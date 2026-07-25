Потвърдено: Тръмп и Зеленски се срещат във Вашингтон

Белият дом официално потвърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон във вторник, 28 юли.
Новината бе съобщена от официален представител на американската администрация пред редица международни агенции.
Дипломатическият ход идва в момент на засилен натиск от страна на администрацията на Тръмп за намиране на мирно решение на конфликта между Украйна и Русия.
По-рано тази седмица Зеленски проведе разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. Целта на тези контакти е да се съживят застоялите преговори за прекратяване на войната, чийто фокус в последно време бе изместен от Вашингтон заради военния конфликт с Иран.
Зеленски ще пристигне в САЩ, като се очаква да присъства и на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм – дългогодишен поддръжник на Киев, който почина по-рано този месец.
Посетителите на Белия дом отбелязват, че същия ден Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володимир Зеленски, президент
С Путинската мишка се срещам, пфу....
Коментиран от #16
10:26 25.07.2026
2 Без име
10:28 25.07.2026
3 И през 6 часа да се срещат
Коментиран от #14
10:28 25.07.2026
4 Бай Иван
10:30 25.07.2026
5 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
10:32 25.07.2026
6 пожелание
10:33 25.07.2026
7 Путин многоходовия
10:33 25.07.2026
8 Иво
10:33 25.07.2026
9 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
10:34 25.07.2026
10 Два шматарока
Коментиран от #15
10:35 25.07.2026
11 Павел Пенев
10:36 25.07.2026
12 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Скот Бесент за Зеленски:
1. "Мистър Бийн на крeк"
2. "дeте със спeциални нyжди"
3. "мaлък мaлoyмник"
Коментиран от #17
10:37 25.07.2026
13 ПОЛУРЪСТ със КАБЛУКИ
МЕНЯ НАГЛО ОБМАНУЛИ.
10:40 25.07.2026
14 Михайло Драпати, генерал
До коментар #3 от "И през 6 часа да се срещат":Хич не е все тая !!!
Подпалихме на Мецана вуната мириззззлифффка 👆😄
Коментиран от #25
10:41 25.07.2026
15 да питам
До коментар #10 от "Два шматарока":Си и Пу ли?
10:43 25.07.2026
16 Тръмпоча
До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":ся ще набие канчето на наркоманскияПлъх.
10:44 25.07.2026
17 ТРЪМП
До коментар #12 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":ЗЕЛЕНСКИ Е ДОБЪР ЛИДЕР.
ТРЯБВА да се КАЖЕ, че е СМЕЛ, има СТРАХОТНО ОБОРУДВАНЕ и СТРАХОТНИ МЪЖЕ, ВОЙНИЦИ".
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДОБРЕ СЕ СПРАВЯ МИСТЪР БИЙН
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #24
10:45 25.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПОЛУРЪСТ със КАБЛУКИ
ЗЕЛЕНСКИ МИ ПОДПАЛИ
КОЧИНАТА.
10:50 25.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ВВП
10:52 25.07.2026
22 Розовото пони зеля
10:52 25.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Как си бе, момче?
До коментар #17 от "ТРЪМП":Да не би да имаш главоболие или да си започнал с парцуцата от сутринта?
Стига с този алкохол!
10:53 25.07.2026
25 Мурка
До коментар #14 от "Михайло Драпати, генерал":ТАТКО ТИ СЪМ------- -ПИТАЙ МЕН КАТО ТЕ ПРАВИХ ЩО ФАНАРА БЕШЕ
10:53 25.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Принцът и просякът
10:55 25.07.2026
28 Каква извънредна новина е това?
Новина ще бъде, ако Пеевски отиде на среща с Тръмп.
10:55 25.07.2026
29 Тръмп
10:56 25.07.2026
30 Розовото пони зеля
10:58 25.07.2026
31 Ммммм
11:02 25.07.2026
32 153 риби
11:09 25.07.2026
33 не може да бъде
-да уговаря условия за мир!?
-да присъства на погребението на Линдзи Греъм !?
-да моли Тръмп за въоръжения в т.ч.Патриоти !?
Вероятно и за трите но това което се случи в последните създава коренно нова обстановка и ще се наложи Зеленски здраво да се потруди
-Путин втвърди тона след дълги колебания и лоши ходове -според мен вече няма да може да се говори за мир без Одеса -Одеса повече не може да бъде украински град ....а една от причините според мен е и това че ненавистта между руснаците и украинците е достигнала такова ниво че няколко поколения няма да стигнат да се оправят нещата ...и за руснаците вече няма връщане назад -ако не вземат Одеса нищо няма да постигнат
-след рокадите по принуда в украинското правителство лъсват много проблеми вече нищо не е същото и Зеленски трябва много да се постарае да убеди конгресмените че трябва да продължат да подкрепят Украйна ...не съм убеден че ще има успех..
-издънката с изложбата за бойни дронове софтуер и т.н в Киев е огромно поражение не заради друго а заради въпросите за небрежност глупост безотговорност лоша организация и обърнете специално внимание -никаква ПВО ..къде са Патриотите и др.неща които трябва да осигурят защита на такова важно мероприятие!? И разбира се издънване на контраразузнаването и силите за сигурност!?И американците ще питат Зеленски за това!?
11:13 25.07.2026
34 Жмръц
11:23 25.07.2026
35 153 риби
"И като излязоха на земята,
гледат жарава разложена,
и риба турена на нея, и хляб.
Казва им Исус: Донесете от
рибите, които уловихте сега."
Йоана 21: 9-10
Ще се спра на 9 и 10 стих от прочетената глава. Тук жаравата в тоя стих означава Божествения огън, новия живот, а рибата е емблема на астралния свят, свят на желанията. И тъй, трябва да се мине през Божествения огън, за да се изпекат желанията. Божествен живот, Божествен огън, който слиза отгоре. Учениците хвърляли мрежата цяла нощ и не уловили нищо. Когато дойде Христос и им каза да хвърлят мрежата, тогава само уловиха. Когато человек работи без Бога, в неговата мрежа не влиза нищо. Тогава той казва: "Не ми върви." Той се спъва в своята ловитба, защото не знае где да хвърля. Говориш, за да убедиш някого, и не успяваш - това е хвърляне мрежа, само да се намираш на работа.
11:23 25.07.2026
36 ПОРЕДЕН ПЪТ
11:24 25.07.2026
37 153 риби
Числото 153 показва завършена работа, в която присъстват Бог, человек и Духът. 153-те риби имат значение, когато се прибави при 1 отдясно 0, получава се 10; 10 + 5 + 9 = 24; 24 е законът на човешкия живот, а 3-те е законът на равновесието. Затова всеки трябва да опече по една риба през целия си живот. Христос взима рибата за емблема на християнството, защото тя има свойство да се вдига и да слиза нагоре и надолу. Когато човек иска да се вдига нагоре, той тогава разширява своя мехур и по този начин излиза над водата. Имате нула - то представлява вечността, а още и времето. Трите означава двигателя, който движи ръката, човека, който е дошъл за работа. Числото 153 означава колко са спасените. От тях някои ще бъдат на жаравата, а някои във водата. Колко риби са взети от всичките, за да турят на жаравата да се опекат? Понеже Христос каза: "Донесете от рибите, които уловихте сега." Рибите, които бяха на жаравата, когато излязоха учениците от водата, са други, а Той поиска от ония, които уловиха сега. Те са
11:26 25.07.2026
38 153 риби
Трябва да се направи едно пресмятвание, колко са, които ще се спасят. С умножение ще работите. Турете едно о, то показва вечността. Първо, единицата като я турите при колелото, имате диаметър. Числото 5 показва ръчката, с която се кара колелото, а трите означава двигателя, който движи ръчката. Числото 1 е долната основа на лодката, числото 5 е лодката, а числото 3 е котвата, надеждата. Сега Христос е хванал 153 риби, то показва спасените, които ще идете на жаравата, 153-те категории. В числото 3 е законът на целокупността. Мрежите са методите, с които работят человеците. Сега и вие, за да уловите нещо, трябва да стоите цяла нощ, да сте хвърляли мрежата и да дойде Христос, за да уловите риба. Без Него вие не можете да уловите нищо. Когато орачът изкара една бразда, това значи, че той един път е хвърлил своята мрежа. Колкото пъти завърти ралото, толкова мрежи хвърля. Но Христос ще ви покаже где ще хвърлите мрежата,
Коментиран от #43
11:29 25.07.2026
39 Иван
11:32 25.07.2026
40 153 риби
Казва им Христос: "Елате и обядвайте", но никой от тях не се помръдна. И взима Исус хляба, разломи го и им даде да ядат. Сега, толкова време те бяха с Него и имаха съмнение. Съмнението е лош навик. Щом ви каже Христос: "Хвърлете мрежите", хвърлете ги. Ама хвърляли сте я много пъти. - Хвърли, кога ти каже Господ, да се съединят човешкото с Божественото. Христос каза: "Хвърлете мрежата", и те хвърлиха и уловиха. Христос е в света, но не е във физическия, а в духовния. Физическият свят е, в който се виждат нещата, а умственият и астралният, това е светът, в който стават нещата. Някои хора не могат да виждат Бога, а други могат да Го видят. Защо не могат да Го видят? Защото небето е облачно. А тия, които Го видят, за тях небето е ясно. За да могат да видят Христос, едно е нужно, да изпрати Господ буря, гръмотевица, прах, вятър, да разпръсне техните облаци. Да разчисти тяхното небе. Да се изпразнят техните раници и да останете без закон, но да имате закона вътре във вас. Петър е бил гол, когато дошъл Христос, което значи - чистота. Да бъдеш гол, там
11:32 25.07.2026
41 153 риби
Горе убийство няма, а има лъжа и лъжата е убийство горе. Който лъже горе, убива долу, а лъжата долу убива горе. И така, лъжата е свойство на змията, тя отначало уби и излъга горе.
В Писанието се казва: "Ще смажеш главата на змията." Който лъже, съсипва главата си. Говори право, защото с истината ти ограждаш своята глава. Под думата "лъжа" аз разбирам да не изопачаваш Божественото в себе си. Да казваш така, както Божественото си е. Да го предаваш както си е и както си го получил от Господа. Аз не разбирам от сегашния морал на хората. Туй, което Бог ти е предал, да го не изопачиш. Божественото е всякога Божествено, то ще излезе когато и да е, ти ще се посрамиш. Не говори, преди да си свършил работа, като свършиш, тогава говори. Сега, на тази жарава и вие трябва да поизпечете вашите желания, защото рибата я опекли. Или я опечи добре, или тя ще те опече тебе.
Сега, след тази война, мрежите ще се хвърлят. Сега Христос Го погребват
11:36 25.07.2026
42 Ха дано!
Ама...- надали?!
11:39 25.07.2026
43 Чудя се...?!
До коментар #38 от "153 риби":Дали има поне един,който да е издържал и прочете до край скучните ти ,,рибарски истории"...?!
11:43 25.07.2026
44 153 риби
Сега, след тази война, мрежите ще се хвърлят. Сега Христос Го погребват в гроба. След три дни Той ще възкръсне. Три дена стои Той в сърцето на земята. И като възкръсне, ще дойде при вас и ще ви каже да хвърлите мрежите. След 3 години, или 30 години, или 300 години. И след тази война ще започне тоя Петър, който символизира жената, който първо ще оголее, ще хвърли мрежата в морето, за да иде при Господа.
Сега вие сте в новата епоха. Това е възстановяването на Божието Царство. Богат и сиромах са под един знаменател. След тази война пак ще са заедно. Така казва Христос. (кога ще се види обща молитва на всички православни християни, колко са те щом не надигат призив за спасение и молитва, ако не се молиш не значи ли, че те устройва ситуацията, тогава защо висша сила да се меси)
11:54 25.07.2026
45 анонимен
12:04 25.07.2026