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Словакия предлага помощ на Унгария след спирането на атомната централа

Словакия предлага помощ на Унгария след спирането на атомната централа

2 Август, 2026 15:44 805 22

  • пакш-
  • словакия-
  • унгария-
  • аец пакш-
  • атомна енергетика-
  • дунав-
  • роберт фицо

Мадяр съобщи, че АЕЦ „Пакш“ ще бъде напълно спряна в неделя след 44 години експлоатация

Словакия предлага помощ на Унгария след спирането на атомната централа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо предложи на Унгария незабавна помощ с доставки на електроенергия, след като унгарската атомна електроцентрала „Пакш“ беше изключена от електропреносната мрежа заради критично ниското ниво на водите в река Дунав и недостига на вода за охлаждане, предаде АПА, съобщи БТА.

В публикация във „Фейсбук“ (Facebook) Фицо заяви, че словашките атомни електроцентрали не са засегнати от подобна ситуация и страната е готова да подкрепи Унгария в преодоляването на енергийната криза.

Предложението беше направено, след като унгарският министър-председател Петер Мадяр съобщи, също чрез публикация във „Фейсбук“, че АЕЦ „Пакш“ ще бъде напълно спряна в неделя след 44 години експлоатация.

По думите му отпадането на около 2000 мегавата производствен капацитет ще бъде компенсирано чрез всички налични резервни електроцентрали в страната и чрез внос на електроенергия.

Мадяр посочи, че унгарските власти са в постоянен контакт с институциите за управление на водните ресурси в Австрия и Словакия. Той отхвърли разпространяваните в интернет твърдения, че двете съседни държави са въвели ограничения в управлението на водите, които да намаляват притока на Дунав към Унгария.

По думите му ниското ниво на реката се дължи основно на продължителната липса на валежи във водосборния басейн на Дунав, като през следващите дни се очаква нивото на водата да продължи да спада.

Унгарските власти са разпоредили незабавно въвеждане на ограничения от трета степен върху използването на вода с цел гарантиране на снабдяването с питейна вода. На практика това означава ограничаване на всички несъществени дейности, включително миене на автомобили и поливане на градини.

Междувременно в страната влезе в сила правителствено постановление, което позволява временно прекъсване на електрозахранването на големи промишлени предприятия, ако те не изпълнят предписаните ограничения на потреблението.

Според Мадяр електроснабдяването на домакинствата ще бъде ограничавано само ако всички останали възможности за намаляване на потреблението бъдат изчерпани.

От понеделник се въвеждат ограничения и за железопътния товарен транспорт в часовия интервал между 17:00 и 22:00 часа, за да бъде намалено вечерното потребление на електроенергия и да се освободят допълнителни резерви в системата.

Правителството разпореди служителите в държавната администрация да работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, доколкото това позволява нормалното функциониране на институциите. Кабинетът призова и работодателите от частния сектор да приложат същата практика, когато е възможно.

Като част от мерките за пестене на електроенергия е изключено и декоративното осветление на държавните сгради, а на общините е препоръчано да предприемат максимални мерки за ограничаване на потреблението.

Временният държавен глава Агнеш Форстхофер е поискала среща с министър-председателя в понеделник, на която да бъде информирана за предприетите действия във връзка с екстремната гореща вълна и енергийната криза. На срещата са поканени и лидерите на парламентарните опозиционни партии, след като планираното пленарно заседание на парламента беше отменено.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След

    5 10 Отговор
    Орбан, Пешо Маджара занулява Унгария !

    15:48 02.08.2026

  • 2 Овчар

    8 10 Отговор
    Вземете си свещи и някой друг чувал въглища за зимата..! Командирите на ЕС ни обричат на глад и студ..!

    Коментиран от #17

    15:48 02.08.2026

  • 3 Сатана Z

    2 12 Отговор
    Добре ,че Бойко Методиев Борисов не построи АЕЦ Белене в пресъхналия гьол.

    15:50 02.08.2026

  • 4 Гърга Питич

    11 10 Отговор
    В Маджария дохдоха на власт розовите понита от ЕС и резултатът е на лице.

    15:52 02.08.2026

  • 5 А нашата в Козлодуй

    1 4 Отговор
    от къде смуче вода?

    Коментиран от #10

    15:54 02.08.2026

  • 6 1488

    2 2 Отговор
    само на наш аец не му требе вода
    ние му духаме

    15:54 02.08.2026

  • 7 хаха

    2 0 Отговор
    Е па кат са прости така става. Подпочвената вода на Дунав доколкото помня беше 3 пъти повече от надземната част...

    За справка система "Дунав", излишъците от която биваха изпомпвани над повърхноста.
    ХАХАХА

    15:55 02.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Оказа се че АЕЦ Козлодуй е най добре изградената централа в Европа.

    Коментиран от #15

    15:55 02.08.2026

  • 9 Това е положението

    3 7 Отговор
    след 16 години управление на руското мекере Орбан!

    15:55 02.08.2026

  • 10 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "А нашата в Козлодуй":

    От м амка ти.

    15:55 02.08.2026

  • 11 Нашите си траят, както обикновено

    2 4 Отговор
    Кой знае какво е положението!

    15:57 02.08.2026

  • 12 хаха

    2 0 Отговор
    Нещо SMR реакторите започнаха да изглеждат добре, а байганьовците?

    ХАХАХА! Толкова ви е акъла на вас де.

    15:59 02.08.2026

  • 13 Компира

    0 2 Отговор
    Как пък тия прoшляци имат проблем, а ние нямаме? Очевидно е, че се отклоняват водите от притоците.

    16:01 02.08.2026

  • 14 Това при Орбан

    1 3 Отговор
    не можеше да стане!

    16:04 02.08.2026

  • 15 Най

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    близо до Дунав!

    16:05 02.08.2026

  • 16 Помпите

    1 1 Отговор
    на Козлодуй изсмукват водата и нивото в Унгария спада!

    16:06 02.08.2026

  • 17 Баце,

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    И въглищата и парафина за свещите са в Русия.
    Не че нещо, ама...

    Коментиран от #18, #19, #20

    16:09 02.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Баце,":

    Ама сериозно ли бе кухоглава блятенка такава?

    "Парафиновият восък (или нефтен восък) е меко безцветно твърдо вещество, получено от нефт, въглища или нефтени шисти, което се състои от смес от въглеводородни молекули, съдържащи между 20 и 40 въглеродни атома."

    16:19 02.08.2026

  • 21 койдазнай

    0 2 Отговор
    Ако не бяха панелите и батериите на урсула, сега щяхме да стоим на тъмно!
    Но вместо това, сега изнасяме 40% от произвежданата електроенергия и спасяваме южна европа!

    16:26 02.08.2026

  • 22 При Орбан

    0 0 Отговор
    Дунава никога не е спадал толкова!Защо не спада Волга?

    16:28 02.08.2026

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