Израелски удар уби 7 души в Ливан, нови атаки в Ормуз

Седем души са загинали, а трима са ранени при израелски въздушен удар в Южен Ливан рано в събота. Атаката е една от най-смъртоносните след влизането в сила на крехкото примирие между Израел и „Хизбула“ на 20 юни, съобщава Associated Press, цитирана от Boston Globe.

Ударът е поразил къща в покрайнините на село Ансар. По данни на ливанската държавна Национална информационна агенция спасителни екипи са продължили да претърсват развалините след атаката. Към момента Израел не е коментирал конкретно удара.

Паралелно с ескалацията в Ливан напрежението остава високо и в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните енергийни доставки.

Кораб, свързан с държавната петролна компания на Обединените арабски емирства ADNOC, е бил атакуван в петък вечерта. При инцидента няма съобщения за ранени. Това е поредното нападение срещу плавателни съдове на компанията през последните дни.

Британската служба за морска търговия UKMTO също е получила информация за товарен кораб, ударен от неизвестен снаряд в района. Към момента не е ясно дали става дума за същия плавателен съд или за отделен инцидент.

По-рано тази седмица два петролни танкера, управлявани от ADNOC, бяха атакувани с дронове при преминаване през Ормузкия проток. ОАЕ обвини Иран и определи нападенията като нарушение на свободата на корабоплаване. При тези атаки също не бяха съобщени жертви.

Ормуз остава ключова точка на напрежение

Сигурността в Ормузкия проток се влоши значително след началото на конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, в края на февруари.

Оттогава търговското корабоплаване през района е сериозно нарушено, а нападенията срещу танкери увеличиха рисковете за международните морски превози и енергийните доставки.

Само през последната седмица са регистрирани няколко атаки срещу кораби, свързани с ОАЕ. ADNOC по-рано съобщи, че от началото на конфликта нейни плавателни съдове са били обект на многократни ракетни и дронови нападения.

Два фронта на една по-широка регионална криза

Събитията в Ливан и Ормузкия проток показват колко нестабилна остава ситуацията в Близкия изток въпреки дипломатическите усилия и отделните споразумения за прекратяване на огъня.

В Южен Ливан примирието между Израел и „Хизбула“ продължава формално да действа, но почти ежедневните удари поставят под въпрос неговата устойчивост. В същото време нападенията срещу търговски кораби в Ормуз запазват риска от по-широко икономическо отражение върху петролните пазари и глобалната търговия.

Последните инциденти показват, че дори ограничена военна ескалация в региона може бързо да се пренесе както върху сигурността на съседните държави, така и върху един от най-важните транспортни коридори в света.