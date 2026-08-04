Важните новини във ФАКТИ на 04.08.2026 г.

Конституционният съд ще разгледа по същество жалбите на ПП и ГЕРБ срещу Бюджет 2026

Конституционният съд допусна до разглеждане по същество конституционните дела №15 и №16 от 2026 г., докладвани от съдия Соня Янкулова. Това са делата, образувани по жалби на „Продължаваме Промяната” и ГЕРБ по повод Бюджет 2026., информират от Нова телевизия.

Предметът и по двете производства, образувани по две отделни искания на групи народни представители от 52-рото Народно събрание, е за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Съдът счете, че е налице връзка между двете дела и ги обедини за общо разглеждане, което ще продължи по номера на конституционно дело №15/2026 г.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии и определението беше прието единодушно.

Радослав Бимбалов: Не вярвам, че ГЕРБ има силите да стигне до балотаж на президентските избори

Президентските избори наближават, а демократичната общност изглежда по-близо до най-големия си риск - да загуби още преди битката да е започнала.

Прекратяват разследването за авиокатастрофата в „Граф Игнатиево“, при която загинаха двама пилоти

Прекратяват разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“, при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти, съобщават от БНТ. Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот майор Петко Димитров. Вторият загинал пилот беше старши лейтенант Венцислав Дункин.

Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление. Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.

Адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за БНТ, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.

Денков поиска управляващите да покажат протокола, подписан от "Булгаргаз" и "Боташ" през юли

Депутатът от "Продължаваме промяната" Николай Денков поиска да види протокола, подписан от "Булгаргаз" и Боташ през месец юли, за да стане ясно кой, какво и в чий интерес е договорил.

Заради жегите: В Монтана задействаха системата BG-ALERT

В Монтана задействаха системата BG-ALERT заради жегите. Предупреждението е подадено от областния управител Иван Каменов, информират от "Фокус".

Членовете на новата Антикорупционна комисия официално встъпиха в длъжност

Членовете на новоконституираната Комисия за противодействие на корупцията официално встъпиха в длъжност на 3 август в сградата на Народното събрание. Те положиха подпис върху актовете си за встъпване и подписаха декларации за политически неутралитет, съобщават от Нова телевизия.

Чрез жребий беше определен първият председател на новосформираната комисия – това е Пламен Тодоров, който е избран от квотата на Народното събрание.

“Възраждане” свика комисия за пострадалата българка в РСМ, отсъстващи провалиха заседанието

На свиканото извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната присъстваха само представителите на “Възраждане”, ДБ, ПП и един от “Прогресивна България”. Шест депутати от “Прогресивна България” липсваха, както и тези на ГЕРБ и ДПС.

"Възраждане": Ще издигнем собствен кандидат за президент. Името ще обявим в началото на септември

„Възраждане“ ще издигне собствен кандидат за президент, като името му ще бъде обявено в началото на септември, съобщиха от партията на страницата си във фейсбук, цитирани от bTV.

Красимир Ципов: Да се правят промени в начина на гласуване три месеца преди изборите не е добра практика

Трябва да стане ясно, че влязоха в сила новите правила за мигрантите. Държавите-членки трябва да покажат как действат тези правила. Испания прилагаше по-либерална политика по отношение на приема на мигранти. Моето лично мнение е, че държавите-членки, особено на първа линия, трябва да прилагат по-строгите правила срещу миграцията и ако мигрантите нямат основание да остават в страната, да бъдат връщани. Това заяви бившият зам.-министър на вътрешните работи и бивш член на ЦИК Красимир Ципов в предаването „Денят на живо“ по Nova News, цитиран от novini.bg.

ГЕРБ за OFAC: Опитите отделни изречения от документа да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда

ГЕРБ обвини „Демократична България“ в политическа пропаганда и заяви, че няма да позволи партията да бъде въвличана в медийна кампания, основана на внушения вместо на факти, информират от Dariknews.bg. Повод за реакцията стана съобщението на ДБ, че са получили отговор от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) във връзка с публикуван от BIRD документ, свързан със санкциите по закона „Магнитски“.

Мирчев обяви: Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ

Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Никога не сме обсъждали партийна кандидатура, заяви на брифинг в централата на партията съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, предават от БТА.

