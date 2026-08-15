Европа работи върху алтернативен формат за преговори за Украйна

Франция, Германия и Великобритания работят по създаването на собствен формат за преговори за разрешаване на украинския конфликт, опасявайки се да не бъдат изключени от процеса от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на европейски служители.
Европейските дипломати разработват формат за бъдещи преговори, който би дал приоритет на европейските страни. Париж и Берлин играят водеща роля в разработването на обща позиция. Лондон, който наскоро претърпя смяна на правителството, също обсъжда въпроса, но проявява по-голяма предпазливост, отчасти поради опасения относно отношенията си с Вашингтон.
Уреждането на Украйна и отношенията с Русия са твърде важни за Европа, за да разчита на Съединените щати. Европейските служители се стремят да гарантират, че споразумение не се постига без тяхно участие. В същото време, според източници, Европа все още очаква, че всички преговори с Русия ще бъдат посредничени от САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНДЕРИЯ Е ЧАО
12:25 15.08.2026
2 Иван Спиридонов
Само за последните 2 години над 200 000 души, родени във Франция, са приели исляма. И не е само Франция. Същото е в Германия, Белгия, Италия и в Скандинавието. Стотици хиляди нови мюсюлмани са се появили на стария континент. Приелите християнството все още са повече, но незнайно докога.
Процесът на ислямизиране на широки маси от населението на Европа придобива масов характер.
Докато служещите на Лондон европейски политици лаят за война с Русия, ислямът ударно расте, особено в западната част на континента и последиците могат да са по-ужасяващи от ядрена война.
Пълненето на Европа с мигранти от Азия и Африка не е от вчера. Това е целенасочено задействан процес от години. И повечето от тези мигранти са мюсюлмани. Днес големите европейски градове нямат нищо общо с това, което бяха преди само 20 години. От цивилизацията, чистотата и реда почти нищо не е останало. Напротив - днес цели райони от Берлин, Лондон, Париж, Стокхолм или Милано приличат, в най-добрия случай, на градове от ориента и дори на такива от централна Африка. Мръсотията е омесена с воня на кебап, екзотични подправки и едни други неща. ......Но само след няколко години всичко това ще ни изглежда като красива пасторална картинка, защото ислямизирането на милиони вътре в цяла Европа вече е канализирано и добре финансирано. Превърнало се в в добре организиран проект, който се изпълнява пред
Коментиран от #3
12:25 15.08.2026
3 Иван Спиридонов
До коментар #2 от "Иван Спиридонов":Пред очите ни"
12:26 15.08.2026
4 Евровизия
12:27 15.08.2026
5 Оня
Коментиран от #6
12:27 15.08.2026
6 Некъв ббоклук
До коментар #5 от "Оня":Кат теб в отрази.
12:29 15.08.2026
7 тагарев
12:30 15.08.2026
8 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #13, #22, #41
12:31 15.08.2026
9 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #14
12:35 15.08.2026
10 Дудов
12:35 15.08.2026
11 Усторожин
12:36 15.08.2026
12 НЕ МИ ВЪРВИ ДЕНЯ
12:36 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соломон
До коментар #9 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":И как точно ги набутаха Англичаните.Англичаните ли анексираха Крим.Англичаните организираха ДНР и ЛНР и вкараха войски там за да ги спасяват
Коментиран от #27, #29
12:38 15.08.2026
15 Европа работи върху алтернативен формат
и вземане на нови заеми за чекмеджарницата на зелките
сбирщина от некадърни плъхове преработили се
12:38 15.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Самара
12:39 15.08.2026
18 Kaлпазанин
12:39 15.08.2026
19 ТИ СИ КАТО РЮТЕ БЕ
До коментар #13 от "НАТО":Чакате петия член.
12:39 15.08.2026
20 Преговори
12:40 15.08.2026
21 Православна украине
12:40 15.08.2026
22 Тъпня, генерирана от ИИ
До коментар #8 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":И геврека ти са надупчили тези розовите фламингота.
12:40 15.08.2026
23 И кой точно
12:41 15.08.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
12:41 15.08.2026
25 Путин
12:41 15.08.2026
26 Киййййф за 3 дня
12:43 15.08.2026
27 МОНЬО Е СОП
До коментар #14 от "Соломон":Забравил е какво направи Борката Джонсън. Даже му дадоха и 1 милион рушвет, че е започнал войната.
Коментиран от #33
12:43 15.08.2026
28 Глас от Курило
12:43 15.08.2026
29 Шопо
До коментар #14 от "Соломон":Украйна не е държава територия, руска територия.
Коментиран от #36
12:43 15.08.2026
30 Григор
12:44 15.08.2026
31 Росомаха
12:45 15.08.2026
32 ПОПИТАЛИ РАДИО ЕРЕВАН
Коментиран от #44
12:45 15.08.2026
33 Соломон
До коментар #27 от "МОНЬО Е СОП":Само толкова ли .И кога се е случило това
12:46 15.08.2026
34 Вова
12:46 15.08.2026
35 ДАЖЕ И МОНЬО СОП-А
12:48 15.08.2026
36 Соломон
До коментар #29 от "Шопо":Украйна била руска територия.Ами ще го разберете по трудния начин.Русия допусна ДВЕ големи грешки.Първата е че нападна Украйна защо вярваше че тя ще се предаде.И втората е че продължва да вярва и да се надява на това вече пета година
Коментиран от #45
12:49 15.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Зеления път
12:50 15.08.2026
39 Ще преговарят със себе си.
И яденье и пиенье и бело на корем.
12:51 15.08.2026
40 Росомаха
12:51 15.08.2026
41 Факт
До коментар #8 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Довечера виж какво е надупчено.Под юргана.Ама теб те е нямало когато е работило Фламингото
12:51 15.08.2026
42 АНГЛОСАКСИТЕ
12:52 15.08.2026
43 чети-чети и мисли просиянецо!
От възвърнатите места, дванадесет са в Днипропетровска област, десет в Донецка област и четири в Запорожка област.Властите в Киев подчертават, че контраофанзивата в района на Александровка е била предназначена да забави руската пролетна и лятна офанзива и да отблъсне руските войски от Днепропетровска област. Москва искаше да превърне района в буферна зона.
Според командването на украинските въздушнодесантни войски, украинските войски са възвърнали територии от над 745 квадратни километра.
12:52 15.08.2026
44 оня с коня
До коментар #32 от "ПОПИТАЛИ РАДИО ЕРЕВАН":Лъжеш като Руско Цигле - Никой русофил вече не задава подобни провокативни въпроси на Радио Ереван,защото Медията УЖЕ спря да бъде про-руска и стана Западна със съответните "неприемливи" за Русия Отговори.
Коментиран от #50
12:52 15.08.2026
45 хОди в селската
До коментар #36 от "Соломон":кръчма да ръсиш мозък, чифтокопитен.
Там може и на минев за "корифей".
Коментиран от #49
12:54 15.08.2026
46 Подпалвачите
12:55 15.08.2026
47 Миролюб
12:57 15.08.2026
48 Росомаха
12:59 15.08.2026
49 Соломон
До коментар #45 от "хОди в селската":Одигоdух@йпоdвоd@ и с@полиv
13:01 15.08.2026
50 НАУЧНО ДОКАЗАНО Е
До коментар #44 от "оня с коня":Че хомосексуализма, садизма и нацизма са проява на едно и също психическо отклонение.
13:05 15.08.2026
51 Тринайсет нула нула
13:06 15.08.2026