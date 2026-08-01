Русия атакува Украйна с 35 ракети, ПРО прехвана само две

В ранните часове на 1 август руската армия извърши поредната масирана комбинирана атака срещу критична инфраструктура и жилищни райони в Украйна.
По официални данни на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитирани от Ukrainska Pravda, към 10:30 часа българско време е потвърдено изстрелването на 35 ракети от различен тип и 185 бойни дрона. Основният удар е бил насочен срещу столицата Киев и околния регион, но взривове са разтърсили също Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска области.
Детайли за руския въздушен удар и щетите
Командването на Военновъздушните сили на Украйна уточни, че вражеският арсенал е включвал:
- 4 противокорабни ракети от видовете "Циркон" и "Оникс"
- 27 балистични ракети "Искандер-М" и системи С-400
- 2 противорадиолокационни ракети Х-31
- 2 управляеми авиационни ракети Х-59/69
- 185 безпилотни летателни апарата от различни модификации
Към момента противовъздушната отбрана на страната е успяла да неутрализира общо 156 въздушни цели — 154 дрона и едва две от изстреляните ракети. Останалите ракети са поразили над 21 локации, причинявайки огромни разрушения в пет района на столицата. В Соломянския и Дарницкия район на Киев отломки и директни попадения сринаха части от петжилищни сгради, административни обекти и опожариха десетки автомобили, включително линейки.
Жертви и остра реакция от Зеленски
Според официалния доклад на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, разпространен от Al Jazeera, най-малко девет души са загинали, а други 28 граждани, сред които четири деца, са тежко ранени. Спасителните операции в разрушените сгради продължават и към този час, като броят на жертвите може да нарасне.
Украинският президент Володимир Зеленски направи извънредно изявление в социалната мрежа X. Държавният глава подчерта, че ниският процент на прихванати балистични ракети се дължи изцяло на острия недостиг на ракети-прехващачи за западните системи за противовъздушна отбрана Patriot. Зеленски призова международните партньори за незабавни доставки на боеприпаси директно от складовете, а не за планиране на хипотетични бъдещи сценарии.
Атаката съвпада с усложнените преговори с Вашингтон относно лиценза за производство на системи Patriot на украинска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Няма да е все така
Коментиран от #28, #64
11:01 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Украинците умират излишно!!!
Бяло знаме=живот!!!
Коментиран от #21
11:03 01.08.2026
5 И още
Коментиран от #24
11:03 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
Коментиран от #9
11:04 01.08.2026
8 Поправка
Коментиран от #17
11:05 01.08.2026
9 Отговор
До коментар #7 от "Путин":Евро джендърите отдавна сте така...
11:05 01.08.2026
10 ПРоzzия приключи
Коментиран от #14, #38
11:06 01.08.2026
11 И ся ко?
11:06 01.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти въобще
До коментар #10 от "ПРоzzия приключи":разбра ли какво се е случило, или жълто паве те ударило по цялата глава?
Коментиран от #15
11:08 01.08.2026
15 Диктор
До коментар #14 от "Ти въобще":При вас ла .й. на са паднали.
11:09 01.08.2026
16 Защото
До коментар #6 от "Варна 3":съдбата достатъчно те е ударила, затова.
11:09 01.08.2026
17 Така беше
До коментар #8 от "Поправка":ех спомени,спомени. Какви хубави времена бяха.
11:12 01.08.2026
18 западните
11:13 01.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 българин
11:19 01.08.2026
21 Антирашист 2025
До коментар #4 от "Пич":Нищо естественно няма в тази война ! Все едно рашисти или турци пак да командват България !
11:22 01.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Инна
---Киевското предприятие за монтаж и компоненти на електронната промишленост (ДП „Радиоизмерител“), което произвежда компоненти за управляеми ракети „Нептун-МД“, ФП-7, -9 и „Гром-2“, и разработва инерционни навигационни системи за безпилотния летателен апарат „Fire Point“ ФП-1;
--- ...
Коментиран от #25, #29
11:25 01.08.2026
24 Антирашист 2026
До коментар #5 от "И още":Подкрепяш вражеска фашистка държава ! Това в просия ще те прати в затвора или ще скочиш през прозореца !
11:25 01.08.2026
25 стоян георгиев
До коментар #23 от "Инна":Основно ударите са по градските части ма града ударени са жилищни квартали и блокове
11:27 01.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Zеленски Удря
До коментар #2 от "Няма да е все така":Зеленски да прекрати ударите по руска територия , за не го удрят.
Или Зеленски търси победа от "позиция на силата"?
Коментиран от #31
11:30 01.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Раковски
Коментиран от #41
11:33 01.08.2026
31 наивната дипломация
До коментар #28 от "Zеленски Удря":Да бе, сякаш когато БайДън беше забранил всякакви удари над територията на свещенната руска империя, никакви бомбардировки с Кинжал нямаше в Украйна.
