Засилена сигурност в района! Създават временни мигрантски центрове в Сеута

Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Сеута, предаде БНР. Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки.

Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст - определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица.

Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Сеута с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета "Санчес".

На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището.

Мароканските власти са спрели стотици мигранти да преминат границата с испанския северноафрикански анклав Сеута, съобщава BBC.

Това се случва две седмици, след като около 78 000 мигранти пристигнаха в анклава по море за няколко часа - 100 от които загинаха, според кмета на града. Както испанските, така и мароканските власти засилиха сигурността в района след притока и на фона на предположения в социалните мрежи, че втори масов опит за преминаване ще се проведе този уикенд.