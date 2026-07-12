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Нова вълна от атаки с дронове в Русия: Един загинал и трима ранени в Самарска област, поразен е жилищен блок в Тулска област
  Тема: Украйна

Нова вълна от атаки с дронове в Русия: Един загинал и трима ранени в Самарска област, поразен е жилищен блок в Тулска област

12 Юли, 2026 07:48, обновена 12 Юли, 2026 07:51 453 6

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Въздушните удари дълбоко в руска територия продължават да нанасят материални щети и да вземат цивилни жертви

Нова вълна от атаки с дронове в Русия: Един загинал и трима ранени в Самарска област, поразен е жилищен блок в Тулска област - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един мъж е загинал, а други трима души са ранени при тежка атака с безпилотни летателни апарати в Самарска област, предава ТАСС, позовавайки се на изявления на местните власти.

Нападението е извършено в ранните часове на деня, като източници от спешните служби потвърждават, че пострадалите вече са настанени в болница, където им се оказва спешна медицинска помощ. Към момента не се съобщава за критична опасност за живота на ранените.

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Паралелно с удара в Самарска област, нападение с дрон е регистрирано и в Тулска област, разположена на юг от столицата Москва. По информация на областния губернатор и публикации в регионални информационни канали в Telegram, при атаката е повреден жилищен блок. На мястото веднага са изпратени екипи на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) и полицията. Живущите в засегнатата сграда са били своевременно евакуирани. Според предварителните доклади на спасителните служби в Тулска област, в този регион няма загинали или тежко пострадали граждани.

Руското министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са били задействани в няколко региона на страната, като са прихванати десетки украински безпилотни апарати с различен обсег. От своя страна, официален Киев традиционно не коментира директно конкретни удари на руска територия, но украински военни източници подчертават, че атаките са насочени единствено срещу обекти, които подпомагат логистиката и военната машина на Кремъл.


Русия
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