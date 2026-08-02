Трамвай дерайлира в София

Трамвай №8 дерайлира в столичния квартал „Люлин 5".
Инцидентът се е случил на бул. „Панчо Владигеров“. Движението е спряно, а на място има полиция и аварийни екипи.
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2 Август, 2026 15:40 980 18
Трамвай №8 дерайлира в столичния квартал „Люлин 5".
Инцидентът се е случил на бул. „Панчо Владигеров“. Движението е спряно, а на място има полиция и аварийни екипи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #14
15:44 02.08.2026
2 Сигурно
15:44 02.08.2026
3 хехе
15:46 02.08.2026
4 Старите каруци
От кражби няма пари за нови!
15:53 02.08.2026
5 Как дерайлира трамвай на право трасе
15:55 02.08.2026
6 Швайнцария
15:55 02.08.2026
7 Гърга Питич
15:56 02.08.2026
8 Драгалевци
Коментиран от #12
16:02 02.08.2026
9 Ами
16:03 02.08.2026
10 ФАКТ
16:04 02.08.2026
11 ФАКТ
16:05 02.08.2026
12 Мутресите от квартала се Оредиха
До коментар #8 от "Драгалевци":останалите в гробалевци под наем, но само докато може. После, на опашката пред социалната кухня.
16:10 02.08.2026
13 Ватманяк
Коментиран от #18
16:34 02.08.2026
14 Моарейн
До коментар #1 от "Сатана Z":Ами например защото трамваят трябва да бъде върнат обратно на релсите, а това става с тежка техника, която не виси във въздуха, а спира на пътното платно. Ако не спрат движението и стане някой сакатлък, пак ченгетата ще са виновни, нали? Айде за разнообразие да спрем с плювните и с лицемерието!
16:34 02.08.2026
15 Русия нанесе удари
16:39 02.08.2026
16 Тази антика
16:41 02.08.2026
17 Петър
16:43 02.08.2026
18 Да вземем още бре
До коментар #13 от "Ватманяк":ей такива в "перфектно състояние" с изминати 1-2 000 000 км... от първата световна ако може щото е фряш с резервни части в музеите нали
16:46 02.08.2026