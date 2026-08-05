Volkswagen Jetta се завръща, но с етикет „Made in China”

Когато през 2019 година съвместното предприятие FAW-Volkswagen превърна модела Jetta в самостоятелна марка, търговската стратегия изглеждаше безупречна – да се завладее китайският пазар на автомобили с вътрешно горене от входния ценови сегмент, като се предложи на ценовоориентираните купувачи надеждна немска инженерна мисъл. Но в светкавичния темп на ерата на електромобилите този модел, задвижван с бензин, остаря много по-бързо, отколкото някой във Волфсбург или Пекин беше предвидил. С бързото свиване на пазара на конвенционалните бензинови седани продажбите на Jetta се сринаха с 13,1 процента през първата половина на 2026 година, спадайки до едва 47 811 бройки. Изправен пред екзистенциална заплаха, автомобилният производител от Ченду нямаше друг избор, освен да предприеме драстичен завой към изцяло електрическата задвижваща система.

Представяме изцяло новия Jetta M6, първият изцяло електрически автомобил на марката и моделът, от който зависи нейното оцеляване. Решен да се отличи в претъпканото море от типични електрически кросоувъри, Jetta ще даде всичко от себе си, представяйки елегантен седан от среден клас в привлекателен цвят, наречен „Oriental Purple“. За да спечели по-младите шофьори, маркетинговият екип дори сключи нетрадиционно партньорство с популярната китайска верига за Bubble Tea ChaPanda – забавно отражение на съвременността, в която традиционен автомобилен производител свързва семеен седан с перли от тапиока и пяна от сирене, за да привлече вниманието на дигиталното поколение.

Визуално моделът M6 напълно се отказва от квадратния корпоративен стил на предишните модели на Jetta в полза на плавна линия на покрива, наподобяваща купе, остри фарове и елегантна LED светлинна лента по цялата ширина на задната част. Оборудван със стилни 18-цолови алуминиеви джанти, полускрити дръжки на вратите и обширен панорамен стъклен покрив, автомобилът съчетава модерна естетика с функционални технологии. Активният въздухозаборник в предната броня се отваря и затваря автоматично, за да оптимизира аеродинамиката или охлаждането според нуждите, докато по-високите нива на оборудване разполагат със система от камери с 360-градусова панорамна гледка и паркинг сензори, които помагат при маневриране в претъпканите мегаполиси.

За да спечели купувачите обаче, е нужно нещо повече от просто добър външен вид, особено когато се съревновава с ожесточени местни конкуренти. С дължина 4 806 мм, ширина 1 895 мм и височина 1 500 мм, както и щедро междуосие от 2 820 мм, Jetta M6 попада директно в прицела на популярния XPeng Mona M03 (който е с дължина 4 780 мм, 1 896 мм ширина и 1 445 мм височина при междуосие 2 815 мм). Той се сблъсква и с жестока конкуренция от страна на новия MG 07 EV на държавната компания SAIC – седан с фастбек дизайн, с дължина 4 886 мм, ширина 1 900 мм и височина 1 485 мм, с почти идентично междуосие от 2 825 мм.

Истинският пробив, постигнат от инженерите на Jetta, е в теглото. Въпреки че електрическите седани обикновено са с огромно тегло, M6 поддържа своето собствено тегло изненадващо ниско – между 1 557 кг и 1 628 кг в зависимост от нивото на оборудване. За сравнение, XPeng Mona M03 тежи между 1 661 кг и 1 739 кг, докато мощният MG 07 EV тежи около 1 852 кг. Тази конструктивна ефективност е изключително благоприятна за енергопотреблението в реални условия и за пъргавото управление.

Предаването на мощността е съобразено строго с разумното ежедневно придвижване в градски условия, а не с поставянето на рекорди по скорост. Базовите варианти разполагат с един електромотор с мощност 113 kW (152 конски сили) и максимална скорост от 166 km/h, докато моделите с по-високо ниво на оборудване увеличават мощността до 145 kW (194 конски сили) за максимална скорост от 172 км/ч. С планове за пускане на пазара на пет нови модела до 2028 година, четири от които ще бъдат превозни средства с нови енергийни източници, и с цел за годишно производство до 500 000 бройки, M6 представлява смел залог с висок риск, доказващ, че дори утвърдените автомобилни компании трябва да се преоткрият, за да оцелеят.