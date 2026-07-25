Нова балистична тревога в Киев и удар в Суми

През изминалата нощ Киев и околните региони бяха поставени под тревога два пъти поради сериозна заплаха от удари с руски балистични ракети.
Местните жители бяха призовани да останат в укритията, докато украинските сили за противовъздушна отбрана бяха в пълна готовност за отразяване на атаките, съобщават военновъздушните сили на страната. Напрежението в столицата остава изключително високо след поредицата от интензивни въздушни нападения през последните дни, включително тежкия удар срещу изложба на оръжие в Киевска област на 24 юли, при който загинаха 10 души.
Растящ брой на жертвите след атаката в Сумска област
Ситуацията в Североизточна Украйна също се влошава драматично. Броят на загиналите след вчерашния руски удар в Сумска област на 24 юли нарасна официално до двама души, след като спасителните екипи откриха тела под отломките и част от тежко ранените починаха в болница. Местните власти в Суми потвърдиха, че руската армия продължава да използва управляеми авиационни бомби и артилерия срещу пограничните населени места, причинявайки мащабни разрушения на гражданска инфраструктура и жилищни сгради.
Международни реакции и нужда от ПВО
Поради зачестилите брутални атаки срещу цивилни обекти и градове като Славянск и Суми, международната общност засилва дипломатическия натиск. Върховният представител на ЕС Кая Калас обяви, че Брюксел ще повика постоянния представител на Русия заради ескалацията. Президентът Володимир Зеленски отново призова западните партньори за незабавна доставка на допълнителни ракети за системите Patriot, подчертавайки, че те са единствената ефективна защита срещу руския балистичен террор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уайлберийз, а?
05:33 25.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пусьо губи войната
05:35 25.07.2026
4 Сандо
Коментиран от #8
05:44 25.07.2026
5 Гошо
Коментиран от #7
05:44 25.07.2026
6 Неграмотна пропаганда
Коментиран от #14
05:46 25.07.2026
7 Руснаците впрегнаха магаретатс
До коментар #5 от "Гошо":Мдаа.
05:46 25.07.2026
8 оня с коня
До коментар #4 от "Сандо":Не е ясно какво разбираш под "Западна общност",вероятно на Запад от БГ.Следва обаче да включиш и "Източната общност" в лицето на Япония и Ю.Корея ,да не забравиш и Н.Зеландия,Австралия и т.н.
Коментиран от #10, #15, #16
05:52 25.07.2026
9 стоян георгиев- стъки
05:56 25.07.2026
10 оня с х.я
До коментар #8 от "оня с коня":Конски дари бмв то ДЪРГЕЛА на Украйна ,да го ползват като ракета срещу Русия 😂😂😂!
05:59 25.07.2026
11 оня с коня
06:00 25.07.2026
12 Бай той Толстой
06:42 25.07.2026
13 Кадия
07:12 25.07.2026
14 Баце,
До коментар #6 от "Неграмотна пропаганда":Очакваш твърде много от функционално неграмотните кадри на посолствоТО и правоверните евроатлантически розАви понита.
07:25 25.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Боруна Лом
До коментар #8 от "оня с коня":КОН, БЕ! КОН, ПРОзСТ ЗЕЛЕН КОН!
07:50 25.07.2026