Израелски удар уби 7 души в Ливан, нови атаки в Ормуз

Седем души са загинали, а трима са ранени при израелски въздушен удар в Южен Ливан рано в събота. Атаката е една от най-смъртоносните след влизането в сила на крехкото примирие между Израел и „Хизбула“ на 20 юни, съобщава Associated Press, цитирана от Boston Globe.
Ударът е поразил къща в покрайнините на село Ансар. По данни на ливанската държавна Национална информационна агенция спасителни екипи са продължили да претърсват развалините след атаката. Към момента Израел не е коментирал конкретно удара.
Паралелно с ескалацията в Ливан напрежението остава високо и в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните енергийни доставки.
Кораб, свързан с държавната петролна компания на Обединените арабски емирства ADNOC, е бил атакуван в петък вечерта. При инцидента няма съобщения за ранени. Това е поредното нападение срещу плавателни съдове на компанията през последните дни.
Британската служба за морска търговия UKMTO също е получила информация за товарен кораб, ударен от неизвестен снаряд в района. Към момента не е ясно дали става дума за същия плавателен съд или за отделен инцидент.
По-рано тази седмица два петролни танкера, управлявани от ADNOC, бяха атакувани с дронове при преминаване през Ормузкия проток. ОАЕ обвини Иран и определи нападенията като нарушение на свободата на корабоплаване. При тези атаки също не бяха съобщени жертви.
Ормуз остава ключова точка на напрежение
Сигурността в Ормузкия проток се влоши значително след началото на конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, в края на февруари.
Оттогава търговското корабоплаване през района е сериозно нарушено, а нападенията срещу танкери увеличиха рисковете за международните морски превози и енергийните доставки.
Само през последната седмица са регистрирани няколко атаки срещу кораби, свързани с ОАЕ. ADNOC по-рано съобщи, че от началото на конфликта нейни плавателни съдове са били обект на многократни ракетни и дронови нападения.
Два фронта на една по-широка регионална криза
Събитията в Ливан и Ормузкия проток показват колко нестабилна остава ситуацията в Близкия изток въпреки дипломатическите усилия и отделните споразумения за прекратяване на огъня.
В Южен Ливан примирието между Израел и „Хизбула“ продължава формално да действа, но почти ежедневните удари поставят под въпрос неговата устойчивост. В същото време нападенията срещу търговски кораби в Ормуз запазват риска от по-широко икономическо отражение върху петролните пазари и глобалната търговия.
Последните инциденти показват, че дори ограничена военна ескалация в региона може бързо да се пренесе както върху сигурността на съседните държави, така и върху един от най-важните транспортни коридори в света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любо
Коментиран от #5, #9
11:50 15.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
11:58 15.08.2026
4 Корабът
12:00 15.08.2026
5 Чиба диванен посеррко
До коментар #1 от "Любо":Отивай да чистиш.
Коментиран от #15
12:00 15.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 УдоМача
12:02 15.08.2026
8 факти
12:04 15.08.2026
9 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Любо":Израел е силен, не е "многоходов" като нас.
Коментиран от #10
12:06 15.08.2026
10 Сорос
До коментар #9 от "Путин многоходовия":Аз ви направих на многоходови.
12:07 15.08.2026
11 Сила Мощ
Сила Мощ
Коментиран от #17
12:11 15.08.2026
12 Украйна спря масовата
Факт!!
12:12 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Израелските изроди
12:18 15.08.2026
15 Ще ти
До коментар #5 от "Чиба диванен посеррко":почистя входа и изхода, после обратно от изхода пак входа. Нали това имаш предвид, нямаш грижи.
12:23 15.08.2026
16 Проклети Евреи
12:28 15.08.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Сила Мощ":Браво!!!!
12:29 15.08.2026