Германия отчита рекорден ръст на разрешенията за оръжеен износ, Украйна е най-големият получател

Германското правителство е разрешило значително увеличение на оръжейния износ през първата половина на тази година в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данни на германското министерство на икономиката, цитирани от ДПА, предава БТА.
От януари до юни властите в Берлин са одобрили износ на военно оборудване и въоръжение на обща стойност 13,87 милиарда евро. Това представлява сериозен ръст на фона на продължаващата война в Украйна и усилията на европейските държави да укрепят собствените си отбранителни способности.
По-голямата част от разрешения износ е предназначена за съюзници на Германия. През първите шест месеца на годината около 9 милиарда евро от одобрените доставки са били насочени към държави от Европейския съюз и НАТО.
Най-големият получател на германско оръжие е Украйна. Киев е получил разрешение за доставки на въоръжение на стойност около 2,5 милиарда евро, което поставя страната на първо място сред партньорите на Берлин в областта на военната помощ.
След Украйна в класацията се нареждат Съединените щати, Нидерландия, Чехия и Литва. Тези държави са сред основните партньори на Германия в рамките на НАТО и европейската отбранителна координация.
Израел заема шесто място сред получателите на германско оръжие. Страната е закупила военна техника от Германия за стойност под 800 милиона евро. След Израел се нареждат Латвия, Норвегия, Естония и Словения.
Увеличението на германския оръжеен износ е свързано основно с променената европейска среда за сигурност след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Германия постепенно увеличи военната си подкрепа за Киев и започна мащабно превъоръжаване на собствените си въоръжени сили.
Берлин предоставя на Украйна различни видове военно оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана, артилерийски системи, боеприпаси и бронирана техника. Германските власти заявяват, че подкрепата за Киев е част от усилията за защита на европейската сигурност.
В същото време ръстът на оръжейния износ предизвиква политически дебати в Германия относно контрола върху продажбите на въоръжение, особено към държави извън ЕС и НАТО. Правителството подчертава, че всички разрешения се разглеждат индивидуално и са съобразени с германските и международните правила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Германският народ обеднява
Коментиран от #32
19:57 15.07.2026
2 Мъдрецът
Коментиран от #8, #28, #31, #34
20:00 15.07.2026
3 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
Коментиран от #35
20:01 15.07.2026
4 Германия няма
Коментиран от #12
20:01 15.07.2026
5 И Киев е Руски
20:01 15.07.2026
6 Винкело
20:01 15.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26, #37
20:01 15.07.2026
8 Баба Ванка от руската разведка
До коментар #2 от "Мъдрецът":Русия нема нивга капитулира !!!
Русия ке се разпадне 👆
20:02 15.07.2026
9 Отпускат
20:02 15.07.2026
10 стоян георгиев
20:03 15.07.2026
11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Гинека Филадец Карагьоз АТИНА я ола
Влакас Апо Вулгария Малакас Хазос Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария Вее се като олигофрен под британски флаг за нищо не е този олигофрен
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Изсъхнала Трагедия Слаб Необщителен Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз
20:03 15.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
20:05 15.07.2026
14 А ДАНО КОМПЕНСИРАТ
20:06 15.07.2026
15 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
20:07 15.07.2026
16 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:08 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 бай Кольо
Коментиран от #21
20:10 15.07.2026
19 Сатана Z
20:11 15.07.2026
20 ЕЙ БАНДЕРИ
20:12 15.07.2026
21 Я пак?
До коментар #18 от "бай Кольо":Кое знаме?
20:12 15.07.2026
22 чичо Пешо
20:13 15.07.2026
23 ОПИТА НА ГЕРМАНЦИТЕ ЗА РЕВАНШ
Коментиран от #43
20:14 15.07.2026
24 млад еврас
20:14 15.07.2026
25 Доналд Дък, патарок
20:14 15.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Захарова
20:17 15.07.2026
28 Бъзиктар
До коментар #2 от "Мъдрецът":Точно тъй ще стане!Колко си умен и прозорлив,Саше!
20:18 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
20:22 15.07.2026
31 Мдаа
До коментар #2 от "Мъдрецът":Рашковците ще бъдат поставени под международно управление и надзор.С дигитална гривна на крака.
20:22 15.07.2026
32 Не само
До коментар #1 от "Германският народ обеднява":Те забогатяват и на наш гръб. Печалбите от хранителните вериги отиват за оръжие.
20:32 15.07.2026
33 жуков
20:34 15.07.2026
34 КВН
До коментар #2 от "Мъдрецът":Това сюжет от "Империята отвръща на удара" ли е?
20:37 15.07.2026
35 ИИ дефект
До коментар #3 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":Пак ти зацикли кода..
20:38 15.07.2026
36 Ами
Като не им купуват техниката плашат хората
че Русия ще ги напада и им продават оръжия.
Важното е компаниите да оцелеят и
политиците да си получат комисионните.
20:42 15.07.2026
37 Горещо е
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Повече течности и никакво кафе преди лягане, може един чай от мента, успокоява стресовата нервозност..
20:42 15.07.2026
38 Ние, Големите, ви казваме:
Коментиран от #42
20:45 15.07.2026
39 КРАТКО
АААА СЕТИХ СЕ ЕВРОТЪПАНАРИТЕ
20:46 15.07.2026
40 млад еврас
20:49 15.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами
До коментар #38 от "Ние, Големите, ви казваме:":Освен това и планетата е твърде пренаселена, а ресурсите намаляват.
С конвенционални войни и с лабораторни болести не се получава.
Трябва да се търси друго решение.
Решение има, ама Путин се опъва.
Но Путин няма да е вечен.
21:01 15.07.2026
43 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #23 от "ОПИТА НА ГЕРМАНЦИТЕ ЗА РЕВАНШ":ЩЕ ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌
21:04 15.07.2026
44 Механик
За американските танкове "Ибрахим" да сте чували скоро нещо?
Питам не за да се заяждам. Просто ми е любопитно какво постигнаха тия чудо-машини и къде са сега, та никой вече не ги споменава?
21:09 15.07.2026