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Задава се изключително силен Ел Ниньо: какви са опасностите

Задава се изключително силен Ел Ниньо: какви са опасностите

1 Август, 2026 11:40 1 715 13

  • ел ниньо-
  • горски пожари-
  • климатични промени-
  • климат-
  • амазония-
  • глобално затопляне

Изследователи предупреждават, че това климатично явление може да доведе до екстремни горски пожари в редица региони

Задава се изключително силен Ел Ниньо: какви са опасностите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Метеорологът Андреас Финк е изпълнен с тревога, когато анализира ситуацията в Тихия океан. Той ръководи работна група по тропическа метеорология в Технологичния институт на Карлсруе и е обезпокоен от повишаването на температурите на водата в източната част на Тихия океан. Това явление предвещава с все по-голяма вероятност, че се задава изключително силен Ел Ниньо, отбелязва АРД.

Изследователят казва пред медията, че въпросното явление тази година е настъпило по-рано от обичайното. Финк смята, че този Ел Ниньо вероятно ще бъде сред най-силните три или четири феномена от този род в последно време. Някои модели предвиждат, че отклонението от нормалната температура може значително да надхвърли досегашния рекорд от 2,75 градуса по Целзий, отчетен през 2015 и 2016 година.

В пустинята вали, а в Амазония има засушаване

Ел Ниньо е естествено климатично явление, което се проявява нередовно. То набира сила постепенно в хода на годината и достига своя пик, когато в Европа е късна есен и зима. Поради тази причина се променя и моделът на валежите по целия свят: докато по тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка, например в Перу или Еквадор, съществува опасност от проливни дъждове и наводнения, в района на Амазонка често става по-сухо от обичайното.

Австралия, Индонезия и Филипините също ги очакват по-големи засушавания. „В пустинята вали, а по поречието на Амазонка има суша“, казва Кирстен Тонике, експертка на Потсдамския институт за изследване на климатичните последици, цитирана от германската медия.

Качеството на въздуха се влошава

Именно тази суша създава благоприятни условия за горски пожари в регионите, засегнати от Ел Ниньо. „Почвите изсъхват, а растенията загиват“, казва Тонике. Тя обяснява, че през последните години в региона на Амазония е имало много пожари. А в Индонезия - например на остров Борнео - има големи площи с тропически гори, които вече са горели при минали проявления на Ел Ниньо. В резултат от това качеството на въздуха се влошава в редица други региони на Югоизточна Азия – например в големи градове като Сингапур или Джакарта. По същия начин в някои части на Африка, например в Сахелската зона, пожароопасният период може да се удължи и изостри под влиянието на Ел Ниньо.

Притесненията на експертите са големи и поради факта, че сегашният Ел Ниньо се проявява във време, когато атмосферата и бездруго е по-силно затоплена. Ефектите на този климатичен феномен биха могли в бъдеще да играят по-голяма роля и при нас, в Европа, казва изследователката. Това означава, че рискът от пожари вероятно ще се повиши и в Европа - ако към него се насложи и ефектът на глобалното затопляне.

Ел Ниньо и глобалното затопляне

Промененият модел на валежите, причинен от Ел Ниньо, може освен това да задейства цикъл, чието въздействие понякога се проявява чак години по-късно: появява се например повече дъжд в региони, които иначе са по-скоро сухи: „Растителността отначало се повлиява положително от дъжда и расте много бързо. Но следващият сух сезон все пак настъпва, а новите растения изсъхват и се превръщат в нова горима материя за евентуални пожари. С известно закъснение от една до две години това може да доведе до нови големи горски пожари“, казва климатоложката Тонике. Става дума за неблагоприятен кръговрат, защото колкото повече гори се опожаряват, толкова повече въглероден двуокис попада в атмосферата. Това от своя страна ускорява глобалното затопляне - и в дългосрочен план увеличава риска от нови екстремни пожари.

Автор: Алина Шрайбер ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сомалийските пирати

    3 0 Отговор
    да му мислят.

    11:46 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    13 0 Отговор
    Не Ел Ниньо е виновен, а че изсякоха джунглите, за да засадят палми за палмово масло. Като добавим и соларните паркове, разбираме, че Рогатият е в алчността на управляващите.

    11:50 01.08.2026

  • 4 Нико

    5 1 Отговор
    Всичко е инжинирано за намаляване на населението на земята

    Коментиран от #9

    11:52 01.08.2026

  • 5 Няма

    6 1 Отговор
    Ел Ниньо! Това е прах в очите! На, и около земята работят 24 свръхмощни машини, които постепенно нагряват земята! Може би догодина или по догодина ще разберете за още "конспирации"!

    11:59 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    7 0 Отговор
    За кои области на България се отнася статията? Или за комшиите (Сърбия, Румъния, Турция и Гърция)? Не ли? Амо тогава за какво папагалите?

    12:08 01.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Есмс

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нико":

    Или по-скоро, за да надуват допълнително измислените въглеродни кредити и такси

    12:18 01.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рускиня

    1 0 Отговор
    Задава се поредната лъжа, както Covid 😂

    12:35 01.08.2026

  • 13 осраински

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кажи кой нападна Европа":

    Ишиаса ти е възпален вземи мерки/Възпалението на седалищния нерв (ишиас) е състояние, при което се появява силна болка, излъчваща се от кръста към седалището и крака. Основните симптоми включват пареща болка, изтръпване и мускулна слабост в засегнатия крайник

    12:39 01.08.2026

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