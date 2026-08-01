Протести в Киев: Искат връщането на Федоров

Масови протести блокираха централния булевард „Хрешчатик“ в Киев, прераствайки в безсрочен митинг.
Недоволството на гражданите е провокирано от внезапното отстраняване на популярния и технологично ориентиран министър на отбраната Михайло Федоров, информира БТА.
Към 8:30 часа тази сутрин напрежението в украинската столица остава високо, а демонстрантите категорично отказват да напуснат площада.
Защо беше уволнен Михайло Федоров?
Федоров, който пое министерството през януари 2026 г., придоби огромна популярност благодарение на мащабната модернизация на армията, въвеждането на иновативни дрон технологии и засилената борба с корупцията при военните поръчки. Официалният мотив на президента Володимир Зеленски за рокадата бе дълбок конфликт в светогледите между Федоров и тогавашния главнокомандващ въоръжените сили Александър Сирски, припомня BBC.
Въпреки че под обществения натиск генерал Сирски също бе освободен от поста си и заменен от Михайло Драпати, протестиращите смятат, че това не е достатъчно. Самият Федоров потвърди в интервю за „Украинска правда“, че реформите му в обществените поръчки са „направили много хора нещастни“, което е и реалната причина за отстраняването му.
Политическата криза в Украйна се задълбочава
В опит да тушира недоволството, Зеленски предложи на 35-годишния Федоров алтернативни постове в новото правителство на премиера Серхий Корецки, включително вицепремиер по военните иновации. Бившият министър обаче категорично отхвърли предложенията. Пред Reuters той заяви, че министерството на отбраната е единственото място, от което може реално да влияе на хода на войната и да спира корупционните схеми.
В момента временно изпълняващ длъжността министър на отбраната е бившият шеф на службата за сигурност SBU Евгений Хмара, но гражданското общество и редица военни ветерани настояват за незабавното връщане на Федоров на лидерската позиция. Организаторите на протеста заявяват, че няма да се откажат, тъй като залогът е прозрачността на управлението и ефективността на фронта
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе хе...
Коментиран от #6, #13
08:31 01.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #27
08:32 01.08.2026
3 Пич
08:32 01.08.2026
4 ХиХи
08:33 01.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горките
До коментар #1 от "Хе хе...":Хрешчатик или Крещатник, Кръст или Хръст?
08:33 01.08.2026
7 Факт
Коментиран от #34, #37
08:34 01.08.2026
8 Факт
„Ний трябва да разберем, че опасността за нас иде от Русия и към нея трябва да водим една систематическа отбранителна политика, като се опираме на всички враждебни ней елементи. В разбирането на тази политика е спасението на България и рано или късно тази политика ще бъде политиката на голямото мнозинство на българския народ. Колкото повече ний напредваме в политическото си развитие и се проникваме с духа на независимостта и свободата, толкова повече у самия народ ще се усилва желанието да се освободим от всяко покровителство, било то руско или друго....
„Пътят на Русия към Цариград значи за нас политическа смърт... ако русите влезат още веднъж в България, под един или друг предлог, то те вече не ще излязат.“
Д-р Кръстьо Раковски, „Русия на Изток. Историческо изследвание върху руската политика на Изток и частно – в България“, Варна, 1898, с. 179.
Коментиран от #19
08:35 01.08.2026
9 Хе хе...
СмЕтай тия докъде си докараха държавата, ама проблема им бил кой да е министър.
Е нЕма такова дъно! Тия се оказаха по т.пи дори и от нас.
Коментиран от #15, #17
08:37 01.08.2026
10 Почна се
08:38 01.08.2026
11 Българин
Коментиран от #28
08:40 01.08.2026
12 В Русия
Коментиран от #22
08:41 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ха ха
До коментар #9 от "Хе хе...":България без да е нападната от монголска орда изгуби 3 милиона.
Коментиран от #41
08:43 01.08.2026
16 Факт
Ранният „Азов“ се състоеше главно от бойци от Източна Украйна: Харковска, Донецка, Луганска и Днепропетровска области. Рускоговорящият Харков даде на Украйна най-много войници и доброволци.
Андрей Билецки в интервю за Lumer:
Ако русия е консервативна, защо има епидемии от СПИН, наркомания и аборти? Ако има междурелигиозен мир, защо постоянно виждаме насилие между мюсюлмани и християни в Русия? Тезата, че Русия се противопоставя на джихада и следователно е съюзник на Съединените щати, е невярна. Защо има един от най-високите нива на наркомания в Евразия? И това е без алкохолизма. русия се представя за консервативна страна, но фактите говорят друго. Руски войници масово са ходили до тоалетна под и върху олтара в манастир на магистралата Харков-Славянск. Не знам каква религия са изповядвали, но определено не са били традиционни християни. Ако Украйна е нацистка, защо имаме най-ниското ниво на антисемитски и ксенофобски инциденти в Европа? Покажете ми поне един признак на нашия нацизъм. „Азов“ е служил в Мариупол. Там са живели гърци, кавказци, мюсюлмани и евреи. Всички те са служили в „Азов“ в значителен брой. За Русия, както и за СССР, Америка е екзистенциален враг: всичко, което Русия не е и което мрази. Москва разглежда Украйна като част от войната си срещу Вашингтон. Дори в съветските детски песни се шегуваха за ядрен удар по Америка. Русия е изцяло п
Коментиран от #35
08:43 01.08.2026
17 Блягодаря
До коментар #9 от "Хе хе...":че признаваш, как Русия носи мизерия, мъка, смърт, разруха. Думите ти са безкрайно точно свидетелство за това!
