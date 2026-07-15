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Германия отчита рекорден ръст на разрешенията за оръжеен износ, Украйна е най-големият получател

Германия отчита рекорден ръст на разрешенията за оръжеен износ, Украйна е най-големият получател

15 Юли, 2026 19:56 739 44

  • украйна-
  • германия-
  • оръжеен износ

Берлин е одобрил доставки на въоръжение за близо 14 милиарда евро през първата половина на годината, като най-голям дял от износа е насочен към Украйна и държави от ЕС и НАТО.

Германия отчита рекорден ръст на разрешенията за оръжеен износ, Украйна е най-големият получател - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германското правителство е разрешило значително увеличение на оръжейния износ през първата половина на тази година в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данни на германското министерство на икономиката, цитирани от ДПА, предава БТА.

От януари до юни властите в Берлин са одобрили износ на военно оборудване и въоръжение на обща стойност 13,87 милиарда евро. Това представлява сериозен ръст на фона на продължаващата война в Украйна и усилията на европейските държави да укрепят собствените си отбранителни способности.

По-голямата част от разрешения износ е предназначена за съюзници на Германия. През първите шест месеца на годината около 9 милиарда евро от одобрените доставки са били насочени към държави от Европейския съюз и НАТО.

Най-големият получател на германско оръжие е Украйна. Киев е получил разрешение за доставки на въоръжение на стойност около 2,5 милиарда евро, което поставя страната на първо място сред партньорите на Берлин в областта на военната помощ.

След Украйна в класацията се нареждат Съединените щати, Нидерландия, Чехия и Литва. Тези държави са сред основните партньори на Германия в рамките на НАТО и европейската отбранителна координация.

Израел заема шесто място сред получателите на германско оръжие. Страната е закупила военна техника от Германия за стойност под 800 милиона евро. След Израел се нареждат Латвия, Норвегия, Естония и Словения.

Увеличението на германския оръжеен износ е свързано основно с променената европейска среда за сигурност след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Германия постепенно увеличи военната си подкрепа за Киев и започна мащабно превъоръжаване на собствените си въоръжени сили.

Берлин предоставя на Украйна различни видове военно оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана, артилерийски системи, боеприпаси и бронирана техника. Германските власти заявяват, че подкрепата за Киев е част от усилията за защита на европейската сигурност.

В същото време ръстът на оръжейния износ предизвиква политически дебати в Германия относно контрола върху продажбите на въоръжение, особено към държави извън ЕС и НАТО. Правителството подчертава, че всички разрешения се разглеждат индивидуално и са съобразени с германските и международните правила.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германският народ обеднява

    12 3 Отговор
    Германските оръжейни концерни забогатяват на гърба на германските граждани.

    Коментиран от #32

    19:57 15.07.2026

  • 2 Мъдрецът

    5 13 Отговор
    След капитулацията на Русия ще и бъде забранено да поддържа армия и ще настъпят хилядолетен мир и благоденствие на човешката цивилизация!

    Коментиран от #8, #28, #31, #34

    20:00 15.07.2026

  • 3 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    3 13 Отговор
    Руската мечка играе казачок по свиpкaта на НАТО 👆

    Коментиран от #35

    20:01 15.07.2026

  • 4 Германия няма

    16 2 Отговор
    изобщо инстинкт на самосъхранение! С такива ходове тези бързо отиват към разграждане на немската държава. Договорът 2+4 за обединението на Германия отдавна е нарушен и недействителен, юридически. Въпрос е само на време, Русия да си вземе пак Източна Германия! И никой не може и "гък" да й каже! Германия отдавна наруши брутално този договор, следователно юридически вече може да се възвърне първоначалната ситуация, от преди подписването му.... Германците се правят, че не разбират. Ще им се напомни!

    Коментиран от #12

    20:01 15.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    10 3 Отговор
    Веселяци: Глобалното господство на САЩ е невъзможна фантазия. Рано или късно САЩ ще трябва да приемат този факт. Русия е възраждаща се суперсила. Това беше едновременно предвидено и е очевидно в настоящите глобални събития. Русия не е просто суперсила; тя е флагманът на световната общност, която навлиза в нова ера на неограничени възможности за светло бъдеще, основано на мирното и братско съвместно съществуване на всички хора на планетата

    20:01 15.07.2026

  • 6 Винкело

    11 2 Отговор
    "Германия отчита рекорден ръст на разрешенията за оръжеен износ, Украйна е най-големият получател." Същото е и в САЩ, и във Франция... И чакате войната да свърши? И се маете кой я подпали?

    20:01 15.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 8 Отговор
    само армиите на Вермахта , със своите Панцер дивизии , ССдас Райх..и запада кат съюз , ще пречисти рашанската недоимперия!!!Зиг Хайл

    Коментиран от #26, #37

    20:01 15.07.2026

  • 8 Баба Ванка от руската разведка

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрецът":

    Русия нема нивга капитулира !!!
    Русия ке се разпадне 👆

    20:02 15.07.2026

  • 9 Отпускат

    6 0 Отговор
    Се милярди за просперитета на западните оръжейни компании

    20:02 15.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    4 8 Отговор
    Радев ще спира износа.нямало да убива хора бил хуманист.в карлово и казанлък ще ядат веднъж седмично за да е добре на путин.бизнеса ще иде в братска сърбия .тях не ги интерасува на кого продават снаряди. Забравих .завод за барут няма да има .ще го преместят в хърватска.който няма работа може да ходи да мие тоалетни в германия.слава на путин!

