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Русия атакува Украйна с 35 ракети, ПРО прехвана само две
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с 35 ракети, ПРО прехвана само две

1 Август, 2026 10:54, обновена 1 Август, 2026 11:00 1 528 66

  • ракети-
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  • киев

Отново пролича критичният дефицит в противовъздушната отбрана на страната

Русия атакува Украйна с 35 ракети, ПРО прехвана само две - 1
Снимка: Генерален щаб на ВСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 1 август руската армия извърши поредната масирана комбинирана атака срещу критична инфраструктура и жилищни райони в Украйна.

По официални данни на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитирани от Ukrainska Pravda, към 10:30 часа българско време е потвърдено изстрелването на 35 ракети от различен тип и 185 бойни дрона. Основният удар е бил насочен срещу столицата Киев и околния регион, но взривове са разтърсили също Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска области.

Детайли за руския въздушен удар и щетите

Командването на Военновъздушните сили на Украйна уточни, че вражеският арсенал е включвал:

  • 4 противокорабни ракети от видовете "Циркон" и "Оникс"
  • 27 балистични ракети "Искандер-М" и системи С-400
  • 2 противорадиолокационни ракети Х-31
  • 2 управляеми авиационни ракети Х-59/69
  • 185 безпилотни летателни апарата от различни модификации

Към момента противовъздушната отбрана на страната е успяла да неутрализира общо 156 въздушни цели — 154 дрона и едва две от изстреляните ракети. Останалите ракети са поразили над 21 локации, причинявайки огромни разрушения в пет района на столицата. В Соломянския и Дарницкия район на Киев отломки и директни попадения сринаха части от петжилищни сгради, административни обекти и опожариха десетки автомобили, включително линейки.

Жертви и остра реакция от Зеленски

Според официалния доклад на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, разпространен от Al Jazeera, най-малко девет души са загинали, а други 28 граждани, сред които четири деца, са тежко ранени. Спасителните операции в разрушените сгради продължават и към този час, като броят на жертвите може да нарасне.

Украинският президент Володимир Зеленски направи извънредно изявление в социалната мрежа X. Държавният глава подчерта, че ниският процент на прихванати балистични ракети се дължи изцяло на острия недостиг на ракети-прехващачи за западните системи за противовъздушна отбрана Patriot. Зеленски призова международните партньори за незабавни доставки на боеприпаси директно от складовете, а не за планиране на хипотетични бъдещи сценарии.

Атаката съвпада с усложнените преговори с Вашингтон относно лиценза за производство на системи Patriot на украинска територия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма да е все така

    18 4 Отговор
    Диалектика.

    Коментиран от #28, #64

    11:01 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    64 6 Отговор
    Нещата вървят към своя естествен край!!!
    Украинците умират излишно!!!
    Бяло знаме=живот!!!

    Коментиран от #21

    11:03 01.08.2026

  • 5 И още

    51 6 Отговор
    До пълна Капитулация на Укрия

    Коментиран от #24

    11:03 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    3 32 Отговор
    Сорос ми казада се евг и да се правя на "многоходов" пред купейките по строежите.

    Коментиран от #9

    11:04 01.08.2026

  • 8 Поправка

    60 3 Отговор
    А какви времена бяха от 35 изтреляни ракети укрите сваляха 85.

    Коментиран от #17

    11:05 01.08.2026

  • 9 Отговор

    33 4 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Евро джендърите отдавна сте така...

    11:05 01.08.2026

  • 10 ПРоzzия приключи

    4 48 Отговор
    Украйна ликува. Руснаците тънат в кал.

    Коментиран от #14, #38

    11:06 01.08.2026

  • 11 И ся ко?

    42 3 Отговор
    Пускахме някакви хвърчила, а сега що така ма Миме, що ма бъхтиш?

    11:06 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти въобще

    37 5 Отговор

    До коментар #10 от "ПРоzzия приключи":

    разбра ли какво се е случило, или жълто паве те ударило по цялата глава?

    Коментиран от #15

    11:08 01.08.2026

  • 15 Диктор

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ти въобще":

    При вас ла .й. на са паднали.

    11:09 01.08.2026

  • 16 Защото

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    съдбата достатъчно те е ударила, затова.

    11:09 01.08.2026

  • 17 Така беше

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Поправка":

    ех спомени,спомени. Какви хубави времена бяха.

    11:12 01.08.2026

  • 18 западните

    28 4 Отговор
    системи за противовъздушна отбрана Patriot си ги пазят за иранските ракети, скъпо е производството им и няма пари, а и не само на поляците ще им потрябват, колкото повече се стискат, толкова по-вероятно ще ги използват.

    11:13 01.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 българин

    6 21 Отговор
    Z блогърите да не реват пак че няма бензин.

