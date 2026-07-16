Политически промени в Киев: Оставки, номинации и нова стратегия на Зеленски ОБЗОР

Политическата сцена в Киев преминава през най-сериозното си пренареждане от месеци насам. Президентът на Украйна Володимир Зеленски инициира мащабни персонални промени в изпълнителната власт и силовия сектор.

Според официални съобщения на информационната агенция Xinhua, Върховната рада (украинският парламент) официално гласува и прие оставката на министър-председателя Юлия Свириденко. Тъй като по закон нейното оттегляне автоматично разпуска целия състав на Министерския съвет, страната в момента се подготвя за спешно одобрение на нов кабинет.

Часове след вота за премиера, вълната от оставки и освобождавания обхвана и ключовото Министерство на отбраната. Досегашният военен министър Михайло Федоров потвърди в своя личен профил в Telegram, че напуска поста си. Това пренареждане на върха в Киев съвпада с критичен момент от четиригодишната война с Русия, белязан от интензивни въздушни удари по украинските градове и масирани атаки с дронове срещу руската енергийна инфраструктура.

Защо Зеленски сменя правителството: Нова политическа стратегия и дипломатически цели

В официалното си обръщение, цитирано от европейската редакция на Politico, президентът Володимир Зеленски обясни мащабните рокади с необходимостта от изцяло „нова политическа стратегия“ и „обновление“ на държавното ръководство. Киев цели да ускори изпълнението на международните споразумения за доставка на оръжие и да оптимизира управлението на външната политика. Като част от този план, на досегашния премиер Юлия Свириденко е предложено да поеме нов важен сектор, свързан с отношенията с ключов международен партньор. В кулоарите на парламента се спекулира, че тя ще бъде назначена за нов посланик на Украйна в САЩ, предава Ройтерс.

Междувременно, според политически анализатори от Дойче Веле, разместванията в Киев имат за цел и засилване на контрола на президентската администрация над изпълнителната власт. Промените обаче няма да повлияят негативно на европейската интеграция на страната. Заместник-премиерът по европейските въпроси Тарас Качка заяви в Брюксел, че преговорите за членство в Европейския съюз остават безусловен приоритет за следващия кабинет.

Кой ще бъде новият премиер: Водещите номинации в Киев

Въпреки че Володимир Зеленски все още не е представил официално своя нов министър-председател, в украинските медии и сред депутатите от управляващата партия „Слуга на народа“ вече се открояват няколко основни кандидатури:

Серхий Корецки : Изпълнителният директор на държавния енергиен гигант „Нафтогаз“ е сочен от Франс Прес като абсолютен фаворит за премиерския пост. Неговата номинация е стратегическа, тъй като сигурността на енергийната мрежа е основно предизвикателство за Украйна.

: Изпълнителният директор на държавния енергиен гигант „Нафтогаз“ е сочен от Франс Прес като абсолютен фаворит за премиерския пост. Неговата номинация е стратегическа, тъй като сигурността на енергийната мрежа е основно предизвикателство за Украйна. Денис Шмигал : Досегашният вицепремиер и министър на енергетиката (който заемаше премиерския пост до юли 2025 г.) също е разглеждан като вариант за стабилизиране на преходния период.

: Досегашният вицепремиер и министър на енергетиката (който заемаше премиерския пост до юли 2025 г.) също е разглеждан като вариант за стабилизиране на преходния период. Игор Терехов: Кметът на Харков е сочен като опитен мениджър в условия на криза, чийто град ежедневно се справя с последствията от военния конфликт.

Рокади в отбраната: Игор Клименко се готви да поеме Министерството на отбраната

Освобождаването на 35-годишния Михайло Федоров от Министерството на отбраната изненада част от международните наблюдатели, тъй като по време на неговия шестмесечен мандат Украйна отбеляза сериозен напредък в масовото производство и внедряване на бойни дронове на фронта. Според публикации в Си Би Ес Нюз, зад кулисите е съществувало системно напрежение между Федоров и висшето военно командване, включително главнокомандващия Олександър Сирски, по отношение на разпределянето на бюджетите за отбрана.

Източници на Ройтерс сред украинските депутати разкриват, че Володимир Зеленски планира да предложи настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко за нов министър на отбраната. Очаква се Върховната рада да проведе решителни гласувания за новите номинации в кабинета и в ръководството на правоприлагащите органи по-късно в рамките на днешния ден.