    20:03 15.07.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 4 Отговор
    Влакас Путана я Астиномията
    Гинека Филадец Карагьоз АТИНА я ола
    Влакас Апо Вулгария Малакас Хазос Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария Вее се като олигофрен под британски флаг за нищо не е този олигофрен
    Психопат Трагедия Засранец Избит Колец Изперкал Филадец Изфиткал Британец Карагьоз Джендър Британец Жена Англичанка Гинека Карагьоз Влакас Поли Апо Вулгария ипархи сан Гинека Англия Джендър Британец Карагьоз Джендър Влакас Ксенос Апо Вулгария ипархи сан Гинека Астегос Филадец я елинес
    Изсъхнала Трагедия Слаб Необщителен Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз

    20:03 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Гюндоган капитан германистан

    20:05 15.07.2026

  • 14 А ДАНО КОМПЕНСИРАТ

    8 2 Отговор
    Затварянето на заводите на Фолксваген и Бош.

    20:06 15.07.2026

  • 15 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    8 0 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    20:07 15.07.2026

  • 16 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    8 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    20:08 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бай Кольо

    3 1 Отговор
    Дойчовците пак искат да видят как се вее руското знаме на райхстага!

    Коментиран от #21

    20:10 15.07.2026

  • 19 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Германия търси реванш за загубената от СССР война,за което ще плати отново без значение дали отново е начело на обединения европейски райх или не.Червеното знаме на победата отново ще се развява от върха на Райхстага

    20:11 15.07.2026

  • 20 ЕЙ БАНДЕРИ

    7 1 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф тази вечер??

    20:12 15.07.2026

  • 21 Я пак?

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "бай Кольо":

    Кое знаме?

    20:12 15.07.2026

  • 22 чичо Пешо

    2 2 Отговор
    Евсларката на дойчланд.

    20:13 15.07.2026

  • 23 ОПИТА НА ГЕРМАНЦИТЕ ЗА РЕВАНШ

    5 1 Отговор
    Ще завърши отново по катастрофален начин.

    Коментиран от #43

    20:14 15.07.2026

  • 24 млад еврас

    4 1 Отговор
    НАТОто играе казачок по свирката на руската мечка.

    20:14 15.07.2026

  • 25 Доналд Дък, патарок

    5 1 Отговор
    От ,,германец" до "изпаднал германец" има само една крачка.

    20:14 15.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Захарова

    1 5 Отговор
    След 80 години немско оръжие пак ни млати.

    20:17 15.07.2026

  • 28 Бъзиктар

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрецът":

    Точно тъй ще стане!Колко си умен и прозорлив,Саше!

    20:18 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 0 Отговор
    Без маска Без Филтър Без опит , Спокоен и Безразличен и Спокоен с Постоянна Критика и никога копиран , мнение избор и визия

    20:22 15.07.2026

  • 31 Мдаа

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрецът":

    Рашковците ще бъдат поставени под международно управление и надзор.С дигитална гривна на крака.

    20:22 15.07.2026

  • 32 Не само

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германският народ обеднява":

    Те забогатяват и на наш гръб. Печалбите от хранителните вериги отиват за оръжие.

    20:32 15.07.2026

  • 33 жуков

    3 0 Отговор
    пак ще се вее знамето над райхстага!

    20:34 15.07.2026

  • 34 КВН

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрецът":

    Това сюжет от "Империята отвръща на удара" ли е?

    20:37 15.07.2026

  • 35 ИИ дефект

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    Пак ти зацикли кода..

    20:38 15.07.2026

  • 36 Ами

    2 1 Отговор
    Така е.
    Като не им купуват техниката плашат хората
    че Русия ще ги напада и им продават оръжия.
    Важното е компаниите да оцелеят и
    политиците да си получат комисионните.

    20:42 15.07.2026

  • 37 Горещо е

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Повече течности и никакво кафе преди лягане, може един чай от мента, успокоява стресовата нервозност..

    20:42 15.07.2026

  • 38 Ние, Големите, ви казваме:

    2 1 Отговор
    Войната е най-големият бизнес! За война са нужни оръжия! Много! Скъпи! Всеки ден! Всеки час! И затова войни трябва да има! За да печелим!

    Коментиран от #42

    20:45 15.07.2026

  • 39 КРАТКО

    1 1 Отговор
    И КОЙ ПЛАЩА ДЖЕПАНЕТО
    АААА СЕТИХ СЕ ЕВРОТЪПАНАРИТЕ

    20:46 15.07.2026

  • 40 млад еврас

    1 1 Отговор
    За незнаещите, операцията за 3 дня мина още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    20:49 15.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ние, Големите, ви казваме:":

    Освен това и планетата е твърде пренаселена, а ресурсите намаляват.
    С конвенционални войни и с лабораторни болести не се получава.
    Трябва да се търси друго решение.
    Решение има, ама Путин се опъва.
    Но Путин няма да е вечен.

    21:01 15.07.2026

  • 43 ЩЕКА 🤡🤩

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ОПИТА НА ГЕРМАНЦИТЕ ЗА РЕВАНШ":

    ЩЕ ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌

    21:04 15.07.2026

  • 44 Механик

    0 0 Отговор
    Само искам да питам, дали някой е чувал скоро нещо за знаменитите леопарди, дето щеше да "фарчат о-шанки"? Нали помните колко много се писа и какви надежди се залагаха на тия гейм-чейнджъри?
    За американските танкове "Ибрахим" да сте чували скоро нещо?
    Питам не за да се заяждам. Просто ми е любопитно какво постигнаха тия чудо-машини и къде са сега, та никой вече не ги споменава?

    21:09 15.07.2026

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