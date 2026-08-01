Хибридна война: Латвия затвори границата с Беларус, Русия дестабилизирала ЕС

Напрежението по външните граници на Европейския съюз ескалира рязко. В ход е координирана стратегия за дестабилизация, засягаща едновременно източния и южния фланг на блока.

Латвия блокира Беларус: Система под натиск

Латвия предприе радикална стъпка за национална сигурност. Страната затвори последно действащия си сухопътен граничен пункт с Беларус – „Патерниеки“. Решението бе обявено официално от латвийския вътрешен министър Янис Домбрава. Властите съобщиха, че спирането на пропускането е наложено по „технически причини“ поради критичен срив в информационните системи за контрол.

Министерството на вътрешните работи на Латвия подчерта, че миграционните потоци, направлявани от режима в Минск, са директен елемент от хибридна война. Пълната статистика за предотвратените опити за незаконно преминаване и мерките за сигурност по границата са достъпни на латвийския официален портал LSM.

Преди това, още през 2023 година, Рига затвори другия си основен пункт „Силене“, за да ограничи организирания от Минск натиск. Съседни държави като Естония и Литва вече изпратиха допълнителни сили в подкрепа на латвийските граничари.

Испания под обсада: 60 000 мигранти в Сеута

Едновременно с кризата на Изток, Южна Европа преживява безпрецедентен миграционен шок. В испанския анклав Сеута в Северна Африка нахлуха между 50 000 и 60 000 мигранти от Мароко в рамките на малко над 24 часа. Ситуацията принуди Мадрид да мобилизира армията. Кризата доведе до трагичната смърт на десетки хора и предизвика остри политически трусове в ЕС. Италия и Чехия вече призоваха за временно изключване на Испания от Шенгенското пространство или налагане на строг вътрешен контрол

Киев предупреди: Русия дирижира хаоса чрез пропаганда

Украинският външен министър Андрий Сибиха излезе с остро предупреждение към европейските партньори. Според разкрития на украинското разузнаване, Кремъл е задействал мащабна дезинформационна кампания. Тя използва кадрите от хуманитарната криза в Сеута, за да сее паника и разделение в Европа. Analysts са засекли над 1500 координирани публикации в проруски мрежи (като испаноезичните версии на "Правда" и RT). Тяхната цел е да разпалят антимигрантски настроения и да подкопаят европейската солидарност.

„Това не е просто инцидент, а целенасочен опит на Русия да експлоатира всяка чувствителна тема в своя полза. Единственият начин да се защитим е пълна забрана на руските пропагандни канали“, заяви Сибиха, цитиран от Укринформ.