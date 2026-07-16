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Украйна атакува два руски петролни танкера, Русия съобщи за удари с дронове
  Тема: Украйна

Украйна атакува два руски петролни танкера, Русия съобщи за удари с дронове

16 Юли, 2026 10:56 1 303 57

  • украйна-
  • русия-
  • танкер-
  • удари-
  • дронове

Киев твърди, че корабите са част от руския „сенчест флот“, а Москва съобщи за загинали при украински атаки

Украйна атакува два руски петролни танкера, Русия съобщи за удари с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че заедно с военноморските сили на страната е нанесла удар с морски дронове по два танкера от руския „сенчест флот“ в Черно море, предава БТА.

Според ССУ танкерите „Луиз 1“ и „Банда“, които са под украински санкции, са били използвани за транспортиране на руски суров петрол.

Междувременно независимата руска медия „Астра“, цитирана от Укринформ, съобщи за пожар във военна авиобаза в град Енгелс, Саратовска област. Местни жители са заявили, че през нощта са чули множество експлозии и че базата е била атакувана.

Анализ на кадри от мястото потвърждава информацията за пожара. Според „Астра“ дрон е ударил и жилищна сграда на около 2 километра от авиобазата, като няма пострадали.

Руските власти съобщиха, че общо трима души са загинали при украински атаки през нощта. В Брянска област са убити 15-годишно момиче и нейната баба, а в Ярославска област е загинал един човек при „масирана атака с вражески дронове“, съобщиха местните губернатори.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през нощта са били прехванати 375 украински дрона, насочени срещу 15 руски области и анексирания Кримски полуостров.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    21 18 Отговор
    Двата танкера получиха по няколко попадения от морски дронове.всичко е снимано и публикувано.танкерите бяха празни,но повече няма да се ползват.

    Коментиран от #5, #23, #40

    10:59 16.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 14 Отговор
    Още нефт по нашите курорти.

    Коментиран от #30

    11:00 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 сисо,

    18 12 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    ти там ли беше като военен кореспондент, МА?
    Я марш да вардиш Бахмут с двата леви чипика!

    Коментиран от #33

    11:03 16.07.2026

  • 6 604

    8 5 Отговор
    Днеска много слабу въ.

    11:04 16.07.2026

  • 7 кон боб яде ли?

    17 26 Отговор
    Фашиста путин ще види кон боб яде ли? РФ Разпад!

    Коментиран от #42

    11:04 16.07.2026

  • 8 Пич

    19 15 Отговор
    И кво...?!
    Да се радваме, че укрокретените отново ни съсипват морето ли...?!

    Коментиран от #13, #14, #17, #20

    11:06 16.07.2026

  • 9 Лукойл капут

    12 13 Отговор
    Чете ли Радев за санкциите на Зеленски в Черно море.
    Азовско го изчистиха-120 танкера -санкции.

    Коментиран от #38

    11:07 16.07.2026

  • 10 Ъероризъм

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не!Гаврят се с последните останали черноморски туристи.

    Коментиран от #15

    11:08 16.07.2026

  • 11 Лукойл капут

    11 10 Отговор
    Чете ли Радев за санкциите на Зеленски в Черно море.
    Азовско го изчистиха-120 танкера -санкции.

    11:08 16.07.2026

  • 12 Предро волгин

    14 10 Отговор
    Не ме интересува.Аз избрах еврото!!!

    11:10 16.07.2026

  • 13 Ол1гофрен,

    12 7 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Кога за последно си виждал море?

    Коментиран от #44

    11:11 16.07.2026

  • 14 Хахахаха

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Никой не е съсипал българското черноморие повече от самия га ньо! Къде са ви туристите га ньо в ци?

    Коментиран от #24

    11:14 16.07.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ъероризъм":

    минаха всякакви червени и кафяви линии, нали?

    11:15 16.07.2026

  • 16 Тома

    15 11 Отговор
    От няколко дена славната войска на героите на бандера не могат да пуснат от Одеса и Черноморск нито един дрон.Правят ги на мармалад.Няколко кораба са ударени които им носят боеприпаси и гориво.

    Коментиран от #19, #28

    11:18 16.07.2026

  • 17 Град Козлодуй

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ти към руските корвети ли беше?

    11:19 16.07.2026

  • 18 Миризлив пор

    11 6 Отговор
    Всеки ударен танкер изпуска нефт и мазут, после това се изхвърля на плажовете. Някой си губи прехраната защото това удря туризма.

    11:19 16.07.2026

  • 19 Чиниш ми се

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Дърт закоравял минедчия.

    Коментиран от #45

    11:22 16.07.2026

  • 20 Гук

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Радвам се.

