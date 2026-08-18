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Палермо и Кремонезе с победи в Купата на Италия

Палермо и Кремонезе с победи в Купата на Италия

18 Август, 2026 08:10 430 0

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  • италия

Двата тима се класираха за 1/16-финалите

Палермо и Кремонезе с победи в Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Играещият в Серия "Б" - Палермо поднесе приятна изненада на своите фенове, като елиминира елитния Лече с категоричното 2:0 в турнира за Купата на Италия.

Домакините демонстрираха хъс и отлична организация още от първия съдийски сигнал, а головете на Доминик Вавасори (15') и Йоел Похянпало (42') през първата част предрешиха изхода на двубоя. С тази победа "розовите" си осигуриха място в следващата фаза, където ще се изправят срещу Мантова – отборът, който сензационно отстрани Лацио насред "Олимпико".

В друг интригуващ сблъсък от същата фаза, Кремонезе също се поздрави с успех, надделявайки над Сампдория с 2:0 на собствен терен. Давид Щюклер откри резултата в 23-ата минута, а в добавеното време Томазо Берти сложи точка на спора с втори гол. Гостите от Генуа имаха златна възможност да се върнат в мача, но Салваторе Еспозито пропусна дузпа в 77-ата минута – момент, който се оказа решаващ за крайния изход.

Със заслужените си победи Палермо и Кремонезе продължават напред в турнира за Купата на Италия. В следващия кръг сицилианците ще премерят сили с амбициозния Мантова, докато Кремонезе ще се изправи срещу Парма.


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