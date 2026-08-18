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Откриха и детонираха бомба от Втората световна война в Дунав

Откриха и детонираха бомба от Втората световна война в Дунав

18 Август, 2026 07:55 1 222 10

  • бомба-
  • дунав

Взривното устройство е открито заради ниските нива на реката

Откриха и детонираха бомба от Втората световна война в Дунав - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полиция и експерти по обезвреждане на бомби извършиха контролирана детонация на мина от Втората световна война, открита в рекордно ниско ниво на река Дунав в Словакия. Видеоклипове, публикувани от полицията, показват как служители се приближават до мината във водата, преди внимателно да я извадят.

Взривното устройство след това е транспортирано до безопасно място на сушата. След като поставили мината в земята и я покрили с пясък, експертите извършиха контролирана детонация. Поредица от рекордни горещи вълни в Европа това лято причини тежка суша в части от континента, засягайки основни водни пътища като Дунав.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Заряд преди 85г, заряд сега

    4 4 Отговор
    Да я взривят във водата не е ли по-безопасно? Как могат да жертват живота на хора, дори военни, за един ръждясалник.

    Коментиран от #5

    08:05 18.08.2026

  • 3 СЛОНА

    2 5 Отговор
    И Я БИХ Е ПОТПРЕЛ С МОЯ ХОБОТ.

    08:06 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Разбираш ли

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Заряд преди 85г, заряд сега":

    нещо от оръжия и взривни дело? Или важното за теб е да ръсиш мозАци?

    08:15 18.08.2026

  • 6 хаберих

    4 0 Отговор
    – Какво толкова не ви харесва в тази наденица? – пита келнерът.
    – Краищата й. – отвръща му клиентът.
    – Но, всяка наденица си има краища!
    – Да, но тези тук са съвсем близко един до друг!

    08:15 18.08.2026

  • 7 Анонимен

    3 2 Отговор
    Словакия като верен съюзник на Третият райх дейно участва в борбата срещу Съветите.Съветският маршал Конев много трудно превзема страната заради планинският терен.Премиерът Хаха до последно подържа своят съюзник и не му забива нож в гърба,както го сториха продажните мамалигари и нашата прославена армия.Намерените мини напомнят какъв отпор е даван.

    08:26 18.08.2026

  • 8 Защо ?

    0 1 Отговор
    Не Е ?

    В Музея ?

    08:43 18.08.2026

  • 9 Въй

    1 0 Отговор
    Още колко ли бомби има за взривяване,скрити по река Дунав?!

    09:01 18.08.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Браво, сега замърсиха и почвата.

    Всички войни трябва да спрат, а с тях и производството на такива изделия.

    09:03 18.08.2026

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