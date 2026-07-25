12 жертви след украинска атака в курорта Кириливка на Азовско море

При украинската нощна атака с дронове срещу курортното селище Кириливка (Мелитополски район), разположено на брега на Азовско море в окупираната от Русия част на Запорожка област, загинаха 12 души. Нападението е извършено в нощта срещу 25 юли 2026 г.
Трагедията в Кириливка: Броят на загиналите расте
Спасителните екипи на руското Министерство на извънредните ситуации (МЧС) официално приключиха операцията по разчистване на отломките в курортното селище Кириливка, намиращо се в Запорожка област (под руски контрол). Губернаторът на региона Евгений Балицкий потвърди, че броят на загиналите мирни граждани е нараснал до 12 души, след като под руините бе открито още едно тяло.
При бруталния среднощен удар срещу туристически бази на Азовското крайбрежие са ранени общо 19 души. Поради трагедията утрешният ден, 26 юли, е обявен за ден на траур в региона. Местните следствени органи вече са завели наказателно дело по член за терористичен акт, информира руската информационна агенция Интерфакс.
Смъртоносен удар в Белгородска област и ранени в Севастопол
Паралелно с атаката в Запорожие, въздушна офанзива бе предприета и срещу граничната Белгородска област. При нападение с украински FPV-дрон в село Смородино (Грайворонски градски окръг) е убит един мъж, който е починал на място от тежки осколочни наранявания, съобщават от регионалния оперативен щаб пред Life.ru.
В същото време в Севастопол трима души бяха ранени при внезапна атака от страна на ВСУ. Оперативните служби в Крим продължават да изясняват размера на материалните щети по гражданската инфраструктура.
Пожар в Тюменския НПЗ при рекордна дистанция
Един от най-сериозните инциденти в дълбокия тил на Руската федерация бе регистриран в Тюменския нефтопреработващ завод (НПЗ), разположен на близо 2000 километра от границата с Украйна. Вследствие на атака с безпилотни апарати, на територията на предприятието избухна голям пожар.
Губернаторът на Тюменска област Александър Моор обяви официално привечер в личния си канал, че пожарът в Тюменския НПЗ вече е напълно потушен от аварийните екипи, като няма загинали или пострадали работници. Поради въздушната заплаха властите бяха принудени временно да прекъснат честванията за Дня на града в Тюмен, предаде независимата медия Meduza.
Руският отговор: Унищожен украински флот в Черно море
Министерството на отбраната на Руската федерация докладва за масиран отговор, при който за едно денонощие са нанесени сериозни удари по морската логистика на Украйна. Според официалните сводки, руските сили са унищожили един десантен кораб, три сухотоварни кораба и един голям товарен кораб.
Поразените плавателни съдове, за които се твърди, че са превозвали западно военно оборудване и боеприпаси за нуждите на ВСУ, са били ликвидирани в пристанището на Николаев и в открити води в Черно море. Кадри от прецизните попадения с безпилотни апарати тип "Геран" бяха разпространени от регионалния портал Crimea-News.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шафьоро
Коментиран от #10
22:54 25.07.2026
3 Точен сте
До коментар #1 от "Удри Зеленски удри":Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
Слава на героите от ВСУ.
22:55 25.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #9
22:55 25.07.2026
6 Ударите са безмилостни
25 юли 2026, 18:44 часа
Снимка: OSINTTechnical
Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.
22:56 25.07.2026
7 Дааа...
Коментиран от #17
22:59 25.07.2026
8 чичо Кольо пие бира
23:01 25.07.2026
9 Попето
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Във вашто село да не би да е по-хубаво и уредено!
А иначе, украинските нацисти, които са и страхливи, продължават да нападат и убиват мирни селища и хора
23:02 25.07.2026
10 Пусна го бе,
До коментар #2 от "Шафьоро":да теееееаа
Коментиран от #13
23:03 25.07.2026
11 Само минавам тъдява ама да попитам де
За селскио иди ОТИН Ко пейката питам
23:03 25.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ми ми ми
До коментар #10 от "Пусна го бе,":Пусна купони за бензин.
23:07 25.07.2026
14 Путин трябва да срине Киев
23:08 25.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #20
23:11 25.07.2026
17 НАЦИТАТА ОТ АЗОФ
До коментар #7 от "Дааа...":Са поканени на дискотеката в ню кииф и Одеса тази вечер.
Коментиран от #22
23:12 25.07.2026
18 Сатана Z
23:13 25.07.2026
19 Българин
23:13 25.07.2026
20 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #16 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Ще го накажем.
23:13 25.07.2026
21 Санде Глухия
Тва НЕ са...ора!! Тва са де БИЛЕ...
Пфуу дееа
23:14 25.07.2026
22 За кво квичиш?
До коментар #17 от "НАЦИТАТА ОТ АЗОФ":За пари ли?
23:18 25.07.2026