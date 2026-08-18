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Засилена сигурност в района! Създават временни мигрантски центрове в Сеута
  Тема: Кризата с бежанците

Засилена сигурност в района! Създават временни мигрантски центрове в Сеута

18 Август, 2026 08:48 603 13

  • сеута-
  • испания-
  • мароко-
  • средиземно море

Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки

Засилена сигурност в района! Създават временни мигрантски центрове в Сеута - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Сеута, предаде БНР. Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки.

Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст - определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица.

Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Сеута с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета "Санчес".

На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището.

Мароканските власти са спрели стотици мигранти да преминат границата с испанския северноафрикански анклав Сеута, съобщава BBC.

Това се случва две седмици, след като около 78 000 мигранти пристигнаха в анклава по море за няколко часа - 100 от които загинаха, според кмета на града. Както испанските, така и мароканските власти засилиха сигурността в района след притока и на фона на предположения в социалните мрежи, че втори масов опит за преминаване ще се проведе този уикенд.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    16 0 Отговор
    Испанците още не могат да се осъзнаят че това е планирано и организирано мероприятие . И че те ще загубят тая територия в Африка .
    И нищо не могат да направят щом нямат право да стрелят за охрана на границата .

    08:59 18.08.2026

  • 2 всичко

    8 0 Отговор
    временно ще е за постоянно ..затова ще идват и ще ви режат тиквите..боли но ще свикнете.алахакбар барабар с вашите дъщери и жени..толково сте либерални че готови да пожертвате и своите деца..не заслужавате да живеете..вашата участ е предрешена..благодарение на Меркел, Урсула и техните приятели в ЕС...

    09:08 18.08.2026

  • 3 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Гъбаркайте се още с криминалните навлеци-, играйте си по правилата на неолибералите на Сорос, вместо да ги пакетиране накуп и да ги изхвърлите в неутрални води щом не искат да си отидат у дома.

    09:08 18.08.2026

  • 4 Анонимен

    7 0 Отговор
    Вместо да върнат нашествениците обратно,те строят центрове. Погубват Европа.

    09:10 18.08.2026

  • 5 добре дошли в ЕС

    0 0 Отговор
    Дано раждаемостта се увеличи и вдъхнете нужната свежест на целия съюз.

    09:14 18.08.2026

  • 6 Леле! Испанците го закъсаха!

    3 0 Отговор
    Идва време за нова желязна завеса и всички по местата.
    И тогава да се сърдим сами на себе си.
    Като гледам снимката и тръпки ме побиват. Такова усещане имам и като минавам прз центъра на ясофия, да не говорим подлезите на какво са превърнати!
    Ами остава сами да се организираме и да ги почваме- политици, мигранти, депутати, депутета и т н

    09:15 18.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп си го връща

    1 0 Отговор
    Щом не му предоставиха право да си настанят цистерните, сега си взимат територия!

    09:18 18.08.2026

  • 9 Ами като нямат силите да ги изхвърлят

    0 0 Отговор
    там откъдето са дошли, ще им правят лагери, ще ги хранят, поят и лекуват. Цял свят разбра, че това е организирана атака на Мароко, за да си върне испанската колонийка. Другото решение е, Испания да напусне Африка.

    09:18 18.08.2026

  • 10 Възраждане

    1 0 Отговор
    Най-големият парадокс при българските избиратели. Всички са против идеологията, зад която стои ЕС, а никой не гласува против ЕС. Заради едната зона на комфорт ще стоим до последно с потъващия кораб

    09:18 18.08.2026

  • 11 Предложение

    2 0 Отговор
    Ние си имаме достатъчно римлянски мигранти които съсипват всичко,освен това се развъждат усилено.Трябва скопяване още от раждането.В противен случай бялата раса ще с
    даде фира.

    09:24 18.08.2026

  • 12 Смехоран

    0 0 Отговор
    Брех тия фафли,все не харесват какво пиша и трият.Значи съм на прав път.Фафли,ами за какво тогава ги правят тия оръжия?

    09:27 18.08.2026

  • 13 кви центрове бе

    0 0 Отговор
    Изхвърлете ги тия скакалци. Бой с камшици докато се махнат.

    09:40 18.08.2026

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