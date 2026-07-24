WSJ: Тръмп е разочарован от Нетаняху

Президентът Доналд Тръмп изразява разочарование от израелския премиер Бенямин Нетаняху, тъй като войната с Иран навлиза в пети месец без изгледи за дипломатическо решение, съобщава The Wall Street Journal.

Според източници от Белия дом, Тръмп е загрижен, че конфликтът поглъща президентството му и вреди на икономиката на САЩ, докато съветници критикуват Нетаняху за вкарването на САЩ в "ужасен конфликт".

Основната точка на разделение е, че Тръмп настоява за бърз мир с Техеран, докато Нетаняху предпочита продължаване на масирания военен натиск. Телефонни разговори между лидерите са показали остри различия, като Тръмп определя действията на Израел в Ливан като "безумни".

Междувременно, САЩ продължават въздушните удари срещу ирански обекти след атаки на хусите в Червено море, а Нетаняху свиква извънредно заседание за сигурност.