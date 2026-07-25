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Тръмп потвърди визитата на Нетаняху в САЩ

Тръмп потвърди визитата на Нетаняху в САЩ

25 Юли, 2026 06:28, обновена 25 Юли, 2026 06:31 590 4

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  • израел

Американският президент обяви, че израелският премиер пристига следващата седмица, и се оплака от непрестанни обаждания от медиите

Тръмп потвърди визитата на Нетаняху в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп официално потвърди, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху ще осъществи ключово посещение в САЩ следващата седмица.

Новината бе съобщена лично от Тръмп по време на речта му на традиционната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в петък вечер, предаде Reuters.

Според официалното изявление на кабинета на Нетаняху, израелският лидер ще отпътува за Вашингтон в понеделник, а официалната му среща с Тръмп в Белия дом е насрочена за вторник. Освен политическите разговори, програмата на израелския премиер включва и присъствие на погребението на покойния американски сенатор Линдзи Греъм.

По време на същото събитие Доналд Тръмп демонстрира характерния си стил и коментира медийния натиск, на който е подложен в последно време. Президентът заяви пред присъстващите, че журналисти му звънят на всеки 3,7 минути на личния му телефонен номер. Това изказване подчертава безпрецедентната достъпност на настоящия американски държавен глава, за която по-рано тази година съобщиха и анализатори пред Sky News. Повечето кореспонденти във Вашингтон вече разполагат с директен контакт с Тръмп, което променя традиционните методи за комуникация на Белия дом.

Предстоящата среща на върха ще се проведе в изключително критичен геополитически момент. Разговорите между двамата лидери ще бъдат фокусирани върху продължаващия вече пет месеца конфликт с Иран, съдбата на оставащите заложници и потенциалното разширяване на Авраамовите споразумения за нормализация на отношенията в Близкия изток.


САЩ
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  • 1 Гошо

    0 1 Отговор
    Пожелавам им успех за постигане на мир в Близкия изток.

    06:36 25.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Духът на Анкоридж умре 👈

    06:41 25.07.2026

  • 3 Математик

    1 0 Отговор
    3,7 минути!? Колко секунди са? И как ги е засякъл?

    07:00 25.07.2026

  • 4 Аууу

    0 0 Отговор
    Ако го набарат мюсюлманите е свършено с него.Тоя цио ни с т уби толкова много цвилни хора и е за пандиза.

    07:15 25.07.2026