Новини
Свят »
Полша »
Сикорски към Москва: Знаем, че подготвяте нещо, но нямате ресурс да атакувате Полша

Сикорски към Москва: Знаем, че подготвяте нещо, но нямате ресурс да атакувате Полша

12 Юли, 2026 19:09, обновена 12 Юли, 2026 19:12 1 728 87

  • полша-
  • русия-
  • сикорски

Полският външен министър разкри разузнавателни данни за подготвяни руски провокации „под чужд флаг“ и призова Кремъл да се откаже от хибридните си планове

Сикорски към Москва: Знаем, че подготвяте нещо, но нямате ресурс да атакувате Полша - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Сикорски отправи официално предупреждение към Москва, разкривайки, че съюзническите разузнавателни служби разполагат с надеждна информация за подготовката на нови мащабни руски провокации срещу Полша.

В интервю за италианския всекидневник Il Messaggero той категорично заяви, че в момента режимът на Владимир Путин не притежава конвенционалния военен ресурс да атакува директно територията на Полша, тъй като силите му са изтощени в Украйна. Въпреки това, Сикорски подчерта, че Варшава приема заплахите изключително сериозно и изпраща ясен публичен сигнал към Кремъл, че намеренията им са разкрити, с цел да ги принуди да се откажат от агресивния си курс.

Стратегическо предупреждение от Варшава

Варшава изпраща официално и недвусмислено предупреждение към Руската федерация във връзка с подготвяни враждебни действия по източната граница на НАТО. В широко отразено интервю за италианското издание Il Messaggero полският министър на външните работи Радослав Сикорски обяви, че съюзническите разузнавателни служби разполагат с неоспорими данни, че Москва планира нова вълна от сериозни провокации.

„Изпращаме на руснаците ясен сигнал: знаем, че подготвяте нещо, точно както беше преди пълномащабната инвазия в Украйна. Чрез предварителното публично изнасяне на вашите намерения се надяваме да ви убедим да се откажете от този агресивен курс“, заяви Сикорски, чиито думи бяха цитирани от водещи европейски и украински медии, включително Украинска правда и LIGA.net.

Липса на конвенционален ресурс за нападение

Въпреки изострената реторика, полският първи дипломат направи важен баланс по отношение на реалните военни възможности на Москва в момента. Сикорски изрази пълна увереност, че Русия не разполага със сухопътни, технически или логистични средства, за да предприеме пълномащабно военно настъпление срещу Полша.

„Когато руснаците ни заплашват, ние приемаме тези заплахи напълно сериозно. Но днес Путин просто няма средствата да ни атакува конвенционално. Та той все още не е успял да превземе целия Донбас след близо 13 години опити“, подчерта министърът пред Il Messaggero, визирайки началото на руската агресия в Източна Украйна от 2014 г. насам.

Според оценките на полското и съюзническото командване, докато Украйна продължава успешно да удържа фронта и да нанася тежки загуби на руската армия, Москва ще остане неспособна да отвори нов мащабен фронт срещу страна членка на НАТО.

Рискът от операции „под чужд флаг“

Основната заплаха в краткосрочен план остава в сферата на хибридната война и т.нар. операции „под чужд флаг“ (false flag operations). Сикорски направи директен исторически паралел с Глайвицкия инцидент от 1939 г., когато нацистка Германия инсценира атака срещу собствена радиостанция, за да оправдае нахлуването си в Полша. Полският външен министър предупреди, че Кремъл може да прибегне до сходна тактика, за да ескалира напрежението или да тества колективната отбрана на Алианса.

Провокациите, за които Варшава и нейните съюзници алармират, включват широк спектър от враждебни дейности:

  • Зачестили кибератаки срещу критична държавна инфраструктура.
  • Саботажи и умишлени палежи на търговски и логистични обекти на полска територия.
  • Диверсии срещу железопътната мрежа, която служи за основен хъб за западната помощ към Киев.
  • Провокации с дронове и нарушаване на въздушното пространство на Полша и балтийските държави.
  • Използване на руския „сенчест флот“ в Балтийско море за картографиране на подводна инфраструктура.

Международна координация и предупреждения от САЩ

Изявлението на Сикорски идва броени дни след като американските разузнавателни служби официално предупредиха Полша за възможна руска подготовка за въоръжена провокация на нейна територия. Според доклади, публикувани в международния печат (включително анализ на The Telegraph), целта на подобен ход от страна на Москва би била единствено да провери решимостта и готовността на НАТО да задейства Член 5 за колективна самозащита.

