Путин заплаши да задържа европейски кораби заради мерките срещу руския „сенчест флот“

Руският президент Владимир Путин заплаши, че Москва може да започне да задържа европейски кораби в отговор на действията на европейски държави срещу плавателни съдове, свързвани с т. нар. руски „сенчест флот“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Ще бъдем принудени да действаме по същия начин“, заяви Путин, докато наблюдаваше военноморски учения в Далечния изток на Русия.

Той добави, че Москва ще предприема действия навсякъде, където прецени, че това е необходимо.

Заплахата идва на фона на засилващите се европейски действия срещу руския „сенчест флот“ - мрежа от танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции и поддържане на руския износ на петрол. През последните месеци европейски държави увеличиха броя на операциите по спиране и проверка на такива плавателни съдове.

През юни Великобритания извърши първата си операция по задържане на санкциониран руски танкер в Ламанша, а по-късно Франция и европейска военноморска мисия предприеха сходни действия.

Москва вече е предупреждавала, че подобни действия могат да доведат до ответни мерки. През юни Русия осъди решението на ЕС да разшири мандата на военноморската операция „Ирини“, така че европейски кораби да могат да спират и проверяват плавателни съдове, заподозрени във връзки с руския „сенчест флот“.

Изявлението на Путин създава допълнително напрежение около сигурността на търговското корабоплаване и прилагането на санкциите срещу Русия.