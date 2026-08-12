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Путин заплаши да задържа европейски кораби заради мерките срещу руския „сенчест флот“

Путин заплаши да задържа европейски кораби заради мерките срещу руския „сенчест флот“

12 Август, 2026 11:59, обновена 12 Август, 2026 12:00 2 024 87

  • путин-
  • мерки-
  • сенчест флот-
  • европейски-
  • кораб-
  • русия

Руският президент заяви, че Москва ще отговори със същите действия, ако европейски държави започнат да задържат плавателни съдове, свързвани с Русия

Путин заплаши да задържа европейски кораби заради мерките срещу руския „сенчест флот“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заплаши, че Москва може да започне да задържа европейски кораби в отговор на действията на европейски държави срещу плавателни съдове, свързвани с т. нар. руски „сенчест флот“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Ще бъдем принудени да действаме по същия начин“, заяви Путин, докато наблюдаваше военноморски учения в Далечния изток на Русия.

Той добави, че Москва ще предприема действия навсякъде, където прецени, че това е необходимо.

Заплахата идва на фона на засилващите се европейски действия срещу руския „сенчест флот“ - мрежа от танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции и поддържане на руския износ на петрол. През последните месеци европейски държави увеличиха броя на операциите по спиране и проверка на такива плавателни съдове.

През юни Великобритания извърши първата си операция по задържане на санкциониран руски танкер в Ламанша, а по-късно Франция и европейска военноморска мисия предприеха сходни действия.

Москва вече е предупреждавала, че подобни действия могат да доведат до ответни мерки. През юни Русия осъди решението на ЕС да разшири мандата на военноморската операция „Ирини“, така че европейски кораби да могат да спират и проверяват плавателни съдове, заподозрени във връзки с руския „сенчест флот“.

Изявлението на Путин създава допълнително напрежение около сигурността на търговското корабоплаване и прилагането на санкциите срещу Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крайно време е

    77 18 Отговор
    Да си получат заслуженото

    Коментиран от #40, #80

    12:19 12.08.2026

  • 2 жужанка

    19 57 Отговор
    пак е чертала коричнивьiе линии

    Коментиран от #7

    12:20 12.08.2026

  • 3 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ

    11 46 Отговор
    ПУЧЯ

    ЗВЪННИ МИ

    АЗ ЩЕ ОПРАВЯ РАБОТАТА.

    НАСТРОЕНИЕТО НА ФРОНТА

    Е МНОГО ДОБРО

    12:20 12.08.2026

  • 4 правилно..

    49 8 Отговор
    и да ги разглобява за части

    12:20 12.08.2026

  • 5 Аа майкуууу

    7 12 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    12:21 12.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    15 52 Отговор
    Пералните ли свършиха , Путя ? :)

    Коментиран от #34, #81

    12:22 12.08.2026

  • 9 Горкият!

    16 67 Отговор
    Вече ще става пират, само и само да не се изтегли от Украйна, долнопробното джуджаче.

    Коментиран от #31

    12:22 12.08.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    14 41 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #38

    12:23 12.08.2026

  • 11 Оня

    24 14 Отговор
    Що ли си мисля че ще има поа. Кани англета

    Коментиран от #16

    12:23 12.08.2026

  • 12 хаха

    14 47 Отговор
    Недораслият хомоПДФил колко е страшен само. Ае бегай в лево бе агент Молец. Или беше агент Фас?
    Хахахаха

    Необразовано милицЮнерско/КаГеБейско недоразумение такова!

    12:24 12.08.2026

  • 13 Факти

    16 52 Отговор
    С какво ще ги задържа? Украйна му потопи половината военен флот. Другата половина го скри в пристанищата за да не го потопи и него. Затова правят учения само на изток. Путин е палячо.

    12:24 12.08.2026

  • 14 с кво бе ка Путин

    19 45 Отговор
    С крайцера Масква ли?
    Палячо недъгав.

    Коментиран от #20

    12:24 12.08.2026

  • 15 поручик Христо Иванов

    44 7 Отговор
    Бе руснаци потапяйте ги направо както са правили германците ВСВ ,глутница вълци от подводници и всички на дъното ,накрая се отчитат ,кой ,какво и защо и да видим кой е по по най !

