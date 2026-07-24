WSJ: Тръмп е разочарован от Нетаняху

Президентът Доналд Тръмп изразява разочарование от израелския премиер Бенямин Нетаняху, тъй като войната с Иран навлиза в пети месец без изгледи за дипломатическо решение, съобщава The Wall Street Journal.
Според източници от Белия дом, Тръмп е загрижен, че конфликтът поглъща президентството му и вреди на икономиката на САЩ, докато съветници критикуват Нетаняху за вкарването на САЩ в "ужасен конфликт".
Основната точка на разделение е, че Тръмп настоява за бърз мир с Техеран, докато Нетаняху предпочита продължаване на масирания военен натиск. Телефонни разговори между лидерите са показали остри различия, като Тръмп определя действията на Израел в Ливан като "безумни".
Междувременно, САЩ продължават въздушните удари срещу ирански обекти след атаки на хусите в Червено море, а Нетаняху свиква извънредно заседание за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
06:40 24.07.2026
2 Пич
Кой командва в тази държава, А...?!
Коментиран от #4
06:40 24.07.2026
3 Е бате първо
06:47 24.07.2026
4 Ще има и още
До коментар #2 от "Пич":Това напрежение между двамата косвено подсказва, че причината за нарушаването на примирието - ударените от "неизвестни" ракети танкери май май не е Иран.....
06:49 24.07.2026
5 Поне
06:52 24.07.2026
6 Дзак
Коментиран от #7
06:53 24.07.2026
7 Четох
До коментар #6 от "Дзак":Какво каз Маг веднъж. Че САЩ и СА ще воюват. Дали това не слага началото на таква развитие. Ако СА удари Израел, или САЩ усетят, че СА излиза от контрол?
Коментиран от #12
06:58 24.07.2026
8 Д-р Ментал
07:01 24.07.2026
9 име
Коментиран от #11
07:02 24.07.2026
10 Д-р Ментал
07:03 24.07.2026
11 Дзак
До коментар #9 от "име":Не си Интересен!
07:05 24.07.2026
12 Спомням
До коментар #7 от "Четох":Си, тогава ми се стори много лудо предсказание.
07:10 24.07.2026
13 Kaлпазанин
07:16 24.07.2026
14 Тоя все
07:27 24.07.2026
15 Госあ
07:29 24.07.2026
16 Идеотът
Клъцнете му зелката, за доброто на целия свят.
07:39 24.07.2026
17 "Поговорка"
Коментиран от #18
07:41 24.07.2026
18 Ъъъ
До коментар #17 от ""Поговорка"":Сега мярнах снимка на Тръмп с Маша някоя си - Мис СССР 1988 и изобщо не изглежда като случайна среща...А кой знае колко по-смущсващи снимки има в архива на КГБ от онова време?
07:47 24.07.2026
19 Иван
07:50 24.07.2026