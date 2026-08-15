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Намериха мъртъв бивш професор от университета в Кеймбридж

Намериха мъртъв бивш професор от университета в Кеймбридж

15 Август, 2026 15:41 790 8

  • лондон-
  • великобритания-
  • кеймбридж-
  • университет-
  • професор-
  • мъртъв

Неясни остават обстоятелствата около смъртта на Джейсън Ардей

Намериха мъртъв бивш професор от университета в Кеймбридж - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Професорът от университета в Кеймбридж Джейсън Ардей, който подаде оставка след обвинения в плагиатство в академични трудове, беше намерен мъртъв в дома си в южен Лондон, съобщи The Guardian, позовавайки се на градската полиция.

Обстоятелствата около смъртта на Ардей не са изяснени, но разследващите не третират смъртта на бившия професор от Кеймбридж като подозрителна.

„Джейсън е бил подложен на кампания от постоянни злоупотреби повече от три години, откакто е приел професорската си длъжност в университета в Кеймбридж, от онези, които не са пестили усилия да подкопаят авторитета му“, цитира вестникът изявление на семейството на Ардей, публикувано след смъртта му.

Ардей преди това се озова в центъра на скандал след разследване на The Daily Telegraph, което разкри над 100 случая на плагиатство в докторската му дисертация от работа на студент от университета Брунел, публикувана шест години по-рано. Арди отрече обвиненията, но беше подложен на широка критика в социалните мрежи, което доведе до оставката му.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Натегачев

    7 1 Отговор
    Нали кеймбридж бе нали уями янко големите усти. Малоу мници

    15:43 15.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    И на тоя като на Киселата дисертацията.🤣

    15:44 15.08.2026

  • 3 пешо

    1 2 Отговор
    работа на руснаците

    15:56 15.08.2026

  • 4 Много ви мързи...

    6 0 Отговор
    Можеше поне да напишете професор по какво е бил!

    16:04 15.08.2026

  • 5 Директора

    3 0 Отговор
    Как така бивш? Разжалван е в доцент ли?

    Коментиран от #6

    16:08 15.08.2026

  • 6 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Директора":

    Доценти има само в Русия и у нас. Навсякъде другаде по света ги наричат професори.

    16:10 15.08.2026

  • 7 Орела

    3 0 Отговор
    Мале мале, четете ли ги тия глупости, като ги преведе машината? Хахахахха

    ...подложен на кампания от постоянни злоупотреби...

    ...приел професорската си длъжност...

    ...което доведе до оставката му...

    Можеш да подадеш оставка от длъжност, ненот титла.

    16:12 15.08.2026

  • 8 Майстора

    1 0 Отговор
    Голяма новина, няма що.

    16:24 15.08.2026

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