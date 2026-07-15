Германия отчита рекорден ръст на разрешенията за оръжеен износ, Украйна е най-големият получател

Германското правителство е разрешило значително увеличение на оръжейния износ през първата половина на тази година в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данни на германското министерство на икономиката, цитирани от ДПА, предава БТА.

От януари до юни властите в Берлин са одобрили износ на военно оборудване и въоръжение на обща стойност 13,87 милиарда евро. Това представлява сериозен ръст на фона на продължаващата война в Украйна и усилията на европейските държави да укрепят собствените си отбранителни способности.

По-голямата част от разрешения износ е предназначена за съюзници на Германия. През първите шест месеца на годината около 9 милиарда евро от одобрените доставки са били насочени към държави от Европейския съюз и НАТО.

Най-големият получател на германско оръжие е Украйна. Киев е получил разрешение за доставки на въоръжение на стойност около 2,5 милиарда евро, което поставя страната на първо място сред партньорите на Берлин в областта на военната помощ.

След Украйна в класацията се нареждат Съединените щати, Нидерландия, Чехия и Литва. Тези държави са сред основните партньори на Германия в рамките на НАТО и европейската отбранителна координация.

Израел заема шесто място сред получателите на германско оръжие. Страната е закупила военна техника от Германия за стойност под 800 милиона евро. След Израел се нареждат Латвия, Норвегия, Естония и Словения.

Увеличението на германския оръжеен износ е свързано основно с променената европейска среда за сигурност след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Германия постепенно увеличи военната си подкрепа за Киев и започна мащабно превъоръжаване на собствените си въоръжени сили.

Берлин предоставя на Украйна различни видове военно оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана, артилерийски системи, боеприпаси и бронирана техника. Германските власти заявяват, че подкрепата за Киев е част от усилията за защита на европейската сигурност.

В същото време ръстът на оръжейния износ предизвиква политически дебати в Германия относно контрола върху продажбите на въоръжение, особено към държави извън ЕС и НАТО. Правителството подчертава, че всички разрешения се разглеждат индивидуално и са съобразени с германските и международните правила.