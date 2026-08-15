Европа работи върху алтернативен формат за преговори за Украйна

Франция, Германия и Великобритания работят по създаването на собствен формат за преговори за разрешаване на украинския конфликт, опасявайки се да не бъдат изключени от процеса от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на европейски служители.

Европейските дипломати разработват формат за бъдещи преговори, който би дал приоритет на европейските страни. Париж и Берлин играят водеща роля в разработването на обща позиция. Лондон, който наскоро претърпя смяна на правителството, също обсъжда въпроса, но проявява по-голяма предпазливост, отчасти поради опасения относно отношенията си с Вашингтон.

Уреждането на Украйна и отношенията с Русия са твърде важни за Европа, за да разчита на Съединените щати. Европейските служители се стремят да гарантират, че споразумение не се постига без тяхно участие. В същото време, според източници, Европа все още очаква, че всички преговори с Русия ще бъдат посредничени от САЩ.