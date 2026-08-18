Високо напрежение! Украинските удари по руската петролна индустрия продължават

Гръцкият танкер "Скирос" е бил атакуван в Черно море, съобщи агенция "Блумбърг", позовавайки се на източници.

Както уточнява агенцията, танкерът е бил нападнат в неделя, 16 август, след като е натоварил партида руски петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в близост до Новоросийск.

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В края на юли, както писа вестник "Файненшъл таймс", вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс помолил президента на Украйна Володимир Зеленски да прекрати ударите по инфраструктурата на КТК и по танкерите, влизащи в пристанището на Новоросийск.

По същото време, според информация на FT, Киев се съгласил да не нанася удари по инфраструктурата на КТК и по кораби, които не принадлежат на Русия, ако те не са обект на украински санкции и не превозват руски петрол или други руски товари.

КТК е основният маршрут за доставка на петрол от Казахстан, като дялове в консорциума принадлежат, наред с други, на американските компании "Chevron" и "ExxonMobil".

Морският терминал на КТК в Новоросийск и танкерите в неговите води редовно бяха подлагани на украински атаки. След една от атаките Казахстан бе принуден да намали добива на петрол.