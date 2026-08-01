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Протести в Киев: Искат връщането на Федоров
  Тема: Украйна

Протести в Киев: Искат връщането на Федоров

1 Август, 2026 08:24, обновена 1 Август, 2026 08:29 794 43

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  • федоров

Хиляди украинци излязоха по улиците на столицата с настояване президентът Зеленски да възстанови уволнения министър на отбраната

Протести в Киев: Искат връщането на Федоров - 1
Снимка: pogliad.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масови протести блокираха централния булевард „Хрешчатик“ в Киев, прераствайки в безсрочен митинг.

Недоволството на гражданите е провокирано от внезапното отстраняване на популярния и технологично ориентиран министър на отбраната Михайло Федоров, информира БТА.

Към 8:30 часа тази сутрин напрежението в украинската столица остава високо, а демонстрантите категорично отказват да напуснат площада.

Защо беше уволнен Михайло Федоров?

Федоров, който пое министерството през януари 2026 г., придоби огромна популярност благодарение на мащабната модернизация на армията, въвеждането на иновативни дрон технологии и засилената борба с корупцията при военните поръчки. Официалният мотив на президента Володимир Зеленски за рокадата бе дълбок конфликт в светогледите между Федоров и тогавашния главнокомандващ въоръжените сили Александър Сирски, припомня BBC.

Въпреки че под обществения натиск генерал Сирски също бе освободен от поста си и заменен от Михайло Драпати, протестиращите смятат, че това не е достатъчно. Самият Федоров потвърди в интервю за „Украинска правда“, че реформите му в обществените поръчки са „направили много хора нещастни“, което е и реалната причина за отстраняването му.

Политическата криза в Украйна се задълбочава

В опит да тушира недоволството, Зеленски предложи на 35-годишния Федоров алтернативни постове в новото правителство на премиера Серхий Корецки, включително вицепремиер по военните иновации. Бившият министър обаче категорично отхвърли предложенията. Пред Reuters той заяви, че министерството на отбраната е единственото място, от което може реално да влияе на хода на войната и да спира корупционните схеми.

В момента временно изпълняващ длъжността министър на отбраната е бившият шеф на службата за сигурност SBU Евгений Хмара, но гражданското общество и редица военни ветерани настояват за незабавното връщане на Федоров на лидерската позиция. Организаторите на протеста заявяват, че няма да се откажат, тъй като залогът е прозрачността на управлението и ефективността на фронта


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе...

    8 1 Отговор
    Тия май се хванаха за косите...

    Коментиран от #6, #13

    08:31 01.08.2026

  • 2 Овчар

    19 1 Отговор
    Пак някой изцапа мозъците на украинци...! Логично погледнато протестите би трябвало да са за избори и смяна на корумпираната власт..!

    Коментиран от #27

    08:32 01.08.2026

  • 3 Пич

    12 1 Отговор
    Засега плакати, после - примки!!!

    08:32 01.08.2026

  • 4 ХиХи

    11 1 Отговор
    Картонен майдан, шорош яко я е закъсал явно

    08:33 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горките

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    Хрешчатик или Крещатник, Кръст или Хръст?

    08:33 01.08.2026

  • 7 Факт

    1 13 Отговор
    В Украйна украинците протестират срещу власта без да ги арестуват, бият и вкарват в затвора. В Русия всеки протестиращ е арестуван, бит и осъждан!!!! Затова нашите копейки обичат любимата им Русия, но нито един от тях не отива да заживее със семейство си в любимата му Русия!!!!

    Коментиран от #34, #37

    08:34 01.08.2026

  • 8 Факт

    3 11 Отговор
    Пророчески думи на Кръстю Раковски, написани преди 128 години!

    „Ний трябва да разберем, че опасността за нас иде от Русия и към нея трябва да водим една систематическа отбранителна политика, като се опираме на всички враждебни ней елементи. В разбирането на тази политика е спасението на България и рано или късно тази политика ще бъде политиката на голямото мнозинство на българския народ. Колкото повече ний напредваме в политическото си развитие и се проникваме с духа на независимостта и свободата, толкова повече у самия народ ще се усилва желанието да се освободим от всяко покровителство, било то руско или друго....
    „Пътят на Русия към Цариград значи за нас политическа смърт... ако русите влезат още веднъж в България, под един или друг предлог, то те вече не ще излязат.“
    Д-р Кръстьо Раковски, „Русия на Изток. Историческо изследвание върху руската политика на Изток и частно – в България“, Варна, 1898, с. 179.

