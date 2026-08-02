Киара от „Ергенът“ в международен скандал за 20 000 евро

Попфолк певицата Киара, позната на широката публика от участието си в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, се оказа в центъра на международен скандал заради съвместен музикален проект с гръцкия изпълнител Тасо Кермос.

Според информация, разпространена от български светски издания в края на юли и получила широк отзвук на 1 август, Кермос е инвестирал близо 20 000 евро в общата им песен „Mi Milas“ и придружаващия я видеоклип. Твърди се, че той е поел разходите по продукцията, пътуването и престоя на Киара в Германия, където през април са били заснети кадрите към проекта.

По предварителната уговорка от българската изпълнителка се очаквало да популяризира песента в своите профили в социалните мрежи и да покани Тасо Кермос на няколко свои участия, за да представят дуета пред публика. Според публикациите обаче тези ангажименти не били изпълнени, а комуникацията между двамата постепенно прекъснала.

Светските източници твърдят още, че напрежение между изпълнителите е възникнало още по време на престоя на Киара в Германия. Певицата пристигнала с асистент, чиито разходи също били поети от гръцкия ѝ колега. Посочва се и че тя се отказала от предварително планирана фотосесия за козметична марка, както и от част от сцените, включени в сценария на видеоклипа.

След появата на песента отношенията между двамата изпълнители се влошили окончателно. Според разпространената версия Кермос останал разочарован, че Киара не е споделила активно проекта в своите канали и не е изпълнила договорените промоционални ангажименти.

Самата песен „Mi Milas“ действително е издадена като съвместен проект на Тасо Кермос и Киара и присъства в музикални стрийминг платформи.

Към момента няма публично представени договори, платежни документи или съдебно решение, които независимо да потвърждават обвиненията за финансово ощетяване. Не е известно и Киара да е публикувала официална позиция по твърденията. Поради това информацията за сумата от 20 000 евро и неизпълнените ангажименти следва да бъде разглеждана като версия, разпространена от светски медии, а не като доказан случай на измама.

Скандалът обаче бързо набира популярност в социалните мрежи и поставя под въпрос бъдещето на съвместния проект. Предстои да стане ясно дали Киара ще отговори на обвиненията и дали спорът ще остане в рамките на публичната размяна на твърдения, или ще доведе до официални правни действия.