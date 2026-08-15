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Израелски удар уби 7 души в Ливан, нови атаки в Ормуз

Израелски удар уби 7 души в Ливан, нови атаки в Ормуз

15 Август, 2026 11:47 1 000 17

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  • загинали

Ударът в Южен Ливан е сред най-смъртоносните след примирието с „Хизбула“

Израелски удар уби 7 души в Ливан, нови атаки в Ормуз - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Седем души са загинали, а трима са ранени при израелски въздушен удар в Южен Ливан рано в събота. Атаката е една от най-смъртоносните след влизането в сила на крехкото примирие между Израел и „Хизбула“ на 20 юни, съобщава Associated Press, цитирана от Boston Globe.

Ударът е поразил къща в покрайнините на село Ансар. По данни на ливанската държавна Национална информационна агенция спасителни екипи са продължили да претърсват развалините след атаката. Към момента Израел не е коментирал конкретно удара.

Паралелно с ескалацията в Ливан напрежението остава високо и в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните енергийни доставки.

Кораб, свързан с държавната петролна компания на Обединените арабски емирства ADNOC, е бил атакуван в петък вечерта. При инцидента няма съобщения за ранени. Това е поредното нападение срещу плавателни съдове на компанията през последните дни.

Британската служба за морска търговия UKMTO също е получила информация за товарен кораб, ударен от неизвестен снаряд в района. Към момента не е ясно дали става дума за същия плавателен съд или за отделен инцидент.

По-рано тази седмица два петролни танкера, управлявани от ADNOC, бяха атакувани с дронове при преминаване през Ормузкия проток. ОАЕ обвини Иран и определи нападенията като нарушение на свободата на корабоплаване. При тези атаки също не бяха съобщени жертви.

Ормуз остава ключова точка на напрежение

Сигурността в Ормузкия проток се влоши значително след началото на конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, в края на февруари.

Оттогава търговското корабоплаване през района е сериозно нарушено, а нападенията срещу танкери увеличиха рисковете за международните морски превози и енергийните доставки.

Само през последната седмица са регистрирани няколко атаки срещу кораби, свързани с ОАЕ. ADNOC по-рано съобщи, че от началото на конфликта нейни плавателни съдове са били обект на многократни ракетни и дронови нападения.

Два фронта на една по-широка регионална криза

Събитията в Ливан и Ормузкия проток показват колко нестабилна остава ситуацията в Близкия изток въпреки дипломатическите усилия и отделните споразумения за прекратяване на огъня.

В Южен Ливан примирието между Израел и „Хизбула“ продължава формално да действа, но почти ежедневните удари поставят под въпрос неговата устойчивост. В същото време нападенията срещу търговски кораби в Ормуз запазват риска от по-широко икономическо отражение върху петролните пазари и глобалната търговия.

Последните инциденти показват, че дори ограничена военна ескалация в региона може бързо да се пренесе както върху сигурността на съседните държави, така и върху един от най-важните транспортни коридори в света.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любо

    14 5 Отговор
    Еврейската квази държава трябва да бъде разтурена и изчистена до крак !!!

    Коментиран от #5, #9

    11:50 15.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    9 12 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е Отбранителният Съюз НАТО да се намеси Решително за Защита на Европейските Интереси касаещи Свобода на Търговските плавания - жизнено важни за Икономиката НЕ САМО на ЕС и да постави на мястото му самозабравилият се Иран.

    11:58 15.08.2026

  • 4 Корабът

    6 4 Отговор
    е атакуван от САЩ, те се хвалеха преди 2 дена за стрелба по кораби... Иран използва дронове, но ще си го отнесе, нали САЩ и ОАЕ са приятели!

    12:00 15.08.2026

  • 5 Чиба диванен посеррко

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Любо":

    Отивай да чистиш.

    Коментиран от #15

    12:00 15.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 УдоМача

    9 4 Отговор
    Близкият изток до кога ще търпи кривоносите кучета??????

    12:02 15.08.2026

  • 8 факти

    9 2 Отговор
    Са евреи.. Една дума не можеш да кажеш срещу тях... Всички примирия, които подписаха, бяха преподписани с бомбардировки над цивилни!

    12:04 15.08.2026

  • 9 Путин многоходовия

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Любо":

    Израел е силен, не е "многоходов" като нас.

    Коментиран от #10

    12:06 15.08.2026

  • 10 Сорос

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путин многоходовия":

    Аз ви направих на многоходови.

    12:07 15.08.2026

  • 11 Сила Мощ

    3 9 Отговор
    Руски Удар Уби в Украйна Снощи 37 цивилни

    Сила Мощ

    Коментиран от #17

    12:11 15.08.2026

  • 12 Украйна спря масовата

    3 7 Отговор
    Педофилизация в Рсия

    Факт!!

    12:12 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Израелските изроди

    6 1 Отговор
    Удари ли правят или геноцид? А Европа още ги търпи и санкции НЕ налага

    12:18 15.08.2026

  • 15 Ще ти

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чиба диванен посеррко":

    почистя входа и изхода, после обратно от изхода пак входа. Нали това имаш предвид, нямаш грижи.

    12:23 15.08.2026

  • 16 Проклети Евреи

    3 1 Отговор
    Единствената полза от евреите са паметниците им когато умрат

    12:28 15.08.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сила Мощ":

    Браво!!!!

    12:29 15.08.2026