    Коментиран от #26

    12:24 12.08.2026

  • 16 Една пуйка мислила,мислила

    3 20 Отговор

    До коментар #11 от "Оня":

    Па се гътнала

    Коментиран от #24

    12:25 12.08.2026

  • 17 Фатмак Шофьор на МиГ-29

    13 44 Отговор
    С какво? Ти нямаш флот бе, клоун.

    Коментиран от #23, #28

    12:26 12.08.2026

  • 18 осраински

    28 3 Отговор
    Направо да ги взривява

    12:26 12.08.2026

  • 19 Копейдаче

    10 27 Отговор
    Ура! Да живей! Нека да арестува българските кораби! Долу! Само той да е добре! Другите не сме важни! Моят идол, цунь! И Корана тоже цунь!
    💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

    12:26 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    26 5 Отговор
    Навремето англосаксите бяха добри пирати като капитан морган

    12:27 12.08.2026

  • 22 Пич

    9 26 Отговор
    Да живей Русия! Долу българския народ! Ура, ура!

    Коментиран от #25

    12:28 12.08.2026

  • 23 Ха ХаХа

    29 8 Отговор

    До коментар #17 от "Фатмак Шофьор на МиГ-29":

    Идиот 210%
    Я прочети повече боклуко
    Укра няма никакъв флот

    Коментиран от #70

    12:29 12.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 подподпоручик

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "поручик Христо Иванов":

    обръснете си краката и луната!

    Коментиран от #33

    12:31 12.08.2026

  • 27 Бахама Мама

    7 9 Отговор
    Ох на мамаааа, педито ми сладичко тооо! Мама ще му изпапка д.пето!
    Потапяй ги мама, тез българи! За кво са ти!

    12:32 12.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тарасчук

    13 2 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак. Вече има разсейки.

    12:34 12.08.2026

  • 30 Вражеска България

    7 25 Отговор
    Путинко миличък, може ли да почнеш от възрожденците. Нека да ходят гладни без морски дарове. Те мразят еврейските ти роднини. Потопи и рибарските лодки, като си почнал с тези врагове на народа. Белене за тях!

    12:35 12.08.2026

  • 31 Някой

    36 8 Отговор

    До коментар #9 от "Горкият!":

    Всъщност, пиратите са от ЕС. Те завземат чужди кораби и товари. А с пиратството се бори силово. Пиратите се осъждат на място и присъдите им се изпълняват на момента.
    Тъй че, не приписвай европейските престъпления на руснаците.

    12:36 12.08.2026

  • 32 Рефер

    6 19 Отговор
    Путето ще задържи на Муро .....

    12:36 12.08.2026

  • 33 поручик Христо Иванов

    2 10 Отговор

    До коментар #26 от "подподпоручик":

    Аз освен от тайните служби съм традиционалист и имам отдолу буйна и гъстя вуна ,почти като на май .кяттии на младини .Що се срамуваш от корена си ?

    12:36 12.08.2026

  • 34 Ба бааааа

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Свършиха сега са на корейски

    12:36 12.08.2026

  • 35 Хомосексуалисти за Путин

    9 12 Отговор
    Уррррааааа!!!

    12:39 12.08.2026

  • 36 Пламен

    13 4 Отговор
    Европейските кораби незабавно трябва да напуснат Каспийско море! :)

    Коментиран от #43

    12:39 12.08.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    21 8 Отговор
    Накратко:

    1. Ако европейците, които имат дълги традиции в пиратството и грабежа не престанат да нападат руските кораби ще страдат.

    2. Достатъчно е да се прекъснат/нарушат морските транспортни връзки между европейците и КНР в района на Южнокитайско море, Източнокитайско море и Филипинско море. В тези райони, далеч от европейски бряг, ТОФ на РФ ще бъде пълновластен господар на ситуацията.

    Коментиран от #39, #42, #45

    12:39 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пламен

    7 13 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Китаеца дали ще хареса това ?

    Коментиран от #46, #48

    12:40 12.08.2026

  • 40 Пич

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време е":

    Мъжка, чакам те да си го получа.🌈🌈🌈🌈
    Любов ли бе, да я опиша...

    12:40 12.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 az СВО Победа 81

    17 6 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Неслучайно В.В.Путин отправи предупреждението към европейските пирати именно при посещението си на ТОФ на РФ.

    Коментиран от #72

    12:41 12.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Путин

    18 6 Отговор
    Русия огледално ще отговора на пиратските грабителски действия.
    Ще задържаме и потопяваме техни кораби в целия световен океан и морета

    Коментиран от #71

    12:43 12.08.2026

  • 45 Аа майкуууу

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂😂

    12:43 12.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ужас

    17 6 Отговор
    Крайно време е тоя самозабравил се запад до дегостира Атома. Да му опита вкуса. Само тогава ще миряса.

    Коментиран от #58

    12:44 12.08.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    18 6 Отговор

    До коментар #39 от "Пламен":

    Китаецът нищо няма да загуби, ще прибере парите за стоката, а може да прибере и част от стоката. Всичко е въпрос на договорка, а щом Путин го озвучава официално и публично, бъди сигурен договорката с китаеца вече е факт....

    Коментиран от #51

    12:44 12.08.2026

  • 49 Пламен

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    А , пак си с нов НИК.
    Толкова ли не можа ли да си запомниш името , деби ? :)

    Коментиран от #55

    12:45 12.08.2026

  • 50 Той не разбира

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Но Русия разбира

    12:45 12.08.2026

  • 51 Ай майкуууу

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂😂

    12:45 12.08.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    8 11 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    Коментиран от #69

    12:47 12.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гълъб Бездомен

    8 12 Отговор
    Плешивото от Бункера си мисли че има флот. Герасимов и Шойгу така са му каза ли.

    12:48 12.08.2026

  • 55 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #49 от "Пламен":

    Пламка веднъж огняр и параджия цял живот такъв ,даже и мисленето ти е подобно .Добрата новина е ,че и има прежаждане и ако упорстваш с добри дела след 3-4 живота в бъдещето може и до капитан на кораб да достигнеш ,хайде умната и русата ....

    Коментиран от #59

    12:51 12.08.2026

  • 56 Брей

    9 11 Отговор
    Ботокса пак изтрещя. Къде ще ги задържа на пристанището в кремъл. Никою няма да акустира там

    Коментиран от #76

    12:52 12.08.2026

  • 57 Григор

    16 4 Отговор
    Нещо не схващам. Кой и на каква база определя кой кораб трябва да бъде задържан и кой не? Задържането и конфискацията на кораб с товар си е пиратство. Не забравяйте, че корабът е част от територията на държавата под чиито флаг е той. Атаката срещу такъв кораб е атака срещу самата държава. Нормално е тя да вземе мерки за защита на територията си.

    Коментиран от #75

    12:52 12.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пламен

    7 8 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Огняри по корабите няма от 60 години.
    Само на ,Адмирал Кузя" са останали няколко бройки.

    Коментиран от #65

    12:54 12.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 az СВО Победа 81

    13 8 Отговор
    Накратко:

    1. Стокооборота между ЕС и КНР надхвърля 845 млрд. евро.

    2. 80% от този стокооборот става по море.

    3. 21% от целия внос на ЕС идва от КНР.

    4. Путин знае какво говори.

    5. Европейските пирати ще се наиграят! 🤣

    Коментиран от #64, #73

    12:56 12.08.2026

  • 62 венсеремос

    14 8 Отговор
    Русия, трябва да ликвидира,без остатък Фашистка ОКРАИНА, наркомана и всички фашисти окраинци.БИЙ, Путин!!! Целият Български Народ е с Русия и с Путин!

    Коментиран от #66, #74

    13:01 12.08.2026

  • 63 Сатана Z

    3 10 Отговор
    Малко са ти криви сметките, брато, но съм ти навит.
    Кога ще изпълним плана? Нека българите да гладуват, да видят тези врагове как се заплашва наш бункерен педофил, не ги е срам!

    13:02 12.08.2026

  • 64 Ай майкуууу

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂🐷🐷🐷🐷🐷🐷

    13:03 12.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Движуха

    12 10 Отговор
    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще се пренесе и в много региони на Русия и тогава хунтата в Кремъл ще разбере " кон боб яде ли".

    13:07 12.08.2026

  • 68 зле

    10 7 Отговор
    къде ще ги задържи в датския проток, босфора или в тихия океян и как ще ги задържи като укрите му думнаха флота. путя знае ли кво приказва? той още на 24 май като каза че кирилицата идва от македония спрях да му вярвам . а в българия още викат слава слава бил велик среден пръст

    13:07 12.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 зле

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    за кво им е флот като с дрончетата по вода и въздух нанасят истински и ефективноскъпи поражения с ниска произвиодителна стойност , ай ганя философин докажи че бъркам

    13:10 12.08.2026

  • 71 Бахама Мама

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Путин":

    Браво, мама! Пазиш ли си лего корабчетата?
    Ако не, мама ще купи комплект за корабомоделизъм на порасналото ми момче тооо!
    Само да не изплискаш легена, мама, че кой ще обира пода след теб? Гледай на шабат да не строиш. Тогава не работим, знаеш.

    13:11 12.08.2026

  • 72 На кого му пука

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 81":

    за незначителното джуджаче.
    Сбъркал си адреса.

    13:13 12.08.2026

  • 73 Брач

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа 81":

    Прегледай се.

    13:15 12.08.2026

  • 74 Вовата

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "венсеремос":

    Не раздавай акъли от дивана. Идвай във войската. За лозунги медали не давам.
    Искам дела от фенския си клуб.
    Ела се докажи.
    На колко си годинки?

    13:16 12.08.2026

  • 75 Тръц!

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Григор":

    Война е, все си недоразбрал.

    13:18 12.08.2026

  • 76 Нали виждаш,

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Брей":

    че човекът от години не е в час. Защо му се заяждаш на тежко болния пациент.

    13:20 12.08.2026

  • 77 Реципрочност

    3 3 Отговор
    Ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    Коментиран от #79

    13:25 12.08.2026

  • 78 Смехурко

    1 1 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня, и тя вдигнала крак!

    13:44 12.08.2026

  • 79 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Реципрочност":

    ти чуваш ли са кво дрънкаш?

    13:45 12.08.2026

  • 80 зле

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време е":

    обясни ни как по точно , можеш ли ?

    13:47 12.08.2026

  • 81 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Свърши на маikq ti мъzgata

    13:59 12.08.2026

  • 82 Васил

    1 0 Отговор
    Що не се пробва каква му пречеше досега???

    14:01 12.08.2026

  • 83 Каквото повикало такова обадило!

    4 3 Отговор
    Путин много ги забави! Трябваше веднага да потопи корабите които си позволяват да нападат и задържат руски кораби в открито море! Конвенцията на ООН по морско право дава правото на Русия да отговори с военни средства срещу пиратските нападения срещу нейни кораби!

    14:03 12.08.2026

  • 84 Е с кВо бе

    4 3 Отговор
    Адмирал Кузя, и Флагмана геройски потънаха и още куп руски кораблики .
    Бункерния дед е герой само в бункера.Поне един път да беше отишъл до фронтовата линия и да види количеството Груз 200 гниещи по,укр.полета неприбрано.

    Коментиран от #85

    14:05 12.08.2026

  • 85 пешоооооо

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Е с кВо бе":

    И не непременно във водите, където се планират атаки срещу нашите кораби и плавателни съдове, а там, където самите ние сметнем за необходимо и уместно. „Навсякъде, включително в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот“, предупреди Путин.

    Необходимите инструкции вече са издадени на Министерството на отбраната и са съобщени на командването на Тихоокеанския флот.

    14:31 12.08.2026

  • 86 Поп Гунд.яев

    2 0 Отговор
    Пу.тьо ле Пу.тьо , п.алячо нис.костеблен

    14:52 12.08.2026

  • 87 Бибо

    0 0 Отговор
    Чук, чук. Кой е тук? Баба Меца!
    Бум и корабу за срап и в Индия го разпарчетосват. Ще има материал за леярните.

    15:06 12.08.2026

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