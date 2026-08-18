Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Войната ескалира! Русия строи нови бази за изстрелване на дронове срещу Украйна и НАТО
  Тема: Украйна

Войната ескалира! Русия строи нови бази за изстрелване на дронове срещу Украйна и НАТО

18 Август, 2026 07:21 1 096 59

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Вероятно Москва изгражда тези допълнителни стартови площадки в западната част на страната, за да увеличи капацитета си за изстрелване на по-големи залпове от дронове с голям обсег като част от редовните си удари по цяла Украйна

Войната ескалира! Русия строи нови бази за изстрелване на дронове срещу Украйна и НАТО - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия разширява базите за изстрелване на своите дронове за удари на далечно разстояние по границата с Украйна и Беларус, като вероятно ще засили ударите си срещу Киев и евентуално срещу НАТО, предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

В. "Телеграф" съобщи на 16 август, че Москва е построила 59 нови релси за изстрелване на дронове в 10 различни обекта по границата си с Украйна и Беларус и че всяка база може да побере над 1 000 дрона.

Още новини от Украйна

"Телеграф" цитира анализ на компания за разузнаване, според който около 20 от новите пускови релси са изключително дълги, което сочи, че руските сили може да ги използват за изстрелване на ударни дронове с реактивни двигатели "Геран-4" и "Геран-5", които могат да летят на разстояние съответно от 450 до 850 километра и от 950 до 1000 километра.

Вероятно Русия изгражда тези допълнителни стартови площадки в западната част на страната, за да увеличи капацитета си за изстрелване на по-големи залпове от дронове с голям обсег като част от редовните си удари по цяла Украйна.

Вероятно Москва също така се стреми специално да използва реактивните дронове "Геран-4" и "Геран-5", за да нанесе удари по-дълбоко в западната част на Украйна, като се възползва от по-голямата скорост и устойчивост на дроновете, за да пробие украинската противовъздушна отбрана.

Вероятно е също така Кремъл да премества своите стартови площадки за дронове в западната част на страната в опит да защити руската инфраструктура за дронове от украински дронове.

Украинските сили успешно са нанесли удари по руски стартови площадки в близост до окупирания град Донецк.

Русия също така може да се подготвя да използва своята спътникова група "Рассвет" (руската версия на "Starlink"), като се възползва от нови стартови площадки, което би позволило на руските сили да нанасят удари с по-висока прецизност срещу тиловите части и системите за противовъздушна отбрана на Украйна от различни посоки.

Новите руски бази за изстрелване на дронове биха могли също така да подпомогнат бъдещи руски удари срещу НАТО, ако Кремъл реши да предприеме такива действия, тъй като базите биха позволили по-голям обем на залповете, а стартовите станции биха осигурили обсег на дроновете до територията на НАТО.

Вероятно руско оръжие за нанасяне на удари — според информациите руска крилата ракета "Бандерол" / безпилотно оръжие с дълго време на престой — се разби в царевична нива в Молдова на 17 август.

Този инцидент още веднъж показва, че Кремъл е приел риска руски оръжия за нанасяне на удари да поразят страни, граничещи с Украйна, както е станало при последните удари срещу западната част на Украйна.

Засилената ракетна кампания на Москва срещу Украйна е виновна за рекордно високия брой цивилни жертви през юли 2026 г.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (UN HRMMU) съобщи на 12 август, че насилието, свързано с конфликта в Украйна, е отнело живота на най-малко 437 цивилни, включително 17 деца, и е ранило най-малко 2 610 души, включително 166 деца, през юли 2026 г.

Това е най-високият брой цивилни жертви в Украйна от май 2022 г. насам и най-високият брой жертви сред децата от април 2022 г. насам.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна отбеляза, че броят на жертвите сред цивилното население през юли 2026 г. е с около 30 процента по-висок от предишния рекорд от най-малко 293 убити и 1 990 ранени през юни 2026 г. и че по-голямата част от жертвите сред цивилното население са в районите, контролирани от Украйна.

