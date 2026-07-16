Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Промените в украинското правителство нямат значение за Русия
  Тема: Украйна

Кремъл: Промените в украинското правителство нямат значение за Русия

16 Юли, 2026 13:54 874 54

  • русия-
  • украйна-
  • рокади-
  • кремъл

Москва заяви, че остава отворена за преговори, но не вижда изгледи за тяхното подновяване

Кремъл: Промените в украинското правителство нямат значение за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Промените в състава на украинското правителство „нямат никакво фундаментално значение“ за Русия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предава News.bg.

По думите му за Москва най-важното е да бъдат гарантирани собствените ѝ интереси при уреждането на конфликта.

Още новини от Украйна

Песков заяви още, че за Русия няма значение кой ще бъде следващият министър на отбраната на Украйна, стига това да е човек, способен да „вземе решение, което ще позволи постигането на мирно уреждане“ на войната.

Говорителят на Кремъл подчерта, че Москва остава отворена за преговори с Киев, но допълни, че „няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес“.

Изявлението идва, след като Върховната рада одобри назначаването на Сергий Корецки за министър-председател на Украйна, след освобождаването на Юлия Свириденко и целия ѝ кабинет.

Смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров предизвика недоволство сред част от украинското общество и политическите среди.

По-рано днес заместник-командирът на Военновъздушните сили на Украйна Павло Йелизаров подаде оставка. Той предупреди, че отстраняването на Федоров ще доведе до повече жертви и разрушения вследствие на руските атаки с дронове и ракети.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моше Еврейчук

    13 7 Отговор
    Новия министър-председател на У-крайна е Хазарчуга.

    Коментиран от #6, #33, #51

    13:56 16.07.2026

  • 2 Мустакат палячо

    9 15 Отговор
    По принцип промените в Русия нямат значение за света,с или без рафинерии,все тая!!!

    Коментиран от #10

    13:59 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кривоверен алкаш

    4 14 Отговор
    Стадо папагали това е Кремъл...готови са винаги за преговори,но....ние отстъпки няма да направим и преговори по нашите условия...Това са призивите за преговори които фашистката клика в Кремъл иска.Но като слушаш отстрани,си казваш...тези хора искат преговори...басни за нашите пишман русофилЕ..

    14:01 16.07.2026

  • 5 Европеец

    9 8 Отговор
    Заглавието е вярно, ама либералният Путин 4,5 години как се мота за Украйна.... Седнете се ѝ свършвайте на всички омръзна вече..... 2018 година когато представи новите оръжия пред елита Путин каза, че войните вече ще се водят извън територията на Русия, а какво стана.... По времето на Великия Съветски съюз никой не би помислил да се арестуват и да се конфискуват танкери превозващи руски петрол, а да не говоря за корабите превозващи оръжия в Африка, Куба зи Латинска Америка..... Така че песков кажи на Путин да се хваща в ръце и да приключва с това унижение..... За 20 години стабилизира Русия, ама последните четири години е позор и унижение.....

    Коментиран от #13, #18

    14:01 16.07.2026

  • 6 И то

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Моше Еврейчук":

    Полска хизарчуга.Искат да омилостивят Полша. Или може би Полша вече точи зъби за част от Украйна и нарежда на наркомана да слага поляци във власта. Ще ги приласкаят и завладеят от вътре.

    14:02 16.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    5 12 Отговор
    Само бензина има значение за мижавата Рассия !!! Нищо друго 🍌

    Коментиран от #38

    14:03 16.07.2026

  • 8 Анонимен

    16 6 Отговор
    Прав е, държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!! Бандеровците узурпирали властта там са еднакви и ще бъдат унищожени до крак!!

    Коментиран от #21, #24

    14:03 16.07.2026

  • 9 стоян

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    До 3 ком - другар явно не знаеш че в 136 милионната мюслюманска федерация и масквабад мюслюманите са 28% а в целия ЕС са 5%от 560 милиона

    14:03 16.07.2026

  • 10 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мустакат палячо":

    Съгласен съм с Ника ти, а коментара ти е повърхностен и неверен....

