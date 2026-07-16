Украйна атакува два руски петролни танкера, Русия съобщи за удари с дронове

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че заедно с военноморските сили на страната е нанесла удар с морски дронове по два танкера от руския „сенчест флот“ в Черно море, предава БТА.
Според ССУ танкерите „Луиз 1“ и „Банда“, които са под украински санкции, са били използвани за транспортиране на руски суров петрол.
Междувременно независимата руска медия „Астра“, цитирана от Укринформ, съобщи за пожар във военна авиобаза в град Енгелс, Саратовска област. Местни жители са заявили, че през нощта са чули множество експлозии и че базата е била атакувана.
Анализ на кадри от мястото потвърждава информацията за пожара. Според „Астра“ дрон е ударил и жилищна сграда на около 2 километра от авиобазата, като няма пострадали.
Руските власти съобщиха, че общо трима души са загинали при украински атаки през нощта. В Брянска област са убити 15-годишно момиче и нейната баба, а в Ярославска област е загинал един човек при „масирана атака с вражески дронове“, съобщиха местните губернатори.
Министерството на отбраната на Русия заяви, че през нощта са били прехванати 375 украински дрона, насочени срещу 15 руски области и анексирания Кримски полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #5, #23, #40
10:59 16.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #30
11:00 16.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 сисо,
До коментар #1 от "стоян георгиев":ти там ли беше като военен кореспондент, МА?
Я марш да вардиш Бахмут с двата леви чипика!
Коментиран от #33
11:03 16.07.2026
6 604
11:04 16.07.2026
7 кон боб яде ли?
Коментиран от #42
11:04 16.07.2026
8 Пич
Да се радваме, че укрокретените отново ни съсипват морето ли...?!
Коментиран от #13, #14, #17, #20
11:06 16.07.2026
9 Лукойл капут
Азовско го изчистиха-120 танкера -санкции.
Коментиран от #38
11:07 16.07.2026
10 Ъероризъм
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не!Гаврят се с последните останали черноморски туристи.
Коментиран от #15
11:08 16.07.2026
11 Лукойл капут
Азовско го изчистиха-120 танкера -санкции.
11:08 16.07.2026
12 Предро волгин
11:10 16.07.2026
13 Ол1гофрен,
До коментар #8 от "Пич":Кога за последно си виждал море?
Коментиран от #44
11:11 16.07.2026
14 Хахахаха
До коментар #8 от "Пич":Никой не е съсипал българското черноморие повече от самия га ньо! Къде са ви туристите га ньо в ци?
Коментиран от #24
11:14 16.07.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Ъероризъм":минаха всякакви червени и кафяви линии, нали?
11:15 16.07.2026
16 Тома
Коментиран от #19, #28
11:18 16.07.2026
17 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Пич":Ти към руските корвети ли беше?
11:19 16.07.2026
18 Миризлив пор
11:19 16.07.2026
19 Чиниш ми се
До коментар #16 от "Тома":Дърт закоравял минедчия.
Коментиран от #45
11:22 16.07.2026
20 Гук
До коментар #8 от "Пич":Радвам се.
11:23 16.07.2026
21 Митинги
Лозунг ..По добре върнете пленниците вместо да уволнявате Фьодоров
11:24 16.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Механик
До коментар #1 от "стоян георгиев":Потвърждавам!!!
11:24 16.07.2026
24 оня с коня
До коментар #14 от "Хахахаха":Ако Танкерите имат Застраховка,ДЗИ-то ще плати всичкия масраф.Те обаче май нямат и се промъкват като Крадци само нощно време като дори и Габаритите не си включват,а си светят със Запалка.
11:24 16.07.2026
25 У ДРИ БАЦЕ
11:26 16.07.2026
26 Владимир Путин, президент
Безпомощен, безсилен ру3ки Кeнеф !!!
Тва е то Рассия 👆😄
11:27 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Инна
До коментар #16 от "Тома":Ситуацията в Одеска област и Киев е близо до катастрофа.
Нещата за украинските въоръжени сили очевидно са толкова тежки, че модераторът е решил да ги подкрепи, като е изтрил коментари и информация за днешните удари по Украйна, които са впечатляващи.
Коментиран от #31, #32
11:28 16.07.2026
29 Минала седмица само
Вчера и днес само...8 бр!!
Б ЕЙ монгольята,..Б ЕЕЕЙ!
хихихихихи
Коментиран от #47
11:30 16.07.2026
30 Мишел
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Новите спътникови снимки показват огромни пожари в украинските пристанища, които бяха посетени през нощта от ята руски дронове и ракети.. Русия е започнала масово да атакува с касетъчни бойни глави, заредени за обемен взрив.
Забелязва се промяна на начина на воюване при руснаците- свалиха ръкавиците
Коментиран от #35
11:30 16.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Руснак без крак...
До коментар #28 от "Инна":Катастрофа е на маккя ти вуната pyccкая лъжливая 👆😆😆
11:31 16.07.2026
33 Алооу фатмака
До коментар #5 от "сисо,":Не си в казармата !
Коментиран от #49
11:31 16.07.2026
34 Пенсионер 69 годишен
Мазут по плажа, острови от Украйна. Няма много желаещи.
11:35 16.07.2026
35 ПРИД урак )))
До коментар #30 от "Мишел":У йло па го биле... Обманули и Надули, пе Деругата!
Хихихихихи
Та.. колко метра...у минути останаа до... Покровск ( 25 км от Донецк), Малая Токмачка ( 18 км от Бахмут) , Купянск, Константиновка и...те така?!?
