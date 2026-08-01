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Хибридна война: Латвия затвори границата с Беларус, Русия дестабилизирала ЕС

Хибридна война: Латвия затвори границата с Беларус, Русия дестабилизирала ЕС

1 Август, 2026 10:14, обновена 1 Август, 2026 10:22 642 14

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  • хибридна война

Москва използвала миграционния натиск в Испания и Балтика като оръжие срещу Европа

Хибридна война: Латвия затвори границата с Беларус, Русия дестабилизирала ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението по външните граници на Европейския съюз ескалира рязко. В ход е координирана стратегия за дестабилизация, засягаща едновременно източния и южния фланг на блока.

Латвия блокира Беларус: Система под натиск

Латвия предприе радикална стъпка за национална сигурност. Страната затвори последно действащия си сухопътен граничен пункт с Беларус – „Патерниеки“. Решението бе обявено официално от латвийския вътрешен министър Янис Домбрава. Властите съобщиха, че спирането на пропускането е наложено по „технически причини“ поради критичен срив в информационните системи за контрол.

Министерството на вътрешните работи на Латвия подчерта, че миграционните потоци, направлявани от режима в Минск, са директен елемент от хибридна война. Пълната статистика за предотвратените опити за незаконно преминаване и мерките за сигурност по границата са достъпни на латвийския официален портал LSM.

Преди това, още през 2023 година, Рига затвори другия си основен пункт „Силене“, за да ограничи организирания от Минск натиск. Съседни държави като Естония и Литва вече изпратиха допълнителни сили в подкрепа на латвийските граничари.

Испания под обсада: 60 000 мигранти в Сеута

Едновременно с кризата на Изток, Южна Европа преживява безпрецедентен миграционен шок. В испанския анклав Сеута в Северна Африка нахлуха между 50 000 и 60 000 мигранти от Мароко в рамките на малко над 24 часа. Ситуацията принуди Мадрид да мобилизира армията. Кризата доведе до трагичната смърт на десетки хора и предизвика остри политически трусове в ЕС. Италия и Чехия вече призоваха за временно изключване на Испания от Шенгенското пространство или налагане на строг вътрешен контрол

Киев предупреди: Русия дирижира хаоса чрез пропаганда

Украинският външен министър Андрий Сибиха излезе с остро предупреждение към европейските партньори. Според разкрития на украинското разузнаване, Кремъл е задействал мащабна дезинформационна кампания. Тя използва кадрите от хуманитарната криза в Сеута, за да сее паника и разделение в Европа. Analysts са засекли над 1500 координирани публикации в проруски мрежи (като испаноезичните версии на "Правда" и RT). Тяхната цел е да разпалят антимигрантски настроения и да подкопаят европейската солидарност.

„Това не е просто инцидент, а целенасочен опит на Русия да експлоатира всяка чувствителна тема в своя полза. Единственият начин да се защитим е пълна забрана на руските пропагандни канали“, заяви Сибиха, цитиран от Укринформ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 6 Отговор
    Хм...... Ще опитват да опитат някаква игра с Калининград, но много ги е страх от Русия!!!

    Коментиран от #12

    10:27 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ставате смешни по таз логика и вие

    9 3 Отговор
    сеете паника и разделение в бг
    както и ес медиите отразявайки нахлуването на хлебарки

    Тя използва кадрите от хуманитарната криза в Сеута, за да сее паника и разделение в Европа.

    Коментиран от #9, #10

    10:35 01.08.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    6 4 Отговор
    Руснаците дестабилизират ЕС, а те соросите от Брюксел оставиха Европа без гази, петрол, торове, животновъдство и ...... 😂😂😂😂

    10:39 01.08.2026

  • 5 Реалист

    6 5 Отговор
    Латвия е с размерите на малък квартал на Москва. Това не е държава това!

    10:41 01.08.2026

  • 6 Беларус

    5 5 Отговор
    Латвия е хибрид не сполучлив хибрид

    10:43 01.08.2026

  • 7 Докога глупости

    3 2 Отговор
    50000 Мароканци влязоха на отворени врати в Испания, Урсула и останалите им ръкопляскат, после Русия ви е виновна
    Нещастни дж@ндъри

    10:46 01.08.2026

  • 8 Напимням на бедняшката русофилска иzzмет

    3 4 Отговор
    От днес цените в магазините са само в евро.

    Коментиран от #14

    10:46 01.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 не се хаби

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ставате смешни по таз логика и вие":

    Днес трият всичко, което не е копейско.
    Нашият човек е на смяна.
    Езикът на омразата не се трие.

    10:48 01.08.2026

  • 11 Отговорът

    2 2 Отговор
    Всички евро джендъри да отиват да пазят Укрия и границите от загорелите мароканци

    Коментиран от #13

    10:50 01.08.2026

  • 12 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Адаш, стига с тоя страх. Ти като си шубе, смяташ всички за такива. И защо плашиш с Русия? Плаши със себе си, неможач, да те видя.
    Аман от комплекси.

    10:50 01.08.2026

  • 13 Не си им шеф

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Отговорът":

    Не важиш.

    10:51 01.08.2026

  • 14 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Напимням на бедняшката русофилска иzzмет":

    🌽🌽🌽🚽🚽🚽👃👃👃👎👎👎

    10:51 01.08.2026