Полският премиер Доналд Туск също потвърди, че страната е подготвена за всякакви сценарии, но призова за спокойствие и овладяване на излишните емоции в обществото, за да не се подпомага руската стратегия за всяване на паника.

Варшава напомня, че преди февруари 2022 г. САЩ и съюзниците също публикуваха плановете на Кремъл, което тогава обърка първоначалните планове на Путин за бърза инсценировка. Днес Полша и нейните партньори прилагат абсолютно същата стратегия за публично възпиране. „Ние знаем какво планирате. Не го правете“, завърши Сикорски обръщението си към Москва.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупостите на евролидерите

    79 17 Отговор
    Нямат край. Всички тези изказвания са за вътрешна употреба. Трябва да се сплашат избирателите за да не мислят за задълбочаващата се криза на континента. Ако Русия иска да нападне Полша, няма да си играе на дронове.

    Коментиран от #8, #55, #73

    19:16 12.07.2026

  • 2 Последния индианец

    20 73 Отговор
    Тези русначета са ненаситни на войни.Да видим до къде ще ги доведе тази агресивна политика

    Коментиран от #16, #48

    19:16 12.07.2026

  • 3 Фори

    21 63 Отговор
    Руснаците не спират да дразнят съседните държави. А се жалват че не им вярват и твърдят че е русофибия.

    Коментиран от #12

    19:17 12.07.2026

  • 4 И Киев е Руски

    54 14 Отговор
    На Истина ли е че ЕС гламурите са толкова семпли или се правят.

    Коментиран от #71

    19:17 12.07.2026

  • 5 име

    44 14 Отговор
    Само киевската хунта, която не си е върнала и един квадратен метър, може да спаси Гeйропа от супер опасните пияни и деморазилирани руснаци, които атакуват на магарета, щото свършиха танковете и нафтата, и с лопати в ръка, щото свършиха ракетите, и на които ще им трябва 35г с това темпо да стигнат до Киев, обаче още утре може да нападнат НАТЮ.

    Коментиран от #61

    19:17 12.07.2026

  • 6 Не са

    52 13 Отговор
    решили, не са ви затрили..

    19:17 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На ясно?

    34 8 Отговор

    До коментар #1 от "Глупостите на евролидерите":

    То и новините тук са за "вътрешна употреба", както и във всеки сайт, на когото позволяват да живее.

    19:17 12.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Феникс

    40 9 Отговор
    Тези ме кефят милите знаят че ще ги ударят но за всеки случай предупреждават Русия че няма със какво! Забавна картинка!

    19:19 12.07.2026

  • 11 ВВП

    33 10 Отговор
    Полша искат да бъдат следващите ,захистники,,.Натискат се .Завиждат на окропитеците ..

    19:19 12.07.2026

  • 12 име

    47 9 Отговор

    До коментар #3 от "Фори":

    Не Русия се приближава до агресивния, нападателен съюз на бивши робовладелци и колонизатори НАТО, а НАТО се приближава към Русия и си точи зъбките да ги атакува и разчепка, както в Югославия, Авганистан, Ирак, Сирия, Либия...

    Коментиран от #28

    19:20 12.07.2026

  • 13 СЛЕД БАНДЕРФАШИСТИТЕ

    36 9 Отговор
    Сте вие. Главните помагачи на нацистите от азоф.

    19:20 12.07.2026

  • 14 Орк

    37 8 Отговор
    Това само означава че хохло британци пак готвят нещо

    19:21 12.07.2026

  • 15 И Киев е Руски

    28 8 Отговор
    В украИна дали са останали 2 милиона македонци Ха Ха Ха

    19:22 12.07.2026

  • 16 Мухахаха

    32 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния индианец":

    Ами пак ще се говори на Руски в Берлин

    Коментиран от #23

    19:22 12.07.2026

  • 17 Скиорски

    31 7 Отговор
    Ако тръгне лавината, няма значение кой какъв ресурс има, всички горят.

    19:23 12.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян георгиев

    12 12 Отговор
    Сащ предупредиха полша за реална опасност от руска провокация.явно поляците са проверили инфото и са го взели на сериозно.

    19:23 12.07.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    9 29 Отговор
    Пълни глупости разбира се, но подтекста е ясен.
    Всеки който го не мързи се и6ава и подритва рушняците 👆

    19:24 12.07.2026

  • 21 3.14К

    30 5 Отговор
    Шизофренията е харакерена за олигофрените.

