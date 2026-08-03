Новини
Свят »
Мароко »
Мароко проговори за Сеута - потвърди за 11 удавени, иска разследване

Мароко проговори за Сеута - потвърди за 11 удавени, иска разследване

3 Август, 2026 04:29, обновена 3 Август, 2026 05:00 1 070 3

  • мароко-
  • сеута-
  • криза-
  • мигранти-
  • граница-
  • жертви

В първи официален коментар мароканското вътрешно министерство разкри мащаба на мигрантската вълна и отхвърли критиките за бездействие

Мароко проговори за Сеута - потвърди за 11 удавени, иска разследване - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мароканското министерство на вътрешните работи официално потвърди смъртта на 11 души при безпрецедентния мигрантски натиск към испанския анклав Сеута.

В първия си официален доклад по случая, разпространен от държавните медии, Рабат настоя за незабавно разследване на насилието срещу мигранти и изясняване на действията на испанските правоохранителни органи на самата граница. Официалните данни на Мароко сочат, че от началото на кризата ситуацията е била под постоянен контрол, като са преброени над 40 000 нелегални имигранти, направили опит да преминат през граничните заграждения.

Официалният баланс на жертвите и обвинения в насилие

Според изявлението на говорителя на мароканското вътрешно министерство Рашид Ел Халфи, повечето от 11-те потвърдени жертви са се удавили в морето при опит да заобиколят преградите по вода край град Фнидек. Един от мигрантите е починал след фатално падане от скалиста местност в пограничния район.

Мароканските власти изразиха дълбока загриженост относно разпространените кадри на физическо насилие и прекомерна сила. Рабат настоява испанските власти да започнат прозрачно разследване, като отбеляза, че в момента тече щателна проверка на данните за допълнителни жертви от другата страна на границата, където според източници от Сеута общият брой на загиналите е достигнал десетки души.

Мароко: „Наблюдаваме ситуацията около Сеута от началото на кризата“

Министерството на вътрешните работи в Рабат категорично отхвърли обвиненията, че пограничните му сили са проявили пасивност по време на щурма. От там подчертаха, че мароканските служби са наблюдавали и контролирали ситуацията около Сеута от самото начало на кризата, действайки в координация с испанските си колеги.

Като основни катализатори за масовото струпване на хора правителството посочи:

  • Организирани криминални мрежи за трафик на хора
  • Изкуствено раздухвана дезинформация в социалните мрежи
  • Погрешно тълкуване на решение на испанския съд, ограничаващо незабавното експулсиране на пристигащи по море

Броят на мигрантите: Статистиката на Рабат срещу данните на Мадрид

В официалното съобщение Мароко обяви точните параметри на нелегалния миграционен поток. Според техните регистри:

  • Около 40 000 души са се насочили директно към Сеута.
  • Други 1135 мигранти са направили опит да щурмуват втория испански анклав – Мелиля, като всички те са били спрени или върнати незабавно обратно.

Тези числа се различават частично от оценките на Мадрид, според които над 60 000 души са успели да пробият границата на Сеута в пиковите часове на кризата. Към момента по-голямата част от тях вече са се завърнали доброволно на мароканска територия, а испанските сили са укрепили морския периметър с допълнителни плаващи бариери.


Мароко
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мароко

    11 0 Отговор
    Нашите граничари, не са бездействали - те са наблюдавали!!

    04:46 03.08.2026

  • 2 Обективен

    4 1 Отговор
    Абе някой забеляза ли какво се пише в статията? Аз разбрах само, че се разпъват локуми от политици и на никой не му дреме за загиналите. Демек и това ще се забрави. Жалко, но това ни е модерният свят.

    Коментиран от #3

    05:21 03.08.2026

  • 3 Катунар

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    А, защо трябва да ми дреме за някакви цигани!?

    05:37 03.08.2026