    11:19 01.08.2026

  • 21 Антирашист 2025

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Нищо естественно няма в тази война ! Все едно рашисти или турци пак да командват България !

    11:22 01.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Инна

    25 3 Отговор
    Според руското Министерство на отбраната, в Киев са били поразени следните цели:

    ---Киевското предприятие за монтаж и компоненти на електронната промишленост (ДП „Радиоизмерител“), което произвежда компоненти за управляеми ракети „Нептун-МД“, ФП-7, -9 и „Гром-2“, и разработва инерционни навигационни системи за безпилотния летателен апарат „Fire Point“ ФП-1;
    --- ...

    Коментиран от #25, #29

    11:25 01.08.2026

  • 24 Антирашист 2026

    3 23 Отговор

    До коментар #5 от "И още":

    Подкрепяш вражеска фашистка държава ! Това в просия ще те прати в затвора или ще скочиш през прозореца !

    11:25 01.08.2026

  • 25 стоян георгиев

    4 21 Отговор

    До коментар #23 от "Инна":

    Основно ударите са по градските части ма града ударени са жилищни квартали и блокове

    11:27 01.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Zеленски Удря

    26 2 Отговор

    До коментар #2 от "Няма да е все така":

    Зеленски да прекрати ударите по руска територия , за не го удрят.
    Или Зеленски търси победа от "позиция на силата"?

    Коментиран от #31

    11:30 01.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Раковски

    1 33 Отговор
    Тези терористични атаки показват отчаянието и тихият ужас, в който е изпаднал путин. Определено украинците го смазват военно и това е единственото, което му остава- да тероризира населението и да чака то да притисне Зеленски да капитулира. Това показва абсолютното непознаване на украинския дух и за пореден път доказва, че украинците не са руснаци.

    Коментиран от #41

    11:33 01.08.2026

  • 31 наивната дипломация

    4 14 Отговор

    До коментар #28 от "Zеленски Удря":

    Да бе, сякаш когато БайДън беше забранил всякакви удари над територията на свещенната руска империя, никакви бомбардировки с Кинжал нямаше в Украйна.

    11:34 01.08.2026

  • 32 Някой

    32 1 Отговор
    Хайде стига с тая опорка за жилищните райони. Вече се разбра, че някой умник е решил да крие там боеприпаси и военна техника.

    11:34 01.08.2026

  • 33 Абе,

    28 2 Отговор
    Милене, пак не си разбрал ! Укристан винаги сваля двоен брой ракети повече ,от изстреляното ...

    Коментиран от #37

    11:36 01.08.2026

  • 34 СПРАВЕДЛИВ

    32 1 Отговор
    Както е тръгнало, взе да се вижда края на СВО, продължила близо четири години. Тази ще е последната. Изглежда, В. Путин разбра, че не трябва да я извършва толкова бавно и внимателно и трябва да се атакува първо главата, а не крайниците.

    11:36 01.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Грешка

    14 1 Отговор
    Защо само с 35 ?

    11:39 01.08.2026

  • 37 СПРАВЕДЛИВ

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Абе,":

    Сигурно "сваля" и отраженията им, за по-сигурно.😊

    11:41 01.08.2026

  • 38 Абе

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПРоzzия приключи":

    Ти верваш ли си или просто лаф да става?

    11:42 01.08.2026

  • 39 Ъъъ

    22 1 Отговор
    "Атаката съвпада с усложнените преговори с Вашингтон относно лиценза за производство на системи Patriot на украинска територия."

    Хайде пак глупости... Тръмп ясно заяви:

    Не можем да даваме лицензи на Сульо и Пульо, защото това са оръжия, които не искаме да попадат във вражески ръце. Днес Украйна ни е партньор, но утре може да ни стане враг!

    11:42 01.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гост

    16 1 Отговор

    До коментар #30 от "Раковски":

    Украйна -вчера - минус /-/ 62кв.км.

    11:45 01.08.2026

  • 42 Думкане Голямо

    16 1 Отговор
    И по-зле ще става за бандерите.

    11:45 01.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гошо

    10 1 Отговор
    е как две бе Нали от 50, 100 сваляха ,сега две

    11:48 01.08.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    14 1 Отговор
    Целите:

    „Радиоизмерител“. Работеха по него в нощта на 14 юли: агрегати, компоненти, електронни компоненти за Нептун-МД, ФП-7, -9 и Гром-2. Отново тази нощ. Довършват ги.

    „Буревестник“, известен още като Киев-1. 15 юни, 6 юли. Обектът е стар, огромен, разпръснати сгради на цялата площ. Не можеш да го "изключиш" с един удар.

