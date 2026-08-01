Русия издаде заповед за арест за дъщерята на убития критик на Путин Борис Немцов

Руски съд издаде задочно заповед за арест на Жанна Немцова, дъщерята на опозиционния лидер Борис Немцов, убит в Москва през 2015 г., предаде ДПА, съобщи БТА.
Съдът посочи, че Немцова се издирва за участието си в германска организация, обявена от Русия за "нежелана", и постанови тя да бъде поставена в предварителен арест за срок от два месеца, в случай че бъде задържана в Русия или екстрадирана или депортирана там.
През април 2024 г. руското Министерство на правосъдието добави Фондацията за свобода "Борис Немцов", основана от Немцова, в списъка си с чуждестранни и международни организации, чиято дейност е забранена или "нежелана" в Русия. Ако бъде призната за виновна, я заплашват до шест години затвор.
Немцова реагира в Инстаграм и помести своя снимка пред централата на германската международна медия "Дойче веле".
"Вече съм известна", написа тя и добави, че току-що е пристигнала в германския град Бон, където през 2015 г. основа Фондацията за свобода "Борис Немцов" след убийството на баща си същата година.
В коментар за "Дойче веле" Немцова каза, че руските власти засилват опитите си за заглушаване на независимите гласове.
През февруари 2015 г. Немцов, яростен критик на президента Владимир Путин, беше застрелян на мост близо до Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #27, #54, #58
10:56 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Варна 3
Коментиран от #32
10:58 01.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
Коментиран от #7, #9, #63
10:58 01.08.2026
7 Някой
До коментар #6 от "Някой":Кой знае какви интереси е настъпил в бизнеси олигарха Немцов.
Коментиран от #35
11:00 01.08.2026
8 Пич
Коментиран от #10
11:00 01.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
До коментар #8 от "Пич":Унищожават
11:01 01.08.2026
11 ФАКТ
11:01 01.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
До коментар #9 от "Ха ха":Путин ли го застреля? И си бе разследвано публично. Когато убили Кенеди, как го прикриха веднага да убият извършителят, че да не се разбере чия поръчка е?
Коментиран от #19
11:03 01.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Роко
До коментар #13 от "Някой":Да приятелю Путин го застреля. Не лично разбира се той е страхлив мишок и няма смелост да го направи лично, но по негова заповед. Е после съдиха някакъв нещастен чеченец който не можа да обясни защо аджеба го е убил. Друг е въпроса че нямаше никакви доказателства за участието на чеченеца в убийството освен признанията му.
Коментиран от #26, #29, #56
11:12 01.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мдаа
Коментиран от #42, #43
11:17 01.08.2026
22 Ван Хелсинг
Коментиран от #28, #71
11:17 01.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чекистите
Коментиран от #73
11:18 01.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Треска го тресе карлика кремълски
До коментар #19 от "Роко":Хвърля боб и се моли краят му да е бърз безболезнен.
11:20 01.08.2026
27 Кон за кокошка..
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Лжедмитрий, руснаците трябва да се откажат о своя режим и да приемат вашия ли?
11:22 01.08.2026
28 Мдаа
До коментар #22 от "Ван Хелсинг":И госпожа Пескова симпатизира на Запада.Кво да я правим?
Коментиран от #37
11:22 01.08.2026
29 Някой
До коментар #19 от "Роко":Немцов бе идеалният опонент за Путин. Такъв който е невъзможно да спечели избори. Такива трябва да се пазят (и във война), че да не дойде друг. А Навалнито някога на избори стигал ли е 2%?
Запада ни обявява някой за опонент. за тук все едно някой дето не може и в парламента да стигне.
Обявявам те за критик на Фон дел Лайен! Хайде оспори го? ;)
Коментиран от #64, #88
11:22 01.08.2026
30 Запознат
11:22 01.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анти спам
До коментар #4 от "Варна 3":А украинците в България кой ги преследва външно?
11:23 01.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кривоверен алкаш
Коментиран от #59, #66
11:24 01.08.2026
35 По-скоро
До коментар #7 от "Някой":Отвън са го хванали за слабото място и са гонпринудили да се прави на критик..
