Войната ескалира! Русия строи нови бази за изстрелване на дронове срещу Украйна и НАТО

Русия разширява базите за изстрелване на своите дронове за удари на далечно разстояние по границата с Украйна и Беларус, като вероятно ще засили ударите си срещу Киев и евентуално срещу НАТО, предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).
В. "Телеграф" съобщи на 16 август, че Москва е построила 59 нови релси за изстрелване на дронове в 10 различни обекта по границата си с Украйна и Беларус и че всяка база може да побере над 1 000 дрона.
"Телеграф" цитира анализ на компания за разузнаване, според който около 20 от новите пускови релси са изключително дълги, което сочи, че руските сили може да ги използват за изстрелване на ударни дронове с реактивни двигатели "Геран-4" и "Геран-5", които могат да летят на разстояние съответно от 450 до 850 километра и от 950 до 1000 километра.
Вероятно Русия изгражда тези допълнителни стартови площадки в западната част на страната, за да увеличи капацитета си за изстрелване на по-големи залпове от дронове с голям обсег като част от редовните си удари по цяла Украйна.
Вероятно Москва също така се стреми специално да използва реактивните дронове "Геран-4" и "Геран-5", за да нанесе удари по-дълбоко в западната част на Украйна, като се възползва от по-голямата скорост и устойчивост на дроновете, за да пробие украинската противовъздушна отбрана.
Вероятно е също така Кремъл да премества своите стартови площадки за дронове в западната част на страната в опит да защити руската инфраструктура за дронове от украински дронове.
Украинските сили успешно са нанесли удари по руски стартови площадки в близост до окупирания град Донецк.
Русия също така може да се подготвя да използва своята спътникова група "Рассвет" (руската версия на "Starlink"), като се възползва от нови стартови площадки, което би позволило на руските сили да нанасят удари с по-висока прецизност срещу тиловите части и системите за противовъздушна отбрана на Украйна от различни посоки.
Новите руски бази за изстрелване на дронове биха могли също така да подпомогнат бъдещи руски удари срещу НАТО, ако Кремъл реши да предприеме такива действия, тъй като базите биха позволили по-голям обем на залповете, а стартовите станции биха осигурили обсег на дроновете до територията на НАТО.
Вероятно руско оръжие за нанасяне на удари — според информациите руска крилата ракета "Бандерол" / безпилотно оръжие с дълго време на престой — се разби в царевична нива в Молдова на 17 август.
Този инцидент още веднъж показва, че Кремъл е приел риска руски оръжия за нанасяне на удари да поразят страни, граничещи с Украйна, както е станало при последните удари срещу западната част на Украйна.
Засилената ракетна кампания на Москва срещу Украйна е виновна за рекордно високия брой цивилни жертви през юли 2026 г.
Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (UN HRMMU) съобщи на 12 август, че насилието, свързано с конфликта в Украйна, е отнело живота на най-малко 437 цивилни, включително 17 деца, и е ранило най-малко 2 610 души, включително 166 деца, през юли 2026 г.
Това е най-високият брой цивилни жертви в Украйна от май 2022 г. насам и най-високият брой жертви сред децата от април 2022 г. насам.
Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна отбеляза, че броят на жертвите сред цивилното население през юли 2026 г. е с около 30 процента по-висок от предишния рекорд от най-малко 293 убити и 1 990 ранени през юни 2026 г. и че по-голямата част от жертвите сред цивилното население са в районите, контролирани от Украйна.
На 17 август нито Киев, нито Кремъл отбелязаха значителни пробиви на бойното поле.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Че кво им строи?
07:24 18.08.2026
3 ЖУРНАЛИСТИТКА БЛЯ БЛЯ БЛЯ
07:25 18.08.2026
4 Някой
Тъй че, руснаците с право се подготвят - виждат на къде тикат нещата войнолюбците (щото пълнежа на НАТО е пред фалит, де) от НАТО.
Коментиран от #43
07:25 18.08.2026
5 Пич
07:25 18.08.2026
6 Инстутууут
До коментар #1 от "оня с коня":Ти пак сега ли разбра?
07:26 18.08.2026
7 Е и кво...
Не стига, че са налазили оградата на мечката... е Да ама Не!!!
Коментиран от #13, #51
07:28 18.08.2026
8 Наблюдател
А будалите, продажниците и марионетките им се връзват на болния мозък.
07:28 18.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атина Палада
Войната се превърна в ракетно- дронова.
Като ПСВ, само че с дронове.
Всички знаем как завърши ПСВ, нали?
07:36 18.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 няма край
Коментиран от #25
07:38 18.08.2026
13 хе хе
До коментар #7 от "Е и кво...":Дали НАТО ще влезе от украйна, или от Финландия, е все тая. С какво Финландия е по-различна от Украйна, та Финландия може в НАТО а Украйна не?
Коментиран от #17
07:40 18.08.2026
14 Вероятно
07:40 18.08.2026
15 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:41 18.08.2026
16 Англосакс
07:42 18.08.2026
17 Аре
До коментар #13 от "хе хе":Пийни си кафето, и има голяма вероятност мозъка да ти проработи, та да се сетиш!
07:43 18.08.2026
18 Ъъъ
Страх тресе Кочината... 🤣
07:46 18.08.2026
19 Зарко
Коментиран от #24
07:47 18.08.2026
20 няма край
07:48 18.08.2026
21 БРИТАНЦИТЕ ИМАТ СПИСЪК
07:48 18.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Питащ
"Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна"
А мисия на ООН за наблюдение на правата на човека в Иран или пък Ливан или пък в ивицата има ли? Ще ни информирате ли колко цивилни са загинали там и колко от тях са деца или за там трябва да се мълчи че не е политкоректно.
07:49 18.08.2026
24 так точно
До коментар #19 от "Зарко":само да излети!
07:49 18.08.2026
25 И твоята няма
До коментар #12 от "няма край":Но някой добър и милостив човек ще дръпне спусъка.
Коментиран от #35
07:49 18.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Така Така
07:50 18.08.2026
29 1234
Още по-показателна е историята с „1000 дрона във всяка база“. Първоначалната информация е за складов капацитет над 1000 дрона в един от обектите, а при преразказването постепенно се получават десет бази по хиляда , практически внушение за някакъв арсенал от 10 000 готови за изстрелване дрона. Това вече не е анализ, а информационен ефект, произведен чрез умножаване на една цифра по броя на базите.
Същият подбор се вижда и при цивилните жертви. Числата на ООН за Украйна трябва да бъдат съобщавани — цивилните жертви са трагедия независимо от националността им. Но ако ще се позоваваме на ООН, трябва да кажем и останалото: организацията отчита жертви и в окупираните територии, а публикува и данните на руските власти за цивилни, убити и ранени на територията на Русия, макар да уточнява, че не може независимо да ги верифицира. Само за юли Москва е съобщила за 79 убити и 601 ранени цивилни. За тях в подобни статии по
Коментиран от #42
07:50 18.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Удари русораста резко с лопатеЕто!
Коментиран от #36
07:50 18.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 руската кое?
До коментар #26 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":Безналоговата на могучая даде фира още при Гостомел две седмици след инвазията в Украйна. Тогава изведнъжа Москва изпита рязка нужда да мобилизира запасняци.
Коментиран от #37
07:54 18.08.2026
35 така е
До коментар #25 от "И твоята няма":Сега пробива в бункера
07:54 18.08.2026
36 Антитрол
До коментар #31 от "Удари русораста резко с лопатеЕто!":Ами заминавай да го удряш с "лопатата" а не се крий зад компютъра. Той зеления ще ти се зарадва.
07:55 18.08.2026
37 Антитрол
До коментар #34 от "руската кое?":"Тогава изведнъжа Москва изпита рязка нужда да мобилизира запасняци"
Пък в Украйна изобщо не ловят пушечно месо по улиците нали?
Коментиран от #39
07:57 18.08.2026
38 Оня
Коментиран от #41
07:57 18.08.2026
39 руската кое
До коментар #37 от "Антитрол":Украйна е нападната от външен агресор страна и чест и дълг на всеки украинец е да си защити родината. Руснаците за какво мрат по чуждите земи?
Коментиран от #46, #48
07:58 18.08.2026
40 Един
07:58 18.08.2026
41 ужаст
До коментар #38 от "Оня":Свършили ракетите?
Коментиран от #47
07:59 18.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 100
До коментар #4 от "Някой":Военолюбци са рашистите. Те нападнаха.
Коментиран от #52, #53
08:00 18.08.2026
44 Дреме им и то как
До коментар #22 от "Умрел руснак":Затова се пънат да я победят за да гепят ресурсите.
Нооо, когато човек има между ушите въздух не го разбира това.
08:00 18.08.2026
45 питай
До коментар #42 от "Българин":Питай в редакцията на ТАСС.
08:01 18.08.2026
46 Антитрол
До коментар #39 от "руската кое":Иран е нападнат от външен агресор страна и чест и дълг на всеки иранец е да си защити родината. Американците за какво мрат по чуждите земи?
Коментиран от #55
08:01 18.08.2026
47 Оня
До коментар #41 от "ужаст":Така е според ристю грознев! Още 2022 год.
08:02 18.08.2026
48 Реалист
До коментар #39 от "руската кое":От бедност за пари. 40% от руския бюджет е насочен към войната.
08:02 18.08.2026
49 az СВО Победа 81
Нали уж бяхте "аналитици", пък нищо не знаете???
Да ви отворя очите, ако се стигне до удари по НАТО, то РФ няма да използва "Геран"- и, а ще удря с "Орешник" със спец бойна част!
Коментиран от #57
08:02 18.08.2026
50 Щиф
Коментиран от #54
08:03 18.08.2026
51 Бояришник
До коментар #7 от "Е и кво...":За какво им е на НАТО да влизат в Москва?
Блата ли им трябват? Комари ли им трябват? Самогон ли им трябва? Бояришник ли нямат?
Коментиран от #56
08:04 18.08.2026
52 Антитрол
До коментар #43 от "100":"Военолюбци са рашистите. Те нападнаха"
Обаче от НАТО не са военолюбци нали нищо че нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия, Афганистан, Сомалия, Иран, Внецуела.
Абе опорките трябва да се повтарят и да не се разсъждава.
Коментиран от #58
08:05 18.08.2026
53 Ааа...
До коментар #43 от "100":Не така! Когато родителката ти ми се разкрачи, аз ли съм виновен, че атакувах?
08:06 18.08.2026
54 Как да обясним на идиот?
До коментар #50 от "Щиф":НАТО не са извънземни от планетата НАТО, които са дошли до Русия. НАТО е организация на държави, които са си били там и някои доста преди Русия.
Ти кажи, какво търси руското ОДКБ до границите на Полша, Литва, Латвия, Естония, Китай, Финландия, Норвегия, Румъния, Турция и много други държави?
08:06 18.08.2026
55 Иран не е нападан
До коментар #46 от "Антитрол":Още от Ислямската революция в Иран през 1979 година, целия регион гори от държавно спонсориран ирански тероризъм. Хамас, Хизбула и Хутите са само част от спонсорираните от иран военизирани групировки в съседните му държави. А две седмици преди Хизбула да нападне Израел, иранския президент заяви в кулоарите на ООН, че "всяко затопляне на отношенията между Израел и Саудитска арабия е удар с нож в гърба на палестинската съпротива ...!". Има търсачки. Намерете си сами изказването.
08:07 18.08.2026
56 Антитрол
До коментар #51 от "Бояришник":"За какво им е на НАТО да влизат в Москва"
Сигурно Хитлер и Наполеон са им трябвали борящник та за това са нападнали Русия. Пропагандата не върви.
Коментиран от #59
08:07 18.08.2026
57 Варна
До коментар #49 от "az СВО Победа 81":А НАТО как ще отговори, нали си много умен? Я кажи?
Също ми кажи, защо от два изстреляни по Киев Орешника единият падна на руска територия, а другия на 50 км от Киев в някакви гаражи?
От това ли трябва да се плашим? То верно си е страшно - някоя ракета за Одеса да вземе да падне във Варна.
08:08 18.08.2026
58 100
До коментар #52 от "Антитрол":Ааа, вие защо биете негрите имаше един виц. Щатите нападат основно диктаторски режими, които заплашват сигурността. И Щатите не присъединяват чужди територии.
08:09 18.08.2026
59 Бояришник
До коментар #56 от "Антитрол":Наполеон е живял преди 200 години. А случайно да си чувал, че преди Наполеон, Русия е нападнала Франция?
А знаеш ли, колко войни има между Хитлер и Наполеон и преди и след това? Ама понеже си промит мозък без образование само това знаеш?
08:10 18.08.2026