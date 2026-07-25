Нова балистична тревога в Киев и удар в Суми

През изминалата нощ Киев и околните региони бяха поставени под тревога два пъти поради сериозна заплаха от удари с руски балистични ракети.

Местните жители бяха призовани да останат в укритията, докато украинските сили за противовъздушна отбрана бяха в пълна готовност за отразяване на атаките, съобщават военновъздушните сили на страната. Напрежението в столицата остава изключително високо след поредицата от интензивни въздушни нападения през последните дни, включително тежкия удар срещу изложба на оръжие в Киевска област на 24 юли, при който загинаха 10 души.

Растящ брой на жертвите след атаката в Сумска област

Ситуацията в Североизточна Украйна също се влошава драматично. Броят на загиналите след вчерашния руски удар в Сумска област на 24 юли нарасна официално до двама души, след като спасителните екипи откриха тела под отломките и част от тежко ранените починаха в болница. Местните власти в Суми потвърдиха, че руската армия продължава да използва управляеми авиационни бомби и артилерия срещу пограничните населени места, причинявайки мащабни разрушения на гражданска инфраструктура и жилищни сгради.

Международни реакции и нужда от ПВО

Поради зачестилите брутални атаки срещу цивилни обекти и градове като Славянск и Суми, международната общност засилва дипломатическия натиск. Върховният представител на ЕС Кая Калас обяви, че Брюксел ще повика постоянния представител на Русия заради ескалацията. Президентът Володимир Зеленски отново призова западните партньори за незабавна доставка на допълнителни ракети за системите Patriot, подчертавайки, че те са единствената ефективна защита срещу руския балистичен террор.