    Коментиран от #19

    08:35 01.08.2026

  • 9 Хе хе...

    12 1 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано, за няма пет години населението на 4о4 се е свило наполовина, а територията с една четвърт.
    СмЕтай тия докъде си докараха държавата, ама проблема им бил кой да е министър.
    Е нЕма такова дъно! Тия се оказаха по т.пи дори и от нас.

    Коментиран от #15, #17

    08:37 01.08.2026

  • 10 Почна се

    5 1 Отговор
    Време е да се сменя управата... Зелю да плаща за туй що стори на народа си...

    08:38 01.08.2026

  • 11 Българин

    6 2 Отговор
    А украинците лежащи в гробищата за кефа на реваншисти и наследствени фашисти организирали Майдана кой ще върне???

    Коментиран от #28

    08:40 01.08.2026

  • 12 В Русия

    2 0 Отговор
    и в България никога няма да видите протест за защита на министър!

    Коментиран от #22

    08:41 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хе хе...":

    България без да е нападната от монголска орда изгуби 3 милиона.

    Коментиран от #41

    08:43 01.08.2026

  • 16 Факт

    2 3 Отговор
    🇺🇦 Андрей Билецки: Русия казва, че е дошла, за да защити „рускоговорящите“. Аз самият бях един от тях.
    Ранният „Азов“ се състоеше главно от бойци от Източна Украйна: Харковска, Донецка, Луганска и Днепропетровска области. Рускоговорящият Харков даде на Украйна най-много войници и доброволци.
    Андрей Билецки в интервю за Lumer:
    Ако русия е консервативна, защо има епидемии от СПИН, наркомания и аборти? Ако има междурелигиозен мир, защо постоянно виждаме насилие между мюсюлмани и християни в Русия? Тезата, че Русия се противопоставя на джихада и следователно е съюзник на Съединените щати, е невярна. Защо има един от най-високите нива на наркомания в Евразия? И това е без алкохолизма. русия се представя за консервативна страна, но фактите говорят друго. Руски войници масово са ходили до тоалетна под и върху олтара в манастир на магистралата Харков-Славянск. Не знам каква религия са изповядвали, но определено не са били традиционни християни. Ако Украйна е нацистка, защо имаме най-ниското ниво на антисемитски и ксенофобски инциденти в Европа? Покажете ми поне един признак на нашия нацизъм. „Азов“ е служил в Мариупол. Там са живели гърци, кавказци, мюсюлмани и евреи. Всички те са служили в „Азов“ в значителен брой. За Русия, както и за СССР, Америка е екзистенциален враг: всичко, което Русия не е и което мрази. Москва разглежда Украйна като част от войната си срещу Вашингтон. Дори в съветските детски песни се шегуваха за ядрен удар по Америка. Русия е изцяло п

    Коментиран от #35

    08:43 01.08.2026

  • 17 Блягодаря

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хе хе...":

    че признаваш, как Русия носи мизерия, мъка, смърт, разруха. Думите ти са безкрайно точно свидетелство за това!

    08:44 01.08.2026

  • 18 Глупав народ

    4 3 Отговор
    Протести отдавна трябваше, но срещу продажника зеленски, който ви унищожи страната и вашият живот.

    08:44 01.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ти тан

    2 2 Отговор
    Пишете истината, протестират срещу еврейския наркофюрер и принудителната мобилизация.
    Със сигурност, не е спонтанен протест, всичко се контролира от МИ6 и ЦРУ.
    Това са тамошните жълтопаветници , всичко е по команда отвън.

    08:46 01.08.2026

  • 21 Тия са с

    4 1 Отговор
    Пробити черепни кутии. Искат вече направо оня ефрейтор с мустачките...
    Укра винаги е била разделена на т.н. "западни" укри, които се смятат за "арийци" и на източни, които западните смятат за "недоразвити" и "унтерменшени"!
    Украинската блогерка Панченко добре го обяснява в нейните видеа. За това тази страна е била много подходяща за кукловодите да я използват за война с Русия!

    08:46 01.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:48 01.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Я виж мозъците на нашите Дзен Зи-та

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Същите зомбита. Всеки може да лънготи както си иска.

