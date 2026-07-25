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Потвърдено: Тръмп и Зеленски се срещат във Вашингтон

Потвърдено: Тръмп и Зеленски се срещат във Вашингтон

25 Юли, 2026 10:21, обновена 25 Юли, 2026 10:24 969 45

  • зеленски-
  • тръмп-
  • среща-
  • сащ-
  • белия дом

Срещата ще се проведе във вторник в Белия дом с цел подновяване на преговорите за мир и прекратяване на четиригодишната война

Потвърдено: Тръмп и Зеленски се срещат във Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом официално потвърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон във вторник, 28 юли.

Новината бе съобщена от официален представител на американската администрация пред редица международни агенции.

Дипломатическият ход идва в момент на засилен натиск от страна на администрацията на Тръмп за намиране на мирно решение на конфликта между Украйна и Русия.

По-рано тази седмица Зеленски проведе разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. Целта на тези контакти е да се съживят застоялите преговори за прекратяване на войната, чийто фокус в последно време бе изместен от Вашингтон заради военния конфликт с Иран.

Зеленски ще пристигне в САЩ, като се очаква да присъства и на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм – дългогодишен поддръжник на Киев, който почина по-рано този месец.

Посетителите на Белия дом отбелязват, че същия ден Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Володимир Зеленски, президент

    4 23 Отговор
    А не бе....
    С Путинската мишка се срещам, пфу....

    Коментиран от #16

    10:26 25.07.2026

  • 2 Без име

    22 7 Отговор
    Днес е моментът за Орешник с ядрена бойна глава. И светът ще празнува.

    10:28 25.07.2026

  • 3 И през 6 часа да се срещат

    21 5 Отговор
    все тая...Ционисткото мръсно псе си лае,но танковете продължават напред !!!

    Коментиран от #14

    10:28 25.07.2026

  • 4 Бай Иван

    22 4 Отговор
    Този клоун Турист като всички Акраинци е една пътуваща панаирна мечка.

    10:30 25.07.2026

  • 5 Луганск

    17 3 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    10:32 25.07.2026

  • 6 пожелание

    11 2 Отговор
    като се срещнат, да се целунат фашистите

    10:33 25.07.2026

  • 7 Путин многоходовия

    2 12 Отговор
    Сорос ни заповяда да се евг.

    10:33 25.07.2026

  • 8 Иво

    10 1 Отговор
    За съжаление само единия ще е готов за срещата и това няма да е оранжевия. Т.е резултата ще е нула или по-надолу..

    10:33 25.07.2026

  • 9 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    14 2 Отговор
    По пътя за Колумбия, ще се отбия при бай Дончо.

    10:34 25.07.2026

  • 10 Два шматарока

    13 1 Отговор
    се гледат влюбено

    Коментиран от #15

    10:35 25.07.2026

  • 11 Павел Пенев

    13 3 Отговор
    Това ще им е последната среща на двамата ненормалници.

    10:36 25.07.2026

  • 12 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    20 1 Отговор
    Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.

    Скот Бесент за Зеленски:
    1. "Мистър Бийн на крeк"
    2. "дeте със спeциални нyжди"
    3. "мaлък мaлoyмник"

    Коментиран от #17

    10:37 25.07.2026

  • 13 ПОЛУРЪСТ със КАБЛУКИ

    2 8 Отговор
    НАДУЛИ

    МЕНЯ НАГЛО ОБМАНУЛИ.

    10:40 25.07.2026

  • 14 Михайло Драпати, генерал

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "И през 6 часа да се срещат":

    Хич не е все тая !!!
    Подпалихме на Мецана вуната мириззззлифффка 👆😄

    Коментиран от #25

    10:41 25.07.2026

  • 15 да питам

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "Два шматарока":

    Си и Пу ли?

    10:43 25.07.2026

  • 16 Тръмпоча

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    ся ще набие канчето на наркоманскияПлъх.

    10:44 25.07.2026

  • 17 ТРЪМП

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    ЗЕЛЕНСКИ Е ДОБЪР ЛИДЕР.

    ТРЯБВА да се КАЖЕ, че е СМЕЛ, има СТРАХОТНО ОБОРУДВАНЕ и СТРАХОТНИ МЪЖЕ, ВОЙНИЦИ".

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДОБРЕ СЕ СПРАВЯ МИСТЪР БИЙН

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #24

    10:45 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПОЛУРЪСТ със КАБЛУКИ

    2 10 Отговор
    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ.

    ЗЕЛЕНСКИ МИ ПОДПАЛИ

    КОЧИНАТА.

