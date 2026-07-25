При украинската нощна атака с дронове срещу курортното селище Кириливка (Мелитополски район), разположено на брега на Азовско море в окупираната от Русия част на Запорожка област, загинаха 12 души. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли 2026 г.

Трагедията в Кириливка: Броят на загиналите расте

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Спасителните екипи на руското Министерство на извънредните ситуации (МЧС) официално приключиха операцията по разчистване на отломките в курортното селище Кириливка, намиращо се в Запорожка област (под руски контрол). Губернаторът на региона Евгений Балицкий потвърди, че броят на загиналите мирни граждани е нараснал до 12 души, след като под руините бе открито още едно тяло.

При бруталния среднощен удар срещу туристически бази на Азовското крайбрежие са ранени общо 19 души. Поради трагедията утрешният ден, 26 юли, е обявен за ден на траур в региона. Местните следствени органи вече са завели наказателно дело по член за терористичен акт, информира руската информационна агенция Интерфакс.

Смъртоносен удар в Белгородска област и ранени в Севастопол

Паралелно с атаката в Запорожие, въздушна офанзива бе предприета и срещу граничната Белгородска област. При нападение с украински FPV-дрон в село Смородино (Грайворонски градски окръг) е убит един мъж, който е починал на място от тежки осколочни наранявания, съобщават от регионалния оперативен щаб пред Life.ru.

В същото време в Севастопол трима души бяха ранени при внезапна атака от страна на ВСУ. Оперативните служби в Крим продължават да изясняват размера на материалните щети по гражданската инфраструктура.

Пожар в Тюменския НПЗ при рекордна дистанция

Един от най-сериозните инциденти в дълбокия тил на Руската федерация бе регистриран в Тюменския нефтопреработващ завод (НПЗ), разположен на близо 2000 километра от границата с Украйна. Вследствие на атака с безпилотни апарати, на територията на предприятието избухна голям пожар.

Губернаторът на Тюменска област Александър Моор обяви официално привечер в личния си канал, че пожарът в Тюменския НПЗ вече е напълно потушен от аварийните екипи, като няма загинали или пострадали работници. Поради въздушната заплаха властите бяха принудени временно да прекъснат честванията за Дня на града в Тюмен, предаде независимата медия Meduza.

Руският отговор: Унищожен украински флот в Черно море

Министерството на отбраната на Руската федерация докладва за масиран отговор, при който за едно денонощие са нанесени сериозни удари по морската логистика на Украйна. Според официалните сводки, руските сили са унищожили един десантен кораб, три сухотоварни кораба и един голям товарен кораб.

Поразените плавателни съдове, за които се твърди, че са превозвали западно военно оборудване и боеприпаси за нуждите на ВСУ, са били ликвидирани в пристанището на Николаев и в открити води в Черно море. Кадри от прецизните попадения с безпилотни апарати тип "Геран" бяха разпространени от регионалния портал Crimea-News.