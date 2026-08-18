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Оцениха на $9,6 млрд. щетите от труса в Колумбия

Оцениха на $9,6 млрд. щетите от труса в Колумбия

18 Август, 2026 05:43, обновена 18 Август, 2026 05:46 414 1

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  • жертви

Новият президент на страната обяви мащаба на катастрофата след земетресението с магнитуд 7.4

Оцениха на $9,6 млрд. щетите от труса в Колумбия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Икономическите последици от опустошителното земетресение, което разтърси Западна и Централна Колумбия на 10 август, възлизат на зашеметяващите 9,6 милиарда долара.

Това сочат първите официални и прецизирани оценки на колумбийското правителство, представени в спешен порядък пред нацията.

Новоизбраният президент на страната, Де Ла Есприела, поясни, че сумата включва близо 24,5 трилиона колумбийски песо за възстановяване на разрушени сгради и още 5,5 трилиона песо за критична инфраструктура. Според данните, публикувани от агенция Reuters, силното бедствие с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер е отнело живота на най-малко 280-294 души, ранило е над 4100 граждани и е оставило десетки в неизвестност.

Епицентърът бе локализиран в Сан Хосе дел Палмар в департамента Чоко, но огромни разрушения претърпяха големи градски центрове като Кали, Перейра и Манисалес. Сателитни системи, координирани от Copernicus EMS, вече извършват спешно картографиране за оценка на щетите, за да подпомогнат хуманитарната мисия и разпределянето на помощите.


Колумбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Ами картелите там да помогнат малко ,и за няма месец са готови

    05:52 18.08.2026