    19:24 12.07.2026

  • 22 Феникс

    26 6 Отговор
    Хайде сега няма само руснаци и украйнци да умират, щом искате да побеждавате Русия трябва малко и европейците да дадат своя кървав дан!

    19:24 12.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ВВП

    21 7 Отговор
    Окропите се зъбиха на РФ и накрая изядоха Лобута .Закономерно .тия пумяри ,искат от същото... Ахахаха..

    19:26 12.07.2026

  • 26 Хер Флик от Гестапо

    25 6 Отговор
    При нас, в Германия има един лаф за жените......Тая е по-лесна и от Полша

    19:27 12.07.2026

  • 27 А спрете се

    23 7 Отговор
    вече бе ,толкова ли искате война? Накрая ще е получите както украинците. От кога им говореха да спрат? Жалкото че и ние ще го отнесем.😡

    19:28 12.07.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    12 32 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    "..НАТО се приближава към Русия.."

    Русодебилската пропаганда !!!
    Не НАТО се приближава към Русия, а държавите бягат от Русия в НАТО 👆 България, Швеция, Финландия, Балтийските републики отдавна да сме домакини на руско "асвабаждение", ако своевременно не се бутнахме в НАТО.

    Коментиран от #44

    19:29 12.07.2026

  • 29 Рани куче

    24 5 Отговор
    Да те лае . Ако не беше Русия Полша щеше да е една малка . Неблагодарна

    19:29 12.07.2026

  • 30 шаа

    18 5 Отговор
    ето пълният диалог на полша-Русия:

    - знаем, че правите нещо
    - покажете някакво доказателство
    - изчакайте малко, че ни свърши лимита за генериране на картинки с ИИ

    19:30 12.07.2026

  • 31 Да бе

    7 29 Отговор
    Полша не е джендърска Европа. Полша конвенционално ще смаже отслабена Русия в момента. Ако ще правят провокации към НАТО и чл.5 защо точно към Полша, която не се нуждае от НАТО и сама може да отвърне. По скоро някоя слаба невоенна държава ще пробват. Иначе няма логика. Конвенционално Полша е по силна от Русия в момента.

    Коментиран от #34, #46

    19:30 12.07.2026

  • 32 ВВП

    23 4 Отговор
    Тия маймуни ще правят провокация вкалининград..после ще ядат Лобута .и реват на сащ че ги бият ..Такава е програмата

    19:31 12.07.2026

  • 33 НЕ ГО МИСЛЕТЕ РУСКИЯ РЕСУРС

    16 6 Отговор
    Гледайте си вашия еврогьойски ресурс.

    Коментиран от #67

    19:35 12.07.2026

  • 34 име

    9 7 Отговор

    До коментар #31 от "Да бе":

    Много ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, ве козяк! Как не ви омръзна пета година само да ЩЕкате!

    19:36 12.07.2026

  • 35 ужас

    21 5 Отговор
    Тези са изперкали на 100% и стават опасни и за себе си. Ще запалят огъня, в който те първи ще изгорят. Да бръщолевиш подобни глупости вече е медицинска диагноза. На тези хора много им се иска да опитат вкуса на атома, те си мислят че срещу тях Русия ще воюва с дрончета и калашници. Не господа, ще изпитате цялата тежест на това, което човечеството е създало до сега.

    19:40 12.07.2026

  • 36 Да се чете:

    20 5 Отговор
    много ни е страх,но го даваме смели!При конфликт Полша ще бъде занулена! Украинците може и да са руснаци,но поляците не са!

    Коментиран от #41

    19:40 12.07.2026

  • 37 Ами

    14 7 Отговор
    Постоянно ни обясняват, че мечтата на Путин е да превземе Полша и Европа.
    Само дето не ни казват за какво са му на Путин, Полша и Европа.
    Вероятно заради огромните природни и човешки ресурси
    които Полша и Европа притежават :)

    19:41 12.07.2026

  • 38 Ха-ха

    6 18 Отговор
    Русийката е под вода без шнорхел.!

    19:41 12.07.2026

  • 39 Инна

    9 3 Отговор
    Вестник „Сънди Таймс“ идентифицира два основни транспортни центъра за британски военни доставки за Украйна: Ламаншът и летище Жешов в Полша, което се е превърнало в масивен логистичен център за снабдяване на режима на Зеленски с оръжия.

    Бронирани машини, танкове и далекобойна артилерия се транспортират с влак през Ламанша и по-нататък през Европа, докато стрелково оръжие, противотанкови оръжия и далекобойни ракети се транспортират през Жешов. Освен това, според източника на вестника, Великобритания тайно купува стари съветски оръжия от цял ​​свят и помага за доставянето им до Украйна, като в някои случаи действа като „контрабандист“.