08:44 01.08.2026
18 Глупав народ
08:44 01.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ти тан
Със сигурност, не е спонтанен протест, всичко се контролира от МИ6 и ЦРУ.
Това са тамошните жълтопаветници , всичко е по команда отвън.
08:46 01.08.2026
21 Тия са с
Укра винаги е била разделена на т.н. "западни" укри, които се смятат за "арийци" и на източни, които западните смятат за "недоразвити" и "унтерменшени"!
Украинската блогерка Панченко добре го обяснява в нейните видеа. За това тази страна е била много подходяща за кукловодите да я използват за война с Русия!
08:46 01.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дон Корлеоне
08:48 01.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Я виж мозъците на нашите Дзен Зи-та
До коментар #2 от "Овчар":Същите зомбита. Всеки може да лънготи както си иска.
08:49 01.08.2026
28 Факт
До коментар #11 от "Българин":"Опълченците на Шипка трябваше да преговарят и да направят отстъпки, да дадат половината Шипченски проход и да спрат кръвопроритието и излишните жертви" така изглежда мирът в Украйна според Румен Радев и Бългатските копейки!!!!!!
08:50 01.08.2026
29 Емигрант
До коментар #23 от "Емигрант":Аз сутринта гледах нещо по-реалистично.Само един дрон пръсна кофите на три ватенки.Зловещо.
Коментиран от #39
08:50 01.08.2026
30 маке
08:51 01.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 З Е Л Ю
08:53 01.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 питаам
До коментар #7 от "Факт":А ти защо не отидеш в украйна като толкова я обичаш
Коментиран от #43
08:55 01.08.2026
35 Навремето
До коментар #16 от "Факт":Горбачов показа на СССР прав път, как може да се цивилизова и да стане развита и уважавана страна, но стария ешелон КГБ му спретнахя преврат, видяха възможност да вземат властта и да разбогатеят. Започна разпад, разруха, войни... след като нещата се уталожиха и чрез Путин взеха изцяло отново икономическата и политическата власт в РФ, решиха, че отново Запада им пречи, въпреки че последните десетилетия Запада наливаше инвестиции, даваше им технологии и ги научи да бъдат съвременна държава, за благодарност започнаха хибридна война от тероризъм до пропаганда, лъжи и дори гореща война срещу Запада, докато в същото време съпругите и децата им пътуваха, живееха, учеха и инвестираха парите си в същия тоя сораски, вражески Запад.
08:55 01.08.2026
36 Факт
Време е Русия да се изтегли на по-добри позиции - извън суверенната територия на Украйна. И да спре да сваля украинските дронове над руските градове, за да не се разраства повече тази война. И Северна Корея и Иран да спрат да подпомагат и въоръжават Русия, за да има мир. Въобще, Москва да спре да се въоръжава, за да не предизвиква САЩ и НАТО. Трябва да е много внимателна, за да не дразни лъвовете - няколкото ядрени сили в НАТО, затова трябва да разпусне Евразийския икономически съюз и да излезе от БРИКС, защото е влязла там без съгласието на САЩ и НАТО. И най-вече - трябва да поеме ангажимент за неутралитет, ликвидация на ядрените си арсенали и разрушаване на езическотото капище-мавзолей на умопобъркания кръволок Ленин.
Нали така, товарищи? Каквото искате от Украйна - реципрочно за Русия. Нали сте за прогреса и равенството?😂
08:56 01.08.2026
37 Абе
До коментар #7 от "Факт":Ти кьораво същесво ли си? Кой да бият, като са само жени на снимката? И две подрастващи момчетии в предмобилизационна възраст! Мъж някъде виждаш ли?
08:57 01.08.2026
38 Дон Корлеоне
08:57 01.08.2026
39 Емигрант
До коментар #29 от "Емигрант":Аз гледах пък как една страна се превърна от държава във фашистка страна и от 45 милионно население се стопи на 15 милиона (по статистики на Радата).
30 милиона ги нямааааааа.
Колко са умрели, може и след 100 години да не си признаят.
Навремето тази страна се казваше Украйна. Днес останаха само ...айна.
08:58 01.08.2026
40 Фен
08:58 01.08.2026
41 Хе хе...
До коментар #15 от "Ха ха":Не мога да те разбера, розАв. Кефиш ли се, оплакваш ли се, или се гордееш?
08:59 01.08.2026
42 поредната
09:00 01.08.2026
43 Някой
До коментар #34 от "питаам":Никой не е казал, че обича Украйна. Дори до скоро не знаехме, какво точно е това и че се различава от Русия.
Вие обаче много обичате Русия, но не ходите да живеете там, нали? Да си чувал няко допреди 5 години да говори и хвали Украйна? Но напротив вие не спирахте с това братушки, велики, богати руснаци, голяма работа били, за две седмици щели да са в Париж. Сорос. Джендъри. Гейове.
09:00 01.08.2026