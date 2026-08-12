Путин заплаши да задържа европейски кораби заради мерките срещу руския „сенчест флот“

Руският президент Владимир Путин заплаши, че Москва може да започне да задържа европейски кораби в отговор на действията на европейски държави срещу плавателни съдове, свързвани с т. нар. руски „сенчест флот“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Ще бъдем принудени да действаме по същия начин“, заяви Путин, докато наблюдаваше военноморски учения в Далечния изток на Русия.
Той добави, че Москва ще предприема действия навсякъде, където прецени, че това е необходимо.
Заплахата идва на фона на засилващите се европейски действия срещу руския „сенчест флот“ - мрежа от танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции и поддържане на руския износ на петрол. През последните месеци европейски държави увеличиха броя на операциите по спиране и проверка на такива плавателни съдове.
През юни Великобритания извърши първата си операция по задържане на санкциониран руски танкер в Ламанша, а по-късно Франция и европейска военноморска мисия предприеха сходни действия.
Москва вече е предупреждавала, че подобни действия могат да доведат до ответни мерки. През юни Русия осъди решението на ЕС да разшири мандата на военноморската операция „Ирини“, така че европейски кораби да могат да спират и проверяват плавателни съдове, заподозрени във връзки с руския „сенчест флот“.
Изявлението на Путин създава допълнително напрежение около сигурността на търговското корабоплаване и прилагането на санкциите срещу Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крайно време е
Коментиран от #40, #80
12:19 12.08.2026
2 жужанка
Коментиран от #7
12:20 12.08.2026
3 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ
ЗВЪННИ МИ
АЗ ЩЕ ОПРАВЯ РАБОТАТА.
НАСТРОЕНИЕТО НА ФРОНТА
Е МНОГО ДОБРО
12:20 12.08.2026
4 правилно..
12:20 12.08.2026
5 Аа майкуууу
12:21 12.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пламен
Коментиран от #34, #81
12:22 12.08.2026
9 Горкият!
Коментиран от #31
12:22 12.08.2026
10 Дон Корлеоне
Коментиран от #38
12:23 12.08.2026
11 Оня
Коментиран от #16
12:23 12.08.2026
12 хаха
Хахахаха
Необразовано милицЮнерско/КаГеБейско недоразумение такова!
12:24 12.08.2026
13 Факти
12:24 12.08.2026
14 с кво бе ка Путин
Палячо недъгав.
Коментиран от #20
12:24 12.08.2026
15 поручик Христо Иванов
Коментиран от #26
12:24 12.08.2026
16 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #11 от "Оня":Па се гътнала
Коментиран от #24
12:25 12.08.2026
17 Фатмак Шофьор на МиГ-29
Коментиран от #23, #28
12:26 12.08.2026
18 осраински
12:26 12.08.2026
19 Копейдаче
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
12:26 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факт
12:27 12.08.2026
22 Пич
Коментиран от #25
12:28 12.08.2026
23 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Фатмак Шофьор на МиГ-29":Идиот 210%
Я прочети повече боклуко
Укра няма никакъв флот
Коментиран от #70
12:29 12.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 подподпоручик
До коментар #15 от "поручик Христо Иванов":обръснете си краката и луната!
Коментиран от #33
12:31 12.08.2026
27 Бахама Мама
Потапяй ги мама, тез българи! За кво са ти!
12:32 12.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тарасчук
12:34 12.08.2026
30 Вражеска България
12:35 12.08.2026
31 Някой
До коментар #9 от "Горкият!":Всъщност, пиратите са от ЕС. Те завземат чужди кораби и товари. А с пиратството се бори силово. Пиратите се осъждат на място и присъдите им се изпълняват на момента.
Тъй че, не приписвай европейските престъпления на руснаците.
12:36 12.08.2026
32 Рефер
12:36 12.08.2026
33 поручик Христо Иванов
До коментар #26 от "подподпоручик":Аз освен от тайните служби съм традиционалист и имам отдолу буйна и гъстя вуна ,почти като на май .кяттии на младини .Що се срамуваш от корена си ?
12:36 12.08.2026
34 Ба бааааа
До коментар #8 от "Пламен":Свършиха сега са на корейски
12:36 12.08.2026
35 Хомосексуалисти за Путин
12:39 12.08.2026
36 Пламен
Коментиран от #43
12:39 12.08.2026
37 az СВО Победа 81
1. Ако европейците, които имат дълги традиции в пиратството и грабежа не престанат да нападат руските кораби ще страдат.
2. Достатъчно е да се прекъснат/нарушат морските транспортни връзки между европейците и КНР в района на Южнокитайско море, Източнокитайско море и Филипинско море. В тези райони, далеч от европейски бряг, ТОФ на РФ ще бъде пълновластен господар на ситуацията.
Коментиран от #39, #42, #45
12:39 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пламен
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Китаеца дали ще хареса това ?
Коментиран от #46, #48
12:40 12.08.2026
40 Пич
До коментар #1 от "Крайно време е":Мъжка, чакам те да си го получа.🌈🌈🌈🌈
Любов ли бе, да я опиша...
12:40 12.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 az СВО Победа 81
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Неслучайно В.В.Путин отправи предупреждението към европейските пирати именно при посещението си на ТОФ на РФ.
Коментиран от #72
12:41 12.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Путин
Ще задържаме и потопяваме техни кораби в целия световен океан и морета
Коментиран от #71
12:43 12.08.2026
45 Аа майкуууу
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂😂
12:43 12.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ужас
Коментиран от #58
12:44 12.08.2026
48 az СВО Победа 81
До коментар #39 от "Пламен":Китаецът нищо няма да загуби, ще прибере парите за стоката, а може да прибере и част от стоката. Всичко е въпрос на договорка, а щом Путин го озвучава официално и публично, бъди сигурен договорката с китаеца вече е факт....
Коментиран от #51
12:44 12.08.2026
49 Пламен
До коментар #43 от "стоян георгиев":А , пак си с нов НИК.
Толкова ли не можа ли да си запомниш името , деби ? :)
Коментиран от #55
12:45 12.08.2026
50 Той не разбира
До коментар #43 от "стоян георгиев":Но Русия разбира
12:45 12.08.2026
51 Ай майкуууу
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂😂
12:45 12.08.2026
52 Дон Корлеоне
Коментиран от #69
12:47 12.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гълъб Бездомен
12:48 12.08.2026
55 стоян георгиев
До коментар #49 от "Пламен":Пламка веднъж огняр и параджия цял живот такъв ,даже и мисленето ти е подобно .Добрата новина е ,че и има прежаждане и ако упорстваш с добри дела след 3-4 живота в бъдещето може и до капитан на кораб да достигнеш ,хайде умната и русата ....
Коментиран от #59
12:51 12.08.2026
56 Брей
Коментиран от #76
12:52 12.08.2026
57 Григор
Коментиран от #75
12:52 12.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Пламен
До коментар #55 от "стоян георгиев":Огняри по корабите няма от 60 години.
Само на ,Адмирал Кузя" са останали няколко бройки.
Коментиран от #65
12:54 12.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 az СВО Победа 81
1. Стокооборота между ЕС и КНР надхвърля 845 млрд. евро.
2. 80% от този стокооборот става по море.
3. 21% от целия внос на ЕС идва от КНР.
4. Путин знае какво говори.
5. Европейските пирати ще се наиграят! 🤣
Коментиран от #64, #73
12:56 12.08.2026
62 венсеремос
Коментиран от #66, #74
13:01 12.08.2026
63 Сатана Z
Кога ще изпълним плана? Нека българите да гладуват, да видят тези врагове как се заплашва наш бункерен педофил, не ги е срам!
13:02 12.08.2026
64 Ай майкуууу
До коментар #61 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂🐷🐷🐷🐷🐷🐷
13:03 12.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Движуха
13:07 12.08.2026
68 зле
13:07 12.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 зле
До коментар #23 от "Ха ХаХа":за кво им е флот като с дрончетата по вода и въздух нанасят истински и ефективноскъпи поражения с ниска произвиодителна стойност , ай ганя философин докажи че бъркам
13:10 12.08.2026
71 Бахама Мама
До коментар #44 от "Путин":Браво, мама! Пазиш ли си лего корабчетата?
Ако не, мама ще купи комплект за корабомоделизъм на порасналото ми момче тооо!
Само да не изплискаш легена, мама, че кой ще обира пода след теб? Гледай на шабат да не строиш. Тогава не работим, знаеш.
13:11 12.08.2026
72 На кого му пука
До коментар #42 от "az СВО Победа 81":за незначителното джуджаче.
Сбъркал си адреса.
13:13 12.08.2026
73 Брач
До коментар #61 от "az СВО Победа 81":Прегледай се.
13:15 12.08.2026
74 Вовата
До коментар #62 от "венсеремос":Не раздавай акъли от дивана. Идвай във войската. За лозунги медали не давам.
Искам дела от фенския си клуб.
Ела се докажи.
На колко си годинки?
13:16 12.08.2026
75 Тръц!
До коментар #57 от "Григор":Война е, все си недоразбрал.
13:18 12.08.2026
76 Нали виждаш,
До коментар #56 от "Брей":че човекът от години не е в час. Защо му се заяждаш на тежко болния пациент.
13:20 12.08.2026
77 Реципрочност
Коментиран от #79
13:25 12.08.2026
78 Смехурко
13:44 12.08.2026
79 зле
До коментар #77 от "Реципрочност":ти чуваш ли са кво дрънкаш?
13:45 12.08.2026
80 зле
До коментар #1 от "Крайно време е":обясни ни как по точно , можеш ли ?
13:47 12.08.2026
81 Смотльо,
До коментар #8 от "Пламен":Свърши на маikq ti мъzgata
13:59 12.08.2026
82 Васил
14:01 12.08.2026
83 Каквото повикало такова обадило!
14:03 12.08.2026
84 Е с кВо бе
Бункерния дед е герой само в бункера.Поне един път да беше отишъл до фронтовата линия и да види количеството Груз 200 гниещи по,укр.полета неприбрано.
Коментиран от #85
14:05 12.08.2026
85 пешоооооо
До коментар #84 от "Е с кВо бе":И не непременно във водите, където се планират атаки срещу нашите кораби и плавателни съдове, а там, където самите ние сметнем за необходимо и уместно. „Навсякъде, включително в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот“, предупреди Путин.
Необходимите инструкции вече са издадени на Министерството на отбраната и са съобщени на командването на Тихоокеанския флот.
14:31 12.08.2026
86 Поп Гунд.яев
14:52 12.08.2026
87 Бибо
Бум и корабу за срап и в Индия го разпарчетосват. Ще има материал за леярните.
15:06 12.08.2026