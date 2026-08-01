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Русия издаде заповед за арест за дъщерята на убития критик на Путин Борис Немцов
  Тема: Украйна

Русия издаде заповед за арест за дъщерята на убития критик на Путин Борис Немцов

1 Август, 2026 10:55 1 577 88

  • владимир путин-
  • борис немцов-
  • русия-
  • жанна немцова

Немцова каза, че руските власти засилват опитите си за заглушаване на независимите гласове

Русия издаде заповед за арест за дъщерята на убития критик на Путин Борис Немцов - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски съд издаде задочно заповед за арест на Жанна Немцова, дъщерята на опозиционния лидер Борис Немцов, убит в Москва през 2015 г., предаде ДПА, съобщи БТА.

Съдът посочи, че Немцова се издирва за участието си в германска организация, обявена от Русия за "нежелана", и постанови тя да бъде поставена в предварителен арест за срок от два месеца, в случай че бъде задържана в Русия или екстрадирана или депортирана там.

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През април 2024 г. руското Министерство на правосъдието добави Фондацията за свобода "Борис Немцов", основана от Немцова, в списъка си с чуждестранни и международни организации, чиято дейност е забранена или "нежелана" в Русия. Ако бъде призната за виновна, я заплашват до шест години затвор.

Немцова реагира в Инстаграм и помести своя снимка пред централата на германската международна медия "Дойче веле".

"Вече съм известна", написа тя и добави, че току-що е пристигнала в германския град Бон, където през 2015 г. основа Фондацията за свобода "Борис Немцов" след убийството на баща си същата година.

В коментар за "Дойче веле" Немцова каза, че руските власти засилват опитите си за заглушаване на независимите гласове.

През февруари 2015 г. Немцов, яростен критик на президента Владимир Путин, беше застрелян на мост близо до Кремъл.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    32 34 Отговор
    Всеки противник на руския режим трябва с народа да съборят Путин и администрацията му от власт и да качат на власт режим против войната в Украйна.

    Коментиран от #27, #54, #58

    10:56 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Варна 3

    26 20 Отговор
    Путин преследва вътрешно, който ненавижда пропутинския режим.

    Коментиран от #32

    10:58 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    30 20 Отговор
    Борис Немцов е бил министър на горивата и енергетиката на Русия. Първи вицепремиер. Губернатор. В НПО Институт за енергийна политика. Живеещ на собствен кораб и известен с манекенките. Газонефтен олигарх управлявал! И този олигарх управлявал в Кремъл, ще ни го изкарват критик и жертва.

    Коментиран от #7, #9, #63

    10:58 01.08.2026

  • 7 Някой

    15 15 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Кой знае какви интереси е настъпил в бизнеси олигарха Немцов.

    Коментиран от #35

    11:00 01.08.2026

  • 8 Пич

    12 10 Отговор
    По време на война бързо трябва да се вътрешните врагове!!! Без излишни сантименти!!!

    Коментиран от #10

    11:00 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Унищожават

    11:01 01.08.2026

  • 11 ФАКТ

    18 15 Отговор
    Путлер не търпи критики към своята многоходовост.

    11:01 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    17 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха":

    Путин ли го застреля? И си бе разследвано публично. Когато убили Кенеди, как го прикриха веднага да убият извършителят, че да не се разбере чия поръчка е?

    Коментиран от #19

    11:03 01.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Роко

    18 9 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Да приятелю Путин го застреля. Не лично разбира се той е страхлив мишок и няма смелост да го направи лично, но по негова заповед. Е после съдиха някакъв нещастен чеченец който не можа да обясни защо аджеба го е убил. Друг е въпроса че нямаше никакви доказателства за участието на чеченеца в убийството освен признанията му.

    Коментиран от #26, #29, #56

    11:12 01.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мдаа

    10 6 Отговор
    Така е в руския свят, всичко е задължително, подчинение, православие, лаялност.

