До 38 души нарасна броят на жертвите от земетресението в Индонезия (ВИДЕО)

Най-малко 38 души са загинали при мощно земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси източната част на Индонезия рано в събота. Още двама души са тежко ранени, 11 са получили по-леки травми, а около 2000 жители са напуснали домовете си, съобщи ръководителят на Националната агенция за управление при бедствия Сухарянто.

Трусът е ударил района на остров Флорес в провинция Източна Нуса Тенгара. По данни на Геоложката служба на САЩ епицентърът е бил на около 68 км север-северозападно от град Енде, а земетресението е било плитко, което увеличава потенциала за сериозни разрушения на повърхността. След основния трус са последвали множество вторични земетресения.

Властите издадоха предупреждение за цунами

Веднага след земетресението индонезийските власти издадоха предупреждение за цунами и призоваха жителите на крайбрежните райони да се изтеглят към по-високи места.

Предупреждението впоследствие беше отменено, след като наблюденията на Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика не показаха опасно покачване на морското равнище. Reuters съобщава, че на отделни места са регистрирани вълни под един метър.

Най-сериозни разрушения са отчетени в няколко района на Флорес. Срутени са жилищни и обществени сгради, а свлачища са прекъснали ключови пътни връзки.

В област Енде свлачища са блокирали части от магистралата Trans-Flores – основният сухопътен маршрут, който пресича острова. Това допълнително затруднява спасителните операции.

Прекъсвания на електрозахранването и комуникациите също възпрепятстват събирането на информация от най-силно засегнатите райони. Индонезийските власти са изпратили хеликоптер за логистична подкрепа и евентуални евакуации.

Силното разтърсване е усетено в голяма част от Флорес, както и в други райони на Източна и Западна Нуса Тенгара и части от Южен Сулавеси.

В Маумере са регистрирани сериозни щети по сгради. В семинария в Сика покрив се е срутил по време на сутрешна литургия, а свещеник е пострадал, след като е скочил от втория етаж на сграда.

Пациенти от няколко болници са били изведени навън като предпазна мярка, а медицински екипи са организирали временни зони за лечение на открито.

Индонезия се намира върху т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност.

През 1992 г. земетресение с магнитуд 7,5 в района на Флорес предизвиква цунами и отнема живота на около 2500 души. През 2004 г. земетресение с магнитуд 9,1 край Суматра предизвика разрушително цунами, при което загинаха около 230 000 души в повече от десет държави.

Спасителните операции след сегашното бедствие продължават, а властите предупреждават, че броят на жертвите и размерът на щетите може да се променят с достигането на екипите до по-труднодостъпните райони.