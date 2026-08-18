Откриха и детонираха бомба от Втората световна война в Дунав

Полиция и експерти по обезвреждане на бомби извършиха контролирана детонация на мина от Втората световна война, открита в рекордно ниско ниво на река Дунав в Словакия. Видеоклипове, публикувани от полицията, показват как служители се приближават до мината във водата, преди внимателно да я извадят.
Взривното устройство след това е транспортирано до безопасно място на сушата. След като поставили мината в земята и я покрили с пясък, експертите извършиха контролирана детонация. Поредица от рекордни горещи вълни в Европа това лято причини тежка суша в части от континента, засягайки основни водни пътища като Дунав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Заряд преди 85г, заряд сега
Коментиран от #5
08:05 18.08.2026
3 СЛОНА
08:06 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Разбираш ли
До коментар #2 от "Заряд преди 85г, заряд сега":нещо от оръжия и взривни дело? Или важното за теб е да ръсиш мозАци?
08:15 18.08.2026
6 хаберих
– Краищата й. – отвръща му клиентът.
– Но, всяка наденица си има краища!
– Да, но тези тук са съвсем близко един до друг!
08:15 18.08.2026
7 Анонимен
08:26 18.08.2026
8 Защо ?
В Музея ?
08:43 18.08.2026
9 Въй
09:01 18.08.2026
10 Анонимен
Всички войни трябва да спрат, а с тях и производството на такива изделия.
09:03 18.08.2026