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НАТО прехвана летящ команден център на руската ФСБ над Балтика
  Тема: Украйна

НАТО прехвана летящ команден център на руската ФСБ над Балтика

18 Август, 2026 04:42, обновена 18 Август, 2026 04:59 1 027 9

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Москва изгражда трети пръстен за отбрана на руската столица

НАТО прехвана летящ команден център на руската ФСБ над Балтика - 1
Снимка: JetPhotos
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение между Руската федерация и европейските държави продължава да ескалира с безпрецедентна скорост.

Дипломатическият натиск отстъпва място на открити хибридни атаки, въздушни инциденти в Прибалтика и засилени мерки за противовъздушна отбрана. Международни анализатори предупреждават, че илюзията за сигурност на Стария континент е пред срив.

ДНК следи в Германия и заложници в Херсон

Германските разследващи служби откриха ключови доказателства, свързващи неотдавнашния инцидент с дрон на летището в Лайпциг и случаите с експлозивни пратки в Литва. Според информация, публикувана от медийната платформа LRT, намерените ДНК следи върху взривното устройство съвпадат с доказателства от палежите в логистични центрове на DHL от 2024 г. Разследването сочи, че операциите са координирани от руското ГРУ.

В същото време в окупираните територии ситуацията остава критична. Местни медии и правозащитни организации, сред които mipl.org.ua, съобщават, че Русия е превърнала стотици мирни граждани от Херсонска област в истински заложници. Те биват масово депортирани и затваряни в следствени изолатори в Москва без повдигнати официални обвинения.

Железен купол над Москва и напрежение в небето

Заради зачестилите удари с украински безпилотни апарати, руската столица изгражда трети пръстен на отбрана. На специализирани 35-метрови метални кули около града бяха демонстрирани зенитни комплекси "Панцир-С1М", оборудвани с нови компактни ракети "Гвозд" за борба с дронове. Детайли за тактиката бяха разпространени от военния портал Militarnyi.

Напрежението се пренесе и в международното въздушно пространство. Френски изтребители Rafale C, изпълняващи мисия на НАТО по охрана на въздушното пространство (Baltic Air Policing), извършиха извънредно прехващане над Балтийско море. Обектът се оказа специализиран самолет Ту-214ПУ – летящ команден център, превозващ висшето ръководство на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), потвърждават от United24 Media.

Илюзията за европейска сигурност

Британското авторитетно издание The Telegraph излезе с остър анализ, в който се посочва, че Европа напразно се смята в безопасност, докато Русия е "затънала" в Украйна. Медията цитира доклади на разузнаването, според които Москва активно изгражда нови площадки за реактивни дронове по границите си, поставяйки държавите от НАТО в непосредствен обсег.

Междувременно френски военни кореспонденти и независими наблюдатели, цитирани от The Diplomatic, обръщат внимание на друг аспект от войната – тежките загуби сред чуждестранните доброволци и наемници, воюващи в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Въпреки неофициалния характер на участието им, интензивността на артилерийските и ракетните удари по позициите води до сериозен брой жертви сред бойците от френския Международен легион.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това писание

    12 0 Отговор
    е някава боза без вкус

    Коментиран от #3

    05:05 18.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    10 0 Отговор
    НАТО няма как да признае че Украйна губи войната защото ще има стачки и зеления ще падне както и фронта ще избяга..! Но от зимата никой не може да избяга..!

    05:08 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Я си стой

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    под коня и не се обаждай. Може само да дишаш дълбоко от удоволствие.

    05:50 18.08.2026

  • 7 Гориил

    5 0 Отговор
    Европа няма много време. Скоро рояци дронове с неизвестен произход ще парализират европейските летища и ще превърнат европейските железници в ад.ФСБ започва издирване на подозрителни европейски кораби в Балтийско море, които руски командоси ще спират, претърсват и инспектират на борда на мощни, високоскоростни лодки или хеликоптери. ФСБ разполага с информация, че планини от оръжия се доставят в Украйна през полски пристанища.

    05:52 18.08.2026

  • 8 Тц, тц, тц!

    3 0 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си???☹️ Висшето ръководство на ФСБ се вози на самолет...........???

    05:56 18.08.2026

  • 9 Маринов

    2 0 Отговор
    Да продължа последното изречение: "също и английските началници в Окраина,.които фактически управляват тази война. Очакват се атаки на техните центрове и жилищни помещения". Твърде много интереси има на тази територия в момента, още повече в тази война. Едно стана ясно: няма да има нова Ялта. Освен Путин там можеше да е само Тръмп, но и той се отказа. Така, че Путин държи една салфетка, НАТО и ЕС и САЩ държат друга салфетка и ще има борба докато едната страна победи.

    06:05 18.08.2026

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