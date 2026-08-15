Николай Димитров: Родителят трябва изгради механизъм за самоконтрол у детето си

Според информация на bTV социалният психолог доц. Николай Димитров и адвокат Зорница Костова анализират мотивите и бруталността при жестокото убийство на младежа Георги Кузев в град Пловдив. Специалистите поставят акцент върху ключовата роля на семейната среда и индикациите за предварителна подготовка на престъплението.
Социалният психолог доц. Николай Димитров посочва, че агресивните прояви са донякъде характерни за определен етап от развитието на подрастващите, но липсата на контрол води до фатални последици. Според него първопричината за подобно поведение трябва да се търси най-вече у дома.
„Агресията в тази възраст е нещо типично. В младежката възраст юношата трябва да заяви себе си и да се еманципира от родителите си. Тя обаче трябва да бъде ограничавана. На нас ни е много лесно да виждаме отговорност навсякъде, но тя започва от семейството" — коментира доц. Димитров пред телевизията.
От правна гледна точка случаят се отличава с изключителна бруталност и наличие на данни за предварителна умисъл. Адвокат Зорница Костова изразява категорично мнение, че деянието не е резултат на спонтанен афект сред младежите.
„Има данни, че са го примамили, така че в никакъв случай не бих казала, че се касае за деяние от сега за след малко. Тук бруталността е тотална. Те са били много на брой, очевидно изключително агресивни, очевидно зверски усещания са имали" — обяснява Костова относно действията на групата извършители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гле
Некви идиоти разтягат лозунги като през комунизма, и мислят, че така се възпитават децата...?!
Такива специалисти - такива резултати...!!!
Коментиран от #14
16:20 15.08.2026
2 Исторически факти
16:20 15.08.2026
3 Евгени от Алфапласт
16:28 15.08.2026
4 Как
16:37 15.08.2026
5 Изграждане
16:40 15.08.2026
6 У бегето всеки втори
Коментиран от #12, #13
16:41 15.08.2026
7 Андрей
16:42 15.08.2026
8 Росен
16:43 15.08.2026
9 ДЪРТ ДАСКАЛ
Коментиран от #21, #26
16:43 15.08.2026
10 Какво Възпитание ?
Която Три пъти !
Разорява Народа Си ?
Липсата на отговорност !
Към обществото !
Възпитава такава и У Подрастващите !
И Не мисля Че !
Това е Въпрос !
Който трябва да се Коментира !
Безотговорното !
Не Прилагане На Закона !
Инициира Този Процес !
Който Пряко се отразява !
И Върху възпитанието на Децата !
За да ексцесира !
До Една Такава Степен.
16:43 15.08.2026
11 Тоя доцент, социален психолог
16:44 15.08.2026
12 Госあ
До коментар #6 от "У бегето всеки втори":Там такива професори наливат вода у ресторантите 😂
16:44 15.08.2026
13 Че Какво Им Е Развито ?
До коментар #6 от "У бегето всеки втори":На Японците ?
16:46 15.08.2026
14 Невъзможно
До коментар #1 от "Гле":Самоконтрол без Божия Авторитет е илюзия..
Коментиран от #16, #17, #19
16:49 15.08.2026
15 Прогрес
16:50 15.08.2026
16 Кой
До коментар #14 от "Невъзможно":бог ?
16:51 15.08.2026
17 Иванов
До коментар #14 от "Невъзможно":Напълно съм съгласен и приятно изненадан от отговорът.
16:57 15.08.2026
18 Психолог ! и Адвокат !
И После !
Да Плямпате ?
Кое Ви Е ?
В Ред ?
Ей Го Там !
Конституционния Съд !
Започвайте !
17:06 15.08.2026
19 Моля
До коментар #14 от "Невъзможно":Обяснете?
17:17 15.08.2026
20 Очевадка
Как се вика try to control me and youll get dismiss...
17:18 15.08.2026
21 Учител
До коментар #9 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":Браво за коментара! Колега, аз също съм забелязала, че днешните деца нямат достатъчно развит инстинкт за самосъхранение. Камо ли да пазят и жалят околните . И най-добрият учител не може да даде това, което трябва и може семейството. Освен това, почти всички министри на образованието през така т.н преход се постараха да поставят учителите "на колене". Е, сега търсят вина у нас, че не възпитаваме децата. Родителите пишат жалби дори за една забележка и могат да те съсипят, че си се скарал на детето, било психически тормоз. За справедливо наказание, например за агресивно поведение, трябва да изпишеш една кофа мастило. Това е тъжната истина.
17:19 15.08.2026
22 Осиновител
17:24 15.08.2026
23 Може
17:26 15.08.2026
24 дядото
17:51 15.08.2026
25 Гост
17:57 15.08.2026
26 Гост
До коментар #9 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":Така е, но навремето родителите не бяха сами във възпитанието на децата. Помагаха им учителите и обществото.
Даскалът да те види с цигара - шамар.
Комшията да те хване с бутилка - шамар.
Милиционер да те срещне да покажеш на дърво е парка - дисцип.
А днес - пълна анархия. Всеки се отдръпнал от отговорност и родителят да се справя сам.
18:01 15.08.2026