    Коментиран от #49, #53

    14:04 16.07.2026

  • 11 хе хе

    2 14 Отговор
    Гроздето е кисело а? Песков, че нали фашистка Московия нападна Украйна именно за да смени правителството с марионетно? А сега - не се интересували. Ми хубуу...

    Коментиран от #16

    14:04 16.07.2026

  • 12 млад еврас

    9 3 Отговор
    Те промените там нямат значение за Русия, но в укрия имат значение за преразпределението на едни златни тоалетни.

    14:04 16.07.2026

  • 13 Баща ти

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Хахахаха,пийте ги тези хапчета,щял да приключва,предполагам чакаш “истинската армия” тя ще дойде на 31-ви февруари!!!

    14:05 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мршл

    4 8 Отговор
    якът руски се мисли за център на вселената.Свършени сте,уроди руски,свършенииии!

    14:06 16.07.2026

  • 16 Удри евраста с лопатЕто

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "хе хе":

    И според теб кво значение имат ако същото марионетно към еврастите правителство си прави промени а не се слага марионетно към Русия правителство, не ти се отдава мисленето а.

    14:07 16.07.2026

  • 17 Горски

    10 5 Отговор
    Освен, че улавите урсулки и каи крепят Нацисти срещу РУСИЯ, се занимават старателно да превърнат Европа в Халифат! Всичко започна с още по-приключилата Меркел, с нейното самоубийствено изречение - Чалми, Добре дошли! После им се дават кинти, за да насилват и убиват, като се прикриват Престъпленията им. Като това беше просто репетиция за крепене на украинските нацисти. Бай Перука Тръмп си искал милиардите, но няма да му се получи и тая Бясна Халюцинацийка. Докато тук говорим и за възходът на БРИКС, което удобно се премълчава, защото не е удобно за Праведната Пропаганда. Натам дойде и локдауните за ковидясване, като тест колко може да се Изгаврят и до къде се простира подчинението на неуки народи. Натам са и Милиардите Гепия от ваксите на Пфайзер и милионите Жертви на този геноциден експеримент. Забелязвате ли методите на 3тия Райх, но под други лица и още по развита Праведна Пропаганда в реално време.

    14:08 16.07.2026

  • 18 путин е на синджир от Китай

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Китай забраниха на Медведя дори да говори за ядрени бомби! путин се опитва да прикрие завоевателната си политика и се прави на ощипана мома. В света няма място за явни завоеватели и за това Жужето е меко! Кво като русия има ядрено оръжие? Руските олигарси искат да печелят, а не да завладеят пустиня! Ноо наивните копейки нямат толкова мозък да разберат че руския Фашизъм е обречен!

    Коментиран от #23

    14:08 16.07.2026

  • 19 Артилерист

    9 4 Отговор
    Песков е абсолютно прав, защото който и да сложат ще е анонимник или достатъчно обезличен от Зеленски...

    14:09 16.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Китай забрани на Тръмп

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "путин е на синджир от Китай":

    И му каза, че почне ли ТСВ, така ще помогне на Русия както 54 държави помагат на Украйна и Русия САМА ще ги победи тези държави.
    Видеото с изказването на СИ е в НЕТА. Тръмп го нарече приятел и отдръпна санкциите към Китай. Китай продължава да търгува с Русия/внос, износ/ Тръмп лаладжията- мълчи като ....

    Коментиран от #37

    14:13 16.07.2026

  • 24 мъка мъка

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Украйна бе двигателя на СССР! Украйна пае по пътя към Европа! русия стана продоволствен придатък на Китай!

    Коментиран от #43

    14:13 16.07.2026

  • 25 .....

    11 3 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    14:14 16.07.2026

  • 26 ЕС режима е на синджир на Русия

    5 4 Отговор
    А ве, еврастите щели да разполагат хиляди миротворци в укрия, що не ги разположат в Гренландия ве, нещо проблем ли има, що не искат да помагат на Дания тея хора.

    14:19 16.07.2026

  • 27 Къде са децата на Песков?

    3 5 Отговор
    Купейки мили, къде се намират децата на руските олигарси? Защо са на Запад????

    Коментиран от #29, #30, #36

    14:20 16.07.2026

  • 28 Механик

    5 1 Отговор
    Те и за украина толкова имат значение. Не че нещо, ама и Хитлер така ги е сменял накрая.

