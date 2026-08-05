Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Конго (Демократична Република) »
Епидемията от ебола в ДР Конго е „по-критична отвсякога“

Епидемията от ебола в ДР Конго е „по-критична отвсякога“

5 Август, 2026 20:45 1 001 11

  • ебола-
  • конго-
  • сзо-
  • африка-
  • др конго-
  • вирус

Вирусът се разпространява „с тревожна и безпрецедентна скорост, въпреки неспирните усилия на медицинските екипи на предна линия“

Епидемията от ебола в ДР Конго е „по-критична отвсякога“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Епидемията от ебола в източната част на ДР Конго е „по-критична отвсякога“, съобщи днес международната хуманитарна организация „Лекари без граници“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус е на посещение в региона, за да подкрепи засилването на мерките, целящи да се забави най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в света.

Близо два месеца и половина след началото на епидемията „Лекари без граници“ предупреждават, че вирусът се разпространява „с тревожна и безпрецедентна скорост, въпреки неспирните усилия на медицинските екипи на предна линия“.

Броят на случаите на заразени с ебола достигна в понеделник 3874 души, включително 1751 смъртни случая, според най-новите данни, публикувани снощи от Министерството на здравеопазването на ДР Конго, отбелязва Асошиейтед прес.

Голямо предизвикателство е, че здравните власти в ДР Конго все още не могат да идентифицират достатъчно хора, контактували със заразени, за да ги предпазят от инфекцията. Според „Лекари без граници“ около 90% от приетите в центъра за лечение в Буния не са били идентифицирани като хора, които са имали контакти със заразени преди.

Експерти по обществено здравеопазване смятат проследяването на контактите като ключово важно за овладяването на епидемията. Ако повече от 90% от контактите могат да бъдат идентифицирани, изолирани и лекувани още при първите симптоми на заразата, епидемията може да бъде поставена под контрол, според здравни експерти.

„Има спешна нужда от по-голяма ангажираност на обществото. Успешни ответни мерки може да има само ако те са взети и ръководени от местни организации“, изтъкват от „Лекари без граници“.

Широко разпространеното недоверие към властите, заедно с продължаващите сражения в контролираните от бунтовниците райони значително подкопават тези усилия.

Сегашната епидемия от ебола е най-голямата досега в ДР Конго. Очаква се започването на дъждовния сезон в страната да направи транспорта и хуманитарните операции още по-трудни.


Конго (Демократична Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 1 Отговор
    От Конго - до Испания!
    От Испания - по цяла Европа!

    20:48 05.08.2026

  • 2 Абе

    2 2 Отговор
    Да идват! Ще се справим!

    20:55 05.08.2026

  • 3 стрина Пена

    11 0 Отговор
    Я па съм болна от недоебола

    Коментиран от #6

    21:02 05.08.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Урсулата приготвила ли е ваксините?👰💋👰

    21:03 05.08.2026

  • 5 Винкело

    4 1 Отговор
    Докато не ги накарат да спрат да ядат вътрешности от умрели - културни особености - така ще бъде.

    21:05 05.08.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "стрина Пена":

    И аз страдам от ОФН(остра фалосна недостатъчност)😪🖕😪

    21:05 05.08.2026

  • 7 Алекс

    9 0 Отговор
    След колко време ще обхване Европа и това ли е новият КОВИД на краварите - сатанисти, които искат да избият по голямата част от населението на земята, защото не стигали ресурсите.

    21:10 05.08.2026

  • 8 Алекс

    4 0 Отговор
    Всички проблеми на човечеството идват от САЩ. Те инсталират във всяка една държава на Европа своя кукла на конци. Преди беше Бойко, сега Радев.

    Коментиран от #11

    21:14 05.08.2026

  • 9 И айде всичките

    3 0 Отговор
    През Испания тука. Урсула иска тях да ги спасява, а за европейците изобщо не й дреме...

    21:17 05.08.2026

  • 10 споделен опит

    4 0 Отговор
    Ако имат пейки, незабавно на ги изкъртят!

    21:17 05.08.2026

  • 11 Провокатор

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Алекс":

    И Путин е техен човек

    21:31 05.08.2026