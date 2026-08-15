Оспорвана битка за президентския стол в Бразилия

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва запазва преднина пред сенатора Флавио Болсонаро в навечерието на президентските избори през октомври, но разликата между двамата продължава да се свива.

Ново проучване на Quaest, публикувано на 14 август, показва, че при евентуален втори тур Лула би получил 43% от гласовете, а Флавио Болсонаро – 40%. При допустима статистическа грешка от два процентни пункта резултатът означава практически техническо равенство между двамата водещи кандидати.

При сценарий за първи тур настоящият държавен глава остава начело с 38% подкрепа, докато Флавио Болсонаро получава 31%.

Проучването е проведено чрез лични интервюта с 2004 души между 10 и 13 август. Данните показват сравнително стабилна картина спрямо предходното изследване на Quaest от началото на месеца.

Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро, постепенно успява да намали дистанцията до Лула през последните месеци и се утвърждава като основен кандидат на десницата.

Проучване на CNT/MDA, публикувано на 11 август, дава на Лула 48% срещу 39,1% за Флавио Болсонаро при балотаж. През юни разликата е била по-голяма – 49,3% срещу 36,8%.

По-ранно проучване на Nexus/BTG също отчете свиване на разликата между двамата, а Datafolha през юли даде 48% за Лула срещу 43% за Болсонаро при втори тур.

Така различните социологически агенции показват сходна тенденция – Лула продължава да е фаворит, но президентската надпревара става все по-конкурентна.

Данните на Quaest показват и силно поляризирана оценка за сегашното управление. Около 36% от анкетираните оценяват правителството положително, 37% – отрицателно, а 25% го определят като средно. Общото одобрение за работата на президента е 46%, срещу 48% неодобрение.

Над половината анкетирани – 53% – смятат, че Бразилия се движи в погрешна посока.

Равнищата на отхвърляне също са високи и при двамата основни кандидати. Флавио Болсонаро има 54% негативен рейтинг, а Лула – 52%.

Поляризацията отново определя кампанията

Предстоящите избори все по-ясно се оформят като продължение на политическото противопоставяне между левицата около Лула и консервативния лагер, свързан с фамилията Болсонаро.

При първия тур Лула все още има сравнително комфортна преднина, но при директен сблъсък на балотаж разликата почти изчезва.

Това прави последните седмици преди официалната кампания особено важни – икономиката, обществената сигурност, отношението към институциите и наследството на Жаир Болсонаро вероятно ще бъдат сред основните теми, които ще определят поведението на колебаещите се избиратели.

Към момента всички водещи проучвания сочат едно и също: Лула остава начело, но изборите в Бразилия през 2026 г. се очертават като далеч по-оспорвани, отколкото изглеждаше само преди няколко месеца.