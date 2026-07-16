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Тръмп обмисля разширяване на войната в Иран: Конфликтът се проточи и става по-сложен от очакваното

Тръмп обмисля разширяване на войната в Иран: Конфликтът се проточи и става по-сложен от очакваното

16 Юли, 2026 05:06, обновена 16 Юли, 2026 05:09 1 442 13

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  • война

Белият дом подготвя нова стратегия в Близкия изток, докато президентът на САЩ настоява за по-решителни военни действия срещу Техеран

Тръмп обмисля разширяване на войната в Иран: Конфликтът се проточи и става по-сложен от очакваното - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп се насочва към значително разширяване на военните операции на САЩ в Иран.

Основната причина е провалът на временното примирие в Ормузкия пролив и ескалиращото напрежение в региона. Администрацията във Вашингтон вече подготвя планове за много по-интензивни действия срещу иранските сили.

Според влиятелното американско издание The Wall Street Journal, новата стратегия на Пентагона може да включва:

  • Спешни тактически операции за превземане на стратегически острови в Персийския залив.
  • Масирани въздушни и ракетни удари по ключови ирански ядрени и военни обекти.
  • Засилено присъствие на американски военноморски сили по основните търговски пътища за петрол.

Недоволство в Белия дом от бавния прогрес

Паралелно с това, американският телевизионен канал CBS News съобщава, че Доналд Тръмп е изразил сериозно недоволство от настоящата ситуация. Президентът на САЩ смята, че военният конфликт с Иран се е проточил твърде дълго във времето.

Източници от Белия дом разкриват пред медията, че държавният глава е раздразнен от факта, че военната кампания „става по-сложна от първоначално очакваното“. Вместо бърза победа, американските сили са изправени пред сложна партизанска тактика и асиметрична война от страна на Техеран, което налага промяна в подхода.

Какво следва за конфликта в Близкия изток?

Военни аналитици предупреждават, че преминаването към по-агресивна фаза крие огромни рискове за глобалната сигурност и стабилността на пазарите на горива. Очаква се Вашингтон да интензифицира своите атаки в Иран още през следващите дни, след като по-рано в средата на юли 2026 г. бяха нанесени серия от тежки удари по позиции на Революционната гвардия.

Ситуацията остава динамична, а международната общност следи с безпокойство дали новият план на Тръмп ще доведе до пълномащабна регионална война.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пръц

    24 1 Отговор
    "Миротвореца" не победи ли вече няколко пъти аятоласите или греша.

    05:21 16.07.2026

  • 3 дядото

    19 3 Отговор
    какво следва? тежка световна криза и трета световна война.

    05:32 16.07.2026

  • 4 345

    21 2 Отговор
    Големият му "приятел" Биби му върза голяма тенекия и вероятно ще затъне в тинята на войната като розово прасенце.

    05:41 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Шизофреника от факти.бг!

    Коментиран от #8

    05:52 16.07.2026

  • 8 Глей ся

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Шизофренията е болест но идиотизма е друго нещо.

    05:57 16.07.2026

  • 9 Емил

    11 1 Отговор
    Новият Афганистан....Пълна излагация , безисходица и нов Виетнамски синдром.Бедните американци...

    06:03 16.07.2026

  • 10 Решението е просто

    6 2 Отговор
    Изтегляне на САЩ, скъсване с Израел. Иран прави атомно оръжие, което държи Израел настрана. Иначе тъпият Израел ще запали ядрена война.

    06:19 16.07.2026

  • 11 Миротворецът

    7 1 Отговор
    затъна още по-дълбоко…

    06:20 16.07.2026

  • 12 Ъъъ

    5 1 Отговор
    На 15-ти април Тръмп каза, че иранците са му се обадили и са молели за сделка.

    На 15-ти май Тръмп каза, че иранците са му се обадили и са молели за сделка.

    На 15-ти юни Тръмп каза, че иранците са му се обадили и са молели за сделка.

    На 15-ти юли Тръмп каза, че иранците са му се обадили и са молели за сделка.

    Сега Тръмп обвинява Иран за провала на примиртото.... 🤣

    06:28 16.07.2026

  • 13 хаха🤣

    3 1 Отговор
    Техеран за три дня !

    07:06 16.07.2026