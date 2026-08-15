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Европа работи върху алтернативен формат за преговори за Украйна

Европа работи върху алтернативен формат за преговори за Украйна

15 Август, 2026 12:21 912 51

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • преговори-
  • сащ-
  • европа

Франция, Германия и Великобритания се опасяват, че ще бъдат изключени от процеса от САЩ

Европа работи върху алтернативен формат за преговори за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франция, Германия и Великобритания работят по създаването на собствен формат за преговори за разрешаване на украинския конфликт, опасявайки се да не бъдат изключени от процеса от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на европейски служители.

Европейските дипломати разработват формат за бъдещи преговори, който би дал приоритет на европейските страни. Париж и Берлин играят водеща роля в разработването на обща позиция. Лондон, който наскоро претърпя смяна на правителството, също обсъжда въпроса, но проявява по-голяма предпазливост, отчасти поради опасения относно отношенията си с Вашингтон.

Уреждането на Украйна и отношенията с Русия са твърде важни за Европа, за да разчита на Съединените щати. Европейските служители се стремят да гарантират, че споразумение не се постига без тяхно участие. В същото време, според източници, Европа все още очаква, че всички преговори с Русия ще бъдат посредничени от САЩ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНДЕРИЯ Е ЧАО

    30 2 Отговор
    Еврогьоевете тръгнали да преговарят.

    12:25 15.08.2026

  • 2 Иван Спиридонов

    28 2 Отговор
    "ДОКАТО ЕВРОПА СЕ ГОТВИ ЗА БЕЗСМИСЛЕНА ВОЙНА С РУСИЯ, ИСЛЯМЪТ ОРГАНИЗИРАНО Я ПРЕВЗЕМА ОТВЪТРЕ!
    Само за последните 2 години над 200 000 души, родени във Франция, са приели исляма. И не е само Франция. Същото е в Германия, Белгия, Италия и в Скандинавието. Стотици хиляди нови мюсюлмани са се появили на стария континент. Приелите християнството все още са повече, но незнайно докога.
    Процесът на ислямизиране на широки маси от населението на Европа придобива масов характер.
    Докато служещите на Лондон европейски политици лаят за война с Русия, ислямът ударно расте, особено в западната част на континента и последиците могат да са по-ужасяващи от ядрена война.
    Пълненето на Европа с мигранти от Азия и Африка не е от вчера. Това е целенасочено задействан процес от години. И повечето от тези мигранти са мюсюлмани. Днес големите европейски градове нямат нищо общо с това, което бяха преди само 20 години. От цивилизацията, чистотата и реда почти нищо не е останало. Напротив - днес цели райони от Берлин, Лондон, Париж, Стокхолм или Милано приличат, в най-добрия случай, на градове от ориента и дори на такива от централна Африка. Мръсотията е омесена с воня на кебап, екзотични подправки и едни други неща. ......Но само след няколко години всичко това ще ни изглежда като красива пасторална картинка, защото ислямизирането на милиони вътре в цяла Европа вече е канализирано и добре финансирано. Превърнало се в в добре организиран проект, който се изпълнява пред

    Коментиран от #3

    12:25 15.08.2026

  • 3 Иван Спиридонов

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Иван Спиридонов":

    Пред очите ни"

    12:26 15.08.2026

  • 4 Евровизия

    25 4 Отговор
    Като пряк участник и подбудител, НАТО и ЕС май са изключени от евентуалните мирни преговори.

    12:27 15.08.2026

  • 5 Оня

    22 4 Отговор
    И коя точно амеба си мисли че Путин ще я отрази?

    Коментиран от #6

    12:27 15.08.2026

  • 6 Некъв ббоклук

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    Кат теб в отрази.

    12:29 15.08.2026

  • 7 тагарев

    10 4 Отговор
    Нищо не зависи от еуропата

    12:30 15.08.2026

  • 8 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 23 Отговор
    Ракети "Фламинго" и ята от дронове надупчиха космическият завод "Прогрес" в Самара.

    Коментиран от #13, #22, #41

    12:31 15.08.2026

  • 9 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    16 3 Отговор
    Британците ги набутаха в тази британска прокси война срещу Русия и загубиха всичко.

    Коментиран от #14

    12:35 15.08.2026

  • 10 Дудов

    14 3 Отговор
    Всики знаем че докато руснаците не гръмнат зеленото украинско джудже пе gepa cт преговори няма как да се получат

    12:35 15.08.2026

  • 11 Усторожин

    6 1 Отговор
    Тая с приказки няма да стане!

    12:36 15.08.2026

  • 12 НЕ МИ ВЪРВИ ДЕНЯ

    9 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    12:36 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    4 13 Отговор

    До коментар #9 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    И как точно ги набутаха Англичаните.Англичаните ли анексираха Крим.Англичаните организираха ДНР и ЛНР и вкараха войски там за да ги спасяват

    Коментиран от #27, #29

    12:38 15.08.2026

  • 15 Европа работи върху алтернативен формат

    9 4 Отговор
    за увеличаване на данъците на наивните си данъкоплатци
    и вземане на нови заеми за чекмеджарницата на зелките

    сбирщина от некадърни плъхове преработили се

    12:38 15.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Самара

    3 2 Отговор
    пред червената линия ли е?

    12:39 15.08.2026

  • 18 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти ,и няма да има алтернативни преговори а капитулация и условия,и ЕС пак ще плаща

    12:39 15.08.2026

  • 19 ТИ СИ КАТО РЮТЕ БЕ

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "НАТО":

    Чакате петия член.

    12:39 15.08.2026

  • 20 Преговори

    3 5 Отговор
    формат Фламинго !

    12:40 15.08.2026

  • 21 Православна украине

    3 10 Отговор
    Русия се оказа сатаната

    12:40 15.08.2026

  • 22 Тъпня, генерирана от ИИ

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    И геврека ти са надупчили тези розовите фламингота.

    12:40 15.08.2026

  • 23 И кой точно

    6 3 Отговор
    Ще преговаря с Путин? Урси, Кая, Мерц (ако все още е на власт), Макрон или може би Бърнам, че е по-отскоро и не се е оплел все още в антируска реторика. Най-става наш Румен, но трябва да е малко по-активен. Лошото е, че в момента в Европа цари тотален управленски хаос и не е ясно кой колко ще остане на власт.

    12:41 15.08.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 8 Отговор
    ФАШИZMA HA ПУТЛЕР СЕ ...................... ОЧАКВА С НЕТЪРПЕНИЕ ОТ "ПРОГРЕСИВНИЯ" РЕZИДЕНТ НА КГБ - УБИЙЦИ, ДРУГАРЯ ЧОРАП ГЕОРГИЕВ РАДЕВ - БЪЛГАРОУБИЕЦ ........,.......... ФАКТ !

    12:41 15.08.2026

  • 25 Путин

    0 2 Отговор
    още ли е зад червената линия,в Курило?

    12:41 15.08.2026

  • 26 Киййййф за 3 дня

    6 2 Отговор
    Защо е тва цялото бързане ??? Първо урките си мислеха че ще ядат боя само 3 дня, ама няма да е само 3 дня, а доста повече, толкова, колкото е необходимо !!

    12:43 15.08.2026

  • 27 МОНЬО Е СОП

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Забравил е какво направи Борката Джонсън. Даже му дадоха и 1 милион рушвет, че е започнал войната.

    Коментиран от #33

    12:43 15.08.2026

  • 28 Глас от Курило

    3 1 Отговор
    Ета мая земля,мой дом!

    12:43 15.08.2026

  • 29 Шопо

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Украйна не е държава територия, руска територия.

    Коментиран от #36

    12:43 15.08.2026

  • 30 Григор

    4 2 Отговор
    Защо ми се струва, че си правят сметката без кръчмаря? Русия знае ли? А дали е съгласна? Дали ще се съгласи в преговори за мир да участвуват и такива, които с всички сили и средства подклаждаха конфликта?Много се съмнявам, че такъв формат на преговорите е възможен. Русия няма да преговаря с Великобритания, Франция и Германия!

    12:44 15.08.2026

  • 31 Росомаха

    2 2 Отговор
    Урсуланковците да се стягат да работят, че ще плащат заемите на САЩ и РЕПАРАЦИИ за възстановяване на покрайнината на РФ.

    12:45 15.08.2026

  • 32 ПОПИТАЛИ РАДИО ЕРЕВАН

    4 3 Отговор
    Вярно ли е, че Зеленски Рюте и макарона са гьоеве?

    Коментиран от #44

    12:45 15.08.2026

  • 33 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "МОНЬО Е СОП":

    Само толкова ли .И кога се е случило това

    12:46 15.08.2026

  • 34 Вова

    3 1 Отговор
    От Крим до Курило всьо маьо !

    12:46 15.08.2026

  • 35 ДАЖЕ И МОНЬО СОП-А

    2 2 Отговор
    Не може да спаси Бандерия.

    12:48 15.08.2026

  • 36 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Шопо":

    Украйна била руска територия.Ами ще го разберете по трудния начин.Русия допусна ДВЕ големи грешки.Първата е че нападна Украйна защо вярваше че тя ще се предаде.И втората е че продължва да вярва и да се надява на това вече пета година

    Коментиран от #45

    12:49 15.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зеления път

    1 1 Отговор
    "Желаещите" и те желаят своя пай от Украйна.

    12:50 15.08.2026

  • 39 Ще преговарят със себе си.

    3 1 Отговор
    А най-добре е Германия да преговаря с Франция, Франци с Великобритания а Великобритания с Германия.
    И яденье и пиенье и бело на корем.

    12:51 15.08.2026

  • 40 Росомаха

    1 2 Отговор
    ЕС има да плаща 700 милиарда репарации на САЩ и РФ. Урсулите ги изчислиха.

    12:51 15.08.2026

  • 41 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Довечера виж какво е надупчено.Под юргана.Ама теб те е нямало когато е работило Фламингото

    12:51 15.08.2026

  • 42 АНГЛОСАКСИТЕ

    2 1 Отговор
    Изкопахте ли вече редкоземите?

    12:52 15.08.2026

  • 43 чети-чети и мисли просиянецо!

    2 2 Отговор
    Украйна отвръща на удара: 26 места и над 600 квадратни километра си върнахаУкраинското военно ръководство съобщава, че войските му са възвърнали 26 села в района на Александровка в югоизточната част на страната. Офанзивата продължи повече от шест месеца.

    От възвърнатите места, дванадесет са в Днипропетровска област, десет в Донецка област и четири в Запорожка област.Властите в Киев подчертават, че контраофанзивата в района на Александровка е била предназначена да забави руската пролетна и лятна офанзива и да отблъсне руските войски от Днепропетровска област. Москва искаше да превърне района в буферна зона.

    Според командването на украинските въздушнодесантни войски, украинските войски са възвърнали територии от над 745 квадратни километра.

    12:52 15.08.2026

  • 44 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "ПОПИТАЛИ РАДИО ЕРЕВАН":

    Лъжеш като Руско Цигле - Никой русофил вече не задава подобни провокативни въпроси на Радио Ереван,защото Медията УЖЕ спря да бъде про-руска и стана Западна със съответните "неприемливи" за Русия Отговори.

    Коментиран от #50

    12:52 15.08.2026

  • 45 хОди в селската

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    кръчма да ръсиш мозък, чифтокопитен.
    Там може и на минев за "корифей".

    Коментиран от #49

    12:54 15.08.2026

  • 46 Подпалвачите

    1 1 Отговор
    и спонсорите на войната ще преговарят за мир? Това днешният виц ли е? Те да си погледнат икономиките на страните членки, които са пред разпад ако не се решат проблемите с втечненият газ и нефта.. Особено с идващата зима! Че ще още във сериалът по HBO, ни предупредиха: "Зимата идва!"

    12:55 15.08.2026

  • 47 Миролюб

    0 0 Отговор
    Бандерите защо удрят по свещена руска територия?

    12:57 15.08.2026

  • 48 Росомаха

    0 1 Отговор
    Европа може само да преговаря за размера на репарациите които дължи на САЩ и РФ.

    12:59 15.08.2026

  • 49 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "хОди в селската":

    Одигоdух@йпоdвоd@ и с@полиv

    13:01 15.08.2026

  • 50 НАУЧНО ДОКАЗАНО Е

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    Че хомосексуализма, садизма и нацизма са проява на едно и също психическо отклонение.

    13:05 15.08.2026

  • 51 Тринайсет нула нула

    0 0 Отговор
    Съвещание в пасьола....

    13:06 15.08.2026

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