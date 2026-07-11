Le Monde: Нова тактика на Русия затруднява Киев

Руските сили са променили драстично тактиката си при въздушните удари срещу украинската столица, което прави защитата на града критично трудна, съобщава в свой анализ авторитетното френско издание Le Monde.
Според информацията, при последните масирани атаки в началото на юли, руската армия е заложила на комбинирано изстрелване на балистични ракети от нови траектории и едновременно насочване на стотици дронове от всички посоки, които сменят височината и курса си в движение.
Данните от терен показват, че противовъздушната отбрана на Киев не е успяла да прихване нито една от балистичните ракети, изстреляни при последните сутрешни нападения, което се дължи и на острия дефицит на ракети-прехващачи за системите Patriot.
Журналистите от Le Monde подчертават, че градът прекарва безсънни нощи под земята, докато руската стратегия умишлено цели претоварване на радарните системи и изтощаване на украинския арсенал на прага на ключови международни срещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чекам цели
22:03 11.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тая дъфка и вчера я дъфкахте
Нещо ново ще препишете ли?
Коментиран от #36
22:08 11.07.2026
5 Не се разбира
От срещата в Турция нищо не успя да изпроси
Само оплаквателната реч остана
Коментиран от #41
22:10 11.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евродебил
Коментиран от #10, #11
22:15 11.07.2026
8 1111
22:15 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Има ли месо за фронта?
Кога ще започнат от тук да събират месо
22:22 11.07.2026
13 Хса
22:24 11.07.2026
14 НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ!
22:25 11.07.2026
15 сан себестиан
22:30 11.07.2026
16 ?????
22:33 11.07.2026
17 Дааа....
22:33 11.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
22:42 11.07.2026
20 Бат Вальо
22:45 11.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сатана Z
22:53 11.07.2026
23 Сатана Z
22:56 11.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това още е нищо
22:58 11.07.2026
26 Сатана Z
Коментиран от #31
22:59 11.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Видиш ли милен гномчев
23:10 11.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тя страшна промоция
До коментар #26 от "Сатана Z":5 паунда за пинта......
23:13 11.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 az СВО Победа 81
23:16 11.07.2026
35 Софиянец
23:17 11.07.2026
36 ужас
До коментар #4 от "Тая дъфка и вчера я дъфкахте":Така е защото путин всеки ден троши орехи на главата на зеленски
23:23 11.07.2026
37 Име
Коментиран от #39
23:26 11.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пхахта в психопата
До коментар #37 от "Име":на по петвта година ли се сети за копчето?
23:36 11.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Трепача
До коментар #5 от "Не се разбира":На Зелената хлебарка месеците му да преброени.После ще изчезне и ще тори почвата
23:39 11.07.2026
42 Топчето
23:41 11.07.2026
43 ?????
А колко беше просто.
Не пипайте общия език и общата история.
Търгувайте и с Европа и с Русия.
23:54 11.07.2026
44 Zахарова
Нищо не може да ни спаси
23:54 11.07.2026