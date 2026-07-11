Le Monde: Нова тактика на Русия затруднява Киев

Руските сили са променили драстично тактиката си при въздушните удари срещу украинската столица, което прави защитата на града критично трудна, съобщава в свой анализ авторитетното френско издание Le Monde.

Според информацията, при последните масирани атаки в началото на юли, руската армия е заложила на комбинирано изстрелване на балистични ракети от нови траектории и едновременно насочване на стотици дронове от всички посоки, които сменят височината и курса си в движение.

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Данните от терен показват, че противовъздушната отбрана на Киев не е успяла да прихване нито една от балистичните ракети, изстреляни при последните сутрешни нападения, което се дължи и на острия дефицит на ракети-прехващачи за системите Patriot.

Журналистите от Le Monde подчертават, че градът прекарва безсънни нощи под земята, докато руската стратегия умишлено цели претоварване на радарните системи и изтощаване на украинския арсенал на прага на ключови международни срещи.