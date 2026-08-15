Намериха мъртъв бивш професор от университета в Кеймбридж

Професорът от университета в Кеймбридж Джейсън Ардей, който подаде оставка след обвинения в плагиатство в академични трудове, беше намерен мъртъв в дома си в южен Лондон, съобщи The Guardian, позовавайки се на градската полиция.

Обстоятелствата около смъртта на Ардей не са изяснени, но разследващите не третират смъртта на бившия професор от Кеймбридж като подозрителна.

„Джейсън е бил подложен на кампания от постоянни злоупотреби повече от три години, откакто е приел професорската си длъжност в университета в Кеймбридж, от онези, които не са пестили усилия да подкопаят авторитета му“, цитира вестникът изявление на семейството на Ардей, публикувано след смъртта му.

Ардей преди това се озова в центъра на скандал след разследване на The Daily Telegraph, което разкри над 100 случая на плагиатство в докторската му дисертация от работа на студент от университета Брунел, публикувана шест години по-рано. Арди отрече обвиненията, но беше подложен на широка критика в социалните мрежи, което доведе до оставката му.