Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Николай Димитров: Родителят трябва изгради механизъм за самоконтрол у детето си

Николай Димитров: Родителят трябва изгради механизъм за самоконтрол у детето си

15 Август, 2026 16:16 675 26

  • психолог доц. николай димитров-
  • адвокат зорница костова-
  • насилие-
  • деца-
  • агресия

Агресивните прояви са донякъде характерни за определен етап от развитието на подрастващите

Николай Димитров: Родителят трябва изгради механизъм за самоконтрол у детето си - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според информация на bTV социалният психолог доц. Николай Димитров и адвокат Зорница Костова анализират мотивите и бруталността при жестокото убийство на младежа Георги Кузев в град Пловдив. Специалистите поставят акцент върху ключовата роля на семейната среда и индикациите за предварителна подготовка на престъплението.

Социалният психолог доц. Николай Димитров посочва, че агресивните прояви са донякъде характерни за определен етап от развитието на подрастващите, но липсата на контрол води до фатални последици. Според него първопричината за подобно поведение трябва да се търси най-вече у дома.

„Агресията в тази възраст е нещо типично. В младежката възраст юношата трябва да заяви себе си и да се еманципира от родителите си. Тя обаче трябва да бъде ограничавана. На нас ни е много лесно да виждаме отговорност навсякъде, но тя започва от семейството" — коментира доц. Димитров пред телевизията.

От правна гледна точка случаят се отличава с изключителна бруталност и наличие на данни за предварителна умисъл. Адвокат Зорница Костова изразява категорично мнение, че деянието не е резултат на спонтанен афект сред младежите.

„Има данни, че са го примамили, така че в никакъв случай не бих казала, че се касае за деяние от сега за след малко. Тук бруталността е тотална. Те са били много на брой, очевидно изключително агресивни, очевидно зверски усещания са имали" — обяснява Костова относно действията на групата извършители.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гле

    10 5 Отговор
    Гле гле......
    Некви идиоти разтягат лозунги като през комунизма, и мислят, че така се възпитават децата...?!
    Такива специалисти - такива резултати...!!!

    Коментиран от #14

    16:20 15.08.2026

  • 2 Исторически факти

    8 5 Отговор
    Аман от доценти и адвокати...

    16:20 15.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 5 Отговор
    Егати поялника има тая!🤣

    16:28 15.08.2026

  • 4 Как

    9 5 Отговор
    Родителите на децата убийци са активисти на Възраждане. Снимали се гордо с руското знаме със знамето на възраждане с някакви руски лентички. Сега махнаха всички снимки. Нали се гордеят с това ? Защо изведнъж ги хвана срам?

    16:37 15.08.2026

  • 5 Изграждане

    4 2 Отговор
    механизъм за самоконтрол-връщай дипломата!

    16:40 15.08.2026

  • 6 У бегето всеки втори

    9 1 Отговор
    е "професор". Би трябвало да сме развити като японците!

    Коментиран от #12, #13

    16:41 15.08.2026

  • 7 Андрей

    4 0 Отговор
    Малее,колко нови се навъдиха!Чудя се ,защо не ме канят!

    16:42 15.08.2026

  • 8 Росен

    4 0 Отговор
    Тъй е,като няма пионери-комсомолци!

    16:43 15.08.2026

  • 9 ДЪРТ ДАСКАЛ

    7 0 Отговор
    Преди всичко родителите трябва да изградят ИНСТИНКТ ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ и да им набият в главите, че реалния живот е само един, а не е електронна игра, където имаш много "животи"! И че не всичко в тик-ток и в мрежите е за "консумация" !

    Коментиран от #21, #26

    16:43 15.08.2026

  • 10 Какво Възпитание ?

    4 0 Отговор
    В Една Държава !

    Която Три пъти !

    Разорява Народа Си ?

    Липсата на отговорност !

    Към обществото !

    Възпитава такава и У Подрастващите !

    И Не мисля Че !

    Това е Въпрос !

    Който трябва да се Коментира !

    Безотговорното !

    Не Прилагане На Закона !

    Инициира Този Процес !

    Който Пряко се отразява !

    И Върху възпитанието на Децата !

    За да ексцесира !

    До Една Такава Степен.

    16:43 15.08.2026

  • 11 Тоя доцент, социален психолог

    5 3 Отговор
    защо не направи анализ на русодебилите?

    16:44 15.08.2026

  • 12 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "У бегето всеки втори":

    Там такива професори наливат вода у ресторантите 😂

    16:44 15.08.2026

  • 13 Че Какво Им Е Развито ?

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "У бегето всеки втори":

    На Японците ?

    16:46 15.08.2026

  • 14 Невъзможно

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гле":

    Самоконтрол без Божия Авторитет е илюзия..

    Коментиран от #16, #17, #19

    16:49 15.08.2026

  • 15 Прогрес

    2 0 Отговор
    Къде са старите експерти и анализатори?

    16:50 15.08.2026

  • 16 Кой

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Невъзможно":

    бог ?

    16:51 15.08.2026

  • 17 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Невъзможно":

    Напълно съм съгласен и приятно изненадан от отговорът.

    16:57 15.08.2026

  • 18 Психолог ! и Адвокат !

    5 0 Отговор
    Защо Първо не си Оправите Законите ?

    И После !

    Да Плямпате ?

    Кое Ви Е ?

    В Ред ?

    Ей Го Там !

    Конституционния Съд !

    Започвайте !

    17:06 15.08.2026

  • 19 Моля

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Невъзможно":

    Обяснете?

    17:17 15.08.2026

  • 20 Очевадка

    1 0 Отговор
    Аха, някои опитаха и не успяха, again and again...
    Как се вика try to control me and youll get dismiss...

    17:18 15.08.2026

  • 21 Учител

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":

    Браво за коментара! Колега, аз също съм забелязала, че днешните деца нямат достатъчно развит инстинкт за самосъхранение. Камо ли да пазят и жалят околните . И най-добрият учител не може да даде това, което трябва и може семейството. Освен това, почти всички министри на образованието през така т.н преход се постараха да поставят учителите "на колене". Е, сега търсят вина у нас, че не възпитаваме децата. Родителите пишат жалби дори за една забележка и могат да те съсипят, че си се скарал на детето, било психически тормоз. За справедливо наказание, например за агресивно поведение, трябва да изпишеш една кофа мастило. Това е тъжната истина.

    17:19 15.08.2026

  • 22 Осиновител

    2 1 Отговор
    Искам дете с механизъм !

    17:24 15.08.2026

  • 23 Може

    2 0 Отговор
    да им инсталират изкуствен интелект!

    17:26 15.08.2026

  • 24 дядото

    3 0 Отговор
    интересно ми е тези "експерти" по колко деца да отгледали и как са ги възпитали

    17:51 15.08.2026

  • 25 Гост

    0 0 Отговор
    Родителят не може докато бъхти 8ч смяна да се бори и с негативното влияние на социалните мрежи върху детето му.

    17:57 15.08.2026

  • 26 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":

    Така е, но навремето родителите не бяха сами във възпитанието на децата. Помагаха им учителите и обществото.
    Даскалът да те види с цигара - шамар.
    Комшията да те хване с бутилка - шамар.
    Милиционер да те срещне да покажеш на дърво е парка - дисцип.
    А днес - пълна анархия. Всеки се отдръпнал от отговорност и родителят да се справя сам.

    18:01 15.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове