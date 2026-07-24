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WSJ: Тръмп е разочарован от Нетаняху

WSJ: Тръмп е разочарован от Нетаняху

24 Юли, 2026 06:35, обновена 24 Юли, 2026 06:38 1 650 19

  • сащ-
  • тръмп-
  • нетаняху-
  • иран-
  • война-
  • израел

Напрежението между Вашингтон и Тел Авив расте заради неясния край на конфликта с Иран

WSJ: Тръмп е разочарован от Нетаняху - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп изразява разочарование от израелския премиер Бенямин Нетаняху, тъй като войната с Иран навлиза в пети месец без изгледи за дипломатическо решение, съобщава The Wall Street Journal.

Според източници от Белия дом, Тръмп е загрижен, че конфликтът поглъща президентството му и вреди на икономиката на САЩ, докато съветници критикуват Нетаняху за вкарването на САЩ в "ужасен конфликт".

Основната точка на разделение е, че Тръмп настоява за бърз мир с Техеран, докато Нетаняху предпочита продължаване на масирания военен натиск. Телефонни разговори между лидерите са показали остри различия, като Тръмп определя действията на Израел в Ливан като "безумни".

Междувременно, САЩ продължават въздушните удари срещу ирански обекти след атаки на хусите в Червено море, а Нетаняху свиква извънредно заседание за сигурност.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    13 2 Отговор
    Бай Дончо, светът щеше да те аплодира, ако бомбеше Израел, не Иран. Качил си се на куц кон.

    06:40 24.07.2026

  • 2 Пич

    16 0 Отговор
    Хахаха........ Лошото за САЩ ще дойде, когато Нетаняху се разочарова от Тръмп!!!
    Кой командва в тази държава, А...?!

    Коментиран от #4

    06:40 24.07.2026

  • 3 Е бате първо

    13 0 Отговор
    беше да освобождавате иранския народ, после беше заради ЯО, после беше заради ормузкия проток, сега израел ви бил вкарал в ужасен конфликт... обрали сте си лайката

    06:47 24.07.2026

  • 4 Ще има и още

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това напрежение между двамата косвено подсказва, че причината за нарушаването на примирието - ударените от "неизвестни" ракети танкери май май не е Иран.....

    06:49 24.07.2026

  • 5 Поне

    5 0 Отговор
    са ви облекли като близнета

    06:52 24.07.2026

  • 6 Дзак

    11 0 Отговор
    И двамата умници правят Саудитска Арабия ядрена сила! Това споразумение щяло да им даде сигурност.

    Коментиран от #7

    06:53 24.07.2026

  • 7 Четох

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Какво каз Маг веднъж. Че САЩ и СА ще воюват. Дали това не слага началото на таква развитие. Ако СА удари Израел, или САЩ усетят, че СА излиза от контрол?

    Коментиран от #12

    06:58 24.07.2026

  • 8 Д-р Ментал

    10 1 Отговор
    Тръмп като иска да приключи бързо войната да спазва мирното споразумение, не да напада и руши в Иран.

    07:01 24.07.2026

  • 9 име

    5 2 Отговор
    Пeдoфила в Белия дом да не си прави на много чувствителен. Хитлеряху цързу ще му свие перките

    Коментиран от #11

    07:02 24.07.2026

  • 10 Д-р Ментал

    9 0 Отговор
    Лоша американска администрация. Тръмп ще сътвори още безброй безумия докато му приключи мандата, горко ни….

    07:03 24.07.2026

  • 11 Дзак

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Не си Интересен!

    07:05 24.07.2026

  • 12 Спомням

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Четох":

    Си, тогава ми се стори много лудо предсказание.

    07:10 24.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Хитлеряхюо свиква заседание в ООН ,с това да бяхте започнали

    07:16 24.07.2026

  • 14 Тоя все

    1 0 Отговор
    от някой е разочарован. Изкукал дядка. Нали Натаняу му е шеф.

    07:27 24.07.2026

  • 15 Госあ

    1 1 Отговор
    винаги ч@фудите прекрачват границите с наглостта си и биват газени от империите

    07:29 24.07.2026

  • 16 Идеотът

    0 1 Отговор
    утре ще измисли друго.
    Клъцнете му зелката, за доброто на целия свят.

    07:39 24.07.2026

  • 17 "Поговорка"

    0 1 Отговор
    Да бе детенце не изнасилвало, не би САЩ във война въвлякло. Ама Джефри големи банкети прави и човек се "отпуска"

    Коментиран от #18

    07:41 24.07.2026

  • 18 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от ""Поговорка"":

    Сега мярнах снимка на Тръмп с Маша някоя си - Мис СССР 1988 и изобщо не изглежда като случайна среща...А кой знае колко по-смущсващи снимки има в архива на КГБ от онова време?

    07:47 24.07.2026

  • 19 Иван

    1 0 Отговор
    Българският парламент не е разочарован нито от единия, нито от другия.

    07:50 24.07.2026