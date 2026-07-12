Сикорски към Москва: Знаем, че подготвяте нещо, но нямате ресурс да атакувате Полша

Полският външен министър Радослав Сикорски отправи официално предупреждение към Москва, разкривайки, че съюзническите разузнавателни служби разполагат с надеждна информация за подготовката на нови мащабни руски провокации срещу Полша.
В интервю за италианския всекидневник Il Messaggero той категорично заяви, че в момента режимът на Владимир Путин не притежава конвенционалния военен ресурс да атакува директно територията на Полша, тъй като силите му са изтощени в Украйна. Въпреки това, Сикорски подчерта, че Варшава приема заплахите изключително сериозно и изпраща ясен публичен сигнал към Кремъл, че намеренията им са разкрити, с цел да ги принуди да се откажат от агресивния си курс.
Стратегическо предупреждение от Варшава
Варшава изпраща официално и недвусмислено предупреждение към Руската федерация във връзка с подготвяни враждебни действия по източната граница на НАТО. В широко отразено интервю за италианското издание Il Messaggero полският министър на външните работи Радослав Сикорски обяви, че съюзническите разузнавателни служби разполагат с неоспорими данни, че Москва планира нова вълна от сериозни провокации.
„Изпращаме на руснаците ясен сигнал: знаем, че подготвяте нещо, точно както беше преди пълномащабната инвазия в Украйна. Чрез предварителното публично изнасяне на вашите намерения се надяваме да ви убедим да се откажете от този агресивен курс“, заяви Сикорски, чиито думи бяха цитирани от водещи европейски и украински медии, включително Украинска правда и LIGA.net.
Липса на конвенционален ресурс за нападение
Въпреки изострената реторика, полският първи дипломат направи важен баланс по отношение на реалните военни възможности на Москва в момента. Сикорски изрази пълна увереност, че Русия не разполага със сухопътни, технически или логистични средства, за да предприеме пълномащабно военно настъпление срещу Полша.
„Когато руснаците ни заплашват, ние приемаме тези заплахи напълно сериозно. Но днес Путин просто няма средствата да ни атакува конвенционално. Та той все още не е успял да превземе целия Донбас след близо 13 години опити“, подчерта министърът пред Il Messaggero, визирайки началото на руската агресия в Източна Украйна от 2014 г. насам.
Според оценките на полското и съюзническото командване, докато Украйна продължава успешно да удържа фронта и да нанася тежки загуби на руската армия, Москва ще остане неспособна да отвори нов мащабен фронт срещу страна членка на НАТО.
Рискът от операции „под чужд флаг“
Основната заплаха в краткосрочен план остава в сферата на хибридната война и т.нар. операции „под чужд флаг“ (false flag operations). Сикорски направи директен исторически паралел с Глайвицкия инцидент от 1939 г., когато нацистка Германия инсценира атака срещу собствена радиостанция, за да оправдае нахлуването си в Полша. Полският външен министър предупреди, че Кремъл може да прибегне до сходна тактика, за да ескалира напрежението или да тества колективната отбрана на Алианса.
Провокациите, за които Варшава и нейните съюзници алармират, включват широк спектър от враждебни дейности:
- Зачестили кибератаки срещу критична държавна инфраструктура.
- Саботажи и умишлени палежи на търговски и логистични обекти на полска територия.
- Диверсии срещу железопътната мрежа, която служи за основен хъб за западната помощ към Киев.
- Провокации с дронове и нарушаване на въздушното пространство на Полша и балтийските държави.
- Използване на руския „сенчест флот“ в Балтийско море за картографиране на подводна инфраструктура.
Международна координация и предупреждения от САЩ
Изявлението на Сикорски идва броени дни след като американските разузнавателни служби официално предупредиха Полша за възможна руска подготовка за въоръжена провокация на нейна територия. Според доклади, публикувани в международния печат (включително анализ на The Telegraph), целта на подобен ход от страна на Москва би била единствено да провери решимостта и готовността на НАТО да задейства Член 5 за колективна самозащита.
Полският премиер Доналд Туск също потвърди, че страната е подготвена за всякакви сценарии, но призова за спокойствие и овладяване на излишните емоции в обществото, за да не се подпомага руската стратегия за всяване на паника.
