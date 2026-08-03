Мароко проговори за Сеута - потвърди за 11 удавени, иска разследване

Мароканското министерство на вътрешните работи официално потвърди смъртта на 11 души при безпрецедентния мигрантски натиск към испанския анклав Сеута.

В първия си официален доклад по случая, разпространен от държавните медии, Рабат настоя за незабавно разследване на насилието срещу мигранти и изясняване на действията на испанските правоохранителни органи на самата граница. Официалните данни на Мароко сочат, че от началото на кризата ситуацията е била под постоянен контрол, като са преброени над 40 000 нелегални имигранти, направили опит да преминат през граничните заграждения.

Официалният баланс на жертвите и обвинения в насилие

Според изявлението на говорителя на мароканското вътрешно министерство Рашид Ел Халфи, повечето от 11-те потвърдени жертви са се удавили в морето при опит да заобиколят преградите по вода край град Фнидек. Един от мигрантите е починал след фатално падане от скалиста местност в пограничния район.

Мароканските власти изразиха дълбока загриженост относно разпространените кадри на физическо насилие и прекомерна сила. Рабат настоява испанските власти да започнат прозрачно разследване, като отбеляза, че в момента тече щателна проверка на данните за допълнителни жертви от другата страна на границата, където според източници от Сеута общият брой на загиналите е достигнал десетки души.

Мароко: „Наблюдаваме ситуацията около Сеута от началото на кризата“

Министерството на вътрешните работи в Рабат категорично отхвърли обвиненията, че пограничните му сили са проявили пасивност по време на щурма. От там подчертаха, че мароканските служби са наблюдавали и контролирали ситуацията около Сеута от самото начало на кризата, действайки в координация с испанските си колеги.

Като основни катализатори за масовото струпване на хора правителството посочи:

Организирани криминални мрежи за трафик на хора

Изкуствено раздухвана дезинформация в социалните мрежи

Погрешно тълкуване на решение на испанския съд, ограничаващо незабавното експулсиране на пристигащи по море

Броят на мигрантите: Статистиката на Рабат срещу данните на Мадрид

В официалното съобщение Мароко обяви точните параметри на нелегалния миграционен поток. Според техните регистри:

Около 40 000 души са се насочили директно към Сеута.

са се насочили директно към Сеута. Други 1135 мигранти са направили опит да щурмуват втория испански анклав – Мелиля, като всички те са били спрени или върнати незабавно обратно.

Тези числа се различават частично от оценките на Мадрид, според които над 60 000 души са успели да пробият границата на Сеута в пиковите часове на кризата. Към момента по-голямата част от тях вече са се завърнали доброволно на мароканска територия, а испанските сили са укрепили морския периметър с допълнителни плаващи бариери.