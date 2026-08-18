Оцениха на $9,6 млрд. щетите от труса в Колумбия

Икономическите последици от опустошителното земетресение, което разтърси Западна и Централна Колумбия на 10 август, възлизат на зашеметяващите 9,6 милиарда долара.

Това сочат първите официални и прецизирани оценки на колумбийското правителство, представени в спешен порядък пред нацията.

Новоизбраният президент на страната, Де Ла Есприела, поясни, че сумата включва близо 24,5 трилиона колумбийски песо за възстановяване на разрушени сгради и още 5,5 трилиона песо за критична инфраструктура. Според данните, публикувани от агенция Reuters, силното бедствие с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер е отнело живота на най-малко 280-294 души, ранило е над 4100 граждани и е оставило десетки в неизвестност.

Епицентърът бе локализиран в Сан Хосе дел Палмар в департамента Чоко, но огромни разрушения претърпяха големи градски центрове като Кали, Перейра и Манисалес. Сателитни системи, координирани от Copernicus EMS, вече извършват спешно картографиране за оценка на щетите, за да подпомогнат хуманитарната мисия и разпределянето на помощите.