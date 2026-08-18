Трима убити при нарковойна в Испания, сред тях е бременна

Мащабна нарковойна разтърси Южна Испания. Нападение, свързвано с трафик на наркотици, отне живота на трима души в крайбрежния град Исла Кристина, провинция Уелва. Жертвите са 39-годишна жена в осмия месец от бременността си, нейната 62-годишна майка и 16-годишно момче. Нероденото дете също не е оцеляло. Кметът Хенаро Орта определи сцената на престъплението като „ужасяваща“.
Според информация на Reuters, разследващите органи разглеждат случая като брутално уреждане на сметки между враждуващи наркокланове. Загиналите жени са майка и сестра на сочения за лидер на престъпната групировка „Ел Баба“. Убитото 16-годишно момче обаче е било случаен минувач и няма връзка с престъпните структури, потвърждава местното издание The Olive Press.
Нападението е извършено в квартал „Ел Росио“ от двама маскирани нападатели, пристигнали с мотоциклет. Единият от тях е открил огън с дългоцевно автоматично оръжие, оставяйки телата на жертвите на улицата. При инцидента има и двама ранени, сред които 18-годишният племенник на предполагаемия наркобос, който е в критично състояние. Нападателите са избягали и полицията ги издирва. Националната служба Guardia Civil е поела пълното разследване на тройното убийство. Регионалният премиер Хуанма Морено нарече инцидента „недопустим“ и поиска допълнителни ресурси за сигурност от централното правителство, за да се спре свободният наркотрафик в Андалусия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
07:04 18.08.2026
2 Оги
Коментиран от #4
07:05 18.08.2026
3 Реалност
Коментиран от #5, #10
07:11 18.08.2026
4 оня с коня
До коментар #2 от "Оги":Още продават на стотици и обират банки.
А нашите,нашите бандити си направиха банки
07:16 18.08.2026
5 Костадинов
До коментар #3 от "Реалност":Кажи нещо за Русия ,щото там вилнее най силната мафия с най много наркомани и пр-ки..
Коментиран от #6, #7
07:28 18.08.2026
6 тц тц
До коментар #5 от "Костадинов":Неизменен лидер по брой наркомани на глава от населението за последните 20 години е САЩ, миналата година петицата я допълват Нидерландия, Белгия, Великобритания и Австралия. Русия не е ясно на кое място е тъй като класацията на ООН е само за първите 20 държави.
П.П. Девет от първите двадесет държави са от ЕС.
07:43 18.08.2026
7 2554
До коментар #5 от "Костадинов":Както е казал народът - за Русия и Путлер - или добро, или нищо!
Коментиран от #8
07:50 18.08.2026
8 хахаха
До коментар #7 от "2554":Затова цял свят говори и за Русия и за Путин:)
08:01 18.08.2026
9 Така става
08:06 18.08.2026
10 В действителност
До коментар #3 от "Реалност":И в Китай имат нарко босове производство на наркотици, но хванат ли ги си знаят смъртно наказание. Даже има китайски сериал по действителен случай за Гуанджонг, не мога да се сетя за заглавието, но ставаше дума за огромна нарко мрежа.
08:11 18.08.2026