Коментиран от #36, #50, #52
11:37 16.07.2026
36 Пенсионер 69 годишен
До коментар #35 от "ПРИД урак )))":Пиши на "мова". Българският не ти се отдава...
11:38 16.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мишел
До коментар #9 от "Лукойл капут":Имаше малки пожари в Азовско море на два празни танкера, които бяха загасени от екипажите.
Ако търсиш мащабни пожари, разгледай спътниковите снимки от последните дни на украинските черноморски пристанища и около тях.
11:44 16.07.2026
39 Опорка
11:47 16.07.2026
40 Стоене,преди малко проверих
До коментар #1 от "стоян георгиев":колко са поразени танкерите и се оказва,че единия е на местоназначението си вече Луиз1,а другия според GPS данни се придвижва към местоназначението с ниска скорост от 1 възел,но плава. Така,че това е провалена укропонаzzистка операция. Многократно съм повтарял,че във време когато имаш достъпна информация от много източници е тъпанарско олигофренски да твърдиш някакви измислици от укропонаzzистки медии. Да танкерите са ударени,но не са унищожени,а разликата е огромна. Както ранения не убит,както се опитват да представят уксронаzzистките медии. Повечето от ранените се връщат отново в бой след определен кратък или малко по-дълъг престой за ремонт.
11:47 16.07.2026
41 Инна
Това беше коментарът на министерството относно нощните удари на руската армия срещу цели в Киев и Одеска област.
„Това не е футбол! Руската армия извършва удари без прекъсване“, се посочва в изданието.
Коментиран от #43
11:48 16.07.2026
42 Танкерите не са руски бе галфон,
До коментар #7 от "кон боб яде ли?":либерийски и панамски,които са наети от други компании за доставка до закупчика. Танкерите са празни,като кухата ти хралупа на раменете.Цървул разпран преди да пишеш потърси ако ти се отдава да можеш това да правиш информация,а не повтаряне на укро-гьобелсожва лъжлива пропагнда.
11:50 16.07.2026
43 МОТИКАТА
До коментар #41 от "Инна":"...Русия извършва удари..."
Удари извършва маккя ти с мотиката у главата ти руска деревянная 👈😄😄
Коментиран от #55, #56
11:55 16.07.2026
44 Преди 4 дни бях на едно прекрасно
До коментар #13 от "Ол1гофрен,":кътче от българското черноморие,Синеморец,чисто като сълза море и спокойно като езеро,с топла вода и спокойствие. На другите курорти прехвалени и затрупани с всякаква сган дошла от запада няма да стъпя. А,за колоните автомобили няма да ти споменавам. Що се отнася до цените,съвсем нормални както и в повечето провинциални градове в България.
11:56 16.07.2026
45 А,бе титлата за дрът минедчия я
До коментар #19 от "Чиниш ми се":носиш ти и не я пущаш на никой.
11:58 16.07.2026
46 Ухилянта Гоша
12:00 16.07.2026
47 На колко пътечки кокаинско бело си
До коментар #29 от "Минала седмица само":от това на укрокиевския наzzист просяк,за да лееш такива пожелатерни но не сбъдваеми мечти.
12:02 16.07.2026
48 Факти
Коментиран от #53, #57
12:07 16.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Инна
„В Киев бяха ударени: индустриално съоръжение на логистичната компания PJSC Rapid, което сглобява и съхранява безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег от типа самолети, както и чуждестранни компоненти (възли) за тяхното производство“, се казва в изявлението.
12:20 16.07.2026
52 Константиновка пала,
До коментар #35 от "ПРИД урак )))":бои уже в Дружковке всего на 3 км. от Константиновка и 6-ти км. от Краматорска. Както ти написах не си не в час ,а ив междучасито,че и във времето.
12:22 16.07.2026
53 Инна
До коментар #48 от "Факти":Днес средната цена на горивото за литър в Крим е:
АИ-92 160,1
АИ-95 164,35
АИ-95+ 206,9
ДТ 113,9
ГАЗ 80
Валутен курс на Централната банка: 1 евро = 88,91 рубли.
В Крим, според Олга Курлаева, помощник на главата на Република Крим, пълненето на бензин в туби е забранено: АИ-92 и АИ-95 могат да се пълнят в резервоара на автомобил само в количества от 20 литра.
На 15 юли 2026 г. в Севастопол временно беше разрешено пълненето на бензин в туби, за да могат жителите да използват горивото за домашни генератори.
12:31 16.07.2026
54 Гоша Ухилянта
12:35 16.07.2026
55 Физиотерапевт
До коментар #43 от "МОТИКАТА":Писането е сложен процес.Давай с емотикони,по-ти се разбира.
12:39 16.07.2026
56 Колкото и да обиждаш,реалността е
До коментар #43 от "МОТИКАТА":такава,дори и сутринта към 10 часа са ударени цех пълен с произведени дронове и ракети в Киев,както и сграда с наемници пак в Киев вероятно офицери натовски в отпуск,но вече в найлонови пликчета ша ги събират.
12:40 16.07.2026
57 Най-долно лъжеш,
До коментар #48 от "Факти":вчера кореспонденти на Первы канал в пряк ефир се разходиха из Крим и Севастопол и показаха цените на бензиностанциите които са в рубли от 66 до 70 рубли за литър,като опашки нямаше. Вярвам на очите си,не на твоите лъжи.
12:43 16.07.2026