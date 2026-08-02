Словакия предлага помощ на Унгария след спирането на атомната централа

Словашкият премиер Роберт Фицо предложи на Унгария незабавна помощ с доставки на електроенергия, след като унгарската атомна електроцентрала „Пакш“ беше изключена от електропреносната мрежа заради критично ниското ниво на водите в река Дунав и недостига на вода за охлаждане, предаде АПА, съобщи БТА.

В публикация във „Фейсбук“ (Facebook) Фицо заяви, че словашките атомни електроцентрали не са засегнати от подобна ситуация и страната е готова да подкрепи Унгария в преодоляването на енергийната криза.

Предложението беше направено, след като унгарският министър-председател Петер Мадяр съобщи, също чрез публикация във „Фейсбук“, че АЕЦ „Пакш“ ще бъде напълно спряна в неделя след 44 години експлоатация.

По думите му отпадането на около 2000 мегавата производствен капацитет ще бъде компенсирано чрез всички налични резервни електроцентрали в страната и чрез внос на електроенергия.

Мадяр посочи, че унгарските власти са в постоянен контакт с институциите за управление на водните ресурси в Австрия и Словакия. Той отхвърли разпространяваните в интернет твърдения, че двете съседни държави са въвели ограничения в управлението на водите, които да намаляват притока на Дунав към Унгария.

По думите му ниското ниво на реката се дължи основно на продължителната липса на валежи във водосборния басейн на Дунав, като през следващите дни се очаква нивото на водата да продължи да спада.

Унгарските власти са разпоредили незабавно въвеждане на ограничения от трета степен върху използването на вода с цел гарантиране на снабдяването с питейна вода. На практика това означава ограничаване на всички несъществени дейности, включително миене на автомобили и поливане на градини.

Междувременно в страната влезе в сила правителствено постановление, което позволява временно прекъсване на електрозахранването на големи промишлени предприятия, ако те не изпълнят предписаните ограничения на потреблението.

Според Мадяр електроснабдяването на домакинствата ще бъде ограничавано само ако всички останали възможности за намаляване на потреблението бъдат изчерпани.

От понеделник се въвеждат ограничения и за железопътния товарен транспорт в часовия интервал между 17:00 и 22:00 часа, за да бъде намалено вечерното потребление на електроенергия и да се освободят допълнителни резерви в системата.

Правителството разпореди служителите в държавната администрация да работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, доколкото това позволява нормалното функциониране на институциите. Кабинетът призова и работодателите от частния сектор да приложат същата практика, когато е възможно.

Като част от мерките за пестене на електроенергия е изключено и декоративното осветление на държавните сгради, а на общините е препоръчано да предприемат максимални мерки за ограничаване на потреблението.

Временният държавен глава Агнеш Форстхофер е поискала среща с министър-председателя в понеделник, на която да бъде информирана за предприетите действия във връзка с екстремната гореща вълна и енергийната криза. На срещата са поканени и лидерите на парламентарните опозиционни партии, след като планираното пленарно заседание на парламента беше отменено.