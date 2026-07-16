Тръмп обмисля разширяване на войната в Иран: Конфликтът се проточи и става по-сложен от очакваното

Американският президент Доналд Тръмп се насочва към значително разширяване на военните операции на САЩ в Иран.
Основната причина е провалът на временното примирие в Ормузкия пролив и ескалиращото напрежение в региона. Администрацията във Вашингтон вече подготвя планове за много по-интензивни действия срещу иранските сили.
Според влиятелното американско издание The Wall Street Journal, новата стратегия на Пентагона може да включва:
- Спешни тактически операции за превземане на стратегически острови в Персийския залив.
- Масирани въздушни и ракетни удари по ключови ирански ядрени и военни обекти.
- Засилено присъствие на американски военноморски сили по основните търговски пътища за петрол.
Недоволство в Белия дом от бавния прогрес
Паралелно с това, американският телевизионен канал CBS News съобщава, че Доналд Тръмп е изразил сериозно недоволство от настоящата ситуация. Президентът на САЩ смята, че военният конфликт с Иран се е проточил твърде дълго във времето.
Източници от Белия дом разкриват пред медията, че държавният глава е раздразнен от факта, че военната кампания „става по-сложна от първоначално очакваното“. Вместо бърза победа, американските сили са изправени пред сложна партизанска тактика и асиметрична война от страна на Техеран, което налага промяна в подхода.
Какво следва за конфликта в Близкия изток?
Военни аналитици предупреждават, че преминаването към по-агресивна фаза крие огромни рискове за глобалната сигурност и стабилността на пазарите на горива. Очаква се Вашингтон да интензифицира своите атаки в Иран още през следващите дни, след като по-рано в средата на юли 2026 г. бяха нанесени серия от тежки удари по позиции на Революционната гвардия.
Ситуацията остава динамична, а международната общност следи с безпокойство дали новият план на Тръмп ще доведе до пълномащабна регионална война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 пръц
05:21 16.07.2026
3 дядото
05:32 16.07.2026
4 345
05:41 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
До коментар #6 от "оня с коня":Шизофреника от факти.бг!
Коментиран от #8
05:52 16.07.2026
8 Глей ся
До коментар #7 от "Анонимен":Шизофренията е болест но идиотизма е друго нещо.
05:57 16.07.2026
9 Емил
06:03 16.07.2026
10 Решението е просто
06:19 16.07.2026
11 Миротворецът
06:20 16.07.2026
12 Ъъъ
На 15-ти май Тръмп каза, че иранците са му се обадили и са молели за сделка.
На 15-ти юни Тръмп каза, че иранците са му се обадили и са молели за сделка.
На 15-ти юли Тръмп каза, че иранците са му се обадили и са молели за сделка.
Сега Тръмп обвинява Иран за провала на примиртото.... 🤣
06:28 16.07.2026
13 хаха🤣
07:06 16.07.2026