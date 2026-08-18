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Високо напрежение! Украинските удари по руската петролна индустрия продължават
  Тема: Украйна

Високо напрежение! Украинските удари по руската петролна индустрия продължават

18 Август, 2026 07:09 1 393 22

  • русия-
  • украйна-
  • танкер-
  • петрол-
  • черно море

КТК е основният маршрут за доставка на петрол от Казахстан, като дялове в консорциума принадлежат, наред с други, на американските компании "Chevron" и "ExxonMobil"

Високо напрежение! Украинските удари по руската петролна индустрия продължават - 1
Bloomberg Bloomberg

Гръцкият танкер "Скирос" е бил атакуван в Черно море, съобщи агенция "Блумбърг", позовавайки се на източници.

Както уточнява агенцията, танкерът е бил нападнат в неделя, 16 август, след като е натоварил партида руски петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в близост до Новоросийск.

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В края на юли, както писа вестник "Файненшъл таймс", вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс помолил президента на Украйна Володимир Зеленски да прекрати ударите по инфраструктурата на КТК и по танкерите, влизащи в пристанището на Новоросийск.

По същото време, според информация на FT, Киев се съгласил да не нанася удари по инфраструктурата на КТК и по кораби, които не принадлежат на Русия, ако те не са обект на украински санкции и не превозват руски петрол или други руски товари.

КТК е основният маршрут за доставка на петрол от Казахстан, като дялове в консорциума принадлежат, наред с други, на американските компании "Chevron" и "ExxonMobil".

Морският терминал на КТК в Новоросийск и танкерите в неговите води редовно бяха подлагани на украински атаки. След една от атаките Казахстан бе принуден да намали добива на петрол.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    11 4 Отговор
    Гръцки танкер с руски петрол от Казахстан принадлежащ на Ексон ,та кой какъв е що е с ракетата ква е и крайния получател ???????

    07:12 18.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 диф дядо

    5 3 Отговор
    До последната капка петрол!

    07:15 18.08.2026

  • 4 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    7 16 Отговор
    Това вече е ежедневие

    Коментиран от #13

    07:17 18.08.2026

  • 5 Механик

    7 8 Отговор
    Уудриии!

    07:18 18.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    11 5 Отговор
    ТЕЗИ УКРИ,ЯКО МАЗОХИСТИ,БАЦЕ!

    07:19 18.08.2026

  • 8 Ванс може и да се моли,

    5 11 Отговор
    ама Украйна си има приоритети и води война!

    Гърците да не се врат, където не им е работа!

    07:21 18.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ

    4 14 Отговор
    Путин избяга от Москва в далечния Изток!

    07:23 18.08.2026

  • 11 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    9 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    07:26 18.08.2026

  • 12 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ

    8 2 Отговор
    Защо няма опашки на бензиностанциите в окраина.

    Коментиран от #14, #16

    07:28 18.08.2026

  • 13 Горкия

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    Зеленски сам се чуди как се оказа в тази роля и идва ли му харесва сравнението с ВСВ...

    07:30 18.08.2026

  • 14 Ами щото

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":

    не им останаха бензиностанции! Руснаците метнаха и бензиностанциите покрай другите цели...

    07:32 18.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаяско

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":

    Защото няма бензиностанции...

    07:35 18.08.2026

  • 17 Псулер многоходовия

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Херцог Марлбъро":

    Аз съм в Камчатка, тук е спокойно копейка.

    07:36 18.08.2026

  • 18 Путин многоходовия

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Разумно пише човека":

    Не може да дойде, защото аз съм и за запада и за Русия.

    07:37 18.08.2026

  • 19 оня с коня

    3 2 Отговор
    Разумно е разни чуждестранни фирми опериращи в русия /пък били те и Американски/ да продадат Дяловете си защото Украинският натиск тепърва ще се засилваА известно е че Който плаща - той поръчва музиката ,затова и САЩ е изключено за имат молба към Украйна да намали Ударите по Петролни пристанища понеже ЕВРОПА ллаща и тя ще определя хода на войната.

    07:41 18.08.2026

  • 20 Интересно

    6 3 Отговор
    Нещо от това,което се случва на фронта ще чуем или си дава гластност само на уж медийните победи на Украйна?Явно случващото се там е в разрез с опита да се изкара 404 победител.

    07:43 18.08.2026

  • 21 1001

    2 0 Отговор
    Интересно санкциите срещу кой са? Американска компания гръцки кораб руски петрол.
    Аха сега се сетих срещу Европа са.

    07:50 18.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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