11:34 01.08.2026
32 Някой
11:34 01.08.2026
33 Абе,
Коментиран от #37
11:36 01.08.2026
34 СПРАВЕДЛИВ
11:36 01.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Грешка
11:39 01.08.2026
37 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #33 от "Абе,":Сигурно "сваля" и отраженията им, за по-сигурно.😊
11:41 01.08.2026
38 Абе
До коментар #10 от "ПРоzzия приключи":Ти верваш ли си или просто лаф да става?
11:42 01.08.2026
39 Ъъъ
Хайде пак глупости... Тръмп ясно заяви:
Не можем да даваме лицензи на Сульо и Пульо, защото това са оръжия, които не искаме да попадат във вражески ръце. Днес Украйна ни е партньор, но утре може да ни стане враг!
11:42 01.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 гост
До коментар #30 от "Раковски":Украйна -вчера - минус /-/ 62кв.км.
11:45 01.08.2026
42 Думкане Голямо
11:45 01.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гошо
11:48 01.08.2026
45 az СВО Победа 81
„Радиоизмерител“. Работеха по него в нощта на 14 юли: агрегати, компоненти, електронни компоненти за Нептун-МД, ФП-7, -9 и Гром-2. Отново тази нощ. Довършват ги.
„Буревестник“, известен още като Киев-1. 15 юни, 6 юли. Обектът е стар, огромен, разпръснати сгради на цялата площ. Не можеш да го "изключиш" с един удар.
Киев-25, „ПВ ГРУП Украйна“, системи „Лима“ за подправяне на навигационния сигнал. Първият удар беше на 2 юли. Вторият е днес. Това са системите, които отклоняват „Геран“ от курса, така че интересът към тази цел е разбираем.
И отделено — „Фламинго“.
Работи се методично по веригата ФП-5, звено по звено. 2 юни — обект „Огнева точка“ в Днепропетровска област. 2 юли — „Радионикс“, системи за управление. 8 юли – цехът за компоненти на FP-5. В нощта на 30 юли – „Маяк“, бойни глави, детонатори и ускорители за FP-1 и -2, плюс „Лвов“ - двигатели и „Калуш“ с монтаж. Днес – самата „Файър Пойнт“ ООД, Киев-111.
Техническият директор на компанията призна за два удара по цеховете в интервю още през декември. Оттогава броят им се е увеличил експоненциално.
Но още е рано за пълното прекъсване на производството. „Файър Пойнт“ умишлено е разпръснала производството по десетки обекти и изпълнители.
Вишнево. Формално днес това е логистичен център за безпилотни летателни апарати.Там вече горя на 6 юли.
Коментиран от #48, #65
11:49 01.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Урсулите:
Отново пролича Неефективността на Американската система "Патриот"
и Невъзможността да бъдат прихванати и унищожени Руските ракети!
11:51 01.08.2026
48 az СВО Победа 81
До коментар #45 от "az СВО Победа 81":Имаше детонация на боеприпаси в склад на „Укроборонпром“ с 13 хектара изгорели жилищни сгради. А на 2 юли, наблизо, в Чайка, беше ударен най-големият складов комплекс в страната, „МЛП-Чайка“, който съдържаше дронове и бойни глави.
Западните предградия на Киев отдавна са се превърнали в един голям военен склад. Сред частни домове.
В Черно море са ударени два кораба за сухи товари, южно от Одеса – това вече дори не са новини.... Морската блокада на режима в Киев стана систематична.
11:52 01.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тук се толерират лъжи
Коментиран от #60
11:54 01.08.2026
53 От сега да мислят
11:55 01.08.2026
54 az СВО Победа 81
1. Отлични резултати от снощните удари!
2. Бие се системно и болезнено по военната машина на режима в Киев. Много от целите вече са били поразявани, някои дори многократно, но с оглед на мащабните им размери за доубиването им трябват системни удари, което и се наблюдава.
11:55 01.08.2026
55 Хи хи
11:56 01.08.2026
56 Сандо
11:59 01.08.2026
57 Ще устискат до септември
12:02 01.08.2026
58 Тук се толерира
12:03 01.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Сандо
До коментар #52 от "Тук се толерират лъжи":По-точно правилните лъжи и правилния език на омразата.
12:07 01.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ами
Това е нормален показател за западната ПВО.
САЩ и Израел също сваляха по толкова ирански ракети.
Разбира се преди да им свършат ракетите прихващачи.
Коментиран от #66
12:20 01.08.2026
64 Баламата
До коментар #2 от "Няма да е все така":Да от 65 ,ще свалят по72,не по 2
12:36 01.08.2026
65 Инна
До коментар #45 от "az СВО Победа 81":В Киевска област е ударен логистичният център „Вишнево“, който е приемал, съхранявал, сглобявал и разпространявал компоненти за производство на дронове.
В Одеска област са ударени два товарни кораба, превозващи военни доставки за украинските въоръжени сили.
12:42 01.08.2026
66 Инна
До коментар #63 от "Ами":„Успяхме да свалим само една балистична ракета снощи...“, написа Зеленски в своя Telegram канал.
12:44 01.08.2026