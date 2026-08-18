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Снежни бури на Хаваите! Ураган уби човек, хиляди са без ток

Снежни бури на Хаваите! Ураган уби човек, хиляди са без ток

18 Август, 2026 05:23, обновена 18 Август, 2026 05:30 903 4

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  • електричество

Над 100 000 домакинства нямат електричество след преминаването на тропическата буря

Снежни бури на Хаваите! Ураган уби човек, хиляди са без ток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощен ураган премина през Хавайските острови, оставяйки след себе си огромни материални щети, масови наводнения и най-малко една потвърдена жертва.

Стихията, наречена ураганът Лала (Hurricane Lala), връхлетя региона със силни ветрове и проливни дъждове, които разрушиха над 100 жилищни сгради и предизвикаха невиждани досега наводнения.

Според Reuters, над 100 000 потребители (по данни на местната компания HECO бройката е достигнала до 126 000–180 000 клиенти) са останали без достъп до електрическата мрежа. Жертвата е 45-годишен мъж, загинал при тежък челен сблъсък на автомобили, причинен от опасните метеорологични условия на Големия остров.

Националната метеорологична служба съобщи, че ураганът впоследствие е отслабнал до тропическа буря, но възстановяването на основните далекопроводи ще отнеме дни. Феноменалното в случая е, че стихията донесе и силни снежни виелици по високите върхове на вулкана Мауна Кеа, информираха от CNN. Спасителните екипи и Националната гвардия остават в пълна мобилизация.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ?????

    4 1 Отговор
    И какви снежни бури на Хавай???

    Коментиран от #3

    05:53 18.08.2026

  • 3 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "?????":

    е Преображение !

    06:13 18.08.2026

  • 4 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "дреме ми на дантелените прашки":

    рукифилстакг@йтак

    06:36 18.08.2026