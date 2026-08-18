Геополитическото напрежение между Руската федерация и европейските държави продължава да ескалира с безпрецедентна скорост.

Дипломатическият натиск отстъпва място на открити хибридни атаки, въздушни инциденти в Прибалтика и засилени мерки за противовъздушна отбрана. Международни анализатори предупреждават, че илюзията за сигурност на Стария континент е пред срив.

ДНК следи в Германия и заложници в Херсон

Германските разследващи служби откриха ключови доказателства, свързващи неотдавнашния инцидент с дрон на летището в Лайпциг и случаите с експлозивни пратки в Литва. Според информация, публикувана от медийната платформа LRT, намерените ДНК следи върху взривното устройство съвпадат с доказателства от палежите в логистични центрове на DHL от 2024 г. Разследването сочи, че операциите са координирани от руското ГРУ.

В същото време в окупираните територии ситуацията остава критична. Местни медии и правозащитни организации, сред които mipl.org.ua, съобщават, че Русия е превърнала стотици мирни граждани от Херсонска област в истински заложници. Те биват масово депортирани и затваряни в следствени изолатори в Москва без повдигнати официални обвинения.

Железен купол над Москва и напрежение в небето

Заради зачестилите удари с украински безпилотни апарати, руската столица изгражда трети пръстен на отбрана. На специализирани 35-метрови метални кули около града бяха демонстрирани зенитни комплекси "Панцир-С1М", оборудвани с нови компактни ракети "Гвозд" за борба с дронове. Детайли за тактиката бяха разпространени от военния портал Militarnyi.

Напрежението се пренесе и в международното въздушно пространство. Френски изтребители Rafale C, изпълняващи мисия на НАТО по охрана на въздушното пространство (Baltic Air Policing), извършиха извънредно прехващане над Балтийско море. Обектът се оказа специализиран самолет Ту-214ПУ – летящ команден център, превозващ висшето ръководство на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), потвърждават от United24 Media.

Илюзията за европейска сигурност

Британското авторитетно издание The Telegraph излезе с остър анализ, в който се посочва, че Европа напразно се смята в безопасност, докато Русия е "затънала" в Украйна. Медията цитира доклади на разузнаването, според които Москва активно изгражда нови площадки за реактивни дронове по границите си, поставяйки държавите от НАТО в непосредствен обсег.

Междувременно френски военни кореспонденти и независими наблюдатели, цитирани от The Diplomatic, обръщат внимание на друг аспект от войната – тежките загуби сред чуждестранните доброволци и наемници, воюващи в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Въпреки неофициалния характер на участието им, интензивността на артилерийските и ракетните удари по позициите води до сериозен брой жертви сред бойците от френския Международен легион.