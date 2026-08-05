Георги Мамалев на 74 г.: Актьорът, който превърна усмивката в своя запазена марка

Един от най-обичаните български актьори Георги Мамалев навършва 74 години днес, 5 август. Повече от пет десетилетия той разсмива публиката с неподражаемия си талант, ярко чувство за хумор и десетки запомнящи се роли в театъра, киното и телевизията.

Георги Мамалев е роден през 1952 г. в ямболското село Мамарчево. През 1977 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Енчо Халачев и още същата година става част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“.

Сред най-популярните му кинообрази остава Гошо от култовия български филм „Оркестър без име“. Публиката го помни още от „13-ата годеница на принца“, „Записки по българските въстания“, „Последни желания“ и редица други продукции. В театъра Георги Мамалев е пресъздал множество характерни персонажи в постановки като „Опит за летене“, „Чичовци“, „Януари“ и „Йерма“.

Особено място в кариерата му заема легендарното телевизионно предаване „Клуб НЛО“. Заедно с Велко Кънев, Павел Поппандов и останалите актьори от екипа Мамалев превърна политическата и обществената сатира в истински телевизионен феномен. Песните и скечовете на групата продължават да бъдат гледани и цитирани от няколко поколения българи.

Зад комедийния талант на Георги Мамалев стои актьор с широк диапазон, способен да съчетава смеха с тъгата и иронията с човешката топлота. Именно тази естественост го превърна в една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската култура.

През последните години артистът продължава активно да играе на театралната сцена и да се среща със зрителите в цялата страна. В края на 2025 г. той сподели и радостна лична новина – че за втори път е станал дядо.