На 17 август нито Киев, нито Кремъл отбелязаха значителни пробиви на бойното поле.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Че кво им строи?

    21 0 Отговор
    Обикновенни релси за дронове.. а не ядрени силози..

    07:24 18.08.2026

  • 3 ЖУРНАЛИСТИТКА БЛЯ БЛЯ БЛЯ

    29 5 Отговор
    ПОМИЯ директно от канала

    07:25 18.08.2026

  • 4 Някой

    30 4 Отговор
    Ами война е - Русия срещу НАТО. Украйна не я броя - тя е зомби, поддържано в движение от НАТО.
    Тъй че, руснаците с право се подготвят - виждат на къде тикат нещата войнолюбците (щото пълнежа на НАТО е пред фалит, де) от НАТО.

    Коментиран от #43

    07:25 18.08.2026

  • 5 Пич

    12 1 Отговор
    Ее........ да не ви бех казАл, да се шашкате.....

    07:25 18.08.2026

  • 6 Инстутууут

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ти пак сега ли разбра?

    07:26 18.08.2026

  • 7 Е и кво...

    19 5 Отговор
    Рашките да стоят и да чакат НАТЮвските агресори да влезнат в Москва....
    Не стига, че са налазили оградата на мечката... е Да ама Не!!!

    Коментиран от #13, #51

    07:28 18.08.2026

  • 8 Наблюдател

    24 3 Отговор
    Така е, защото разни потомци на фашисти, реваншисти и колониалисти си го просят ежедневно.

    А будалите, продажниците и марионетките им се връзват на болния мозък.

    07:28 18.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    5 20 Отговор
    След като Путин заседна в Донбас, не му оства нищо друго,освен да обстрелва отдлече.

    Войната се превърна в ракетно- дронова.
    Като ПСВ, само че с дронове.

    Всички знаем как завърши ПСВ, нали?

    07:36 18.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 няма край

    4 15 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #25

    07:38 18.08.2026

  • 13 хе хе

    1 12 Отговор

    До коментар #7 от "Е и кво...":

    Дали НАТО ще влезе от украйна, или от Финландия, е все тая. С какво Финландия е по-различна от Украйна, та Финландия може в НАТО а Украйна не?

    Коментиран от #17

    07:40 18.08.2026

  • 14 Вероятно

    17 0 Отговор
    Всяко трето изречение съдържа думата "вероятно". Това е невероятнооо!

    07:40 18.08.2026

  • 15 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    16 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    07:41 18.08.2026

  • 16 Англосакс

    11 4 Отговор
    Украину полностью уничтожим и навсегда.

    07:42 18.08.2026

  • 17 Аре

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "хе хе":

    Пийни си кафето, и има голяма вероятност мозъка да ти проработи, та да се сетиш!

    07:43 18.08.2026

  • 18 Ъъъ

    10 3 Отговор
    "...и евентуално срещу НАТО, предупреди Институтът за изследване на войната (ISW)."

    Страх тресе Кочината... 🤣

    07:46 18.08.2026

  • 19 Зарко

    7 4 Отговор
    Накрая всички ще видят как свети гъбката!

    Коментиран от #24

    07:47 18.08.2026

  • 20 няма край

    3 5 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    07:48 18.08.2026

  • 21 БРИТАНЦИТЕ ИМАТ СПИСЪК

    5 5 Отговор
    След бандерите да се готвят поляци и румънци, после и балтийските тигри.

    07:48 18.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Питащ

    10 1 Отговор
    Някой прочете ли колко пъти са използвани думите "вероятно" и "може".

    "Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна"

    А мисия на ООН за наблюдение на правата на човека в Иран или пък Ливан или пък в ивицата има ли? Ще ни информирате ли колко цивилни са загинали там и колко от тях са деца или за там трябва да се мълчи че не е политкоректно.

    07:49 18.08.2026

  • 24 так точно

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Зарко":

    само да излети!