    14:22 16.07.2026

  • 29 млад еврас

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Къде са децата на Песков?":

    Щото лошите момчета ходим навсякъде, ясно ли е еврас.

    14:23 16.07.2026

  • 30 Аз пък се чудя

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Къде са децата на Песков?":

    Макарон, Стармър, Рюте, Меркел, баба Пелопе , Шолц, Кая, Сандуи още.......и оше.....,защо са безр0дни и нямат деца и искат да пращат чуждите на фронта. Мухаха.

    Коментиран от #31

    14:24 16.07.2026

  • 31 има ли личен пример ?

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Аз пък се чудя":

    Кой руски политик даде пример и изпрати децата си на украинския фронт? Пращат мизерните крепостни....

    14:27 16.07.2026

  • 32 Маринов

    1 1 Отговор
    Какви ги приказва Песков. Имат още 12, най много 18 месеца, когато НАТО ще има сериозни противопоставяния на руските хиперзвукови ракети. И тогава? Остава единствената алтернатива ядреното оръжие - първо тактическото, а много бързо ще се стигне до стратегическото. Това ли е планът на Путин? Да се мотаят сега и руснаците да го намразят както Горбачов. И да се стигне до истинска война, но със Сталин2 по късно. Песков, в грешка сте с този либерален подход. Не виждате ли, че срещу вас е фашизмът от ВСВ с друга форма? С фашисти не се водят преговори, бият се. Спомнете си договора Рибентроп-Молотов. Вашите задгранични очаквания са други, неистински, фалшиви като Минск 1 и 2. Направете си войната и я приключете до половин година. В края на следващата година ще ви е късно.

    Коментиран от #35, #41

    14:28 16.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Моше Еврейчук":

    Шоломов какъв е? А другаря бланк какъв беше?какви бяха другарите пригожин жириновски соловьов ротенберг...?най смешното е че украинския премиер не е като тях...хаха

    Коментиран от #54

    14:29 16.07.2026

  • 34 Рублевка

    3 0 Отговор
    Руската спътникова групировка зорко следи преместването на основните военни сили в света, а операторите на големите ракети ги държат на мерник.
    С Украйна се воюва по остатъчен принцип. Използват се останалите от съветско време оръжия по складовете и дронове, които Русия произвежда по 1000 на ден. Балистични и крилати ракети също се произвеждат в изобилие. Първо обработват противника с цялата огнева мощ, докато изпадне в шок. После отиват да приберат в чували труповете и да пленят ранените.

    14:30 16.07.2026

  • 35 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Маринов":

    Руските военни експерти са преценили, че така е изгодно за Русия. През ВСВ СССР подписва договора за ненападение с Германия последна в Европа. Преди тях такива договори с Германия подписват всички европейски стандарти, Полша и България включително. СССР не са били готови за война с Германия, затова протакат до последно.

    14:36 16.07.2026

  • 36 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Къде са децата на Песков?":

    Мой човек. Не знам какво искаш да кажеш с това, че децата на руските олигарси били в Европа?
    Ами те са в Европа но не спят на улицата, а спят в най-скъпите имение в най-престижните квартали. Тоест, руските олигарси ви изкупиха извътре. Парите техни и много, имотите техни, а те? Ами те са РУ-СНА-ЦИ, бе. Руснаците в и изкупиха, а ти се фукаш. Интелект като на майска гъба.

    Коментиран от #45

    14:39 16.07.2026

  • 37 Рублевка

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Китай забрани на Тръмп":

    Гледах филмче с професор Острецов в тубата. Той каза, че Китай строи за един ден небостъргач от готови елементи. Сглобява го като Лего, без да си дава зор.
    За три години Драконът е произвел повече цимент и стомана, отколкото САЩ за целия 20 век. Китайското корабостроене е 200 пъти по-мощно от американското, а китайските банки инвестират в чужбина повече пари от всички западни банки взети заедно.

    Коментиран от #44

    14:43 16.07.2026

  • 38 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Не е само бензина -вече съвсем очевидно въпреки терора който се опитват да наложат украинските специални служби -и чрез акции срещу нефтопреработващи предприятия срещу транспортни средства срещу бензиностанции с убийства на най-различни руснаци което правилните медии и правилните европейци изобщо не забелязват - руснаците продължават политиката си да пазят цивилните и от двете страни!?И удрят само военни -поредната размяна на тела на убити вйници -31 трупа на руски и 501 на украински!?

