Сикорски към Москва: Знаем, че подготвяте нещо, но нямате ресурс да атакувате Полша

Полският външен министър Радослав Сикорски отправи официално предупреждение към Москва, разкривайки, че съюзническите разузнавателни служби разполагат с надеждна информация за подготовката на нови мащабни руски провокации срещу Полша.

В интервю за италианския всекидневник Il Messaggero той категорично заяви, че в момента режимът на Владимир Путин не притежава конвенционалния военен ресурс да атакува директно територията на Полша, тъй като силите му са изтощени в Украйна. Въпреки това, Сикорски подчерта, че Варшава приема заплахите изключително сериозно и изпраща ясен публичен сигнал към Кремъл, че намеренията им са разкрити, с цел да ги принуди да се откажат от агресивния си курс.

Стратегическо предупреждение от Варшава

Варшава изпраща официално и недвусмислено предупреждение към Руската федерация във връзка с подготвяни враждебни действия по източната граница на НАТО. В широко отразено интервю за италианското издание Il Messaggero полският министър на външните работи Радослав Сикорски обяви, че съюзническите разузнавателни служби разполагат с неоспорими данни, че Москва планира нова вълна от сериозни провокации.

„Изпращаме на руснаците ясен сигнал: знаем, че подготвяте нещо, точно както беше преди пълномащабната инвазия в Украйна. Чрез предварителното публично изнасяне на вашите намерения се надяваме да ви убедим да се откажете от този агресивен курс“, заяви Сикорски, чиито думи бяха цитирани от водещи европейски и украински медии, включително Украинска правда и LIGA.net.

Липса на конвенционален ресурс за нападение

Въпреки изострената реторика, полският първи дипломат направи важен баланс по отношение на реалните военни възможности на Москва в момента. Сикорски изрази пълна увереност, че Русия не разполага със сухопътни, технически или логистични средства, за да предприеме пълномащабно военно настъпление срещу Полша.

„Когато руснаците ни заплашват, ние приемаме тези заплахи напълно сериозно. Но днес Путин просто няма средствата да ни атакува конвенционално. Та той все още не е успял да превземе целия Донбас след близо 13 години опити“, подчерта министърът пред Il Messaggero, визирайки началото на руската агресия в Източна Украйна от 2014 г. насам.

Според оценките на полското и съюзническото командване, докато Украйна продължава успешно да удържа фронта и да нанася тежки загуби на руската армия, Москва ще остане неспособна да отвори нов мащабен фронт срещу страна членка на НАТО.

Рискът от операции „под чужд флаг“

Основната заплаха в краткосрочен план остава в сферата на хибридната война и т.нар. операции „под чужд флаг“ (false flag operations). Сикорски направи директен исторически паралел с Глайвицкия инцидент от 1939 г., когато нацистка Германия инсценира атака срещу собствена радиостанция, за да оправдае нахлуването си в Полша. Полският външен министър предупреди, че Кремъл може да прибегне до сходна тактика, за да ескалира напрежението или да тества колективната отбрана на Алианса.

Провокациите, за които Варшава и нейните съюзници алармират, включват широк спектър от враждебни дейности:

Зачестили кибератаки срещу критична държавна инфраструктура.

срещу критична държавна инфраструктура. Саботажи и умишлени палежи на търговски и логистични обекти на полска територия.

на търговски и логистични обекти на полска територия. Диверсии срещу железопътната мрежа , която служи за основен хъб за западната помощ към Киев.

, която служи за основен хъб за западната помощ към Киев. Провокации с дронове и нарушаване на въздушното пространство на Полша и балтийските държави.

и нарушаване на въздушното пространство на Полша и балтийските държави. Използване на руския „сенчест флот“ в Балтийско море за картографиране на подводна инфраструктура.

Международна координация и предупреждения от САЩ

Изявлението на Сикорски идва броени дни след като американските разузнавателни служби официално предупредиха Полша за възможна руска подготовка за въоръжена провокация на нейна територия. Според доклади, публикувани в международния печат (включително анализ на The Telegraph), целта на подобен ход от страна на Москва би била единствено да провери решимостта и готовността на НАТО да задейства Член 5 за колективна самозащита.

Полският премиер Доналд Туск също потвърди, че страната е подготвена за всякакви сценарии, но призова за спокойствие и овладяване на излишните емоции в обществото, за да не се подпомага руската стратегия за всяване на паника.

Варшава напомня, че преди февруари 2022 г. САЩ и съюзниците също публикуваха плановете на Кремъл, което тогава обърка първоначалните планове на Путин за бърза инсценировка. Днес Полша и нейните партньори прилагат абсолютно същата стратегия за публично възпиране. „Ние знаем какво планирате. Не го правете“, завърши Сикорски обръщението си към Москва.