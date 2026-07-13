Бивш командир на украинска бригада е арестуван за отвличане и убийство на двама цивилни

Бивш високопоставен офицер от украинската армия е заподозрян, че е подтикнал войници от своята част да отвлекат и убият двама цивилни, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Бившият командир на 155-та механизирана бригада е бил арестуван в Киев, съобщи президентът Володимир Зеленски в платформата Екс. До момента са извършени 10 ареста във връзка с делото.
Според информацията жертвите са били от село Калиновка край Киев, а офицерът е имал личен конфликт с тях. Те са били отвлечени и убити в Полтавска област.
„Този случай излиза извън рамките на едно място или на Киевска област“, написа Зеленски. „За цялата страна е важно да се разкрие цялата истина и да бъдат подведени под отговорност всички виновни.“
Украинската армия изпитва недостиг на войници в отбраната срещу Русия и наскоро беше разтърсена от няколко скандала, отбелязва ДПА. Има твърдения, че в щурмовия полк „Скеля“ са загинали около двадесетина новобранци в резултат на малтретиране. Офицерът, който сега е арестуван, също е бил командир там за известно време.
След бомбения атентат срещу богат украински бизнесмен в Монако през юни заподозряната за поставянето на бомбата беше застреляна в Украйна. Предполагаемите убийци са офицери от украинското военно разузнаване ГУР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:28 13.07.2026
2 Пич
20:29 13.07.2026
3 Искате да кажете
Това не е възможно! Нали само руснаците бяха такива?
20:30 13.07.2026
4 Механик
20:30 13.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българин..
Коментиран от #9
20:35 13.07.2026
8 Не така
20:36 13.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не достигали хората в укроармоята
Абе цял свят видя клипа в Лвов. Хубаво ги наредиха католическите укри тия убийци от ТЦК.
20:39 13.07.2026
11 Пенсионер 69 годишен
20:43 13.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пенсионер 69 годишен
20:49 13.07.2026