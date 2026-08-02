20-годишен без книжка загина в катастрофа край Бургас

20-годишно момче е загинало при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал тази нощ, около 03,30 ч., на пътя между Каблешково и Бургас, в района на квартал „Рудник“.
По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, напуснал е пътното платно и се е блъснал в крайпътни дървета.
Момчето е починало на място. От полицията са установили, че загиналият е бил неправоспособен водач. Взета е кръвна проба за химичен анализ.
По неофициална информация автомобилът е с немска регистрация и е бил собственост на роднина на загиналия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:17 02.08.2026
2 жалко за момчето и родата
15:17 02.08.2026
3 Исторически парк
15:21 02.08.2026
4 Програмист
15:22 02.08.2026
5 Ивелин Михайлов
15:23 02.08.2026
6 Ъхъъъъ
15:24 02.08.2026
7 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
15:24 02.08.2026
8 МОСВ
15:25 02.08.2026
9 Млад, полуграмотен недорасляк,
Това я чака България в бъдеще!
15:26 02.08.2026
10 Реалист
15:28 02.08.2026
11 Българин
15:34 02.08.2026
12 Йордан
15:34 02.08.2026
13 Гост
Коментиран от #24
15:40 02.08.2026
14 ами,
15:41 02.08.2026
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
кара кола, без да имам книжка и за радост ЗА ПОСЛЕДЕН...
15:45 02.08.2026
16 Контрола
15:52 02.08.2026
17 Милчо
15:56 02.08.2026
18 маке
15:58 02.08.2026
19 Бай
16:01 02.08.2026
20 Защо ли
16:01 02.08.2026
21 Васил
16:03 02.08.2026
22 Св.Петър
Еле за тия гали от Ман...дето вече не са ,, малцинство "...
16:09 02.08.2026
23 ЦАР КИРОООООО !
16:28 02.08.2026
24 Лост
До коментар #13 от "Гост":Пред бюрото по труда спира кола .От нея излиза жена и помолва да пререди опашката за подпис за помощ за безработни,че щяла да закъснее за работа.
16:29 02.08.2026
25 Много кофти
16:39 02.08.2026