    Киев-25, „ПВ ГРУП Украйна“, системи „Лима“ за подправяне на навигационния сигнал. Първият удар беше на 2 юли. Вторият е днес. Това са системите, които отклоняват „Геран“ от курса, така че интересът към тази цел е разбираем.

    И отделено — „Фламинго“.
    Работи се методично по веригата ФП-5, звено по звено. 2 юни — обект „Огнева точка“ в Днепропетровска област. 2 юли — „Радионикс“, системи за управление. 8 юли – цехът за компоненти на FP-5. В нощта на 30 юли – „Маяк“, бойни глави, детонатори и ускорители за FP-1 и -2, плюс „Лвов“ - двигатели и „Калуш“ с монтаж. Днес – самата „Файър Пойнт“ ООД, Киев-111.

    Техническият директор на компанията призна за два удара по цеховете в интервю още през декември. Оттогава броят им се е увеличил експоненциално.
    Но още е рано за пълното прекъсване на производството. „Файър Пойнт“ умишлено е разпръснала производството по десетки обекти и изпълнители.

    Вишнево. Формално днес това е логистичен център за безпилотни летателни апарати.Там вече горя на 6 юли.

    Коментиран от #48, #65

    11:49 01.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Урсулите:

    18 1 Отговор
    Русия атакува Украйна с 35 ракети, ПВО на Укрия прехвана само две!
    Отново пролича Неефективността на Американската система "Патриот"
    и Невъзможността да бъдат прихванати и унищожени Руските ракети!

    11:51 01.08.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    19 1 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа 81":

    Имаше детонация на боеприпаси в склад на „Укроборонпром“ с 13 хектара изгорели жилищни сгради. А на 2 юли, наблизо, в Чайка, беше ударен най-големият складов комплекс в страната, „МЛП-Чайка“, който съдържаше дронове и бойни глави.

    Западните предградия на Киев отдавна са се превърнали в един голям военен склад. Сред частни домове.

    В Черно море са ударени два кораба за сухи товари, южно от Одеса – това вече дори не са новини.... Морската блокада на режима в Киев стана систематична.

    11:52 01.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тук се толерират лъжи

    6 0 Отговор
    и език на омразата.

    Коментиран от #60

    11:54 01.08.2026

  • 53 От сега да мислят

    0 13 Отговор
    Руснаците като победят ,какво ще правят без война.Да не вземат да се изтрепат помежду си.

    11:55 01.08.2026

  • 54 az СВО Победа 81

    15 1 Отговор
    Накратко:

    1. Отлични резултати от снощните удари!

    2. Бие се системно и болезнено по военната машина на режима в Киев. Много от целите вече са били поразявани, някои дори многократно, но с оглед на мащабните им размери за доубиването им трябват системни удари, което и се наблюдава.

    11:55 01.08.2026

  • 55 Хи хи

    9 2 Отговор
    маленкия зеля да отива да хваща ракетите с голи ръце., няма ние да си оголваме запасите я !!!

    11:56 01.08.2026

  • 56 Сандо

    16 2 Отговор
    Вече почна да става смешно и досадно - само информация от укрите за някой и друг блок,ранени жени с деца,почти всичко прехванато,а освен блоковете руснаците нищо не са поразили.И няма ли кой да зададе съвсем логичния въпрос на Зеления:като нямаш оръжия защо си тръгнал да се биеш със съперник,който има всичко,и то по много?Умните и отговорни водачи не биха продължили една такава самоубийствена война.

    11:59 01.08.2026

  • 57 Ще устискат до септември

    2 9 Отговор
    Тогава болестта на Путин ще го е приключила.

    12:02 01.08.2026

  • 58 Тук се толерира

    5 1 Отговор
    език на омразата.

    12:03 01.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Сандо

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Тук се толерират лъжи":

    По-точно правилните лъжи и правилния език на омразата.

    12:07 01.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ами

    7 0 Отговор
    Две свалени ракети, от засечени 35 е около 6% .
    Това е нормален показател за западната ПВО.
    САЩ и Израел също сваляха по толкова ирански ракети.
    Разбира се преди да им свършат ракетите прихващачи.

    Коментиран от #66

    12:20 01.08.2026

  • 64 Баламата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма да е все така":

    Да от 65 ,ще свалят по72,не по 2

    12:36 01.08.2026

  • 65 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа 81":

    В Киевска област е ударен логистичният център „Вишнево“, който е приемал, съхранявал, сглобявал и разпространявал компоненти за производство на дронове.

    В Одеска област са ударени два товарни кораба, превозващи военни доставки за украинските въоръжени сили.

    12:42 01.08.2026

  • 66 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ами":

    „Успяхме да свалим само една балистична ракета снощи...“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

    12:44 01.08.2026

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