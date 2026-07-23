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САЩ удрят Иран за 12-а нощ, хусите атакуваха танкери

САЩ удрят Иран за 12-а нощ, хусите атакуваха танкери

23 Юли, 2026 04:37, обновена 23 Юли, 2026 04:43 869 5

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  • арагчи-
  • танкери

Техеран плаши с брутален отговор

САЩ удрят Иран за 12-а нощ, хусите атакуваха танкери - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният конфликт между САЩ и Иран се разрасна в нови мащабни направления през изминалата нощ, след като американската армия поднови въздушната си кампания, а подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници пренесоха ударите си върху петролната инфраструктура на Саудитска Арабия.

Според официално изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM), публикувано на техния официален уебсайт, американските сили са провели дванадесета поредна нощ на интензивни въздушни удари срещу военни обекти на територията на Иран. Операцията, започнала в късните часове на 22 юли и продължила в ранните часове на 23 юли, е била насочена към командни центрове, складове за безпилотни летателни апарати и логистична инфраструктура на Ислямската революционна гвардия (IRGC). От Пентагона подчертават, че целта е да се неутрализира способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия пролив.

Паралелно с това конфликтът експлодира на нов фронт в Червено море. Говорителят на йеменските хуси Яхия Сарее обяви в ефира на телевизия „Ал Джазира“, че групировката е атакувала с балистични ракети и дронове два саудитски петролни танкера – „ENCELA“ и „LAYLIA“. Нападението е извършено в изпълнение на морската блокада срещу Саудитска Арабия, обявена от бунтовниците по-рано тази седмица. Британската организация за морска сигурност UKMTO потвърди пред агенция Ройтерс, че е получен сигнал за ударен петролен танкер на 70 морски мили от саудитското пристанище Ал Шукаик, на борда на който е избухнал пожар.

Ескалацията предизвика незабавна реакция от страна на петролните пазари, като цената на суровия петрол тип „Брент“ на световните борси бързо надхвърли нивата от 95 долара за барел. Анализатори, цитирани от CNBC, предупреждават, че едновременното затваряне на Ормузкия пролив и протока Баб ел-Мандеб може да извади от строя близо 25% от глобалния износ на нефт и газ, което би довело до невиждан инфлационен шок.

В отговор на заплахите от американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще бомбардират по една иранска електроцентрала или мост за всеки атакуван търговски кораб, Техеран излезе с остро предупреждение. Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви в социалната мрежа „Х“, че иранската отбранителна доктрина се основава на принципа „око за око“. Той предупреди, че ако САЩ или техните съюзници дръзнат да атакуват инфраструктурни обекти на иранска територия, ще последва „мощен, решителен и съкрушителен отговор“, който ще изложи на риск енергийната сигурност на целия регион и държавите, приемащи американски бази.

Междувременно военни действия и ракетни прихващания бяха докладвани и от противовъздушната отбрана на Кувейт и Йордания, което потвърждава опасенията на ООН, че конфликтът е на крачка от това да обхване целия Близък изток.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фшизофрения до шия

    11 13 Отговор
    Някой помни ли перчема колко пъти обяви, че е унищожил иранския ракетен потенциал? Ако го е унищожил, защо плаши че ще почва да бомбардира мостове и електроцентрали ако Иран още веднъж удари краварска база? С кво да удари Иран, ако перчема им е унищожил или затрупал ракетите?!

    Коментиран от #5

    04:48 23.07.2026

  • 2 Хахаха

    14 10 Отговор
    Техеран "плаши с брутален отговор" 🤣 Айде отговаряйте най-накрая, стига само празни заплахи! То не бяха ирански слънца над Израел, потопени самолетоносачи, свалени ф35! Крият се по пещерите и всеки ден заплашват колко страшно щели да отговорят. Чакаме

    04:48 23.07.2026

  • 3 На кого му пука

    10 10 Отговор
    Важното е, че путинчетата винаги са капо.

    04:51 23.07.2026

  • 4 Типично за неможачи

    7 5 Отговор
    От лаф го докарват. За работа не ги търси

    04:52 23.07.2026

  • 5 Не се напъвай,че

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "фшизофрения до шия":

    ще напълниш памперса.

    05:19 23.07.2026

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