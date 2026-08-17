17 август 986 г. Самуил разгромява ромеите при Траянови врата

На 17 август 986 г. Самуил разгромява византийците в битката при Траянови врата. Византийският император Василий ІІ претърпява най-голямото поражение в походите си за покоряване на България. Значителна част от армията му е унищожена, а той едва успява да се спаси.
Преди да се реши окончателно на военни действия, Василий II прави опит да се разбере с българите. В този контекст той повежда преговори с по-големия от останалите живи комитопули Арон, целейки да внесе раздор между него и Самуил. В замяна на своето подчинение Арон иска да завърже роднински връзки с императора чрез брак на един от синовете си с Ана, сестрата на Василий II. Вместо сестра си императорът изпраща при Арон друга невеста. Когато българите разкриват измамата, настъпва разрив в преговорите и императорът повежда армията си срещу тях.
Василий II поема на поход с армия, наброяваща до 30 000 души. От Адрианопол (дн. Одрин) императорът достига Филипопол (дн. Пловдив), а оттам се отправя към Сердика (дн. София). Целта му е да се справи с българите с един удар.
След завземането на Сердика, която освен център на Ароновите владения е и стратегически пункт между североизточните и югозападните български земи, Василий II планира да продължи похода си срещу Самуил на югозапад към Македония.
По пътя си към Сердика, около прохода Траянови врата, императорът оставя силен отряд начело с военачалника Лъв Мелисин със задачата да охранява тила на главната армия. Достигайки Сердика, Василий II я обкръжава и изгражда силно укрепен лагер.
Василий ІІ заварва в крепостта едва около 4500 бранители, тъй като Самуил е на поход с войски в Тесалия (Средна Гърция). Това привидно облекчава задачата му, но го принуждава да бърза преди Самуил да се е завърнал.
Войските на Самуил с изключително бърз марш пристигат в Софийското поле и се установяват под Витоша в района на днешното село Бистрица в укрепен лагер. Оттам извършват внезапни атаки срещу византийските войски, които обикалят Софийското поле за храна и фураж. Така вместо ромейците да изтощят с глад обсадените, те самите започват да гладуват.
Обсадата се проточва 20 дни. Византийският император се насочва обратно към Филипопол пак през прохода Траянови врата. Самуил не тръгва да го преследва по петите, а прилага „успоредно преследване” от Бистрица през Долни и Горни Пасарел южно от Лозенска планина, за да навлезе в Ихтиманското поле преди византийските войски и да им подготви засадата.
Византийската войска отстъпва от Софийското поле към Щипон (дн. Ихтиман), където нощува. Слухът, че българите заграждат околните планински пътища, предизвиква смут сред войниците и на следващия ден отстъплението продължава при все по-голямо безредие. Виждайки това, българите, предвождани от цар Роман, Арон и Самуил, се спускат срещу византийците, превземат лагера им и превръщат отстъплението им в бягство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #4, #8
04:57 17.08.2020
2 Ххх
Демата отбранявали запасни войници, които като видели, че са обградени, се предали след кратко сражение.
Василий Втори, който също бил много възрастен като Самуил, изпратил напред елитните части на армията си, ръководени от неговия любовник Никифор Вотаният (Василий Втори е бил гей - б.а.). Но в разгорялото се сражение с елитните български части, ръководени от сина на Самуил - Гавраил Радомир, Никифор Вотаният е бил убит лично от него и изтърбушен с копие.
Василий Втори отново е трябвало да отстъпи, но разгневен от смъртта на любовника си, извършил нечувано дотогава деяние, ослепявайки пленените български войници, преди да се изтегли. Древните хроники говорят, че те са били 15 000 души. Но напоследък историците силно се съмняват в този брой, познавайки склонността на византийските писатели да слагат по една нула на убитите или пленените български войници при една победа.
Коментиран от #3, #20
05:03 17.08.2020
3 дерКод
До коментар #2 от "Ххх":Значи от статията да разбираме, че Василий тръгнал с 3 000 души, а не както пише с 30 000 души към Траянови врати.
Коментиран от #14
05:36 17.08.2020
4 Обективен
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Грешка. Била е. Няма как да сме велика държава след като заплатите са ниски, здравеопазването е скапано, данъците са безумно високи, образованието е платено и не струва...
05:56 17.08.2020
5 Ххх
За любителите на алтернативната история, можем да кажем че евентуална византийска победа в това сражение можеше да промени историята на целия регион, тъй като щеше да доведе до окончателното рухване на Иконйският султанат и циментирането на византийската власт в Мала Азия.
Коментиран от #9
05:59 17.08.2020
6 Ххх
Коментиран от #11
06:02 17.08.2020
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":КОЗЕЛ-ДОИ, България се пише с главна буква!
06:43 17.08.2020
9 Заболя ме главата
До коментар #5 от "Ххх":да ти чета невярнотиите. Четеш Историята като дявола евангелието, личи си, че най-много 20 години да имаш, но според мен си и по-малък. Толкова си се отклонил, че е безполезно да ти правя и забележки.
Коментиран от #10
06:57 17.08.2020
10 Ххх
До коментар #9 от "Заболя ме главата":По скоро ми се струва, че ти си се отклонил в сексуалната си ориентация. А може би и диоптрите ти са малко, а годините - много. Изкуфяло старче, може би, което, като няма какво смислено да каже и ръси безмислени простотии.
07:54 17.08.2020
11 По тия години няма още турци
До коментар #6 от "Ххх":И ако е имало, те нямат нищо общо с днешните турци, които са смесица от еничари и останалите племена които населяват тези земи! Всеобщо известно е че в Трабзон голяма част от населението е български!
07:57 17.08.2020
12 САМОИЛОВЦИ
08:04 17.08.2020
13 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:56 17.08.2020
14 Голям праз
До коментар #3 от "дерКод":Парадоксът е, че Василий Втори става българоубиец 2 века по- късно. Наистина пленниците са били по- малко, а заповедта за ослепяването е в следствие на страха от нови Траянови врати.
Коментиран от #15
09:10 17.08.2020
15 Гост
До коментар #14 от "Голям праз":Публикувано във факти.бг: "...Василий Втори става българоубиец 2 века по- късно.."
Ти виждаш ли какво изобщо пишеш?! Два ВЕКА!!! Той да не е костенурка да живее толкова дълго?! Като става дума за история, хайде малко по-сериозно, а?!
Коментиран от #16
10:00 17.08.2020
16 Голям праз
До коментар #15 от "Гост":Да, прозвището му българоубиец е измислено два века по-късно. Съвременниците му даже го обвинят за мекото отношение и многото отстъпки спрямо българите.
Коментиран от #17
11:26 17.08.2020
17 Гост
До коментар #16 от "Голям праз":В този смисъл - да! Прието! :)
12:12 17.08.2020
18 ИМПЕРИАЛИСТ
предците на Бабикян...
19:57 17.08.2020
19 Горски
Демата отбранявали запасни войници, които като видели, че са обградени, се предали след кратко сражение.
Василий Втори, който също бил много възрастен като Самуил, изпратил напред елитните части на армията си, ръководени от неговия любовник Никифор Вотаният (Василий Втори е бил гей - б.а.). Но в разгорялото се сражение с елитните български части, ръководени от сина на Самуил - Гавраил Радомир, Никифор Вотаният е бил убит лично от него и изтърбушен с копие.
Василий Втори отново е трябвало да отстъпи, но разгневен от смъртта на любовника си, извършил нечувано дотогава деяние, ослепявайки пленените български войници, преди да се изтегли. Древните хроники говорят, че те са били 15 000 души. Но напоследък историците силно се съмняват в този брой, познавайки склонността на византийските писатели да слагат по една нула на убитите или пленените български войници при една победа.
03:50 17.08.2026
20 Византия
До коментар #2 от "Ххх":Гейовете гейове сънуват и виждат на всякъде
04:40 17.08.2026