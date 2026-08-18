Трима убити при нарковойна в Испания, сред тях е бременна

Мащабна нарковойна разтърси Южна Испания. Нападение, свързвано с трафик на наркотици, отне живота на трима души в крайбрежния град Исла Кристина, провинция Уелва. Жертвите са 39-годишна жена в осмия месец от бременността си, нейната 62-годишна майка и 16-годишно момче. Нероденото дете също не е оцеляло. Кметът Хенаро Орта определи сцената на престъплението като „ужасяваща“.

Според информация на Reuters, разследващите органи разглеждат случая като брутално уреждане на сметки между враждуващи наркокланове. Загиналите жени са майка и сестра на сочения за лидер на престъпната групировка „Ел Баба“. Убитото 16-годишно момче обаче е било случаен минувач и няма връзка с престъпните структури, потвърждава местното издание The Olive Press.

Нападението е извършено в квартал „Ел Росио“ от двама маскирани нападатели, пристигнали с мотоциклет. Единият от тях е открил огън с дългоцевно автоматично оръжие, оставяйки телата на жертвите на улицата. При инцидента има и двама ранени, сред които 18-годишният племенник на предполагаемия наркобос, който е в критично състояние. Нападателите са избягали и полицията ги издирва. Националната служба Guardia Civil е поела пълното разследване на тройното убийство. Регионалният премиер Хуанма Морено нарече инцидента „недопустим“ и поиска допълнителни ресурси за сигурност от централното правителство, за да се спре свободният наркотрафик в Андалусия.