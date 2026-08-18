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Тръмп заплаши да срине "до основи" Оман заради провала с Иран

Тръмп заплаши да срине "до основи" Оман заради провала с Иран

18 Август, 2026 05:06, обновена 18 Август, 2026 05:14 1 457 17

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  • оман-
  • южна корея

Белият дом обвинява Маскат за срива на преговорите с Иран и наказва Сеул заради отказ за съдействие

Тръмп заплаши да срине "до основи" Оман заради провала с Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение достигна връхна точка, след като американският президент Доналд Тръмп отправи безпрецедентни военни заплахи към дългогодишния съюзник на САЩ Оман и едновременно с това нанесе сериозен удар по сътрудничеството с Южна Корея.

Действията на Белия дом идват в критичен момент на пренареждане на силите в Близкия изток и Азия.

Защо Оман се оказа под прицела на Вашингтон?

Според разкрития на The Wall Street Journal, Доналд Тръмп е заплашил да бомбардира Оман „до основи“, ако султанатът застане на пътя на американските усилия за постигане на споразумение с Иран. Изтекли разузнавателни оценки показват, че Вашингтон се опитва да прехвърли вината върху Оман за провала на 60-дневния срок за преговори с Техеран, който изтече в понеделник без никакъв резултат.

Основната точка на сблъсък е стратегическият Ормузки пролив. Американската администрация подозира, че Маскат планира да се присъедини към Иран в налагането на такси за преминаващите търговски кораби – червена линия за САЩ. От своя страна Оман категорично отрича подобни намерения и традиционно се опитва да балансира като посредник, но Тръмп директно заяви в ефира на Fox News, че страната трябва да се съобразява или САЩ ще предприемат радикални военни действия.

Паралелно с това в платформата си Truth Social Тръмп потвърди, че неговата цел номер едно остава пълното недопускане на Иран до ядрено оръжие.

Наказателна акция срещу Сеул заради Иран

Едновременно с близкоизточната криза, Тръмп предизвика трусове и в Азиатско-Тихоокеанския регион. Президентът на САЩ нареди на Пентагона и на военния министър Пийт Хегсет драстично да съкратят мащаба на започващите съвместни военни учения с Южна Корея „Ulchi Freedom Shield“, предава BBC.

Официалните мотиви на Тръмп за свиване на ученията са два:

  • Финансови разходи: Президентът отново разкритикува Южна Корея, че не плаща достатъчно за американската защита и че ученията струват прекалено скъпо на американския данъкоплатец.
  • Отказ за съдействие срещу Иран: Тръмп директно обвини южнокорейския президент Ли Дже-мюн, че е отказал молбата на Вашингтон да се включи в коалицията за „денуклеаризация на Иран“ с отговора „Не, благодаря“.

Като допълнителен аргумент американският лидер изтъкна „отличните си лични отношения“ с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, заявявайки, че Пхенян се държи уважително и мащабните маневри на полуострова изпращат излишно враждебен сигнал.

Реакции и критики: Истината зад цифрите

Решението на Тръмп предизвика вълна от критики от страна на анализатори и медии. Според проверка на фактите от CNN, твърденията на Тръмп, че Южна Корея не плаща нищо за отбраната си, са дълбоко неточни, тъй като Сеул покрива значителна част от разходите по линия на специалните споразумения още от 1991 г.

Военни експерти, цитирани от TIME, предупреждават, че орязването на ученията подкопава 72-годишния съюз между Вашингтон и Сеул. Това се случва в изключително деликатен момент, когато Северна Корея продължава активно да изпитва балистични ракети и изпрати над 14 000 свои войници в подкрепа на Русия. Критиците подчертават, че Тръмп наказва демократичен съюзник заради Иран, докато фактически омаловажава заплахата от Пхенян, който исторически е помагал на същия този Иран в разработването на ракетни технологии.

Към 5:00 часа на 18 август ситуацията остава силно динамична. Пазарите реагират нервно на заплахите около Ормузкия пролив, а петролът продължава да бележи колебливи нива поради неяснотата около корабоплаването в региона и новите икономически санкции, които американското Министерство на финансите се кани да обяви.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    18 0 Отговор
    Чочо дони не е добре , по добрия вариант за него е евтаназия..!

    05:22 18.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тик-Ток

    18 1 Отговор
    Значи ако и в България бяхме отказали на Дони Епщайн за самолетите,щеше и България да срине до основи

    05:36 18.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    16 4 Отговор
    Всички наритват парцала на Израел

    05:38 18.08.2026

  • 6 Тоя вдетинения все

    6 4 Отговор
    заплашва някого, както Кремъл.
    Ей, не мирясаха!

    05:41 18.08.2026

  • 7 Йордан

    14 1 Отговор
    Тоа смешник не разбра ли че, целият свят му се смее.

    05:42 18.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Световните дърти диктаторчета

    5 3 Отговор
    решиха да си поиграят на войни, преди да напуснат този свят поради годините си на раждане. Явно в детството са си играли с кукли, а сега си наваксват с игри на войничета и ластици.

    05:47 18.08.2026

  • 10 Дзак

    8 2 Отговор
    Което ще бъде незаконно. Оман са просто добри съседи, притежаващи равни права над протока.

    05:47 18.08.2026

  • 11 Пешо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    А Исраеля....
    Тях защо не.. света нещо санкции престъпления против човечеството. Нападат суверенни държави наляво и на дясно.

    05:48 18.08.2026

  • 12 Държи се като Сърдитко Петко,

    8 3 Отговор
    на когото са взели играчките и бонбонките.
    Утре ще му мине. Барабар с Маша, Медведя и Лавров си заплашват по навик...

    05:51 18.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    На клоуна само пяната на устата му липсва ,говедата дсли осъзнават какъв президент са си избрали ,сатаните започнаха да си показват нечовешките лица ,макарони магарето мерц ,хитлеряхюо ,Урсула ,кокошката калас дрогимарив зелен евреин аз не виждам нищо нормално в очите им това са нехора

    05:57 18.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истината

    7 2 Отговор
    Тоз алчен старец денонощно закопава собствената си държава...
    А сънародниците му ... мълчат

    06:04 18.08.2026

  • 16 Леля Дрол

    2 1 Отговор
    На кой му трябват врагове, ако си има ФАЩ за съюзник! Перчема се държи като луда маймуна с граната. А светът няма да се кротне, докато на тоя хахо не му облекат ризата с дълги ръкави и да ги вържат на гърба!

    06:21 18.08.2026

  • 17 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Тръмп кефи обаче.... Урсула в Европа, Тръмп в САЩ, Зеленски в Украйна... 🤣

    06:38 18.08.2026