    10:50 25.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ВВП

    3 0 Отговор
    Сега трябва да им прати авангарда .И даде отърве света от тая смрад.

    10:52 25.07.2026

  • 22 Розовото пони зеля

    10 0 Отговор
    Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.

    10:52 25.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Как си бе, момче?

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП":

    Да не би да имаш главоболие или да си започнал с парцуцата от сутринта?

    Стига с този алкохол!

    10:53 25.07.2026

  • 25 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Михайло Драпати, генерал":

    ТАТКО ТИ СЪМ------- -ПИТАЙ МЕН КАТО ТЕ ПРАВИХ ЩО ФАНАРА БЕШЕ

    10:53 25.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Принцът и просякът

    6 0 Отговор
    Но просякът няма да стене принц, а ще си остане под човек.

    10:55 25.07.2026

  • 28 Каква извънредна новина е това?

    10 0 Отговор
    Че то зеленият сопол си живее в Белия дом?
    Новина ще бъде, ако Пеевски отиде на среща с Тръмп.

    10:55 25.07.2026

  • 29 Тръмп

    8 0 Отговор
    Прекратявам войната за 24 часа, за 81-ви път !!

    10:56 25.07.2026

  • 30 Розовото пони зеля

    11 0 Отговор
    Днес в Киев и Одеса е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:58 25.07.2026

  • 31 Ммммм

    5 0 Отговор
    Ри. Два клоуна

    11:02 25.07.2026

  • 32 153 риби

    2 2 Отговор
    Вярно ли е, че Бог мрази православието и го наказва със Златната орда, и с Османската империя. И с Комунизма. Или е вярно, че с тях спасява православието и славянството? СЕГА СЪЩЕСТВУВА ПРАВОСЛАВИЕТО. Вярно ли е, че българите приемат католическата вяра преди османците да ги завладеят. Комунистите спират униатството. Император Павел I връща на гръкокатолиците част от храмовете и василианските манастири. Разрешено е да съществуват три гръкокатолически епархии: Полоцката, Луцката и Брестката. Тези, които са приели православието, започват да се връщат към гръкокатолицизма. На 11 май 1875 г. е провъзгласено обединението на холмските униати с православната църква. Униатството в Русия и Полша е премахнато напълно. След манифеста на император Николай II от 1905 г., който поставя началото на религиозна толерантност, някои от бившите гръкокатолици се връщат към католицизма.

    11:09 25.07.2026

  • 33 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Защо Зеленски отива във Вашингтон
    -да уговаря условия за мир!?
    -да присъства на погребението на Линдзи Греъм !?
    -да моли Тръмп за въоръжения в т.ч.Патриоти !?
    Вероятно и за трите но това което се случи в последните създава коренно нова обстановка и ще се наложи Зеленски здраво да се потруди
    -Путин втвърди тона след дълги колебания и лоши ходове -според мен вече няма да може да се говори за мир без Одеса -Одеса повече не може да бъде украински град ....а една от причините според мен е и това че ненавистта между руснаците и украинците е достигнала такова ниво че няколко поколения няма да стигнат да се оправят нещата ...и за руснаците вече няма връщане назад -ако не вземат Одеса нищо няма да постигнат
    -след рокадите по принуда в украинското правителство лъсват много проблеми вече нищо не е същото и Зеленски трябва много да се постарае да убеди конгресмените че трябва да продължат да подкрепят Украйна ...не съм убеден че ще има успех..
    -издънката с изложбата за бойни дронове софтуер и т.н в Киев е огромно поражение не заради друго а заради въпросите за небрежност глупост безотговорност лоша организация и обърнете специално внимание -никаква ПВО ..къде са Патриотите и др.неща които трябва да осигурят защита на такова важно мероприятие!? И разбира се издънване на контраразузнаването и силите за сигурност!?И американците ще питат Зеленски за това!?

    11:13 25.07.2026

  • 34 Жмръц

    6 0 Отговор
    Охоу,ще ядат пелмени и ще пият кефир,лично пратени от руснаците!Несе забалвяват завалиите.Че какво го чака 3еленият п0р,мамкеее...

    11:23 25.07.2026

  • 35 153 риби

    0 0 Отговор
    ЧИСЛОТО 153
    "И като излязоха на земята,

    гледат жарава разложена,

    и риба турена на нея, и хляб.

    Казва им Исус: Донесете от

    рибите, които уловихте сега."

