • 5 Не се разбира

    50 3 Отговор
    Зеления ще се предава ли вече?
    От срещата в Турция нищо не успя да изпроси
    Само оплаквателната реч остана

    Коментиран от #41

    22:10 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евродебил

    27 2 Отговор
    Много интересно,че нито руски ракети,нито дронове поразяват основни държавни учреждения,радата т.н,воено министерство,президенство и прочее.Места където бъка от жидове воглаве с кокайн Зеленски.Бият къде ли не,но не и където трябва.Това рязко контрастира със стратегията в Чечния или тази която ционисти и американци прилагат,за обезглавяване на ррежим и съпротива.Но пък ако се вгледа човек в количеството жидове в управлението на Русия от шаломов нататък,ти става ясно,че само шебеси отнасят плувката.от двете страни на фронта.Тищо чудно,че операцията се казваше З(

    Коментиран от #10, #11

    22:15 11.07.2026

  • 8 1111

    35 1 Отговор
    Ааа, не ве - руснаците смениха тактиката и вместо реактивни лопати (те свършиха) фърлят крилати балистични хиперзвукови калистирки с ИИ.

    22:15 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Има ли месо за фронта?

    27 1 Отговор
    Абе месо има ли за фронта?

    Кога ще започнат от тук да събират месо

    22:22 11.07.2026

  • 13 Хса

    27 1 Отговор
    Вие знаете ли половин Украхна не съществува и малка част от Киев е украински главно фашизираните територии,които Русия бомби редовно и демилитализира гкв в вашата териториза свободните съчинения

    22:24 11.07.2026

  • 14 НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ!

    30 2 Отговор
    Взеха да се прокрадват и такива статии...?!

    22:25 11.07.2026

  • 15 сан себестиан

    22 3 Отговор
    Как са се трогнали тези колонизаторски св..не готови да проливат крокодилски сълзи за това ,че Украинското ПВО не е могла да прихване Руски ракети . ? Наскоро в Турция се проведе среща на страните членки на НАТО нито един от представителите не каза една дума -- Мир ? Единствено говореха как да произведат повече и то нов тип оръжия и как да въоръжат алианса с по модерни и по съвременни оръжия .. Путин ид..от те жадуват за кръв за война която трябваше да е пренесена не само в Европа но и в Америка за да разберат какво значи смъrт , разрушения и страдания защото повече от 250 години войните не се в територията на Америка а са извън нея. Те никога няма да се откажат след Украйна ще пожертват Полша , Румъния , България ,Прибалтийските тигри ако продължаваш да фъфлиш ще дойдат отново пред Москва както далечната повече 80 години 1941 година и сега ще се повтори миналата година Немските танкове тъпчеха Руската земя като далечната 1941 година а ти цяла година ги наблюдава без помощно .. Добре ,че Севернокорейските военни с тяхна помощ освободиха Курск . Русия не се отдалечила от пропастта над която виси както 90-те години въпреки се похвали ,че си я спасил тя продължава да виси и ти я влачиш към по лошото - блато от където никога няма да се освободи ще бъде унищожена .

    22:30 11.07.2026

  • 16 ?????

    18 0 Отговор
    Как е перемогата бре?

    22:33 11.07.2026

  • 17 Дааа....

    2 15 Отговор
    Гъделичкате егото на Путин, докато накрая, му изпраскате балтията.

    22:33 11.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    9 3 Отговор
    Останали ли са радари?

    22:42 11.07.2026

  • 20 Бат Вальо

    22 1 Отговор
    Стига бе, а на нас ни казват, че украинците са пред стените на Москва, а Путин се моли за мир ...

    22:45 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Интересно ще стане когато Париж и Берлин започнат да изпитват затруднения при отразяване на ракетните атаки .За това близко бъдеще трябва помислят от френското авторитетно издание Le Monde.

    22:53 11.07.2026

  • 23 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Някой знае ли дали Укрожопите си върнаха Константинова та се кахарят за Kyiv?

    22:56 11.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това още е нищо

    7 1 Отговор
    За да победиш врага, трябва да му превземеш НС, президентската институция, правителството и да подчиниш или замениш държавните институции с нови, подчинени на теб. Русия би трябвало вече това да направи. За какво са им некакви села? Столицата е ключът към победата.

    22:58 11.07.2026

  • 26 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Ае,чао засега.Отивам в близкия "PUB"да гледам мача в компанията на истински Английски фенове и яко бира на промоция по 5£ за пинта.

    Коментиран от #31

    22:59 11.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Видиш ли милен гномчев

    2 4 Отговор
    Значи е руска пропаганда

    23:10 11.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тя страшна промоция

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    5 паунда за пинта......

    23:13 11.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 az СВО Победа 81

    1 4 Отговор
    Само от млатеене разбира блатара и копейката му продажна!

    23:16 11.07.2026

  • 35 Софиянец

    1 6 Отговор
    Важното е трепането на ушанки да не спира.

    23:17 11.07.2026

  • 36 ужас

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тая дъфка и вчера я дъфкахте":

    Така е защото путин всеки ден троши орехи на главата на зеленски

    23:23 11.07.2026

  • 37 Име

    3 1 Отговор
    Не мога да си обясня с какъв акъл запада воюва с Русия като е ясно че в един момент ако нещата твърде много се закучат руснаците ще натиснат куфарчето.

    Коментиран от #39

    23:26 11.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пхахта в психопата

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Име":

    на по петвта година ли се сети за копчето?

    23:36 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Трепача

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не се разбира":

    На Зелената хлебарка месеците му да преброени.После ще изчезне и ще тори почвата

    23:39 11.07.2026

  • 42 Топчето

    0 0 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    23:41 11.07.2026

  • 43 ?????

    0 1 Отговор
    Уф.
    А колко беше просто.
    Не пипайте общия език и общата история.
    Търгувайте и с Европа и с Русия.

    23:54 11.07.2026

  • 44 Zахарова

    0 0 Отговор
    ГОРИМ!
    Нищо не може да ни спаси

    23:54 11.07.2026

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