    Има и друг важен пункт, от който зависи военната подкрепа на Киев: германският град Щутгарт. Там, в щаба на Европейското командване на САЩ, функционира Международният център за координация на донорите, който е сравняван с „военна Амазонка“.

    Тези два обратни адреса би трябвало да бъдат основните точки за „доставка на руски ракети“.

    19:42 12.07.2026

  • 40 Отреазвяващ

    13 4 Отговор
    Тия паляци-диваци,от кои пръсти си изсмукаха това?

    19:43 12.07.2026

  • 41 ...

    6 16 Отговор

    До коментар #36 от "Да се чете:":

    Русия няма никакъв шанс срещу Полша.

    19:43 12.07.2026

  • 42 Иван 1

    15 5 Отговор
    На вниманието на публиката , не мислете че войната срещу някой друг освен Украйна ще бъде както до сега ще бъдат унищожени.

    19:43 12.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #43 от "604":

    Поляците отнасят орките за 10 дни.Що си мислиш,че Полша няма атом?

    Коментиран от #50, #59

    19:49 12.07.2026

  • 46 Казваш "конвенционално",

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "Да бе":

    каквото и да значи това, Полша е по-силна от Русия... А как е с тактическото ЯО?, Как е със стратегическото? Щото нали се сещаш, че ако, не дай боже, стане патаклама между поляците и руснаците, дали вторите няма да употребят онова, което им дава абсолютно преимущество пред всеки европейски кандидат да бие Русия, ако случайно видят зор? Хайде помисли и пак се изкажи неподготвен... Щото Путин сам заяви, че ЯО ще употребят в случай, че има опасност за съществуването на Русия, макар че поляците доста се изхвърлят в стремежа си да се правят на мъже...

    Коментиран от #54

    19:49 12.07.2026

  • 47 икорски подчерта

    1 6 Отговор
    Сикорски подчерта, че Варшава приема заплахите изключително сериозно и изпраща ясен публичен сигнал към Кремъл, че намеренията им са разкрити, с цел да ги принуди да се откажат от агресивния си курс.

    19:51 12.07.2026

  • 48 Не се притеснявай

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния индианец":

    Индианците почти напълно изчезнаха от "доброто отношение" на американските власти, но украинците няма да изчезнот, ще живеят щастливо в състава на РФ, както предците си. А тези, които

    19:51 12.07.2026

  • 49 Без име

    5 3 Отговор
    Охлюв. Ако атакуват Полша, то целта им ще е да ви превърнат в стъкловидна маса.

    19:53 12.07.2026

  • 50 Без име

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    Каква простотия....

    19:54 12.07.2026

  • 51 не се притеснявай

    5 3 Отговор
    Индианците, за съжаление почти изчезнаха в щатите. А украинците ще живеят щастливо в РФ, както предците си.

    19:54 12.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Антикомуне

    3 8 Отговор
    Не виждам български русофил на фронта и да защитават с голи гърди майка си Русия, 🤣🤣🤣. Много реват, но след 2та ракия, иначе са по-ниски от тревата.
    Руснаците трябва да разберат, че ако не са бензиностанцията на Европа, никой не ги харесва. Колкото до атаки срещу ЕС, 😁😁, трябва да знаят нашите русофил, че ние Европейците също имаме ядрени ракети,така,че ситуацията е патова.

    Коментиран от #60

    19:54 12.07.2026

  • 54 Лоло

    0 5 Отговор

    До коментар #46 от "Казваш "конвенционално",":

    Само иди@т като идолите ти може да хвърли атом който най вероятно ще се върне към него защото е близко. Това е самоубийство. Да не говорим за ядрените електроцентрали. И Китай дори ще скочи против това. Защото и те могат да бъдат засегнати. Когато нападаш конвенционално не можеш да се сърдиш че ти отговарят конвенционално. Тр@лове.

    19:55 12.07.2026

  • 55 Дано да има мир!

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Глупостите на евролидерите":

    Индианците, за съжаление почти изчезнаха в щатите. А украинците ще живеят щастливо в РФ, както предците си.

    19:55 12.07.2026

  • 56 Бай онзи

    3 3 Отговор
    ,,На страха очите с големи"

    19:56 12.07.2026

  • 57 Механик

    9 3 Отговор
    Пановете май ги тресе шубенцето.
    Що така бе? Нали Русия няма бензин и кокоши яйца? Забравихте ли, че и ракетите и свършиха 22-ра година?

