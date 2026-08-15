Николай Димитров: Родителят трябва изгради механизъм за самоконтрол у детето си

Според информация на bTV социалният психолог доц. Николай Димитров и адвокат Зорница Костова анализират мотивите и бруталността при жестокото убийство на младежа Георги Кузев в град Пловдив. Специалистите поставят акцент върху ключовата роля на семейната среда и индикациите за предварителна подготовка на престъплението.

Социалният психолог доц. Николай Димитров посочва, че агресивните прояви са донякъде характерни за определен етап от развитието на подрастващите, но липсата на контрол води до фатални последици. Според него първопричината за подобно поведение трябва да се търси най-вече у дома.

„Агресията в тази възраст е нещо типично. В младежката възраст юношата трябва да заяви себе си и да се еманципира от родителите си. Тя обаче трябва да бъде ограничавана. На нас ни е много лесно да виждаме отговорност навсякъде, но тя започва от семейството" — коментира доц. Димитров пред телевизията.

От правна гледна точка случаят се отличава с изключителна бруталност и наличие на данни за предварителна умисъл. Адвокат Зорница Костова изразява категорично мнение, че деянието не е резултат на спонтанен афект сред младежите.

„Има данни, че са го примамили, така че в никакъв случай не бих казала, че се касае за деяние от сега за след малко. Тук бруталността е тотална. Те са били много на брой, очевидно изключително агресивни, очевидно зверски усещания са имали" — обяснява Костова относно действията на групата извършители.