Варшава напомня, че преди февруари 2022 г. САЩ и съюзниците също публикуваха плановете на Кремъл, което тогава обърка първоначалните планове на Путин за бърза инсценировка. Днес Полша и нейните партньори прилагат абсолютно същата стратегия за публично възпиране. „Ние знаем какво планирате. Не го правете“, завърши Сикорски обръщението си към Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глупостите на евролидерите
Коментиран от #8, #55, #73
19:16 12.07.2026
2 Последния индианец
Коментиран от #16, #48
19:16 12.07.2026
3 Фори
Коментиран от #12
19:17 12.07.2026
4 И Киев е Руски
Коментиран от #71
19:17 12.07.2026
5 име
Коментиран от #61
19:17 12.07.2026
6 Не са
19:17 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 На ясно?
До коментар #1 от "Глупостите на евролидерите":То и новините тук са за "вътрешна употреба", както и във всеки сайт, на когото позволяват да живее.
19:17 12.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Феникс
19:19 12.07.2026
11 ВВП
19:19 12.07.2026
12 име
До коментар #3 от "Фори":Не Русия се приближава до агресивния, нападателен съюз на бивши робовладелци и колонизатори НАТО, а НАТО се приближава към Русия и си точи зъбките да ги атакува и разчепка, както в Югославия, Авганистан, Ирак, Сирия, Либия...
Коментиран от #28
19:20 12.07.2026
13 СЛЕД БАНДЕРФАШИСТИТЕ
19:20 12.07.2026
14 Орк
19:21 12.07.2026
15 И Киев е Руски
19:22 12.07.2026
16 Мухахаха
До коментар #2 от "Последния индианец":Ами пак ще се говори на Руски в Берлин
Коментиран от #23
19:22 12.07.2026
17 Скиорски
19:23 12.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 стоян георгиев
19:23 12.07.2026
20 Владимир Путин, президент
Всеки който го не мързи се и6ава и подритва рушняците 👆
19:24 12.07.2026
21 3.14К
19:24 12.07.2026
22 Феникс
19:24 12.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ВВП
19:26 12.07.2026
26 Хер Флик от Гестапо
19:27 12.07.2026
27 А спрете се
19:28 12.07.2026
28 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #12 от "име":"..НАТО се приближава към Русия.."
Русодебилската пропаганда !!!
Не НАТО се приближава към Русия, а държавите бягат от Русия в НАТО 👆 България, Швеция, Финландия, Балтийските републики отдавна да сме домакини на руско "асвабаждение", ако своевременно не се бутнахме в НАТО.
Коментиран от #44
19:29 12.07.2026
29 Рани куче
19:29 12.07.2026
30 шаа
- знаем, че правите нещо
- покажете някакво доказателство
- изчакайте малко, че ни свърши лимита за генериране на картинки с ИИ
19:30 12.07.2026
31 Да бе
Коментиран от #34, #46
19:30 12.07.2026
32 ВВП
19:31 12.07.2026
33 НЕ ГО МИСЛЕТЕ РУСКИЯ РЕСУРС
Коментиран от #67
19:35 12.07.2026
34 име
До коментар #31 от "Да бе":Много ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, ве козяк! Как не ви омръзна пета година само да ЩЕкате!
19:36 12.07.2026
35 ужас
19:40 12.07.2026
36 Да се чете:
Коментиран от #41
19:40 12.07.2026
37 Ами
Само дето не ни казват за какво са му на Путин, Полша и Европа.
Вероятно заради огромните природни и човешки ресурси
които Полша и Европа притежават :)
19:41 12.07.2026
38 Ха-ха
19:41 12.07.2026
39 Инна
Бронирани машини, танкове и далекобойна артилерия се транспортират с влак през Ламанша и по-нататък през Европа, докато стрелково оръжие, противотанкови оръжия и далекобойни ракети се транспортират през Жешов. Освен това, според източника на вестника, Великобритания тайно купува стари съветски оръжия от цял свят и помага за доставянето им до Украйна, като в някои случаи действа като „контрабандист“.
Има и друг важен пункт, от който зависи военната подкрепа на Киев: германският град Щутгарт. Там, в щаба на Европейското командване на САЩ, функционира Международният център за координация на донорите, който е сравняван с „военна Амазонка“.
Тези два обратни адреса би трябвало да бъдат основните точки за „доставка на руски ракети“.
19:42 12.07.2026
40 Отреазвяващ
19:43 12.07.2026
41 ...
До коментар #36 от "Да се чете:":Русия няма никакъв шанс срещу Полша.
19:43 12.07.2026
42 Иван 1
19:43 12.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Българин
До коментар #43 от "604":Поляците отнасят орките за 10 дни.Що си мислиш,че Полша няма атом?
