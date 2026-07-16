Украйна атакува два руски петролни танкера, Русия съобщи за удари с дронове

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че заедно с военноморските сили на страната е нанесла удар с морски дронове по два танкера от руския „сенчест флот“ в Черно море, предава БТА.

Според ССУ танкерите „Луиз 1“ и „Банда“, които са под украински санкции, са били използвани за транспортиране на руски суров петрол.

Междувременно независимата руска медия „Астра“, цитирана от Укринформ, съобщи за пожар във военна авиобаза в град Енгелс, Саратовска област. Местни жители са заявили, че през нощта са чули множество експлозии и че базата е била атакувана.

Анализ на кадри от мястото потвърждава информацията за пожара. Според „Астра“ дрон е ударил и жилищна сграда на около 2 километра от авиобазата, като няма пострадали.

Руските власти съобщиха, че общо трима души са загинали при украински атаки през нощта. В Брянска област са убити 15-годишно момиче и нейната баба, а в Ярославска област е загинал един човек при „масирана атака с вражески дронове“, съобщиха местните губернатори.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през нощта са били прехванати 375 украински дрона, насочени срещу 15 руски области и анексирания Кримски полуостров.