    Коментиран от #39

    14:45 16.07.2026

  • 39 Руснак без крак...

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "не може да бъде":

    На руснак и сто тояги са малко 👆😁

    14:48 16.07.2026

  • 40 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Каквото и да стане от тук нататък ,няма никакво значение за Русия .

    14:49 16.07.2026

  • 41 Тебе, Меринов,

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Маринов":

    май яко те фана жегата? Стой на сянка, повече течности и обезателно си пий лекарствата. Иди разходи се някъде на хладина.

    14:50 16.07.2026

  • 42 !!!?

    2 0 Отговор
    Мястото на Русия в преговорите са гарантирани...!!!?

    14:50 16.07.2026

  • 43 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "мъка мъка":

    Абе какъв придатък бе ? Китай не си обявява новите граници,не знам защо. НЯМА Русия ,свиквайте .

    14:52 16.07.2026

  • 44 Тебе какво те топли това?

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Рублевка":

    Русия колония на Китай. Вече донякъде е.

    Коментиран от #47

    14:52 16.07.2026

  • 45 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Едно руско девойче, студентка в белгийски университет, красавица и отличничка, харесала фламандски левент, красив като Аполон и за рождения му ден подарила супер пупер Мерцедес. Има пари, угажда си. На друго едно девойче, татко и купил острова, който преди принадлежал на Онасис. Купил и двореца на крал Леополд във Френската Ривиера, Maison de LAmitie в Палм Бийч, Флорида, собственост на Доналд Тръмп.
    Руският милиардер Дмитрий Риболовлев я купи за дъщеря си през 2008 г. за 95 милиона долара.
    Вилата е през 2016 г. съборена и построена наново.

    14:54 16.07.2026

  • 46 Роки

    3 0 Отговор
    Вечно ухиления и даващ мътни отговори Песков. Тия от Кремъл ще забележат трудностите на руската икономиката едва когато взривят „Аврора“ или гръмнат танкове от Новоарбатския мост. Само че ще бъде твърде късно. Най-вероятно обаче по това време повечето от настоящите кремльовци вече няма да бъдат в Русия и ще гледат събитията по телевизията от Лондон и Париж, където са децата, парите, умът и сърцето им.

    Коментиран от #50

    14:56 16.07.2026

  • 47 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тебе какво те топли това?":

    Китай е единствената Велика сила, която няма и никога не е имала колонии. За китайците всички останали са диваци и варвари. Затова Китай се е изолирал от света с Китайската стена. За нас китайците са извънземни.

    14:59 16.07.2026

  • 48 До копейките

    1 2 Отговор
    Понятието ,, Русия ,, вече не съществува , а Китайската КОМ. партия не ръси пари като руската,за да не фалира, като руската ком.партия .Голяма мъка , на комунягите ще им се наложи да работят .МЪКА.ГОЛЯМА МЪКА .

    15:01 16.07.2026

  • 49 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Опиши верния коментар ,че да знаеме и ние

    15:02 16.07.2026

  • 50 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Роки":

    Руските инвестиции от продажба на ресурси на запад са астрономическите 4000 милиарда долара. Ония, дето искаха да им ги откраднат са само върха на айсберга от ресурси. Войната ги забавя, но не ги спира да се развиват икономически.

    15:03 16.07.2026

  • 51 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Моше Еврейчук":

    Ами Моше победи Владе Пуше

    15:04 16.07.2026

  • 52 Тити

    0 0 Отговор
    Томи за рашистката кочина важи защото разпада и е неизбежен.

    15:07 16.07.2026

  • 53 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Само олигофрените си пишат сами. Ти преди все се сърдеше на тати,нали ? Кажи ,какво стана до курника,пиши тук,ше те разберем .

    15:07 16.07.2026

  • 54 стоЕнке,

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    ШЕломова е майка му. Превод от руски е шлем, каска.
    Чети бе сиси .Има Гугъл, има Аl, има интернет. Кого лъжем, МА.

    15:07 16.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания