Потвърдено: Тръмп и Зеленски се срещат във Вашингтон

Белият дом официално потвърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон във вторник, 28 юли.

Новината бе съобщена от официален представител на американската администрация пред редица международни агенции.

Дипломатическият ход идва в момент на засилен натиск от страна на администрацията на Тръмп за намиране на мирно решение на конфликта между Украйна и Русия.

По-рано тази седмица Зеленски проведе разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. Целта на тези контакти е да се съживят застоялите преговори за прекратяване на войната, чийто фокус в последно време бе изместен от Вашингтон заради военния конфликт с Иран.

Зеленски ще пристигне в САЩ, като се очаква да присъства и на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм – дългогодишен поддръжник на Киев, който почина по-рано този месец.

Посетителите на Белия дом отбелязват, че същия ден Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.