    Йоана 21: 9-10

    Ще се спра на 9 и 10 стих от прочетената глава. Тук жаравата в тоя стих означава Божествения огън, новия живот, а рибата е емблема на астралния свят, свят на желанията. И тъй, трябва да се мине през Божествения огън, за да се изпекат желанията. Божествен живот, Божествен огън, който слиза отгоре. Учениците хвърляли мрежата цяла нощ и не уловили нищо. Когато дойде Христос и им каза да хвърлят мрежата, тогава само уловиха. Когато человек работи без Бога, в неговата мрежа не влиза нищо. Тогава той казва: "Не ми върви." Той се спъва в своята ловитба, защото не знае где да хвърля. Говориш, за да убедиш някого, и не успяваш - това е хвърляне мрежа, само да се намираш на работа.

    11:23 25.07.2026

  • 36 ПОРЕДЕН ПЪТ

    3 0 Отговор
    ПИГ МЕЯ ДРУSАН ИСКА ДА ВИДИ ЕДИН ОСЕМДЕСЕТ ГОДИШЕН СРЕ ДЕН ПРЪСТ

    11:24 25.07.2026

  • 37 153 риби

    0 0 Отговор
    Често казваме: "Този человек ще го обърна"; и отидем при него, говорим му много, но все пак, работата не върви. Хвърляме мрежи без Бога. Ако в този человек има чувства и желания, в които той иска да си поживее, то дълго време ще да хвърляме мрежата, без да уловим нещо. Но когато Бог каже: "Хвърлете мрежата", тогава ще се уловят риби за хората, за храна. И Христос учи Своите ученици да ловят риба. В една работа трябва да бъдат съединени Бог, человек и Духът.

    Числото 153 показва завършена работа, в която присъстват Бог, человек и Духът. 153-те риби имат значение, когато се прибави при 1 отдясно 0, получава се 10; 10 + 5 + 9 = 24; 24 е законът на човешкия живот, а 3-те е законът на равновесието. Затова всеки трябва да опече по една риба през целия си живот. Христос взима рибата за емблема на християнството, защото тя има свойство да се вдига и да слиза нагоре и надолу. Когато човек иска да се вдига нагоре, той тогава разширява своя мехур и по този начин излиза над водата. Имате нула - то представлява вечността, а още и времето. Трите означава двигателя, който движи ръката, човека, който е дошъл за работа. Числото 153 означава колко са спасените. От тях някои ще бъдат на жаравата, а някои във водата. Колко риби са взети от всичките, за да турят на жаравата да се опекат? Понеже Христос каза: "Донесете от рибите, които уловихте сега." Рибите, които бяха на жаравата, когато излязоха учениците от водата, са други, а Той поиска от ония, които уловиха сега. Те са

    11:26 25.07.2026

  • 38 153 риби

    0 0 Отговор
    Понеже Христос каза: "Донесете от рибите, които уловихте сега." Рибите, които бяха на жаравата, когато излязоха учениците от водата, са други, а Той поиска от ония, които уловиха сега. Те са взели от тях само три риби и са ги поставили на жаравата. Разделили са рибата на три купа и от всеки куп са взели по една риба. Значи три риби са взели и са ги поставили на жаравата. В този закон гледайте целокупността на нещата. Например всичкото жито може да се намери в едно житно зърно. Така е и с хората, които избави Господ, в тях се намират спасените.

    Трябва да се направи едно пресмятвание, колко са, които ще се спасят. С умножение ще работите. Турете едно о, то показва вечността. Първо, единицата като я турите при колелото, имате диаметър. Числото 5 показва ръчката, с която се кара колелото, а трите означава двигателя, който движи ръчката. Числото 1 е долната основа на лодката, числото 5 е лодката, а числото 3 е котвата, надеждата. Сега Христос е хванал 153 риби, то показва спасените, които ще идете на жаравата, 153-те категории. В числото 3 е законът на целокупността. Мрежите са методите, с които работят человеците. Сега и вие, за да уловите нещо, трябва да стоите цяла нощ, да сте хвърляли мрежата и да дойде Христос, за да уловите риба. Без Него вие не можете да уловите нищо. Когато орачът изкара една бразда, това значи, че той един път е хвърлил своята мрежа. Колкото пъти завърти ралото, толкова мрежи хвърля. Но Христос ще ви покаже где ще хвърлите мрежата,

    Коментиран от #43

    11:29 25.07.2026

  • 39 Иван

    2 0 Отговор
    Гнусния евреин Еленски ще занесе кости на убити американци.

    11:32 25.07.2026

  • 40 153 риби

    0 0 Отговор
    Хващането на риба, то е жетва. Когато житото е узряло, ще жънеш. А когато дойде Христос, Той ще ти донесе семе, а ти ще ореш. Докато не се намокри човек, не хваща риба и не идва Христос. Сега ще носите вярата. Имайте вярата, че щом ви намери Христос при езерото да ловите риба, ще ви повика. Седемте ученика, които са били в лодката, са седемте принципа на Божественото. Человеците се познават само когато се обичат.

    Казва им Христос: "Елате и обядвайте", но никой от тях не се помръдна. И взима Исус хляба, разломи го и им даде да ядат. Сега, толкова време те бяха с Него и имаха съмнение. Съмнението е лош навик. Щом ви каже Христос: "Хвърлете мрежите", хвърлете ги. Ама хвърляли сте я много пъти. - Хвърли, кога ти каже Господ, да се съединят човешкото с Божественото. Христос каза: "Хвърлете мрежата", и те хвърлиха и уловиха. Христос е в света, но не е във физическия, а в духовния. Физическият свят е, в който се виждат нещата, а умственият и астралният, това е светът, в който стават нещата. Някои хора не могат да виждат Бога, а други могат да Го видят. Защо не могат да Го видят? Защото небето е облачно. А тия, които Го видят, за тях небето е ясно. За да могат да видят Христос, едно е нужно, да изпрати Господ буря, гръмотевица, прах, вятър, да разпръсне техните облаци. Да разчисти тяхното небе. Да се изпразнят техните раници и да останете без закон, но да имате закона вътре във вас. Петър е бил гол, когато дошъл Христос, което значи - чистота. Да бъдеш гол, там

    11:32 25.07.2026

  • 41 153 риби

    0 0 Отговор
    Петър е бил гол, когато дошъл Христос, което значи - чистота. Да бъдеш гол, там е хубостта. А с бели дрехи, това означава светостта, проявление на чистотата. Ако не се намерим голи, няма да дойде Христос, но трябва да се намерим голи. И когато те заровят в земята, и тя те съблича и те оставя гол. Това е езикът на небето.

    Горе убийство няма, а има лъжа и лъжата е убийство горе. Който лъже горе, убива долу, а лъжата долу убива горе. И така, лъжата е свойство на змията, тя отначало уби и излъга горе.

    В Писанието се казва: "Ще смажеш главата на змията." Който лъже, съсипва главата си. Говори право, защото с истината ти ограждаш своята глава. Под думата "лъжа" аз разбирам да не изопачаваш Божественото в себе си. Да казваш така, както Божественото си е. Да го предаваш както си е и както си го получил от Господа. Аз не разбирам от сегашния морал на хората. Туй, което Бог ти е предал, да го не изопачиш. Божественото е всякога Божествено, то ще излезе когато и да е, ти ще се посрамиш. Не говори, преди да си свършил работа, като свършиш, тогава говори. Сега, на тази жарава и вие трябва да поизпечете вашите желания, защото рибата я опекли. Или я опечи добре, или тя ще те опече тебе.

    Сега, след тази война, мрежите ще се хвърлят. Сега Христос Го погребват

    11:36 25.07.2026

  • 42 Ха дано!

    3 0 Отговор
    Тоя път Тръмп спре тая кръвопролитна война...!
    Ама...- надали?!

    11:39 25.07.2026

  • 43 Чудя се...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "153 риби":

    Дали има поне един,който да е издържал и прочете до край скучните ти ,,рибарски истории"...?!

    11:43 25.07.2026

  • 44 153 риби

    0 0 Отговор
    Сега, на тази жарава и вие трябва да поизпечете вашите желания, защото рибата я опекли. Или я опечи добре, или тя ще те опече тебе.

    Сега, след тази война, мрежите ще се хвърлят. Сега Христос Го погребват в гроба. След три дни Той ще възкръсне. Три дена стои Той в сърцето на земята. И като възкръсне, ще дойде при вас и ще ви каже да хвърлите мрежите. След 3 години, или 30 години, или 300 години. И след тази война ще започне тоя Петър, който символизира жената, който първо ще оголее, ще хвърли мрежата в морето, за да иде при Господа.

    Сега вие сте в новата епоха. Това е възстановяването на Божието Царство. Богат и сиромах са под един знаменател. След тази война пак ще са заедно. Така казва Христос. (кога ще се види обща молитва на всички православни християни, колко са те щом не надигат призив за спасение и молитва, ако не се молиш не значи ли, че те устройва ситуацията, тогава защо висша сила да се меси)

    11:54 25.07.2026

  • 45 анонимен

    1 0 Отговор
    Поредна димка. Какво има да разговарят. Позициите на Путин и Зеленски не са се променили и са противоположни. Ако преговорите бяха истински, нямаше да се водят от Къшнър и Уиткоф. За друго се срещат.

    12:04 25.07.2026