    11:23 16.07.2026

  • 21 Митинги

    4 4 Отговор
    Против отстраняването на военния министър Фьодоров в Киев,Одеса,Лвов
    Лозунг ..По добре върнете пленниците вместо да уволнявате Фьодоров

    11:24 16.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Механик

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Потвърждавам!!!

    11:24 16.07.2026

  • 24 оня с коня

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Ако Танкерите имат Застраховка,ДЗИ-то ще плати всичкия масраф.Те обаче май нямат и се промъкват като Крадци само нощно време като дори и Габаритите не си включват,а си светят със Запалка.

    11:24 16.07.2026

  • 25 У ДРИ БАЦЕ

    7 5 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ДРЯНЬ

    11:26 16.07.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор
    Keнеф...
    Безпомощен, безсилен ру3ки Кeнеф !!!
    Тва е то Рассия 👆😄

    11:27 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Инна

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Ситуацията в Одеска област и Киев е близо до катастрофа.
    Нещата за украинските въоръжени сили очевидно са толкова тежки, че модераторът е решил да ги подкрепи, като е изтрил коментари и информация за днешните удари по Украйна, които са впечатляващи.

    Коментиран от #31, #32

    11:28 16.07.2026

  • 29 Минала седмица само

    10 6 Отговор
    92 монголски танкери, ферибота и корабли Фира!
    Вчера и днес само...8 бр!!
    Б ЕЙ монгольята,..Б ЕЕЕЙ!
    хихихихихи

    Коментиран от #47

    11:30 16.07.2026

  • 30 Мишел

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Новите спътникови снимки показват огромни пожари в украинските пристанища, които бяха посетени през нощта от ята руски дронове и ракети.. Русия е започнала масово да атакува с касетъчни бойни глави, заредени за обемен взрив.
    Забелязва се промяна на начина на воюване при руснаците- свалиха ръкавиците

    Коментиран от #35

    11:30 16.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Руснак без крак...

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "Инна":

    Катастрофа е на маккя ти вуната pyccкая лъжливая 👆😆😆

    11:31 16.07.2026

  • 33 Алооу фатмака

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "сисо,":

    Не си в казармата !

    Коментиран от #49

    11:31 16.07.2026

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    6 5 Отговор
    Вярно ли е, че няма туристи на морето това лято? Много слаб сезон. Само украинки гратисчийки и тук-там някой българин от прислугата. И каква е тая мода, да дават плажовете на мутрите. В Испания плажовете са обществени и не са задръстени от пластмасови шезлонги.
    Мазут по плажа, острови от Украйна. Няма много желаещи.

    11:35 16.07.2026

  • 35 ПРИД урак )))

    6 8 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    У йло па го биле... Обманули и Надули, пе Деругата!
    Хихихихихи
    Та.. колко метра...у минути останаа до... Покровск ( 25 км от Донецк), Малая Токмачка ( 18 км от Бахмут) , Купянск, Константиновка и...те така?!?

    Коментиран от #36, #50, #52

    11:37 16.07.2026

  • 36 Пенсионер 69 годишен

    6 7 Отговор

    До коментар #35 от "ПРИД урак )))":

    Пиши на "мова". Българският не ти се отдава...

    11:38 16.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мишел

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Лукойл капут":

    Имаше малки пожари в Азовско море на два празни танкера, които бяха загасени от екипажите.
    Ако търсиш мащабни пожари, разгледай спътниковите снимки от последните дни на украинските черноморски пристанища и около тях.

    11:44 16.07.2026

  • 39 Опорка

    1 5 Отговор
    Очакваме с нетърпение пристигането на новите демократични евроатлантически мазутни петна по черноморието.

    11:47 16.07.2026

  • 40 Стоене,преди малко проверих

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    колко са поразени танкерите и се оказва,че единия е на местоназначението си вече Луиз1,а другия според GPS данни се придвижва към местоназначението с ниска скорост от 1 възел,но плава. Така,че това е провалена укропонаzzистка операция. Многократно съм повтарял,че във време когато имаш достъпна информация от много източници е тъпанарско олигофренски да твърдиш някакви измислици от укропонаzzистки медии. Да танкерите са ударени,но не са унищожени,а разликата е огромна. Както ранения не убит,както се опитват да представят уксронаzzистките медии. Повечето от ранените се връщат отново в бой след определен кратък или малко по-дълъг престой за ремонт.

    11:47 16.07.2026

  • 41 Инна

    3 5 Отговор
    Руското Министерство на отбраната съобщи, че непрекъснато извършва удари срещу военно-промишлени обекти в Украйна.

    Това беше коментарът на министерството относно нощните удари на руската армия срещу цели в Киев и Одеска област.

    „Това не е футбол! Руската армия извършва удари без прекъсване“, се посочва в изданието.

    Коментиран от #43

    11:48 16.07.2026

  • 42 Танкерите не са руски бе галфон,

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "кон боб яде ли?":

    либерийски и панамски,които са наети от други компании за доставка до закупчика. Танкерите са празни,като кухата ти хралупа на раменете.Цървул разпран преди да пишеш потърси ако ти се отдава да можеш това да правиш информация,а не повтаряне на укро-гьобелсожва лъжлива пропагнда.

    11:50 16.07.2026

  • 43 МОТИКАТА

    4 5 Отговор

    До коментар #41 от "Инна":

    "...Русия извършва удари..."

    Удари извършва маккя ти с мотиката у главата ти руска деревянная 👈😄😄

    Коментиран от #55, #56

    11:55 16.07.2026

  • 44 Преди 4 дни бях на едно прекрасно

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ол1гофрен,":

    кътче от българското черноморие,Синеморец,чисто като сълза море и спокойно като езеро,с топла вода и спокойствие. На другите курорти прехвалени и затрупани с всякаква сган дошла от запада няма да стъпя. А,за колоните автомобили няма да ти споменавам. Що се отнася до цените,съвсем нормални както и в повечето провинциални градове в България.

    11:56 16.07.2026

  • 45 А,бе титлата за дрът минедчия я

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Чиниш ми се":

    носиш ти и не я пущаш на никой.

    11:58 16.07.2026

  • 46 Ухилянта Гоша

    5 2 Отговор
    Рушняците ни разцепиха, но ние на лъжи сме номер одно.

    12:00 16.07.2026

  • 47 На колко пътечки кокаинско бело си

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Минала седмица само":

    от това на укрокиевския наzzист просяк,за да лееш такива пожелатерни но не сбъдваеми мечти.

    12:02 16.07.2026

  • 48 Факти

    3 5 Отговор
    В момента цената на бензина в Крим е 3,5 - 4 евро за литър - най-високата в историята на човечеството. Бензинът е с купони и се намира трудно. Чака се часове на опашка. И това е в държава, където заплатите са 2 пъти по-ниски от българските. Няма ток, вода и интернет. Храните са кът и няма как да се съхраняват в жегата без ток. Магазините са затворени. Окупаторите напускат Крим и се връщат по родните си места във вътрешността на Русия.

    Коментиран от #53, #57

    12:07 16.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Инна

    2 3 Отговор
    Руските въоръжени сили удариха съоръжение на Rapid в Киев, което сглобява безпилотни летателни апарати с голям обсег.

    „В Киев бяха ударени: индустриално съоръжение на логистичната компания PJSC Rapid, което сглобява и съхранява безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег от типа самолети, както и чуждестранни компоненти (възли) за тяхното производство“, се казва в изявлението.

    12:20 16.07.2026

  • 52 Константиновка пала,

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "ПРИД урак )))":

    бои уже в Дружковке всего на 3 км. от Константиновка и 6-ти км. от Краматорска. Както ти написах не си не в час ,а ив междучасито,че и във времето.

    12:22 16.07.2026

  • 53 Инна

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    Днес средната цена на горивото за литър в Крим е:

    АИ-92 160,1
    АИ-95 164,35
    АИ-95+ 206,9
    ДТ 113,9
    ГАЗ 80

    Валутен курс на Централната банка: 1 евро = 88,91 рубли.

    В Крим, според Олга Курлаева, помощник на главата на Република Крим, пълненето на бензин в туби е забранено: АИ-92 и АИ-95 могат да се пълнят в резервоара на автомобил само в количества от 20 литра.

    На 15 юли 2026 г. в Севастопол временно беше разрешено пълненето на бензин в туби, за да могат жителите да използват горивото за домашни генератори.

    12:31 16.07.2026

  • 54 Гоша Ухилянта

    1 3 Отговор
    При нас всъйчко е прекрасному. Извините за мой лош бълХарский. Бобеда не будет за нами, но не будет и за вами уважаемъе балХаръй. Продолжайте все така дават нас гориво, боеприпасъй и електроенергия. Канечно, за все платите вие.

    12:35 16.07.2026

  • 55 Физиотерапевт

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "МОТИКАТА":

    Писането е сложен процес.Давай с емотикони,по-ти се разбира.

    12:39 16.07.2026

  • 56 Колкото и да обиждаш,реалността е

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "МОТИКАТА":

    такава,дори и сутринта към 10 часа са ударени цех пълен с произведени дронове и ракети в Киев,както и сграда с наемници пак в Киев вероятно офицери натовски в отпуск,но вече в найлонови пликчета ша ги събират.

    12:40 16.07.2026

  • 57 Най-долно лъжеш,

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    вчера кореспонденти на Первы канал в пряк ефир се разходиха из Крим и Севастопол и показаха цените на бензиностанциите които са в рубли от 66 до 70 рубли за литър,като опашки нямаше. Вярвам на очите си,не на твоите лъжи.

    12:43 16.07.2026

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