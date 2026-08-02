Киара от „Ергенът“ в международен скандал за 20 000 евро

Попфолк певицата Киара, позната на широката публика от участието си в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, се оказа в центъра на международен скандал заради съвместен музикален проект с гръцкия изпълнител Тасо Кермос.
Според информация, разпространена от български светски издания в края на юли и получила широк отзвук на 1 август, Кермос е инвестирал близо 20 000 евро в общата им песен „Mi Milas“ и придружаващия я видеоклип. Твърди се, че той е поел разходите по продукцията, пътуването и престоя на Киара в Германия, където през април са били заснети кадрите към проекта.
По предварителната уговорка от българската изпълнителка се очаквало да популяризира песента в своите профили в социалните мрежи и да покани Тасо Кермос на няколко свои участия, за да представят дуета пред публика. Според публикациите обаче тези ангажименти не били изпълнени, а комуникацията между двамата постепенно прекъснала.
Светските източници твърдят още, че напрежение между изпълнителите е възникнало още по време на престоя на Киара в Германия. Певицата пристигнала с асистент, чиито разходи също били поети от гръцкия ѝ колега. Посочва се и че тя се отказала от предварително планирана фотосесия за козметична марка, както и от част от сцените, включени в сценария на видеоклипа.
След появата на песента отношенията между двамата изпълнители се влошили окончателно. Според разпространената версия Кермос останал разочарован, че Киара не е споделила активно проекта в своите канали и не е изпълнила договорените промоционални ангажименти.
Самата песен „Mi Milas“ действително е издадена като съвместен проект на Тасо Кермос и Киара и присъства в музикални стрийминг платформи.
Към момента няма публично представени договори, платежни документи или съдебно решение, които независимо да потвърждават обвиненията за финансово ощетяване. Не е известно и Киара да е публикувала официална позиция по твърденията. Поради това информацията за сумата от 20 000 евро и неизпълнените ангажименти следва да бъде разглеждана като версия, разпространена от светски медии, а не като доказан случай на измама.
Скандалът обаче бързо набира популярност в социалните мрежи и поставя под въпрос бъдещето на съвместния проект. Предстои да стане ясно дали Киара ще отговори на обвиненията и дали спорът ще остане в рамките на публичната размяна на твърдения, или ще доведе до официални правни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #9
15:31 02.08.2026
2 Ъхъъъъ
15:31 02.08.2026
3 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
Коментиран от #5
15:33 02.08.2026
4 Гърга Питич
15:34 02.08.2026
5 Роналдо
До коментар #3 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":Ти да не си им светил с фенерче?
Коментиран от #7
15:35 02.08.2026
6 Соваж бейби
15:37 02.08.2026
7 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
До коментар #5 от "Роналдо":Това се разбира от статията бе симулант
15:38 02.08.2026
8 Лост 16
15:39 02.08.2026
9 Соваж бейби
До коментар #1 от "Робот":Не обичам чалга но момичето си е красиво и понеже той е грозен и няма хубави гъркини намерил българка си прави реклама с нея ,ако има гледания или публика то е само заради българката.Вероятно не и е платил достатъчно, гърците имат слава от години че не са коректни с плащането в България.
Коментиран от #10, #11
15:40 02.08.2026
10 Дам
До коментар #9 от "Соваж бейби":Само една хубава гъркиня имало Елена и война станала 10 години.
15:51 02.08.2026
11 Айнщайн
До коментар #9 от "Соваж бейби":Красотата е нещо относително, пропадналостта - не толкова.
15:58 02.08.2026
12 даоиле
16:10 02.08.2026
13 ами,
16:17 02.08.2026
14 Идън
Коментиран от #17
16:23 02.08.2026
15 ааа
16:29 02.08.2026
16 ха ха Хо
16:31 02.08.2026
17 Соваж бейби
До коментар #14 от "Идън":Нищо особенно типична един и същ такт и мелодия за гръцките банални песни като нашата чалга ,само че с различни изпълнители.Българката е хубава и пее има хубав глас жалко че се хаби в този стил музика, а пича излиза в кадър с женско боди прозрачно мисля че и костюма е дамски .
16:34 02.08.2026
18 Калчо
16:46 02.08.2026