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Пътниците чакат с часове на границата между Хърватия и Черна гора

Пътниците чакат с часове на границата между Хърватия и Черна гора

2 Август, 2026 14:30 710 2

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  • граница

Според коментари на шофьори някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време

Пътниците чакат с часове на границата между Хърватия и Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опашките на гранично-пропускателните пунктове между Хърватия и Черна гора "Карасовичи-Дебели Бриег" и "Виталина-Конфин" достигат до 20 километра, а колите чакат с часове да преминат, съобщи регионалната телевизия Ен 1, предаде БТА.

Според официални данни на сайта за трафик по хърватските пътища "Хърватски автомобилен клуб" колите чакат по над 10 часа преди да успеят да преминат граничните пунктове. Според коментари на шофьори някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време.

Движението към хърватското село Груда край ГКПП "Карасовичи-Дебели Бриег" е напълно блокирано и се препоръчва на местните да използват алтернативните междуселски пътища.

Кметът на хърватската община Конавле Божо Лазич заяви, че положението е недопустимо, като подчерта, че местните не могат с часове да достигнат до домовете си.

Близките общини доставят цистерни с вода до колоните, за да облекчат чакането на пътуващите. В акцията на солидарност се включиха и местни, които раздават вода в колоните и предоставят тоалетните в домовете си на разположение на чакащите туристи.

Съветват се всички, които планират пътуване до Хърватия през Черна гора, да избягват тези гранични пунктове.


Хърватия
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