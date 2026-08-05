Новини
България »
Засилиха проверките по Черноморието

Засилиха проверките по Черноморието

5 Август, 2026 09:40 405 7

  • проверки-
  • черноморие-
  • плажове

Следи се чисти ли са плажовете, спазват ли се изискванията за свободни зони, чадъри и шезлонги

Засилиха проверките по Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Засилени проверки се извършват на плажовете по Южното Черноморие. Инспекторите следят дали спасителните постове и медицинските пунктове са оборудвани, дали плажовете са чисти и обозначени, както и дали се спазват изискванията за свободните зони, чадърите и шезлонгите. Проверката на плажовете по Южното Черноморие започва от спасителния пост, съобщава бТВ.

„Дали всичко е наред с поста. Дали сме по един, по двама. На всеки пост има по двама осигурени спасители“, казва Ангел Вангилов, спасител на Северен плаж – Бургас. „Трябва да има задължително буйове, плавници, термометър, да записват в дневника температурата на водата, на въздуха, вятър. И съответно спрямо това сменят флаговете“, посочва Десислава Благоева, инспектор.

След спасителния пост проверката продължава в медицинския пункт. „С какво трябва да е оборудван един медицински пункт на морето? Ами с най-необходимите неща за водно спасяване, с жизнено важните медикаменти. Трябва да има оборудвана една линейка“, казва д-р Николай Димитров.

Проверките са започнали още на 1 юни и обхващат всички дейности на плажа – от водното спасяване и медицинското обслужване до чистотата, обезпаразитяването и цените на плажните принадлежности.

„Има съставени актове, тъй като имаме сигнали за неохраняеми плажове, където се разполагат и се завземат от хора тези плажове трайно“, казва Иван Виделов от „Контролна и инспекционна дейност“ към Министерството на туризма.

„Цените на чадърите и шезлонгите може да кажем, че е единственото нещо, което от тази година няма инфлация, тъй като те са заложени в концесиите и договорите за наем“, посочва още той.

Сред най-честите сигнали са лоша чистота, недостатъчна свободна зона, липса на чадъри и ограничения за посетители с кучета. При установено нарушение първо се дава предписание, а ако то не бъде изпълнено, следва санкция.

„Проверяват чистотата, дали имаме нужните табели, дали се спазват регулациите. За момента мисля, че всичко, което видяхте, показва, че отговаряме на всички изисквания по закона и наредбите, които регулират нашата дейност. Те се случват по няколко пъти в сезона“, коментира Симеон Цветков, концесионер на Северен плаж – Бургас.

„Добри са ми впечатленията. Обичаме да ходим обикновено към Приморско“, споделя туристката Владимира Влахова.

„В сравнение с миналата година плажът изглежда много по-добре, облагороден е, всичко е хубаво“, казва туристката Лиля.

Проверките ще продължат до края на активния сезон. От Министерството на туризма призовават туристите да подават сигнали при всяко съмнение, че правилата за безопасност, достъп или обслужване на плажа не се спазват.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Чисти са плажовете щото няма кой да цапа.Хи хи хи

    09:42 05.08.2026

  • 2 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #4

    09:43 05.08.2026

  • 3 ццц

    2 0 Отговор
    Царе са на "проверките" в края на сезона, когато вече всичко е почти приключило. Така де, няма да развалят сезона я. хи хи хи

    09:46 05.08.2026

  • 4 Батко ша я трака

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Пляс!

    09:47 05.08.2026

  • 5 Даниел

    3 0 Отговор
    Масово концесионерите пречат на свободно плажуващите граждани!

    09:49 05.08.2026

  • 6 Драгунович

    3 0 Отговор
    Вие когато трябваше да правите проверки преди да се въведе еврото , вие разрешихте всички "търговци " -спекуланти и крадци , дори тези без фирми и касови апарати да вдигнат цените безпричинно тройно , вие умишленно се отказахте да изпълнявате задълженията си ! Сега се правите на загрижени ! Вашето поведение е престъпно и обслужва единственно спекулантите със които вие сте в престъпен сговор !

    09:51 05.08.2026

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Проверката е висша форма на доверие.

    10:02 05.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове