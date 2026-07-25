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Нова балистична тревога в Киев и удар в Суми
  Тема: Украйна

Нова балистична тревога в Киев и удар в Суми

25 Юли, 2026 05:21, обновена 25 Юли, 2026 05:26 1 078 16

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  • украйна-
  • русия

Сирени за балистични ракети в Киев и нови жертви при удари в Сумска област белязаха нощта срещу 25 юли 2026 г.

Нова балистична тревога в Киев и удар в Суми - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ Киев и околните региони бяха поставени под тревога два пъти поради сериозна заплаха от удари с руски балистични ракети.

Местните жители бяха призовани да останат в укритията, докато украинските сили за противовъздушна отбрана бяха в пълна готовност за отразяване на атаките, съобщават военновъздушните сили на страната. Напрежението в столицата остава изключително високо след поредицата от интензивни въздушни нападения през последните дни, включително тежкия удар срещу изложба на оръжие в Киевска област на 24 юли, при който загинаха 10 души.

Растящ брой на жертвите след атаката в Сумска област

Ситуацията в Североизточна Украйна също се влошава драматично. Броят на загиналите след вчерашния руски удар в Сумска област на 24 юли нарасна официално до двама души, след като спасителните екипи откриха тела под отломките и част от тежко ранените починаха в болница. Местните власти в Суми потвърдиха, че руската армия продължава да използва управляеми авиационни бомби и артилерия срещу пограничните населени места, причинявайки мащабни разрушения на гражданска инфраструктура и жилищни сгради.

Международни реакции и нужда от ПВО

Поради зачестилите брутални атаки срещу цивилни обекти и градове като Славянск и Суми, международната общност засилва дипломатическия натиск. Върховният представител на ЕС Кая Калас обяви, че Брюксел ще повика постоянния представител на Русия заради ескалацията. Президентът Володимир Зеленски отново призова западните партньори за незабавна доставка на допълнителни ракети за системите Patriot, подчертавайки, че те са единствената ефективна защита срещу руския балистичен террор.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уайлберийз, а?

    16 1 Отговор
    На̀ ви сега туй дърво.

    05:33 25.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пусьо губи войната

    3 29 Отговор
    Може да направи някоя глупост Западът трябва бързо да реагира и да унищожи половин пРосия.

    05:35 25.07.2026

  • 4 Сандо

    25 3 Отговор
    Във всяка статия по темата трябва авторите и да уточняват,че под "международна общност" разбират западната общност.А това вече е нещо много по-различно.

    Коментиран от #8

    05:44 25.07.2026

  • 5 Гошо

    23 1 Отговор
    А бе ,какво беше казал Бисмарк "Не бъркайте флегматичността на Русия със слабост. Русите дълго запрягат, но бързо пристигат."От около седмица изглежда руснаците запрегнаха ,но за сега още алюра е тръст ,да видим кога ще се впуснат в кариет

    Коментиран от #7

    05:44 25.07.2026

  • 6 Неграмотна пропаганда

    23 1 Отговор
    Автора изглежда му липсват доста часове по български или малоумната пропаганда просто няма граници. Според статията броя на убитите е нарастнал на двама забележете след като са намерени ТЕЛА под развалините и част от тежко ранените починаХА. Логично след като са намерени ТЕЛА и починаЛИ в болница трябва да има поне Четирима починали.

    Коментиран от #14

    05:46 25.07.2026

  • 7 Руснаците впрегнаха магаретатс

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    Мдаа.

    05:46 25.07.2026

  • 8 оня с коня

    1 16 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Не е ясно какво разбираш под "Западна общност",вероятно на Запад от БГ.Следва обаче да включиш и "Източната общност" в лицето на Япония и Ю.Корея ,да не забравиш и Н.Зеландия,Австралия и т.н.

    Коментиран от #10, #15, #16

    05:52 25.07.2026

  • 9 стоян георгиев- стъки

    15 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите на желаещите черни душмански !

    05:56 25.07.2026

  • 10 оня с х.я

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Конски дари бмв то ДЪРГЕЛА на Украйна ,да го ползват като ракета срещу Русия 😂😂😂!

    05:59 25.07.2026

  • 11 оня с коня

    9 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    06:00 25.07.2026

  • 12 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Умре бе.

    06:42 25.07.2026

  • 13 Кадия

    0 0 Отговор
    стоит !

    07:12 25.07.2026

  • 14 Баце,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Неграмотна пропаганда":

    Очакваш твърде много от функционално неграмотните кадри на посолствоТО и правоверните евроатлантически розАви понита.

    07:25 25.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    КОН, БЕ! КОН, ПРОзСТ ЗЕЛЕН КОН!

    07:50 25.07.2026

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