11:24 01.08.2026
36 Хахахаха
Коментиран от #38
11:25 01.08.2026
37 Решение
До коментар #28 от "Мдаа":Да ги пратят в любимия им запад!В руския свят няма място за евроатлантици и капиталисти!
Коментиран от #41
11:25 01.08.2026
38 Хахахаха
До коментар #36 от "Хахахаха":На кои от тези критерии, рашата не отговаря на критериите за фашистка държава?
Коментиран от #45
11:25 01.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 рутинно КГБ/ФСБ мероприятие
Коментиран от #50, #76
11:28 01.08.2026
41 Хахахаха
До коментар #37 от "Решение":Така е. А също и русофилнята трябва да бъде изпратена за Сибир. В Европа няма място за копайки.
Коментиран от #75
11:29 01.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Мдаа":Руснацте са православни колкото аз съм китаец.
Коментиран от #52, #65
11:33 01.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 стоян георгиев
До коментар #38 от "Хахахаха":Отговаря на всичките.рашизъм е думата на новия фашизъм.самомче докато самите руснаци ме разберат че няма как да се промени ситуацията като бягат или си мълчат нищо там няма да се оправи.
Коментиран от #49
11:37 01.08.2026
46 Щом е с дв,
11:38 01.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Историк
11:38 01.08.2026
49 Лука
До коментар #45 от "стоян георгиев":СиСи ,заминавай да оглавяваш подмолната борба в Русия ,да отмъстиш за дядо си фашиста,кацнал след 9.09.1949 на едно дърво.
11:41 01.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 стоян георгиев
До коментар #43 от "Последния Софиянец":миши що се срамуваш от ромският си произход.аз никога не съм крил че съм ром кардарашин?
11:43 01.08.2026
53 Ей това да си руснак е Божие наказание
11:43 01.08.2026
54 Заминавай
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":да бориш Путин в укра,не в България!
11:44 01.08.2026
55 Механик
До коментар #51 от "В Путлерова РуZия":Прав си колега.Диваци са.
11:45 01.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Милен Ганев
Коментиран от #62, #74
11:50 01.08.2026
58 ПУТИН е шефа
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Свиквай
11:51 01.08.2026
59 Аеееее
До коментар #34 от "Кривоверен алкаш":Кресливите марш на фронта
11:52 01.08.2026
60 Българин
Същевременно гледам чудовищата на Путин... "ония жени" и се чудя, какво виждам... таласъми ли, вампири ли!
Коментиран от #69
11:58 01.08.2026
61 Надежда
11:58 01.08.2026
62 Ганчев
До коментар #57 от "Милен Ганев":Най-големите защитници на комунизма... излезнаха бивши десиденти, които по-комунизма са били репресирани.
11:59 01.08.2026
63 Джебчия КГБ
До коментар #6 от "Някой":Е за теб, кой руснак е достоен, тоя дето е почнал кариерата си като петербургски бандит и контрабандист?
12:00 01.08.2026
64 хххх
До коментар #29 от "Някой":Тая евтина демагогия може да я пробутваш някъде другаде :)) При положение,че Путин е диктатор и никой в неговата държава НЯМА право да бъде наопаки на неговото мнение как въобще се опитваш да ни пробуташ такива врели некипели още повече като знаем ,че всички диктаторски режими са абсолютно еднакви ? Хората в Русия има право на много неща ,но нямат право да избират президента си.
Коментиран от #77
12:01 01.08.2026
65 Греиши
До коментар #43 от "Последния Софиянец":Православни са - православят Путин.
12:02 01.08.2026
66 Ветеран от протеста
До коментар #34 от "Кривоверен алкаш":Дългия ,не е нужно да ходиш чак до Белене ...доста хубави свиневерми има наоколо в района на Добрич ...
Коментиран от #72
12:02 01.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Свободен
Проблемът на дъщерята на Немцов е, че Русия може и да не оцелее!
И Драпатий и Шефът на Файър Пойнт са взели това решение, а при тях няма шега!