Румен Радев поздрави МВР: Борбата с наркотиците е приоритет

„Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България“, написа във фейсбук премиерът Румен Радев.

Асим Адемов: Само общ кандидат на дясното може да спре Радев да получи всичко на тепсия. И това е Петър Стоянов

Даниел Вълчев се обърнал към суверена и му заявил, че няма да се кандидатира за президент. Което е добре в случая, поне на мен ми олекна. Toва написа в социалните мрежи бивши евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов, цитиран от "Фокус". Той обяви своята номинация за десен кандидат-президент:

Първан Симеонов: Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат

Привидност е, че има някакъв страшен трус в управленския образ. Това заяви пред БНР Първан Симеонов, социологическа агенция "Мяра".

Пулев: МИИИ подготвя нов Закон за ПЧП, който ще мобилизира частен капитал в стратегическата инфраструктура

Сред основните ни приоритети са по-ефективното управление на европейските средства, намаляването на административната тежест, повишаването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и ускоряването на индустриализацията. Правителството вече разполага с необходимия инструментариум, за да надгради политиките за подкрепа на регионите и бизнеса. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в Русе по време на срещи с областния управител д-р Любомир Владимиров, кмета на града Пенчо Милков и представители на бизнеса.

100 разрешения за строеж са издадени от МРРБ за последните 90 дни

Сто разрешения за строеж са подписани от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков от встъпването му в длъжност на 8 май до днес.

Корнелия Нинова: Разпродава ли ни Радев на парче!?

Тихомълком даде 33% от проучванията за нефт и газ в находището "Хан Тервел" на турска компания. Това май не е единственият подарък - индулгенция за загробващия договор с Боташ.

Отказът на Румен Радев България да участва в проекта FREYJA е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани

България излезе от "Коалицията на желаещите". Правителството на Радев отказва да се присъедини към проекта FREYJA - общата европейска система за защита от балистични ракети. Но докато Европа се организира да се защитава, ние се организираме да отсъстваме.

България вече има стоманен док

Държавният кораборемонтен завод ТЕРЕМ „Флотски арсенал” построи първия в България плаващ док от стоманобетон. Съоръжението е предназначено за ремонти и модернизация на суперяхти с дължина до 80 метра. С дока, луксозните плавателни съдове могат да бъдат изваждани безопасно от водата, за да бъдат ремонтирани, съобщи БНТ.

КРИБ поиска спешна концесия на „Топлофикация София” заради рекордна загуба

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедура по концесиониране на „Топлофикация София” ЕАД. Искането на бизнеса идва на фона на реализирана рекордна загуба на дружеството през 2025 г. и непосредствените рискове за финансовата му ликвидност, обобщи "Нова телевизия".

Не се очаква промяна в мощностите на АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав

Министърът на енергетиката Ива Петрова на посещение във връзка с мерките предприятия от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав.

Георги Стефанов: Липсва управление на река Дунав

Критично ниското ниво на река Дунав е резултат от натрупването на продължителни горещини, липса на валежи и отсъствието на координирано управление на водните ресурси между крайбрежните държави, съобщават от БНР след интервю с експерта по климатични политики и енергетика Георги Стефанов за Радио Пловдив. Според него ситуацията по поречието е безпрецедентна за Европа, въпреки че на този етап няма непосредствен риск за българската ядрена енергетика.

СO предприема мерки във връзка с прогнозите за много високи температури в първите дни на август

Във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за много високи температури в първите дни на август, Столичната община предприема пакет от мерки в подкрепа на гражданите.



На 5, 6 и 7 август, от 13:00 ч. ще бъдат обособени три пункта за раздаване на безплатна минерална вода на ключови места в града:

Не откриха нарушения в МБАЛ-Карлово по случая с починалото двумесечно бебе

Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ не е установила нарушения в дейността на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ - Карлово при проверката по случая със смъртта на двумесечното бебе, починало на 8 юли тази година. Това става ясно от официалното становище на агенцията след извършената инспекция, съобщи Нова ТВ.

Рецидивист с 19 присъди отива отново на съд

Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за серия от финансови измами и неправомерно използване на чужди банкови карти, съобщават от държавното обвинение. Обвиняемият е добре познат на правосъдието, като до момента има 19 влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления.