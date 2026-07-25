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12 жертви след украинска атака в курорта Кириливка на Азовско море
  Тема: Украйна

12 жертви след украинска атака в курорта Кириливка на Азовско море

25 Юли, 2026 22:39, обновена 25 Юли, 2026 22:51 827 22

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Серия от украински атаки с дронове предизвика мащабни разрушения и жертви в няколко руски региона и Черно море.

12 жертви след украинска атака в курорта Кириливка на Азовско море - 1
Снимка: prospect.com.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При украинската нощна атака с дронове срещу курортното селище Кириливка (Мелитополски район), разположено на брега на Азовско море в окупираната от Русия част на Запорожка област, загинаха 12 души. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли 2026 г.

Трагедията в Кириливка: Броят на загиналите расте

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Спасителните екипи на руското Министерство на извънредните ситуации (МЧС) официално приключиха операцията по разчистване на отломките в курортното селище Кириливка, намиращо се в Запорожка област (под руски контрол). Губернаторът на региона Евгений Балицкий потвърди, че броят на загиналите мирни граждани е нараснал до 12 души, след като под руините бе открито още едно тяло.

При бруталния среднощен удар срещу туристически бази на Азовското крайбрежие са ранени общо 19 души. Поради трагедията утрешният ден, 26 юли, е обявен за ден на траур в региона. Местните следствени органи вече са завели наказателно дело по член за терористичен акт, информира руската информационна агенция Интерфакс.

Смъртоносен удар в Белгородска област и ранени в Севастопол

Паралелно с атаката в Запорожие, въздушна офанзива бе предприета и срещу граничната Белгородска област. При нападение с украински FPV-дрон в село Смородино (Грайворонски градски окръг) е убит един мъж, който е починал на място от тежки осколочни наранявания, съобщават от регионалния оперативен щаб пред Life.ru.

В същото време в Севастопол трима души бяха ранени при внезапна атака от страна на ВСУ. Оперативните служби в Крим продължават да изясняват размера на материалните щети по гражданската инфраструктура.

Пожар в Тюменския НПЗ при рекордна дистанция

Един от най-сериозните инциденти в дълбокия тил на Руската федерация бе регистриран в Тюменския нефтопреработващ завод (НПЗ), разположен на близо 2000 километра от границата с Украйна. Вследствие на атака с безпилотни апарати, на територията на предприятието избухна голям пожар.

Губернаторът на Тюменска област Александър Моор обяви официално привечер в личния си канал, че пожарът в Тюменския НПЗ вече е напълно потушен от аварийните екипи, като няма загинали или пострадали работници. Поради въздушната заплаха властите бяха принудени временно да прекъснат честванията за Дня на града в Тюмен, предаде независимата медия Meduza.

Руският отговор: Унищожен украински флот в Черно море

Министерството на отбраната на Руската федерация докладва за масиран отговор, при който за едно денонощие са нанесени сериозни удари по морската логистика на Украйна. Според официалните сводки, руските сили са унищожили един десантен кораб, три сухотоварни кораба и един голям товарен кораб.

Поразените плавателни съдове, за които се твърди, че са превозвали западно военно оборудване и боеприпаси за нуждите на ВСУ, са били ликвидирани в пристанището на Николаев и в открити води в Черно море. Кадри от прецизните попадения с безпилотни апарати тип "Геран" бяха разпространени от регионалния портал Crimea-News.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шафьоро

    10 8 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #10

    22:54 25.07.2026

  • 3 Точен сте

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "Удри Зеленски удри":

    Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
    Слава на героите от ВСУ.

    22:55 25.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Владимир Путин, президент

    11 9 Отговор
    На картинката - "богатството" на три поколения руснаци !!! Бax и мизерията руска. И тия клошари тръгнали оправят Света 👈😄😄

    Коментиран от #9

    22:55 25.07.2026

  • 6 Ударите са безмилостни

    11 8 Отговор
    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    25 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    22:56 25.07.2026

  • 7 Дааа...

    10 3 Отговор
    АЗ оф ру лит, отнесе 2 Армии у ДОНБАС! 18 танка, 2 ПВО системи, 47 броя военна техника и 187 монголья..само днес!

    Коментиран от #17

    22:59 25.07.2026

  • 8 чичо Кольо пие бира

    5 2 Отговор
    Еваларката.

    23:01 25.07.2026

  • 9 Попето

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Във вашто село да не би да е по-хубаво и уредено!

    А иначе, украинските нацисти, които са и страхливи, продължават да нападат и убиват мирни селища и хора

    23:02 25.07.2026

  • 10 Пусна го бе,

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Шафьоро":

    да теееееаа

    Коментиран от #13

    23:03 25.07.2026

  • 11 Само минавам тъдява ама да попитам де

    8 2 Отговор
    Монгольята влезнаа ли веке у Купянск, Покровск Малая Токмачка и Константиновка ил оше мляскат Украински шпекове и Донбас?
    За селскио иди ОТИН Ко пейката питам

    23:03 25.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ми ми ми

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пусна го бе,":

    Пусна купони за бензин.

    23:07 25.07.2026

  • 14 Путин трябва да срине Киев

    2 6 Отговор
    Недппустимо е тази нацистка украинска сган да продължава с този тероризъм от израелски тип и Русия да гледа безучастно

    23:08 25.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 3 Отговор
    Пропагандата представя атаките срещу цивилни цели като военни победи - да се радват бандерите. Истината е, че руската армия напредва по целия фронт.

    Коментиран от #20

    23:11 25.07.2026

  • 17 НАЦИТАТА ОТ АЗОФ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дааа...":

    Са поканени на дискотеката в ню кииф и Одеса тази вечер.

    Коментиран от #22

    23:12 25.07.2026

  • 18 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Укрожопите терористи ще бъдат избити до крак.

    23:13 25.07.2026

  • 19 Българин

    1 1 Отговор
    Руското ПВО не подбира! Свои, чужди, няма значение. Господ ще ги оправи!

    23:13 25.07.2026

  • 20 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Ще го накажем.

    23:13 25.07.2026

  • 21 Санде Глухия

    3 1 Отговор
    Глеам конкурс у московия дека 8 човекоподобни монголья се надпреварат кой пръв ще изпие 2 литра вода от...8 тоалетни чинии!!
    Тва НЕ са...ора!! Тва са де БИЛЕ...
    Пфуу дееа

    23:14 25.07.2026

  • 22 За кво квичиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "НАЦИТАТА ОТ АЗОФ":

    За пари ли?

    23:18 25.07.2026

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