    Коментиран от #42, #43

    11:17 01.08.2026

  • 22 Ван Хелсинг

    7 10 Отговор
    Русия може да падне само отвътре.Преди време Путин каза бала на вампирите свърши визирайки западните елити но според мене трябва да следят за вампири сред самите тях това са евроатлантици(симпатизират на запада или са техни марионетки) и капиталисти.

    Коментиран от #28, #71

    11:17 01.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Чекистите

    12 4 Отговор
    не са забравили практиката да премахват, не само семейство Романови, а и всяко семейство до последно коляно за назидание над различните руснаци.

    Коментиран от #73

    11:18 01.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Треска го тресе карлика кремълски

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Роко":

    Хвърля боб и се моли краят му да е бърз безболезнен.

    11:20 01.08.2026

  • 27 Кон за кокошка..

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Лжедмитрий, руснаците трябва да се откажат о своя режим и да приемат вашия ли?

    11:22 01.08.2026

  • 28 Мдаа

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ван Хелсинг":

    И госпожа Пескова симпатизира на Запада.Кво да я правим?

    Коментиран от #37

    11:22 01.08.2026

  • 29 Някой

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Роко":

    Немцов бе идеалният опонент за Путин. Такъв който е невъзможно да спечели избори. Такива трябва да се пазят (и във война), че да не дойде друг. А Навалнито някога на избори стигал ли е 2%?
    Запада ни обявява някой за опонент. за тук все едно някой дето не може и в парламента да стигне.
    Обявявам те за критик на Фон дел Лайен! Хайде оспори го? ;)

    Коментиран от #64, #88

    11:22 01.08.2026

  • 30 Запознат

    6 2 Отговор
    Продължават с репресиите.

    11:22 01.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анти спам

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    А украинците в България кой ги преследва външно?

    11:23 01.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кривоверен алкаш

    10 6 Отговор
    Такива мерки трябва да бъдат прилагани и срешу българските предатели русофили...щом работиш срещу държавата,арест и Белене,...и няма излизане оттам.

    Коментиран от #59, #66

    11:24 01.08.2026

  • 35 По-скоро

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Отвън са го хванали за слабото място и са гонпринудили да се прави на критик..

    11:24 01.08.2026

  • 36 Хахахаха

    5 4 Отговор
    Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономически и социални кризи.Масова мобилизация: Хората са организирани в задължителни партийни структури, младежки организации и паравоенни групи, за да се изкорени всякакъв личен живот

    Коментиран от #38

    11:25 01.08.2026

  • 37 Решение

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Да ги пратят в любимия им запад!В руския свят няма място за евроатлантици и капиталисти!

    Коментиран от #41

    11:25 01.08.2026

  • 38 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    На кои от тези критерии, рашата не отговаря на критериите за фашистка държава?

    Коментиран от #45

    11:25 01.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 рутинно КГБ/ФСБ мероприятие

    8 5 Отговор
    Не случайно дъщерята Светлана Алилуева на самият Сталин, на два пъти през 1967 г. и 1986 г. емигрира от СССР в САЩ.

    Коментиран от #50, #76

    11:28 01.08.2026

  • 41 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Решение":

    Така е. А също и русофилнята трябва да бъде изпратена за Сибир. В Европа няма място за копайки.

    Коментиран от #75

    11:29 01.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Последния Софиянец

    7 8 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Руснацте са православни колкото аз съм китаец.

    Коментиран от #52, #65

    11:33 01.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Отговаря на всичките.рашизъм е думата на новия фашизъм.самомче докато самите руснаци ме разберат че няма как да се промени ситуацията като бягат или си мълчат нищо там няма да се оправи.

    Коментиран от #49

    11:37 01.08.2026

  • 46 Щом е с дв,

    4 3 Отговор
    ясна ни е! Не става! За нищо!

    11:38 01.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Историк

    6 4 Отговор
    Защо почти всички опозиционери са винаги жидове ,крипто жидове и или тяхни подставени лица ,някой замислил ли се е ?

    11:38 01.08.2026

  • 49 Лука

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    СиСи ,заминавай да оглавяваш подмолната борба в Русия ,да отмъстиш за дядо си фашиста,кацнал след 9.09.1949 на едно дърво.

