Тръмп заплаши да срине "до основи" Оман заради провала с Иран

Геополитическото напрежение достигна връхна точка, след като американският президент Доналд Тръмп отправи безпрецедентни военни заплахи към дългогодишния съюзник на САЩ Оман и едновременно с това нанесе сериозен удар по сътрудничеството с Южна Корея.

Действията на Белия дом идват в критичен момент на пренареждане на силите в Близкия изток и Азия.

Защо Оман се оказа под прицела на Вашингтон?

Според разкрития на The Wall Street Journal, Доналд Тръмп е заплашил да бомбардира Оман „до основи“, ако султанатът застане на пътя на американските усилия за постигане на споразумение с Иран. Изтекли разузнавателни оценки показват, че Вашингтон се опитва да прехвърли вината върху Оман за провала на 60-дневния срок за преговори с Техеран, който изтече в понеделник без никакъв резултат.

Основната точка на сблъсък е стратегическият Ормузки пролив. Американската администрация подозира, че Маскат планира да се присъедини към Иран в налагането на такси за преминаващите търговски кораби – червена линия за САЩ. От своя страна Оман категорично отрича подобни намерения и традиционно се опитва да балансира като посредник, но Тръмп директно заяви в ефира на Fox News, че страната трябва да се съобразява или САЩ ще предприемат радикални военни действия.

Паралелно с това в платформата си Truth Social Тръмп потвърди, че неговата цел номер едно остава пълното недопускане на Иран до ядрено оръжие.

Наказателна акция срещу Сеул заради Иран

Едновременно с близкоизточната криза, Тръмп предизвика трусове и в Азиатско-Тихоокеанския регион. Президентът на САЩ нареди на Пентагона и на военния министър Пийт Хегсет драстично да съкратят мащаба на започващите съвместни военни учения с Южна Корея „Ulchi Freedom Shield“, предава BBC.

Официалните мотиви на Тръмп за свиване на ученията са два:

Финансови разходи: Президентът отново разкритикува Южна Корея, че не плаща достатъчно за американската защита и че ученията струват прекалено скъпо на американския данъкоплатец.

Президентът отново разкритикува Южна Корея, че не плаща достатъчно за американската защита и че ученията струват прекалено скъпо на американския данъкоплатец. Отказ за съдействие срещу Иран: Тръмп директно обвини южнокорейския президент Ли Дже-мюн, че е отказал молбата на Вашингтон да се включи в коалицията за „денуклеаризация на Иран“ с отговора „Не, благодаря“.

Като допълнителен аргумент американският лидер изтъкна „отличните си лични отношения“ с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, заявявайки, че Пхенян се държи уважително и мащабните маневри на полуострова изпращат излишно враждебен сигнал.

Реакции и критики: Истината зад цифрите

Решението на Тръмп предизвика вълна от критики от страна на анализатори и медии. Според проверка на фактите от CNN, твърденията на Тръмп, че Южна Корея не плаща нищо за отбраната си, са дълбоко неточни, тъй като Сеул покрива значителна част от разходите по линия на специалните споразумения още от 1991 г.

Военни експерти, цитирани от TIME, предупреждават, че орязването на ученията подкопава 72-годишния съюз между Вашингтон и Сеул. Това се случва в изключително деликатен момент, когато Северна Корея продължава активно да изпитва балистични ракети и изпрати над 14 000 свои войници в подкрепа на Русия. Критиците подчертават, че Тръмп наказва демократичен съюзник заради Иран, докато фактически омаловажава заплахата от Пхенян, който исторически е помагал на същия този Иран в разработването на ракетни технологии.

Към 5:00 часа на 18 август ситуацията остава силно динамична. Пазарите реагират нервно на заплахите около Ормузкия пролив, а петролът продължава да бележи колебливи нива поради неяснотата около корабоплаването в региона и новите икономически санкции, които американското Министерство на финансите се кани да обяви.