Откриха и детонираха бомба от Втората световна война в Дунав

Полиция и експерти по обезвреждане на бомби извършиха контролирана детонация на мина от Втората световна война, открита в рекордно ниско ниво на река Дунав в Словакия. Видеоклипове, публикувани от полицията, показват как служители се приближават до мината във водата, преди внимателно да я извадят.

Взривното устройство след това е транспортирано до безопасно място на сушата. След като поставили мината в земята и я покрили с пясък, експертите извършиха контролирана детонация. Поредица от рекордни горещи вълни в Европа това лято причини тежка суша в части от континента, засягайки основни водни пътища като Дунав.