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20-годишен без книжка загина в катастрофа край Бургас

20-годишен без книжка загина в катастрофа край Бургас

2 Август, 2026 15:10 2 092 25

  • бургас-
  • катастрофа-
  • кръвна проба

Взета е кръвна проба за химичен анализ

20-годишен без книжка загина в катастрофа край Бургас - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

20-годишно момче е загинало при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал тази нощ, около 03,30 ч., на пътя между Каблешково и Бургас, в района на квартал „Рудник“.

По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, напуснал е пътното платно и се е блъснал в крайпътни дървета.

Момчето е починало на място. От полицията са установили, че загиналият е бил неправоспособен водач. Взета е кръвна проба за химичен анализ.

По неофициална информация автомобилът е с немска регистрация и е бил собственост на роднина на загиналия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    64 1 Отговор
    Автомобил с немска регистрация, а водачът с ромска регистрация ли е бил🤔❓

    15:17 02.08.2026

  • 2 жалко за момчето и родата

    14 6 Отговор
    барем да беше от народните изедници дето продължават да крадат още под носа на компетентните органи

    15:17 02.08.2026

  • 3 Исторически парк

    34 1 Отговор
    1 джигит убиец по малко 🥰🤩🤩

    15:21 02.08.2026

  • 4 Програмист

    26 2 Отговор
    Вчера 3ма моторяги, днес 1 гал от остров ман.. добра серийка се заформя 😎 ама за да се изчистят пътищата от дбили трябва поне по хиляда да умурат на ден

    15:22 02.08.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    33 2 Отговор
    С немска регистрация, сиреч поредният кюнец дето не може да чете и пиле и затова кара без книжка

    15:23 02.08.2026

  • 6 Ъхъъъъ

    35 1 Отговор
    Това "момче" на 20 от ромските квартали сигурно вече има няколко наследника/ чавета/

    15:24 02.08.2026

  • 7 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    30 1 Отговор
    А така! Циг ганнетоо със бмв-то айде у дерето

    15:24 02.08.2026

  • 8 МОСВ

    31 1 Отговор
    Много нагли станаха тези крайпътни дървета.

    15:25 02.08.2026

  • 9 Млад, полуграмотен недорасляк,

    30 0 Отговор
    фен на Тони Стораро, подкарал 20 годишното БМВ дизеляк на чичо си от село към града посред нощите. След една амфетка.

    Това я чака България в бъдеще!

    15:26 02.08.2026

  • 10 Реалист

    29 0 Отговор
    Абе що не се съберат всички тея един ден да подкарат към дърветата, ако искат 2 деня ще спрем движението за тях:)

    15:28 02.08.2026

  • 11 Българин

    19 1 Отговор
    Тоя гал остави 6 чвета сираци

    15:34 02.08.2026

  • 12 Йордан

    18 1 Отговор
    Всичко джензита трябва да бъдат ликвидирани преди да са ликвидирали България!

    15:34 02.08.2026

  • 13 Гост

    14 1 Отговор
    Ето случай от преди години позната работеше ,в един офис на школа за курсове. Идва един да се запише плаща си цялата сума , уговарят с кой и структор и си тръгва. И след малко тя го вижда как се качва в един Баварец и с мръсна газ потегля. Имаше няколко случая и със желаещи да изкарат книжка за мотор но идва карайки такъв .

    Коментиран от #24

    15:40 02.08.2026

  • 14 ами,

    24 0 Отговор
    Добре,че няма пострадали хора.Горкото дърво...

    15:41 02.08.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    Добро наказание за Сигането, което със сигурност НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
    кара кола, без да имам книжка и за радост ЗА ПОСЛЕДЕН...

    15:45 02.08.2026

  • 16 Контрола

    6 0 Отговор
    Ми така става като мъ губите, сига цялтъ махала 😭😱😨

    15:52 02.08.2026

  • 17 Милчо

    5 1 Отговор
    Интересно е,че не спят...Ония,мотористите,в 5.30ч.и те.А чичото спинка и не му пука за "детето".

    15:56 02.08.2026

  • 18 маке

    19 0 Отговор
    Тоя е от новите германци, прикадените

    15:58 02.08.2026

  • 19 Бай

    15 0 Отговор
    Един малоумник по- малко ! Това е добре !

    16:01 02.08.2026

  • 20 Защо ли

    12 0 Отговор
    хич не ми е жал?

    16:01 02.08.2026

  • 21 Васил

    4 0 Отговор
    Едно е сигурно лудите у нас няма да свършат.

    16:03 02.08.2026

  • 22 Св.Петър

    0 0 Отговор
    Слава на мен ,че няма да му я издавам и Слава ,че не ми е докарал и други,че място за настаняване не остана...
    Еле за тия гали от Ман...дето вече не са ,, малцинство "...

    16:09 02.08.2026

  • 23 ЦАР КИРОООООО !

    2 1 Отговор
    Липсата на магистрали причинява тежките катастрофи в България - ЦАР КИРО НЕ ПОСТРОИ НИТО ЕДНА ! БОЙКО СЪЩО .

    16:28 02.08.2026

  • 24 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Пред бюрото по труда спира кола .От нея излиза жена и помолва да пререди опашката за подпис за помощ за безработни,че щяла да закъснее за работа.

    16:29 02.08.2026

  • 25 Много кофти

    3 0 Отговор
    Това е добра новина, циганина не е успял да убие някоя майка с двете и деца. Да засаждаме повече дървета, явно е, че те ще спасят света и обществата ни по един или друг начин.

    16:39 02.08.2026

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