    07:49 18.08.2026

  • 25 И твоята няма

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "няма край":

    Но някой добър и милостив човек ще дръпне спусъка.

    Коментиран от #35

    07:49 18.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Така Така

    10 3 Отговор
    Тази война я започна нато сега да си сърба гнусната попара

    07:50 18.08.2026

  • 29 1234

    7 2 Отговор
    Тук вече не става дума за новина, а за манипулативно смесване на факт, предположение и внушение. Да, Русия очевидно разширява инфраструктурата си за изстрелване на далекобойни дронове. Това е логично за държава, която води война и чиито стартови площадки вече са атакувани. Но от „може да достигне територия на НАТО“ до „строи бази за удари срещу НАТО“ има огромна разлика. Това е все едно всяка натовска база в Полша или Румъния, от която технически може да бъде поразена Русия, автоматично да бъде обявена за база, построена „за нападение срещу Русия“.
    Още по-показателна е историята с „1000 дрона във всяка база“. Първоначалната информация е за складов капацитет над 1000 дрона в един от обектите, а при преразказването постепенно се получават десет бази по хиляда , практически внушение за някакъв арсенал от 10 000 готови за изстрелване дрона. Това вече не е анализ, а информационен ефект, произведен чрез умножаване на една цифра по броя на базите.
    Същият подбор се вижда и при цивилните жертви. Числата на ООН за Украйна трябва да бъдат съобщавани — цивилните жертви са трагедия независимо от националността им. Но ако ще се позоваваме на ООН, трябва да кажем и останалото: организацията отчита жертви и в окупираните територии, а публикува и данните на руските власти за цивилни, убити и ранени на територията на Русия, макар да уточнява, че не може независимо да ги верифицира. Само за юли Москва е съобщила за 79 убити и 601 ранени цивилни. За тях в подобни статии по

    Коментиран от #42

    07:50 18.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Удари русораста резко с лопатеЕто!

    3 7 Отговор
    Дорде мърда!

    Коментиран от #36

    07:50 18.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 руската кое?

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    Безналоговата на могучая даде фира още при Гостомел две седмици след инвазията в Украйна. Тогава изведнъжа Москва изпита рязка нужда да мобилизира запасняци.

    Коментиран от #37

    07:54 18.08.2026

  • 35 така е

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "И твоята няма":

    Сега пробива в бункера

    07:54 18.08.2026

  • 36 Антитрол

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Удари русораста резко с лопатеЕто!":

    Ами заминавай да го удряш с "лопатата" а не се крий зад компютъра. Той зеления ще ти се зарадва.

    07:55 18.08.2026

  • 37 Антитрол

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "руската кое?":

    "Тогава изведнъжа Москва изпита рязка нужда да мобилизира запасняци"

    Пък в Украйна изобщо не ловят пушечно месо по улиците нали?

    Коментиран от #39

    07:57 18.08.2026

  • 38 Оня

    3 0 Отговор
    Русия подготвя удар със 200 ракети едновременно! Според урко разузнаването! Тая дискотека май ще е финалната!

    Коментиран от #41

    07:57 18.08.2026

  • 39 руската кое

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    Украйна е нападната от външен агресор страна и чест и дълг на всеки украинец е да си защити родината. Руснаците за какво мрат по чуждите земи?

    Коментиран от #46, #48

    07:58 18.08.2026

  • 40 Един

    0 0 Отговор
    Търсят си белята.

    07:58 18.08.2026

  • 41 ужаст

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оня":

    Свършили ракетите?

    Коментиран от #47

    07:59 18.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 100

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Военолюбци са рашистите. Те нападнаха.

    Коментиран от #52, #53

    08:00 18.08.2026

  • 44 Дреме им и то как

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Умрел руснак":

    Затова се пънат да я победят за да гепят ресурсите.
    Нооо, когато човек има между ушите въздух не го разбира това.

    08:00 18.08.2026

  • 45 питай

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Питай в редакцията на ТАСС.

