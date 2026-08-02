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Киара от „Ергенът“ в международен скандал за 20 000 евро

Киара от „Ергенът“ в международен скандал за 20 000 евро

2 Август, 2026 15:27 1 280 18

  • киара-
  • попфолк певица-
  • скандал-
  • тасо кермос-
  • песен

По предварителната уговорка от българската изпълнителка се очаквало да популяризира песента в своите профили в социалните мрежи и да покани Тасо Кермос на няколко свои участия

Киара от „Ергенът“ в международен скандал за 20 000 евро - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Киара, позната на широката публика от участието си в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, се оказа в центъра на международен скандал заради съвместен музикален проект с гръцкия изпълнител Тасо Кермос.

Според информация, разпространена от български светски издания в края на юли и получила широк отзвук на 1 август, Кермос е инвестирал близо 20 000 евро в общата им песен „Mi Milas“ и придружаващия я видеоклип. Твърди се, че той е поел разходите по продукцията, пътуването и престоя на Киара в Германия, където през април са били заснети кадрите към проекта.

По предварителната уговорка от българската изпълнителка се очаквало да популяризира песента в своите профили в социалните мрежи и да покани Тасо Кермос на няколко свои участия, за да представят дуета пред публика. Според публикациите обаче тези ангажименти не били изпълнени, а комуникацията между двамата постепенно прекъснала.

Светските източници твърдят още, че напрежение между изпълнителите е възникнало още по време на престоя на Киара в Германия. Певицата пристигнала с асистент, чиито разходи също били поети от гръцкия ѝ колега. Посочва се и че тя се отказала от предварително планирана фотосесия за козметична марка, както и от част от сцените, включени в сценария на видеоклипа.

След появата на песента отношенията между двамата изпълнители се влошили окончателно. Според разпространената версия Кермос останал разочарован, че Киара не е споделила активно проекта в своите канали и не е изпълнила договорените промоционални ангажименти.

Самата песен „Mi Milas“ действително е издадена като съвместен проект на Тасо Кермос и Киара и присъства в музикални стрийминг платформи.

Към момента няма публично представени договори, платежни документи или съдебно решение, които независимо да потвърждават обвиненията за финансово ощетяване. Не е известно и Киара да е публикувала официална позиция по твърденията. Поради това информацията за сумата от 20 000 евро и неизпълнените ангажименти следва да бъде разглеждана като версия, разпространена от светски медии, а не като доказан случай на измама.

Скандалът обаче бързо набира популярност в социалните мрежи и поставя под въпрос бъдещето на съвместния проект. Предстои да стане ясно дали Киара ще отговори на обвиненията и дали спорът ще остане в рамките на публичната размяна на твърдения, или ще доведе до официални правни действия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    5 3 Отговор
    Нашето момиче е по красиво от този ТАЛИБАН..!

    Коментиран от #9

    15:31 02.08.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    5 0 Отговор
    Киара а ся махнете буквите"а"

    15:31 02.08.2026

  • 3 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    9 0 Отговор
    Гръцкия манн гал е платил почивката на гаджето на Киара и тя му отказала сцените с целувки в клипа. Нормално да се ядоса. Ни я целувал, ни есхал, ама 20к евро похарчил...греда

    Коментиран от #5

    15:33 02.08.2026

  • 4 Гърга Питич

    3 0 Отговор
    Иска да видя чертата ,която разделя дупео и на две половинки.

    15:34 02.08.2026

  • 5 Роналдо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":

    Ти да не си им светил с фенерче?

    Коментиран от #7

    15:35 02.08.2026

  • 6 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    То пък една песен 🫤 50 секунди ми бяха достатъчно. Това момче май си пада по момчета като го гледам🤪 и е чист ром или от арабски произход от времето когато са се заселили в Гърция.

    15:37 02.08.2026

  • 7 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роналдо":

    Това се разбира от статията бе симулант

    15:38 02.08.2026

  • 8 Лост 16

    3 2 Отговор
    Добра е, но аз си падам по по-опитни дами, като авторката 🙂

    15:39 02.08.2026

  • 9 Соваж бейби

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Не обичам чалга но момичето си е красиво и понеже той е грозен и няма хубави гъркини намерил българка си прави реклама с нея ,ако има гледания или публика то е само заради българката.Вероятно не и е платил достатъчно, гърците имат слава от години че не са коректни с плащането в България.

    Коментиран от #10, #11

    15:40 02.08.2026

  • 10 Дам

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Само една хубава гъркиня имало Елена и война станала 10 години.

    15:51 02.08.2026

  • 11 Айнщайн

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Красотата е нещо относително, пропадналостта - не толкова.

    15:58 02.08.2026

  • 12 даоиле

    4 0 Отговор
    Гръцки циганин оригинал. Тоя пък палячо и бездарник къде е тръгнал??? И това пък ако е изкуство??? Бездарие ама тотално.

    16:10 02.08.2026

  • 13 ами,

    6 0 Отговор
    Киара, позната на широката публика от участието си в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, се оказа изключително простовато същество.Жалко за предишната и естествена и красива визия защото само това имаше.Иначе нито талант на певица,нито мозък в черепната кухина. Само една алчност за пари затова се и разголва и прави шпагати по чалготеките промецвайки простотийки.Какво падение а уж от свестно семейство.За гръцкия циганин изобщо не си заслужава и да коментирам.

    16:17 02.08.2026

  • 14 Идън

    4 0 Отговор
    Уговорките не са валидни ако не са юридически издържани- т.е. подписан договор от двете страни с всички описани подробности- условия- цени и т.н.Няма да цъкна на клипа- може да е подвеждаща информация- а мен не ме интересува това ниво и този чалга жанр.

    Коментиран от #17

    16:23 02.08.2026

  • 15 ааа

    2 0 Отговор
    Голям боклук излезе тая.

    16:29 02.08.2026

  • 16 ха ха Хо

    3 0 Отговор
    Това нещо Тасо Кермос било фризьорче и гримьорче,подвизавал се бил и у Сърбия сред турбофолкаджиите.Припяло му се като на гримьорчето Цецко Андреев и хайде една чалгийка с глуповатата разкрепостена Киара.

    16:31 02.08.2026

  • 17 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Идън":

    Нищо особенно типична един и същ такт и мелодия за гръцките банални песни като нашата чалга ,само че с различни изпълнители.Българката е хубава и пее има хубав глас жалко че се хаби в този стил музика, а пича излиза в кадър с женско боди прозрачно мисля че и костюма е дамски .

    16:34 02.08.2026

  • 18 Калчо

    1 0 Отговор
    Това трябва да е накакъв гръцки циганин.

    16:46 02.08.2026