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17 август 986 г. Самуил разгромява ромеите при Траянови врата

17 август 986 г. Самуил разгромява ромеите при Траянови врата

17 Август, 2026 03:17 6 666 20

  • траянови врата-
  • битка-
  • самуил-
  • византия-
  • българия

Така вместо ромейците да изтощят с глад обсадените, те самите започват да гладуват

17 август 986 г. Самуил разгромява ромеите при Траянови врата - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 17 август 986 г. Самуил разгромява византийците в битката при Траянови врата. Византийският император Василий ІІ претърпява най-голямото поражение в походите си за покоряване на България. Значителна част от армията му е унищожена, а той едва успява да се спаси.

Преди да се реши окончателно на военни действия, Василий II прави опит да се разбере с българите. В този контекст той повежда преговори с по-големия от останалите живи комитопули Арон, целейки да внесе раздор между него и Самуил. В замяна на своето подчинение Арон иска да завърже роднински връзки с императора чрез брак на един от синовете си с Ана, сестрата на Василий II. Вместо сестра си императорът изпраща при Арон друга невеста. Когато българите разкриват измамата, настъпва разрив в преговорите и императорът повежда армията си срещу тях.

Василий II поема на поход с армия, наброяваща до 30 000 души. От Адрианопол (дн. Одрин) императорът достига Филипопол (дн. Пловдив), а оттам се отправя към Сердика (дн. София). Целта му е да се справи с българите с един удар.

След завземането на Сердика, която освен център на Ароновите владения е и стратегически пункт между североизточните и югозападните български земи, Василий II планира да продължи похода си срещу Самуил на югозапад към Македония.

По пътя си към Сердика, около прохода Траянови врата, императорът оставя силен отряд начело с военачалника Лъв Мелисин със задачата да охранява тила на главната армия. Достигайки Сердика, Василий II я обкръжава и изгражда силно укрепен лагер.

Василий ІІ заварва в крепостта едва около 4500 бранители, тъй като Самуил е на поход с войски в Тесалия (Средна Гърция). Това привидно облекчава задачата му, но го принуждава да бърза преди Самуил да се е завърнал.

Войските на Самуил с изключително бърз марш пристигат в Софийското поле и се установяват под Витоша в района на днешното село Бистрица в укрепен лагер. Оттам извършват внезапни атаки срещу византийските войски, които обикалят Софийското поле за храна и фураж. Така вместо ромейците да изтощят с глад обсадените, те самите започват да гладуват.

Обсадата се проточва 20 дни. Византийският император се насочва обратно към Филипопол пак през прохода Траянови врата. Самуил не тръгва да го преследва по петите, а прилага „успоредно преследване” от Бистрица през Долни и Горни Пасарел южно от Лозенска планина, за да навлезе в Ихтиманското поле преди византийските войски и да им подготви засадата.

Византийската войска отстъпва от Софийското поле към Щипон (дн. Ихтиман), където нощува. Слухът, че българите заграждат околните планински пътища, предизвиква смут сред войниците и на следващия ден отстъплението продължава при все по-голямо безредие. Виждайки това, българите, предвождани от цар Роман, Арон и Самуил, се спускат срещу византийците, превземат лагера им и превръщат отстъплението им в бягство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    36 5 Отговор
    БЪЛГАРИЯ е най великета и хубава СТРАНА НАШАТА РОДИНА българия

    Коментиран от #4, #8

    04:57 17.08.2020

  • 2 Ххх

    11 8 Отговор
    Самуил оказвал яростна съпротива на византийците, победи и поражения се редували с нечувана скорост. Но през 1014 г. отново бил подмамен с основните войски към Солун, откъдето се очаквало император Василий Българоубиец да нахлуе в България. Византийците обаче нахлули през Рупелския проход, бързо преминали Петришко поле и на входа на Струмишкото поле били пресрещнати от каменно-дървена стена - дема, характерно отбранително средство на българите.
    Демата отбранявали запасни войници, които като видели, че са обградени, се предали след кратко сражение.
    Василий Втори, който също бил много възрастен като Самуил, изпратил напред елитните части на армията си, ръководени от неговия любовник Никифор Вотаният (Василий Втори е бил гей - б.а.). Но в разгорялото се сражение с елитните български части, ръководени от сина на Самуил - Гавраил Радомир, Никифор Вотаният е бил убит лично от него и изтърбушен с копие.
    Василий Втори отново е трябвало да отстъпи, но разгневен от смъртта на любовника си, извършил нечувано дотогава деяние, ослепявайки пленените български войници, преди да се изтегли. Древните хроники говорят, че те са били 15 000 души. Но напоследък историците силно се съмняват в този брой, познавайки склонността на византийските писатели да слагат по една нула на убитите или пленените български войници при една победа.

    Коментиран от #3, #20

    05:03 17.08.2020

  • 3 дерКод

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ххх":

    Значи от статията да разбираме, че Василий тръгнал с 3 000 души, а не както пише с 30 000 души към Траянови врати.

    Коментиран от #14

    05:36 17.08.2020

  • 4 Обективен

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Грешка. Била е. Няма как да сме велика държава след като заплатите са ниски, здравеопазването е скапано, данъците са безумно високи, образованието е платено и не струва...

    05:56 17.08.2020

  • 5 Ххх

    3 2 Отговор
    17.09.1176 г. - битката при Мариокефалон и рухването на византийските надежди за спиране на османското нашествие в Мала Азия .....На днешната дата, през 1176г. войските на византийският император Мануил I Комнин са победени от селджушките турци, водени от иконийския султан Килидж II Арслан. Тази битка бележи повратна точка в т.нар. „Комнинова реконкиста“, свързана с изтласкването на турците от Мала Азия, В резултат от поражението, византийският натиск на изток е прекратен и ромеите завинаги загубват инициативата в Анатолия. Самата битка няма решаващо значение за директна промяна на границите, но след нея и след разпадането на Византия през 1204г., византийците завинаги губят шанса си да си възвърнат контрола над Мала Азия и да възстановят своите позиции в региона.
    За любителите на алтернативната история, можем да кажем че евентуална византийска победа в това сражение можеше да промени историята на целия регион, тъй като щеше да доведе до окончателното рухване на Иконйският султанат и циментирането на византийската власт в Мала Азия.

    Коментиран от #9

    05:59 17.08.2020

  • 6 Ххх

    3 2 Отговор
    Византийската армия, чиято цел била турската столица Коня, попаднала в добре заложената от турците засада. Макар и доста по-малобройни от ромеите, селджуците успели да се възползват напълно от ситуацията и нанесли сериозни поражение на ромейските сили. Авангарда и част от основните сили на ромеите били обкръжени докато преминавали в дълга колона през планинския проход. Обоза бил унищожен, заедно с голяма част от обсадната техника, предназначена за стените на Коня. Императорът също се оказал в сериозна опасност, но офицерите му успели да го извадят от състоянието на паника, в което се оказал в началото на турската атака. Византиийците се организирали в отбранителна формация и успели да си пробият път към ариергарда на армията, който останал извън прохода с цел да построи укрепен лагер в единия му край. Турците провели две атаки с конни стрелци срещу лагера, последвани от две византийски контраатаки, но до нов, по-сериозен сблъсък така и не се стигнало. Въпреки че загубил немалко войници, пораженията върху обоза и разрушаването на обсадната техника се оказали факторите, които принудили Мануил да заповяда изтегляне обратно към византийската територия.

    Коментиран от #11

    06:02 17.08.2020

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    КОЗЕЛ-ДОИ, България се пише с главна буква!

    06:43 17.08.2020

  • 9 Заболя ме главата

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ххх":

    да ти чета невярнотиите. Четеш Историята като дявола евангелието, личи си, че най-много 20 години да имаш, но според мен си и по-малък. Толкова си се отклонил, че е безполезно да ти правя и забележки.

    Коментиран от #10

    06:57 17.08.2020

  • 10 Ххх

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Заболя ме главата":

    По скоро ми се струва, че ти си се отклонил в сексуалната си ориентация. А може би и диоптрите ти са малко, а годините - много. Изкуфяло старче, може би, което, като няма какво смислено да каже и ръси безмислени простотии.

    07:54 17.08.2020

  • 11 По тия години няма още турци

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ххх":

    И ако е имало, те нямат нищо общо с днешните турци, които са смесица от еничари и останалите племена които населяват тези земи! Всеобщо известно е че в Трабзон голяма част от населението е български!

    07:57 17.08.2020

  • 12 САМОИЛОВЦИ

    5 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА СПРЕМ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПРОКАРВАЩИ РОБСТВО ЧРЕЗ КОРОНАВИРУС И ДРУГИ АНТИБЪГАРСКИ ХВАТКИ!

    08:04 17.08.2020

  • 13 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 1 Отговор
    да живее БЪЛГАРИЯ

    08:56 17.08.2020

  • 14 Голям праз

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "дерКод":

    Парадоксът е, че Василий Втори става българоубиец 2 века по- късно. Наистина пленниците са били по- малко, а заповедта за ослепяването е в следствие на страха от нови Траянови врати.

    Коментиран от #15

    09:10 17.08.2020

  • 15 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Голям праз":

    Публикувано във факти.бг: "...Василий Втори става българоубиец 2 века по- късно.."
    Ти виждаш ли какво изобщо пишеш?! Два ВЕКА!!! Той да не е костенурка да живее толкова дълго?! Като става дума за история, хайде малко по-сериозно, а?!

    Коментиран от #16

    10:00 17.08.2020

  • 16 Голям праз

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Да, прозвището му българоубиец е измислено два века по-късно. Съвременниците му даже го обвинят за мекото отношение и многото отстъпки спрямо българите.

    Коментиран от #17

    11:26 17.08.2020

  • 17 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Голям праз":

    В този смисъл - да! Прието! :)

    12:12 17.08.2020

  • 18 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    От битката при Щипон Василий го спасява отряд наемници-арменци ...
    предците на Бабикян...

    19:57 17.08.2020

  • 19 Горски

    1 7 Отговор
    Самуил оказвал яростна съпротива на византийците, победи и поражения се редували с нечувана скорост. Но през 1014 г. отново бил подмамен с основните войски към Солун, откъдето се очаквало император Василий Българоубиец да нахлуе в България. Византийците обаче нахлули през Рупелския проход, бързо преминали Петришко поле и на входа на Струмишкото поле били пресрещнати от каменно-дървена стена - дема, характерно отбранително средство на българите.
    Демата отбранявали запасни войници, които като видели, че са обградени, се предали след кратко сражение.
    Василий Втори, който също бил много възрастен като Самуил, изпратил напред елитните части на армията си, ръководени от неговия любовник Никифор Вотаният (Василий Втори е бил гей - б.а.). Но в разгорялото се сражение с елитните български части, ръководени от сина на Самуил - Гавраил Радомир, Никифор Вотаният е бил убит лично от него и изтърбушен с копие.
    Василий Втори отново е трябвало да отстъпи, но разгневен от смъртта на любовника си, извършил нечувано дотогава деяние, ослепявайки пленените български войници, преди да се изтегли. Древните хроники говорят, че те са били 15 000 души. Но напоследък историците силно се съмняват в този брой, познавайки склонността на византийските писатели да слагат по една нула на убитите или пленените български войници при една победа.

    03:50 17.08.2026

  • 20 Византия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ххх":

    Гейовете гейове сънуват и виждат на всякъде

    04:40 17.08.2026

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