    08:01 18.08.2026

  • 46 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "руската кое":

    Иран е нападнат от външен агресор страна и чест и дълг на всеки иранец е да си защити родината. Американците за какво мрат по чуждите земи?

    Коментиран от #55

    08:01 18.08.2026

  • 47 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "ужаст":

    Така е според ристю грознев! Още 2022 год.

    08:02 18.08.2026

  • 48 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "руската кое":

    От бедност за пари. 40% от руския бюджет е насочен към войната.

    08:02 18.08.2026

  • 49 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Алооо, ISW?

    Нали уж бяхте "аналитици", пък нищо не знаете???

    Да ви отворя очите, ако се стигне до удари по НАТО, то РФ няма да използва "Геран"- и, а ще удря с "Орешник" със спец бойна част!

    Коментиран от #57

    08:02 18.08.2026

  • 50 Щиф

    1 0 Отговор
    Ами НАТО-то кому .... търси около Русия?

    Коментиран от #54

    08:03 18.08.2026

  • 51 Бояришник

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Е и кво...":

    За какво им е на НАТО да влизат в Москва?

    Блата ли им трябват? Комари ли им трябват? Самогон ли им трябва? Бояришник ли нямат?

    Коментиран от #56

    08:04 18.08.2026

  • 52 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "100":

    "Военолюбци са рашистите. Те нападнаха"

    Обаче от НАТО не са военолюбци нали нищо че нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия, Афганистан, Сомалия, Иран, Внецуела.

    Абе опорките трябва да се повтарят и да не се разсъждава.

    Коментиран от #58

    08:05 18.08.2026

  • 53 Ааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "100":

    Не така! Когато родителката ти ми се разкрачи, аз ли съм виновен, че атакувах?

    08:06 18.08.2026

  • 54 Как да обясним на идиот?

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Щиф":

    НАТО не са извънземни от планетата НАТО, които са дошли до Русия. НАТО е организация на държави, които са си били там и някои доста преди Русия.

    Ти кажи, какво търси руското ОДКБ до границите на Полша, Литва, Латвия, Естония, Китай, Финландия, Норвегия, Румъния, Турция и много други държави?

    08:06 18.08.2026

  • 55 Иран не е нападан

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    Още от Ислямската революция в Иран през 1979 година, целия регион гори от държавно спонсориран ирански тероризъм. Хамас, Хизбула и Хутите са само част от спонсорираните от иран военизирани групировки в съседните му държави. А две седмици преди Хизбула да нападне Израел, иранския президент заяви в кулоарите на ООН, че "всяко затопляне на отношенията между Израел и Саудитска арабия е удар с нож в гърба на палестинската съпротива ...!". Има търсачки. Намерете си сами изказването.

    08:07 18.08.2026

  • 56 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Бояришник":

    "За какво им е на НАТО да влизат в Москва"

    Сигурно Хитлер и Наполеон са им трябвали борящник та за това са нападнали Русия. Пропагандата не върви.

    Коментиран от #59

    08:07 18.08.2026

  • 57 Варна

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 81":

    А НАТО как ще отговори, нали си много умен? Я кажи?

    Също ми кажи, защо от два изстреляни по Киев Орешника единият падна на руска територия, а другия на 50 км от Киев в някакви гаражи?

    От това ли трябва да се плашим? То верно си е страшно - някоя ракета за Одеса да вземе да падне във Варна.

    08:08 18.08.2026

  • 58 100

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Антитрол":

    Ааа, вие защо биете негрите имаше един виц. Щатите нападат основно диктаторски режими, които заплашват сигурността. И Щатите не присъединяват чужди територии.

    08:09 18.08.2026

  • 59 Бояришник

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Антитрол":

    Наполеон е живял преди 200 години. А случайно да си чувал, че преди Наполеон, Русия е нападнала Франция?

    А знаеш ли, колко войни има между Хитлер и Наполеон и преди и след това? Ама понеже си промит мозък без образование само това знаеш?

    08:10 18.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания