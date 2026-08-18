Снежни бури на Хаваите! Ураган уби човек, хиляди са без ток

Мощен ураган премина през Хавайските острови, оставяйки след себе си огромни материални щети, масови наводнения и най-малко една потвърдена жертва.

Стихията, наречена ураганът Лала (Hurricane Lala), връхлетя региона със силни ветрове и проливни дъждове, които разрушиха над 100 жилищни сгради и предизвикаха невиждани досега наводнения.

Според Reuters, над 100 000 потребители (по данни на местната компания HECO бройката е достигнала до 126 000–180 000 клиенти) са останали без достъп до електрическата мрежа. Жертвата е 45-годишен мъж, загинал при тежък челен сблъсък на автомобили, причинен от опасните метеорологични условия на Големия остров.

Националната метеорологична служба съобщи, че ураганът впоследствие е отслабнал до тропическа буря, но възстановяването на основните далекопроводи ще отнеме дни. Феноменалното в случая е, че стихията донесе и силни снежни виелици по високите върхове на вулкана Мауна Кеа, информираха от CNN. Спасителните екипи и Националната гвардия остават в пълна мобилизация.