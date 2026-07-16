Кремъл: Промените в украинското правителство нямат значение за Русия

Промените в състава на украинското правителство „нямат никакво фундаментално значение“ за Русия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предава News.bg.
По думите му за Москва най-важното е да бъдат гарантирани собствените ѝ интереси при уреждането на конфликта.
Песков заяви още, че за Русия няма значение кой ще бъде следващият министър на отбраната на Украйна, стига това да е човек, способен да „вземе решение, което ще позволи постигането на мирно уреждане“ на войната.
Говорителят на Кремъл подчерта, че Москва остава отворена за преговори с Киев, но допълни, че „няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес“.
Изявлението идва, след като Върховната рада одобри назначаването на Сергий Корецки за министър-председател на Украйна, след освобождаването на Юлия Свириденко и целия ѝ кабинет.
Смяната на министъра на отбраната Михайло Федоров предизвика недоволство сред част от украинското общество и политическите среди.
По-рано днес заместник-командирът на Военновъздушните сили на Украйна Павло Йелизаров подаде оставка. Той предупреди, че отстраняването на Федоров ще доведе до повече жертви и разрушения вследствие на руските атаки с дронове и ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моше Еврейчук
Коментиран от #6, #33, #51
13:56 16.07.2026
2 Мустакат палячо
Коментиран от #10
13:59 16.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кривоверен алкаш
14:01 16.07.2026
5 Европеец
Коментиран от #13, #18
14:01 16.07.2026
6 И то
До коментар #1 от "Моше Еврейчук":Полска хизарчуга.Искат да омилостивят Полша. Или може би Полша вече точи зъби за част от Украйна и нарежда на наркомана да слага поляци във власта. Ще ги приласкаят и завладеят от вътре.
14:02 16.07.2026
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #38
14:03 16.07.2026
8 Анонимен
Коментиран от #21, #24
14:03 16.07.2026
9 стоян
До коментар #3 от "Горски":До 3 ком - другар явно не знаеш че в 136 милионната мюслюманска федерация и масквабад мюслюманите са 28% а в целия ЕС са 5%от 560 милиона
14:03 16.07.2026
10 Европеец
До коментар #2 от "Мустакат палячо":Съгласен съм с Ника ти, а коментара ти е повърхностен и неверен....
Коментиран от #49, #53
14:04 16.07.2026
11 хе хе
Коментиран от #16
14:04 16.07.2026
12 млад еврас
14:04 16.07.2026
13 Баща ти
До коментар #5 от "Европеец":Хахахаха,пийте ги тези хапчета,щял да приключва,предполагам чакаш “истинската армия” тя ще дойде на 31-ви февруари!!!
14:05 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мршл
14:06 16.07.2026
16 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #11 от "хе хе":И според теб кво значение имат ако същото марионетно към еврастите правителство си прави промени а не се слага марионетно към Русия правителство, не ти се отдава мисленето а.
14:07 16.07.2026
17 Горски
14:08 16.07.2026
18 путин е на синджир от Китай
До коментар #5 от "Европеец":Китай забраниха на Медведя дори да говори за ядрени бомби! путин се опитва да прикрие завоевателната си политика и се прави на ощипана мома. В света няма място за явни завоеватели и за това Жужето е меко! Кво като русия има ядрено оръжие? Руските олигарси искат да печелят, а не да завладеят пустиня! Ноо наивните копейки нямат толкова мозък да разберат че руския Фашизъм е обречен!
Коментиран от #23
14:08 16.07.2026
19 Артилерист
14:09 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Китай забрани на Тръмп
До коментар #18 от "путин е на синджир от Китай":И му каза, че почне ли ТСВ, така ще помогне на Русия както 54 държави помагат на Украйна и Русия САМА ще ги победи тези държави.
Видеото с изказването на СИ е в НЕТА. Тръмп го нарече приятел и отдръпна санкциите към Китай. Китай продължава да търгува с Русия/внос, износ/ Тръмп лаладжията- мълчи като ....
Коментиран от #37
14:13 16.07.2026
24 мъка мъка
До коментар #8 от "Анонимен":Украйна бе двигателя на СССР! Украйна пае по пътя към Европа! русия стана продоволствен придатък на Китай!
Коментиран от #43
14:13 16.07.2026
25 .....
14:14 16.07.2026
26 ЕС режима е на синджир на Русия
14:19 16.07.2026
27 Къде са децата на Песков?
Коментиран от #29, #30, #36
14:20 16.07.2026
28 Механик
14:22 16.07.2026
29 млад еврас
До коментар #27 от "Къде са децата на Песков?":Щото лошите момчета ходим навсякъде, ясно ли е еврас.
14:23 16.07.2026
30 Аз пък се чудя
До коментар #27 от "Къде са децата на Песков?":Макарон, Стармър, Рюте, Меркел, баба Пелопе , Шолц, Кая, Сандуи още.......и оше.....,защо са безр0дни и нямат деца и искат да пращат чуждите на фронта. Мухаха.
Коментиран от #31
14:24 16.07.2026
31 има ли личен пример ?
До коментар #30 от "Аз пък се чудя":Кой руски политик даде пример и изпрати децата си на украинския фронт? Пращат мизерните крепостни....
14:27 16.07.2026
32 Маринов
Коментиран от #35, #41
14:28 16.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #1 от "Моше Еврейчук":Шоломов какъв е? А другаря бланк какъв беше?какви бяха другарите пригожин жириновски соловьов ротенберг...?най смешното е че украинския премиер не е като тях...хаха
Коментиран от #54
14:29 16.07.2026
34 Рублевка
С Украйна се воюва по остатъчен принцип. Използват се останалите от съветско време оръжия по складовете и дронове, които Русия произвежда по 1000 на ден. Балистични и крилати ракети също се произвеждат в изобилие. Първо обработват противника с цялата огнева мощ, докато изпадне в шок. После отиват да приберат в чували труповете и да пленят ранените.
14:30 16.07.2026
35 Рублевка
До коментар #32 от "Маринов":Руските военни експерти са преценили, че така е изгодно за Русия. През ВСВ СССР подписва договора за ненападение с Германия последна в Европа. Преди тях такива договори с Германия подписват всички европейски стандарти, Полша и България включително. СССР не са били готови за война с Германия, затова протакат до последно.
14:36 16.07.2026
36 Механик
До коментар #27 от "Къде са децата на Песков?":Мой човек. Не знам какво искаш да кажеш с това, че децата на руските олигарси били в Европа?
Ами те са в Европа но не спят на улицата, а спят в най-скъпите имение в най-престижните квартали. Тоест, руските олигарси ви изкупиха извътре. Парите техни и много, имотите техни, а те? Ами те са РУ-СНА-ЦИ, бе. Руснаците в и изкупиха, а ти се фукаш. Интелект като на майска гъба.
Коментиран от #45
14:39 16.07.2026
37 Рублевка
До коментар #23 от "Китай забрани на Тръмп":Гледах филмче с професор Острецов в тубата. Той каза, че Китай строи за един ден небостъргач от готови елементи. Сглобява го като Лего, без да си дава зор.
За три години Драконът е произвел повече цимент и стомана, отколкото САЩ за целия 20 век. Китайското корабостроене е 200 пъти по-мощно от американското, а китайските банки инвестират в чужбина повече пари от всички западни банки взети заедно.
Коментиран от #44
14:43 16.07.2026
38 не може да бъде
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Не е само бензина -вече съвсем очевидно въпреки терора който се опитват да наложат украинските специални служби -и чрез акции срещу нефтопреработващи предприятия срещу транспортни средства срещу бензиностанции с убийства на най-различни руснаци което правилните медии и правилните европейци изобщо не забелязват - руснаците продължават политиката си да пазят цивилните и от двете страни!?И удрят само военни -поредната размяна на тела на убити вйници -31 трупа на руски и 501 на украински!?
Коментиран от #39
14:45 16.07.2026
39 Руснак без крак...
До коментар #38 от "не може да бъде":На руснак и сто тояги са малко 👆😁
14:48 16.07.2026
40 Бай Араб
14:49 16.07.2026
41 Тебе, Меринов,
До коментар #32 от "Маринов":май яко те фана жегата? Стой на сянка, повече течности и обезателно си пий лекарствата. Иди разходи се някъде на хладина.
14:50 16.07.2026
42 !!!?
14:50 16.07.2026
43 Бай Араб
До коментар #24 от "мъка мъка":Абе какъв придатък бе ? Китай не си обявява новите граници,не знам защо. НЯМА Русия ,свиквайте .
14:52 16.07.2026
44 Тебе какво те топли това?
До коментар #37 от "Рублевка":Русия колония на Китай. Вече донякъде е.
Коментиран от #47
14:52 16.07.2026
45 Пенсионер 69 годишен
До коментар #36 от "Механик":Едно руско девойче, студентка в белгийски университет, красавица и отличничка, харесала фламандски левент, красив като Аполон и за рождения му ден подарила супер пупер Мерцедес. Има пари, угажда си. На друго едно девойче, татко и купил острова, който преди принадлежал на Онасис. Купил и двореца на крал Леополд във Френската Ривиера, Maison de LAmitie в Палм Бийч, Флорида, собственост на Доналд Тръмп.
Руският милиардер Дмитрий Риболовлев я купи за дъщеря си през 2008 г. за 95 милиона долара.
Вилата е през 2016 г. съборена и построена наново.
14:54 16.07.2026
46 Роки
Коментиран от #50
14:56 16.07.2026
47 Рублевка
До коментар #44 от "Тебе какво те топли това?":Китай е единствената Велика сила, която няма и никога не е имала колонии. За китайците всички останали са диваци и варвари. Затова Китай се е изолирал от света с Китайската стена. За нас китайците са извънземни.
14:59 16.07.2026
48 До копейките
15:01 16.07.2026
49 Бай Араб
До коментар #10 от "Европеец":Опиши верния коментар ,че да знаеме и ние
15:02 16.07.2026
50 Рублевка
До коментар #46 от "Роки":Руските инвестиции от продажба на ресурси на запад са астрономическите 4000 милиарда долара. Ония, дето искаха да им ги откраднат са само върха на айсберга от ресурси. Войната ги забавя, но не ги спира да се развиват икономически.
15:03 16.07.2026
51 Бай Араб
До коментар #1 от "Моше Еврейчук":Ами Моше победи Владе Пуше
15:04 16.07.2026
52 Тити
15:07 16.07.2026
53 Бай Араб
До коментар #10 от "Европеец":Само олигофрените си пишат сами. Ти преди все се сърдеше на тати,нали ? Кажи ,какво стана до курника,пиши тук,ше те разберем .
15:07 16.07.2026
54 стоЕнке,
До коментар #33 от "стоян георгиев":ШЕломова е майка му. Превод от руски е шлем, каска.
Чети бе сиси .Има Гугъл, има Аl, има интернет. Кого лъжем, МА.
15:07 16.07.2026