Кремъл: Промените в украинското правителство нямат значение за Русия

Промените в състава на украинското правителство „нямат никакво фундаментално значение“ за Русия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предава News.bg.

По думите му за Москва най-важното е да бъдат гарантирани собствените ѝ интереси при уреждането на конфликта.

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Песков заяви още, че за Русия няма значение кой ще бъде следващият министър на отбраната на Украйна, стига това да е човек, способен да „вземе решение, което ще позволи постигането на мирно уреждане“ на войната.

Говорителят на Кремъл подчерта, че Москва остава отворена за преговори с Киев, но допълни, че „няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес“.

Изявлението идва, след като Върховната рада одобри назначаването на Сергий Корецки за министър-председател на Украйна, след освобождаването на Юлия Свириденко и целия ѝ кабинет.

Смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров предизвика недоволство сред част от украинското общество и политическите среди.

По-рано днес заместник-командирът на Военновъздушните сили на Украйна Павло Йелизаров подаде оставка. Той предупреди, че отстраняването на Федоров ще доведе до повече жертви и разрушения вследствие на руските атаки с дронове и ракети.