    Коментиран от #86

    19:56 12.07.2026

  • 58 Пенчо

    5 3 Отговор
    Мис Линдзи номер две!?

    19:57 12.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Москва към Сикорски :

    5 4 Отговор
    Знаем, че “поляк” е диагноза.

    20:02 12.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "НЕ ГО МИСЛЕТЕ РУСКИЯ РЕСУРС":

    а русогьойския ресурс какво ще го правим. в Сибир ли ще го пращаме 😅😅😅

    20:03 12.07.2026

  • 68 руската мечка

    4 6 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #72

    20:04 12.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ

    3 4 Отговор
    13 год...3 дневна Движуха на пен ДЕЛА ху ЙЛО и... Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД!
    13 г..една Украйна, 20 Пъти по- малка, без оръжие пари Авиация подводници флот крилати и балистични ракети.. ши БА хомик могучая, Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи на ядрената С Корея! Млати ги като шкембе у дувар...
    Тва е ИСТИНАТА

    Коментиран от #76

    20:05 12.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мусорчик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глупостите на евролидерите":

    С танкове също няма да си играе, защото няма.

    20:07 12.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Пушек от лулата на Шамана

    3 0 Отговор
    Жалко.
    Тази свръхсекретна информация се пазеше дълбоко от естонската разведка,която черпеше сведения от дълбокозаконспериран агент в ,,Бесарабски фронт",позоваващ се на суперкъртица внедрена в ,, Медуза".
    Поляците са се докопали до нея , а Путин още е в Монако да всривява някакъв си укрински олигарх и още не знае,че е разкрит за намеренията си в Полша.
    Ама какво да се прави.Поляците са си професионалисти в разкриване на руски планове

    20:10 12.07.2026

  • 78 ВАГИНИР

    0 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е БИЛА ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ И НАШИ ПЪРВИ БРАТОВЧЕДИ СА ЯПОНЦИТЕ ШЕСТИ ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА ВИКИНГИТЕ ИЗРИВАТ ГНУСНАТА СМРАД РОССИ НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ И СЕ ЗАПОЧВА "ОНОЖДЕНИЕТО"

    20:13 12.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Артилерист

    4 0 Отговор
    Според тоя Скиорски руснаците са големи будали и той туй го знае по рождение, щото те, руснаците, винаги много работи гласят, ама нищо не правят, понеже нямат, нали, ресурси. Поляците едни от първите след 1990г се присламчиха към западната коалиция на желаеща войни и в този калабалък са много активни в ругатните срещу Русия, но не вярвам да желаят сами да си премерят ресурсите с нея. Щото и бг СеДеСето бяха много гласовити в началото на демокрацията, ама после като "демократическото развитие" взе да се крепи само на изгодни вересии, пардон заеми, взеха да плашат само с НАТОто, щото с масираното съкращаване/изгонване на офицерския състав, рязането и раздаването на въоръжението май и армията попиляха...

    Коментиран от #82

    20:16 12.07.2026

  • 82 Поляците

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Артилерист":

    Са помаци приели католическа религия славяни.
    Винаги двойствени

    20:18 12.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ВАГИНИР

    0 2 Отговор
    ОТ ШЕСТИ ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА РУСКАТА СМРАД СЕ АШЛАДИСВА С МАЛКА ГРУПА СЛОВАКИ И ОТ ВИКИНГИ СТАВАТ СЛАЙНЯНИ.ПРИОБЩАВАТ УГРИТЕ И БЪЛГАРИТЕ МЕСТЯТ УГРИТЕ НА ГРАНИЦАТА НАД БЕЛГРАД А СА БИЛИ В ЗЕМИТЕ НА УКРАЙНА.ВЕЧЕ НЯМА КАКВО ДА СПРЕ ЛЮДОЕДИТЕ РОССИ... ВСЕ ТАКААААА ДООО КРАЯ НА МОСКВААААА...

    Коментиран от #87

    20:22 12.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Остави рИкетитИ,ами
    Пу тин беше много болен от всички видове рак.Чакаха го да се спо мине до Коледа 2022 година.Лично мара обяви радостната новина,че скончил в 17,22 часа.
    После бил въз кръснал и сега крои пъ клени планове,относно Полша.Но плоският министЕр го разкри своевременно.

    20:24 12.07.2026

  • 87 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "ВАГИНИР":

    200%

    20:25 12.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания