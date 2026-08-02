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Трамвай дерайлира в София

Трамвай дерайлира в София

2 Август, 2026 15:40 980 18

  • трамвай-
  • бул. „панчо владигеров“-
  • люлин 5

Движението по булеварда е спряно

Трамвай дерайлира в София - 1
Снимка: фейсбук/Калин Василев
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трамвай №8 дерайлира в столичния квартал „Люлин 5".

Инцидентът се е случил на бул. „Панчо Владигеров“. Движението е спряно, а на място има полиция и аварийни екипи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 9 Отговор
    И защо движението е спряно ,след като трамвая не се движи по пътното платно,а Ушев?

    Коментиран от #14

    15:44 02.08.2026

  • 2 Сигурно

    10 3 Отговор
    ще да е от жегата ама иде Преображение у сред лето !

    15:44 02.08.2026

  • 3 хехе

    10 3 Отговор
    Модернизираните швейцарски краставици се крепят на свети крепки добре е, че няма пострадали.

    15:46 02.08.2026

  • 4 Старите каруци

    13 4 Отговор
    Четвърта употреба!
    От кражби няма пари за нови!

    15:53 02.08.2026

  • 5 Как дерайлира трамвай на право трасе

    11 1 Отговор
    Направо се излагате!!!

    15:55 02.08.2026

  • 6 Швайнцария

    8 2 Отговор
    Подариха ги на СГТ, защото е по-скъпо, ако ги нарежат за скрап

    15:55 02.08.2026

  • 7 Гърга Питич

    13 1 Отговор
    Статистиката показва,че пътник в дерайлирал трамвай може да съди общината до дупка в случай,че има редовно закупен билет.

    15:56 02.08.2026

  • 8 Драгалевци

    7 7 Отговор
    По принцип кв.,,Люлин" трябва да се заобикаля и избягва по суша,въздух и вода!Иначе, навсякъде ще се сблъскаш с неандерталци и индианци!

    Коментиран от #12

    16:02 02.08.2026

  • 9 Ами

    7 4 Отговор
    това е от австрийските трамваи , които Фандъкова закупи , на по 30 години и по 2 милиона евро... А софийския трамваен завод продажника Костов го хариза за без пари...

    16:03 02.08.2026

  • 10 ФАКТ

    7 3 Отговор
    През соца трамвайте не аварираха а сега релсите са от Тошово вриме още

    16:04 02.08.2026

  • 11 ФАКТ

    5 2 Отговор
    И трамвайте са за музея сано Ф 16

    16:05 02.08.2026

  • 12 Мутресите от квартала се Оредиха

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Драгалевци":

    останалите в гробалевци под наем, но само докато може. После, на опашката пред социалната кухня.

    16:10 02.08.2026

  • 13 Ватманяк

    3 1 Отговор
    Понеже виждам, че коментарите са от лаици - да поясня. Трамваите не са австрийски, а швейцарски, произведени в заводите на "Шиндлер" (до № 9) и са подарък по една българо-швейцарска програма (защото за Швейцярия не е екологично да ги бракува), а ние се нуждаехме след ремонта на "Графа". Бяха в перфектно състояние, въпреки изминатите 1 000 000 км, но пътуването по нашия релсов път ги посъсипа (точен коментар на № 6). По време на соца при трамвайните катастрофи имаше убити пътници (най-малко 20 души само при 2 от катастрофиите - глупав коментар от № 10)) След 1990 г. и особено след 1998 г. авариите са много по-малко. А трамваят е дерайлирал на прав участък само поради една от тези три причини: 1. деформация на релсата, макар и минимална от високите температури, 2. скъсана ос или повредена колоос или 3. "чуждо тяло" в улея на релсата.

    Коментиран от #18

    16:34 02.08.2026

  • 14 Моарейн

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ами например защото трамваят трябва да бъде върнат обратно на релсите, а това става с тежка техника, която не виси във въздуха, а спира на пътното платно. Ако не спрат движението и стане някой сакатлък, пак ченгетата ще са виновни, нали? Айде за разнообразие да спрем с плювните и с лицемерието!

    16:34 02.08.2026

  • 15 Русия нанесе удари

    3 1 Отговор
    по критичната инфраструктура в Полтавска област и от детонацията трамвая дерайлира в София. Нищо необичайно

    16:39 02.08.2026

  • 16 Тази антика

    1 0 Отговор
    От Белгия ли е купихме. Ама каква хубава боичка сме му сложили...

    16:41 02.08.2026

  • 17 Петър

    1 0 Отговор
    Поздравления "Ватманяк"! Много точно! Но някои от дежурните да се "изокат"! Искам да добавя и още една много съществена причина. А тя е: некачествената или почти никаква поддръжка на целият градски транспорт в София наред с недостатъчният персонал за това.

    16:43 02.08.2026

  • 18 Да вземем още бре

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ватманяк":

    ей такива в "перфектно състояние" с изминати 1-2 000 000 км... от първата световна ако може щото е фряш с резервни части в музеите нали

    16:46 02.08.2026

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