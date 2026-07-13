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Бивш командир на украинска бригада е арестуван за отвличане и убийство на двама цивилни
  Тема: Украйна

Бивш командир на украинска бригада е арестуван за отвличане и убийство на двама цивилни

13 Юли, 2026 20:25, обновена 13 Юли, 2026 20:27 871 13

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Зеленски: Важно е да се разкрие цялата истина и да бъдат наказани всички виновни

Бивш командир на украинска бригада е арестуван за отвличане и убийство на двама цивилни - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бивш високопоставен офицер от украинската армия е заподозрян, че е подтикнал войници от своята част да отвлекат и убият двама цивилни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бившият командир на 155-та механизирана бригада е бил арестуван в Киев, съобщи президентът Володимир Зеленски в платформата Екс. До момента са извършени 10 ареста във връзка с делото.

Според информацията жертвите са били от село Калиновка край Киев, а офицерът е имал личен конфликт с тях. Те са били отвлечени и убити в Полтавска област.

„Този случай излиза извън рамките на едно място или на Киевска област“, написа Зеленски. „За цялата страна е важно да се разкрие цялата истина и да бъдат подведени под отговорност всички виновни.“

Украинската армия изпитва недостиг на войници в отбраната срещу Русия и наскоро беше разтърсена от няколко скандала, отбелязва ДПА. Има твърдения, че в щурмовия полк „Скеля“ са загинали около двадесетина новобранци в резултат на малтретиране. Офицерът, който сега е арестуван, също е бил командир там за известно време.

След бомбения атентат срещу богат украински бизнесмен в Монако през юни заподозряната за поставянето на бомбата беше застреляна в Украйна. Предполагаемите убийци са офицери от украинското военно разузнаване ГУР.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    33 1 Отговор
    Цяла укра е така ..престъпления и корупция ...руските войски вече въвеждат в ред живота и пазят цивилните в укра !

    20:28 13.07.2026

  • 2 Пич

    28 1 Отговор
    Нормално, нормално........ укрофашистите на Зелю са криминална организация, а той е "Капо", защото отдавна не е законен президент!!!

    20:29 13.07.2026

  • 3 Искате да кажете

    26 0 Отговор
    Че украинците са бандити ли?
    Това не е възможно! Нали само руснаците бяха такива?

    20:30 13.07.2026

  • 4 Механик

    23 0 Отговор
    Пропаднала работа. Това само мога да кажа.

    20:30 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин..

    19 1 Отговор
    Украйнците са хубави и добри хора но ги третират като добитък само и само да ги изтрелят на фронтовата линия! Колко още ще търпят неизвестно!

    Коментиран от #9

    20:35 13.07.2026

  • 8 Не така

    12 0 Отговор
    Заедно ще прави диамантен щит над Европа с присвоените пари от Европейския съюз. На третата линийка е готов да стане и комета за да ме отпуснат още нещо за прибиране в джоба

    20:36 13.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не достигали хората в укроармоята

    12 0 Отговор
    тъй пише. Отвличали ги, малтретирали ги и ги убивали.
    Абе цял свят видя клипа в Лвов. Хубаво ги наредиха католическите укри тия убийци от ТЦК.

    20:39 13.07.2026

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    11 1 Отговор
    От едно време са си бандити. Мой колега изчезна безследно в УССР с колата си и остави жена вдовица и бебенце в България.

    20:43 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пенсионер 69 годишен

    9 0 Отговор
    Друг един през руската "перестройка" го застреляха в апартамента му, заедно с жена му и негов приятел с калашници. Нощем само слушаш та та та та та! Беше ужас ужасен! Аз избягах в България. Русия Путин я оправи. Изчисти бандите, а в Украйна бандитите завзеха властта.

    20:49 13.07.2026

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