    08:49 01.08.2026

  • 28 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    "Опълченците на Шипка трябваше да преговарят и да направят отстъпки, да дадат половината Шипченски проход и да спрат кръвопроритието и излишните жертви" така изглежда мирът в Украйна според Румен Радев и Бългатските копейки!!!!!!

    08:50 01.08.2026

  • 29 Емигрант

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Емигрант":

    Аз сутринта гледах нещо по-реалистично.Само един дрон пръсна кофите на три ватенки.Зловещо.

    Коментиран от #39

    08:50 01.08.2026

  • 30 маке

    1 0 Отговор
    С изключение на дундурицата, другите две стават..

    08:51 01.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 З Е Л Ю

    2 1 Отговор
    Хей Майдан, здравей, здравей.

    08:53 01.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 питаам

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    А ти защо не отидеш в украйна като толкова я обичаш

    Коментиран от #43

    08:55 01.08.2026

  • 35 Навремето

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Горбачов показа на СССР прав път, как може да се цивилизова и да стане развита и уважавана страна, но стария ешелон КГБ му спретнахя преврат, видяха възможност да вземат властта и да разбогатеят. Започна разпад, разруха, войни... след като нещата се уталожиха и чрез Путин взеха изцяло отново икономическата и политическата власт в РФ, решиха, че отново Запада им пречи, въпреки че последните десетилетия Запада наливаше инвестиции, даваше им технологии и ги научи да бъдат съвременна държава, за благодарност започнаха хибридна война от тероризъм до пропаганда, лъжи и дори гореща война срещу Запада, докато в същото време съпругите и децата им пътуваха, живееха, учеха и инвестираха парите си в същия тоя сораски, вражески Запад.

    08:55 01.08.2026

  • 36 Факт

    1 1 Отговор
    Хайде сега да приложим пропагандната матрица на Кремъл с обратен знак: 👇
    Време е Русия да се изтегли на по-добри позиции - извън суверенната територия на Украйна. И да спре да сваля украинските дронове над руските градове, за да не се разраства повече тази война. И Северна Корея и Иран да спрат да подпомагат и въоръжават Русия, за да има мир. Въобще, Москва да спре да се въоръжава, за да не предизвиква САЩ и НАТО. Трябва да е много внимателна, за да не дразни лъвовете - няколкото ядрени сили в НАТО, затова трябва да разпусне Евразийския икономически съюз и да излезе от БРИКС, защото е влязла там без съгласието на САЩ и НАТО. И най-вече - трябва да поеме ангажимент за неутралитет, ликвидация на ядрените си арсенали и разрушаване на езическотото капище-мавзолей на умопобъркания кръволок Ленин.
    Нали така, товарищи? Каквото искате от Украйна - реципрочно за Русия. Нали сте за прогреса и равенството?😂

    08:56 01.08.2026

  • 37 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Ти кьораво същесво ли си? Кой да бият, като са само жени на снимката? И две подрастващи момчетии в предмобилизационна възраст! Мъж някъде виждаш ли?

    08:57 01.08.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    08:57 01.08.2026

  • 39 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Емигрант":

    Аз гледах пък как една страна се превърна от държава във фашистка страна и от 45 милионно население се стопи на 15 милиона (по статистики на Радата).

    30 милиона ги нямааааааа.
    Колко са умрели, може и след 100 години да не си признаят.

    Навремето тази страна се казваше Украйна. Днес останаха само ...айна.

    08:58 01.08.2026

  • 40 Фен

    0 0 Отговор
    Интересно, защо соросоидите насъскват картонените "протестиращи"?. Явно едни големи пари не се разпределят правилно.

    08:58 01.08.2026

  • 41 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха":

    Не мога да те разбера, розАв. Кефиш ли се, оплакваш ли се, или се гордееш?

    08:59 01.08.2026

  • 42 поредната

    0 0 Отговор
    промивка на мозъци по добре сменете правителството

    09:00 01.08.2026

  • 43 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "питаам":

    Никой не е казал, че обича Украйна. Дори до скоро не знаехме, какво точно е това и че се различава от Русия.

    Вие обаче много обичате Русия, но не ходите да живеете там, нали? Да си чувал няко допреди 5 години да говори и хвали Украйна? Но напротив вие не спирахте с това братушки, велики, богати руснаци, голяма работа били, за две седмици щели да са в Париж. Сорос. Джендъри. Гейове.

    09:00 01.08.2026

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