Коментиран от #70
12:04 01.08.2026
69 Алексбг
До коментар #60 от "Българин":Муци 👄 ти явно заглеждаш надда .ренни момци с издути пакети 😂😂😂 .
12:05 01.08.2026
70 Кака Нашева
До коментар #68 от "Свободен":Хвани Драпатий да ти подрапа яко кесиите и да те освободи от сърбежа !
12:06 01.08.2026
71 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #22 от "Ван Хелсинг":Такива ги има навсякъде и при нас. Те са пипалата и метастазите на евроатлантическия фашистки режим, който се опитва да подкопава света.
12:07 01.08.2026
72 Пелтеков
До коментар #66 от "Ветеран от протеста":ако искам мнение, ще ти пиша.
Коментиран от #79, #84, #86
12:08 01.08.2026
73 Ходещ по вода
До коментар #24 от "Чекистите":Романови ги премахват банда евреи, променяй историята, но истината остава.
12:12 01.08.2026
74 стоян георгиев
До коментар #57 от "Милен Ганев":Сега и школата в москва ли съм завършил...миленчо само да те питам защо през комунизма последователно обявиха ленин сталин хрушчов брежнев горбачов за предатели?ако бях завършил тази школа вероятно така биха ме учили там.да сменя веднага възгледите си и да съм срещу този дето е паднал от власт.
12:17 01.08.2026
75 Льохман,
До коментар #41 от "Хахахаха":А кой си ти, че определяш кой къде да е?
12:17 01.08.2026
76 Със срам и злост в сърцето
До коментар #40 от "рутинно КГБ/ФСБ мероприятие":умира самотна в мизерен старчески дом.
12:17 01.08.2026
77 Атина Палада
До коментар #64 от "хххх":В Русия се провеждат избори ,а на последните им избори , Путин беше спечелил убедително във всички секции извън Русия..Докато в Европа даже и избори няма,я ни ги назначават! Ръководителят на ЕС не го избираме а ни го назначават...
Колкото и да изопачаване,истината е ,че в Русия хората избират президента си,докато примерно в САЩ им го назначават задкулисни властови центрове .
12:17 01.08.2026
78 жоро
Те са на отчет и заплата в западните служби, основно английските и работят за с6здаване на съпротивителни движения и всякакви саботажи в държавите от които идват!
Това обяснява факта че често падат от високи етажи или се предозират във ваната :-)
12:18 01.08.2026
79 Ветеран от протеста
До коментар #72 от "Пелтеков":Хвани Драпатий да ти подрапа яко кесиите и да те освободи от сърбежа !
12:20 01.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Много кофти
Коментиран от #85
12:25 01.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ФилоСоффа
12:29 01.08.2026
84 Груз 404
До коментар #72 от "Пелтеков":Тротинетка, на кой му дреме какво искаш и какво не.
12:31 01.08.2026
85 Кривоверен алкаш
До коментар #81 от "Много кофти":Ами тя скоро Америка ще има нужда от помощ ...привършиха джепането ,петрола поскъпва ,очаквай да има бунтове и възстания зад океана ...
12:31 01.08.2026
86 Руснаков
До коментар #72 от "Пелтеков":Дългия ,недей с рогата ,само те ти останаха рогоносецо !
12:33 01.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Голям майтап сте в русия
До коментар #29 от "Някой":Вие никога не сте имали честни избори в русия, как да стане това, когато нямате свобода ни на словото, ни на каквото и да било, когато путин държи всички, за гушите по време на избори, все едно в северна корея да има честни избори, там където хората ако не плачат достатъчно убедително и не си скубят косите, биват санкционирани от Ким Чен-ун и комунистическата му партия от руски тип, защото не били скърбяли достатъчно силно за загубата на някой високопоставен член на същата партия... Когато путин има сериозен противник опозиционер той не се помайва, а го убива, както стори с Навални. След време ще започнете да почитате Навални, както ние почитаме Васил Левски, който си даде живота за България, а путин ще бъде заклеймен като Хитлер, защото върви по неговия скапан път... Дано един ден да станете хора, за сега сте само орки, безмозъчни, слушащи в захлас кремълски лъжи и пропаганда.
12:42 01.08.2026