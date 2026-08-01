Русия атакува Украйна с 35 ракети, ПРО прехвана само две

В ранните часове на 1 август руската армия извърши поредната масирана комбинирана атака срещу критична инфраструктура и жилищни райони в Украйна.

По официални данни на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитирани от Ukrainska Pravda, към 10:30 часа българско време е потвърдено изстрелването на 35 ракети от различен тип и 185 бойни дрона. Основният удар е бил насочен срещу столицата Киев и околния регион, но взривове са разтърсили също Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска области.

Детайли за руския въздушен удар и щетите

Командването на Военновъздушните сили на Украйна уточни, че вражеският арсенал е включвал:

4 противокорабни ракети от видовете "Циркон" и "Оникс"

от видовете "Циркон" и "Оникс" 27 балистични ракети "Искандер-М" и системи С-400

"Искандер-М" и системи С-400 2 противорадиолокационни ракети Х-31

Х-31 2 управляеми авиационни ракети Х-59/69

Х-59/69 185 безпилотни летателни апарата от различни модификации

Към момента противовъздушната отбрана на страната е успяла да неутрализира общо 156 въздушни цели — 154 дрона и едва две от изстреляните ракети. Останалите ракети са поразили над 21 локации, причинявайки огромни разрушения в пет района на столицата. В Соломянския и Дарницкия район на Киев отломки и директни попадения сринаха части от петжилищни сгради, административни обекти и опожариха десетки автомобили, включително линейки.

Жертви и остра реакция от Зеленски

Според официалния доклад на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, разпространен от Al Jazeera, най-малко девет души са загинали, а други 28 граждани, сред които четири деца, са тежко ранени. Спасителните операции в разрушените сгради продължават и към този час, като броят на жертвите може да нарасне.

Украинският президент Володимир Зеленски направи извънредно изявление в социалната мрежа X. Държавният глава подчерта, че ниският процент на прихванати балистични ракети се дължи изцяло на острия недостиг на ракети-прехващачи за западните системи за противовъздушна отбрана Patriot. Зеленски призова международните партньори за незабавни доставки на боеприпаси директно от складовете, а не за планиране на хипотетични бъдещи сценарии.

Атаката съвпада с усложнените преговори с Вашингтон относно лиценза за производство на системи Patriot на украинска територия.