Засилена сигурност в района! Създават временни мигрантски центрове в Сеута

Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Сеута, предаде БНР. Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки.
Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст - определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица.
Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Сеута с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета "Санчес".
На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището.
Мароканските власти са спрели стотици мигранти да преминат границата с испанския северноафрикански анклав Сеута, съобщава BBC.
Това се случва две седмици, след като около 78 000 мигранти пристигнаха в анклава по море за няколко часа - 100 от които загинаха, според кмета на града. Както испанските, така и мароканските власти засилиха сигурността в района след притока и на фона на предположения в социалните мрежи, че втори масов опит за преминаване ще се проведе този уикенд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
И нищо не могат да направят щом нямат право да стрелят за охрана на границата .
08:59 18.08.2026
2 всичко
09:08 18.08.2026
3 Ха ха ха
09:08 18.08.2026
4 Анонимен
09:10 18.08.2026
5 добре дошли в ЕС
09:14 18.08.2026
6 Леле! Испанците го закъсаха!
И тогава да се сърдим сами на себе си.
Като гледам снимката и тръпки ме побиват. Такова усещане имам и като минавам прз центъра на ясофия, да не говорим подлезите на какво са превърнати!
Ами остава сами да се организираме и да ги почваме- политици, мигранти, депутати, депутета и т н
09:15 18.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тръмп си го връща
09:18 18.08.2026
9 Ами като нямат силите да ги изхвърлят
09:18 18.08.2026
10 Възраждане
09:18 18.08.2026
11 Предложение
даде фира.
09:24 18.08.2026
12 Смехоран
09:27 18.08.2026
13 кви центрове бе
09:40 18.08.2026