Тръмп обмисля разширяване на войната в Иран: Конфликтът се проточи и става по-сложен от очакваното

Американският президент Доналд Тръмп се насочва към значително разширяване на военните операции на САЩ в Иран.

Основната причина е провалът на временното примирие в Ормузкия пролив и ескалиращото напрежение в региона. Администрацията във Вашингтон вече подготвя планове за много по-интензивни действия срещу иранските сили.

Според влиятелното американско издание The Wall Street Journal, новата стратегия на Пентагона може да включва:

Спешни тактически операции за превземане на стратегически острови в Персийския залив.

за превземане на стратегически острови в Персийския залив. Масирани въздушни и ракетни удари по ключови ирански ядрени и военни обекти.

по ключови ирански ядрени и военни обекти. Засилено присъствие на американски военноморски сили по основните търговски пътища за петрол.

Недоволство в Белия дом от бавния прогрес

Паралелно с това, американският телевизионен канал CBS News съобщава, че Доналд Тръмп е изразил сериозно недоволство от настоящата ситуация. Президентът на САЩ смята, че военният конфликт с Иран се е проточил твърде дълго във времето.

Източници от Белия дом разкриват пред медията, че държавният глава е раздразнен от факта, че военната кампания „става по-сложна от първоначално очакваното“. Вместо бърза победа, американските сили са изправени пред сложна партизанска тактика и асиметрична война от страна на Техеран, което налага промяна в подхода.

Какво следва за конфликта в Близкия изток?

Военни аналитици предупреждават, че преминаването към по-агресивна фаза крие огромни рискове за глобалната сигурност и стабилността на пазарите на горива. Очаква се Вашингтон да интензифицира своите атаки в Иран още през следващите дни, след като по-рано в средата на юли 2026 г. бяха нанесени серия от тежки удари по позиции на Революционната гвардия.

Ситуацията остава динамична, а международната общност следи с безпокойство дали новият план на Тръмп ще доведе до пълномащабна регионална война.