Коментиран от #50, #59
19:49 12.07.2026
46 Казваш "конвенционално",
До коментар #31 от "Да бе":каквото и да значи това, Полша е по-силна от Русия... А как е с тактическото ЯО?, Как е със стратегическото? Щото нали се сещаш, че ако, не дай боже, стане патаклама между поляците и руснаците, дали вторите няма да употребят онова, което им дава абсолютно преимущество пред всеки европейски кандидат да бие Русия, ако случайно видят зор? Хайде помисли и пак се изкажи неподготвен... Щото Путин сам заяви, че ЯО ще употребят в случай, че има опасност за съществуването на Русия, макар че поляците доста се изхвърлят в стремежа си да се правят на мъже...
Коментиран от #54
19:49 12.07.2026
47 икорски подчерта
19:51 12.07.2026
48 Не се притеснявай
До коментар #2 от "Последния индианец":Индианците почти напълно изчезнаха от "доброто отношение" на американските власти, но украинците няма да изчезнот, ще живеят щастливо в състава на РФ, както предците си. А тези, които
19:51 12.07.2026
49 Без име
19:53 12.07.2026
50 Без име
До коментар #45 от "Българин":Каква простотия....
19:54 12.07.2026
51 не се притеснявай
19:54 12.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Антикомуне
Руснаците трябва да разберат, че ако не са бензиностанцията на Европа, никой не ги харесва. Колкото до атаки срещу ЕС, 😁😁, трябва да знаят нашите русофил, че ние Европейците също имаме ядрени ракети,така,че ситуацията е патова.
Коментиран от #60
19:54 12.07.2026
54 Лоло
До коментар #46 от "Казваш "конвенционално",":Само иди@т като идолите ти може да хвърли атом който най вероятно ще се върне към него защото е близко. Това е самоубийство. Да не говорим за ядрените електроцентрали. И Китай дори ще скочи против това. Защото и те могат да бъдат засегнати. Когато нападаш конвенционално не можеш да се сърдиш че ти отговарят конвенционално. Тр@лове.
19:55 12.07.2026
55 Дано да има мир!
До коментар #1 от "Глупостите на евролидерите":Индианците, за съжаление почти изчезнаха в щатите. А украинците ще живеят щастливо в РФ, както предците си.
19:55 12.07.2026
56 Бай онзи
19:56 12.07.2026
57 Механик
Що така бе? Нали Русия няма бензин и кокоши яйца? Забравихте ли, че и ракетите и свършиха 22-ра година?
Коментиран от #86
19:56 12.07.2026
58 Пенчо
19:57 12.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
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65 Москва към Сикорски :
20:02 12.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 хихи
До коментар #33 от "НЕ ГО МИСЛЕТЕ РУСКИЯ РЕСУРС":а русогьойския ресурс какво ще го правим. в Сибир ли ще го пращаме 😅😅😅
20:03 12.07.2026
68 руската мечка
Коментиран от #72
20:04 12.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ
13 г..една Украйна, 20 Пъти по- малка, без оръжие пари Авиация подводници флот крилати и балистични ракети.. ши БА хомик могучая, Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи на ядрената С Корея! Млати ги като шкембе у дувар...
Тва е ИСТИНАТА
Коментиран от #76
20:05 12.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Мусорчик
До коментар #1 от "Глупостите на евролидерите":С танкове също няма да си играе, защото няма.
20:07 12.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Пушек от лулата на Шамана
Тази свръхсекретна информация се пазеше дълбоко от естонската разведка,която черпеше сведения от дълбокозаконспериран агент в ,,Бесарабски фронт",позоваващ се на суперкъртица внедрена в ,, Медуза".
Поляците са се докопали до нея , а Путин още е в Монако да всривява някакъв си укрински олигарх и още не знае,че е разкрит за намеренията си в Полша.
Ама какво да се прави.Поляците са си професионалисти в разкриване на руски планове
20:10 12.07.2026
78 ВАГИНИР
20:13 12.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Артилерист
Коментиран от #82
20:16 12.07.2026
82 Поляците
До коментар #81 от "Артилерист":Са помаци приели католическа религия славяни.
Винаги двойствени
20:18 12.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ВАГИНИР
Коментиран от #87
20:22 12.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Калоян
До коментар #57 от "Механик":Остави рИкетитИ,ами
Пу тин беше много болен от всички видове рак.Чакаха го да се спо мине до Коледа 2022 година.Лично мара обяви радостната новина,че скончил в 17,22 часа.
После бил въз кръснал и сега крои пъ клени планове,относно Полша.Но плоският министЕр го разкри своевременно.
20:24 12.07.2026
87 Простак
До коментар #84 от "ВАГИНИР":200%
20:25 12.07.2026