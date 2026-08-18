Високо напрежение! Украинските удари по руската петролна индустрия продължават

Гръцкият танкер "Скирос" е бил атакуван в Черно море, съобщи агенция "Блумбърг", позовавайки се на източници.
Както уточнява агенцията, танкерът е бил нападнат в неделя, 16 август, след като е натоварил партида руски петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в близост до Новоросийск.
В края на юли, както писа вестник "Файненшъл таймс", вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс помолил президента на Украйна Володимир Зеленски да прекрати ударите по инфраструктурата на КТК и по танкерите, влизащи в пристанището на Новоросийск.
По същото време, според информация на FT, Киев се съгласил да не нанася удари по инфраструктурата на КТК и по кораби, които не принадлежат на Русия, ако те не са обект на украински санкции и не превозват руски петрол или други руски товари.
КТК е основният маршрут за доставка на петрол от Казахстан, като дялове в консорциума принадлежат, наред с други, на американските компании "Chevron" и "ExxonMobil".
Морският терминал на КТК в Новоросийск и танкерите в неговите води редовно бяха подлагани на украински атаки. След една от атаките Казахстан бе принуден да намали добива на петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
07:12 18.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 диф дядо
07:15 18.08.2026
4 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #13
07:17 18.08.2026
5 Механик
07:18 18.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
07:19 18.08.2026
8 Ванс може и да се моли,
Гърците да не се врат, където не им е работа!
07:21 18.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА ЧЕ
07:23 18.08.2026
11 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:26 18.08.2026
12 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ
Коментиран от #14, #16
07:28 18.08.2026
13 Горкия
До коментар #4 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":Зеленски сам се чуди как се оказа в тази роля и идва ли му харесва сравнението с ВСВ...
07:30 18.08.2026
14 Ами щото
До коментар #12 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":не им останаха бензиностанции! Руснаците метнаха и бензиностанциите покрай другите цели...
07:32 18.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хаяско
До коментар #12 от "НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ":Защото няма бензиностанции...
07:35 18.08.2026
17 Псулер многоходовия
До коментар #2 от "Херцог Марлбъро":Аз съм в Камчатка, тук е спокойно копейка.
07:36 18.08.2026
18 Путин многоходовия
До коментар #15 от "Разумно пише човека":Не може да дойде, защото аз съм и за запада и за Русия.
07:37 18.08.2026
19 оня с коня
07:41 18.08.2026
20 Интересно
07:43 18.08.2026
21 1001
Аха сега се сетих срещу Европа са.
07:50 18.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.