    11:41 01.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Последния Софиянец":

    миши що се срамуваш от ромският си произход.аз никога не съм крил че съм ром кардарашин?

    11:43 01.08.2026

  • 53 Ей това да си руснак е Божие наказание

    3 5 Отговор
    Знае какво я чака,но не избягала с 200.

    11:43 01.08.2026

  • 54 Заминавай

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    да бориш Путин в укра,не в България!

    11:44 01.08.2026

  • 55 Механик

    2 6 Отговор

    До коментар #51 от "В Путлерова РуZия":

    Прав си колега.Диваци са.

    11:45 01.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Милен Ганев

    7 3 Отговор
    Най ме кефи всяка събота, когато бившият партиен кадър от соца стоян георгиев,завършил партийна школа в Москва ,после е бил партиен секретар в доста големи предприятие където е изграждал Марксистско -Ленински мироглед ,сега вече пребоядисан и верен на новият Голям Брат да ни изнася лекции за комунизма и фашизма !

    Коментиран от #62, #74

    11:50 01.08.2026

  • 58 ПУТИН е шефа

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Свиквай

    11:51 01.08.2026

  • 59 Аеееее

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Кривоверен алкаш":

    Кресливите марш на фронта

    11:52 01.08.2026

  • 60 Българин

    4 3 Отговор
    Дъщерята на Немцов е красавица. Истинска традиционна жена.

    Същевременно гледам чудовищата на Путин... "ония жени" и се чудя, какво виждам... таласъми ли, вампири ли!

    Коментиран от #69

    11:58 01.08.2026

  • 61 Надежда

    4 1 Отговор
    Има.Путин освободи и Русия!

    11:58 01.08.2026

  • 62 Ганчев

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Милен Ганев":

    Най-големите защитници на комунизма... излезнаха бивши десиденти, които по-комунизма са били репресирани.

    11:59 01.08.2026

  • 63 Джебчия КГБ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Е за теб, кой руснак е достоен, тоя дето е почнал кариерата си като петербургски бандит и контрабандист?

    12:00 01.08.2026

  • 64 хххх

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Тая евтина демагогия може да я пробутваш някъде другаде :)) При положение,че Путин е диктатор и никой в неговата държава НЯМА право да бъде наопаки на неговото мнение как въобще се опитваш да ни пробуташ такива врели некипели още повече като знаем ,че всички диктаторски режими са абсолютно еднакви ? Хората в Русия има право на много неща ,но нямат право да избират президента си.

    Коментиран от #77

    12:01 01.08.2026

  • 65 Греиши

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Последния Софиянец":

    Православни са - православят Путин.

    12:02 01.08.2026

  • 66 Ветеран от протеста

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия ,не е нужно да ходиш чак до Белене ...доста хубави свиневерми има наоколо в района на Добрич ...

    Коментиран от #72

    12:02 01.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Свободен

    2 2 Отговор
    Кремълските плъхове паднаха дотам, че да тормозят момичета!
    Проблемът на дъщерята на Немцов е, че Русия може и да не оцелее!
    И Драпатий и Шефът на Файър Пойнт са взели това решение, а при тях няма шега!

    Коментиран от #70

    12:04 01.08.2026

  • 69 Алексбг

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Муци 👄 ти явно заглеждаш надда .ренни момци с издути пакети 😂😂😂 .

    12:05 01.08.2026

  • 70 Кака Нашева

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Свободен":

    Хвани Драпатий да ти подрапа яко кесиите и да те освободи от сърбежа !

    12:06 01.08.2026

  • 71 СПРАВЕДЛИВ

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ван Хелсинг":

    Такива ги има навсякъде и при нас. Те са пипалата и метастазите на евроатлантическия фашистки режим, който се опитва да подкопава света.

    12:07 01.08.2026

  • 72 Пелтеков

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ветеран от протеста":

    ако искам мнение, ще ти пиша.

    Коментиран от #79, #84, #86

    12:08 01.08.2026

  • 73 Ходещ по вода

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чекистите":

    Романови ги премахват банда евреи, променяй историята, но истината остава.

    12:12 01.08.2026

  • 74 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Милен Ганев":

    Сега и школата в москва ли съм завършил...миленчо само да те питам защо през комунизма последователно обявиха ленин сталин хрушчов брежнев горбачов за предатели?ако бях завършил тази школа вероятно така биха ме учили там.да сменя веднага възгледите си и да съм срещу този дето е паднал от власт.

    12:17 01.08.2026

  • 75 Льохман,

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    А кой си ти, че определяш кой къде да е?

    12:17 01.08.2026

  • 76 Със срам и злост в сърцето

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "рутинно КГБ/ФСБ мероприятие":

    умира самотна в мизерен старчески дом.

    12:17 01.08.2026

  • 77 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "хххх":

    В Русия се провеждат избори ,а на последните им избори , Путин беше спечелил убедително във всички секции извън Русия..Докато в Европа даже и избори няма,я ни ги назначават! Ръководителят на ЕС не го избираме а ни го назначават...
    Колкото и да изопачаване,истината е ,че в Русия хората избират президента си,докато примерно в САЩ им го назначават задкулисни властови центрове .

    12:17 01.08.2026

  • 78 жоро

    4 1 Отговор
    за DW работят най-продажните отпадъци от бившия соц. лагер.
    Те са на отчет и заплата в западните служби, основно английските и работят за с6здаване на съпротивителни движения и всякакви саботажи в държавите от които идват!
    Това обяснява факта че често падат от високи етажи или се предозират във ваната :-)

    12:18 01.08.2026

  • 79 Ветеран от протеста

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Пелтеков":

    Хвани Драпатий да ти подрапа яко кесиите и да те освободи от сърбежа !

    12:20 01.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Много кофти

    1 4 Отговор
    Все някога руският народ ще се опомни и ще обеси Путин на върха на кремъл, а медведев ще се изпусне в гащичките си от зор. Кога ще станете нормална страна и ще мислите за хората, за обикновените хора??? Нещастници смотани, пак ще фалирате русия безмозъчни идиоти, но този път няма да получите хуманитарна помощ от Америка, боклуци безмозъчни.

    Коментиран от #85

    12:25 01.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ФилоСоффа

    1 0 Отговор
    Както остроумно се изрази бившият английски политик и водещ на шоу Джордж Галъуей,за който и да галсуваш винаги получаваш едната бузка на един и същ 3...адник .

    12:29 01.08.2026

  • 84 Груз 404

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Пелтеков":

    Тротинетка, на кой му дреме какво искаш и какво не.

    12:31 01.08.2026

  • 85 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Много кофти":

    Ами тя скоро Америка ще има нужда от помощ ...привършиха джепането ,петрола поскъпва ,очаквай да има бунтове и възстания зад океана ...

    12:31 01.08.2026

  • 86 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Пелтеков":

    Дългия ,недей с рогата ,само те ти останаха рогоносецо !

    12:33 01.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Голям майтап сте в русия

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Вие никога не сте имали честни избори в русия, как да стане това, когато нямате свобода ни на словото, ни на каквото и да било, когато путин държи всички, за гушите по време на избори, все едно в северна корея да има честни избори, там където хората ако не плачат достатъчно убедително и не си скубят косите, биват санкционирани от Ким Чен-ун и комунистическата му партия от руски тип, защото не били скърбяли достатъчно силно за загубата на някой високопоставен член на същата партия... Когато путин има сериозен противник опозиционер той не се помайва, а го убива, както стори с Навални. След време ще започнете да почитате Навални, както ние почитаме Васил Левски, който си даде живота за България, а путин ще бъде заклеймен като Хитлер, защото върви по неговия скапан път... Дано един ден да станете хора, за сега сте само орки, безмозъчни, слушащи в захлас кремълски лъжи и пропаганда.

    12:42 01.08.2026

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