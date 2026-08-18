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Володимир Зеленски: Украйна работи за нови размени на военнопленници с Русия
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна работи за нови размени на военнопленници с Русия

18 Август, 2026 11:18 837 33

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  • донбас-
  • крим

Укринформ припомня, че последната засега размяна бе на 26 юни, когато 160 украински военнослужещи, които са били в руски плен от началото на войната през 2022 г., бяха пуснати на свобода

Володимир Зеленски: Украйна работи за нови размени на военнопленници с Русия - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна работи за нови размени на военнопленници с Русия, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския президент Володимир Зеленски по време на тазвечершното му традиционно видеообръщение към нацията, пише БТА.

"Работим със съответния екип, за да осигурим нови размени на военнопленници", каза Зеленски, допълвайки, че се надява усилията да дадат резултат.

Укринформ припомня, че последната засега размяна бе на 26 юни, когато 160 украински военнослужещи, които са били в руски плен от началото на войната през 2022 г., бяха пуснати на свобода.

Във видеообръщението си Зеленски обяви и че е одобрил първите си пет висши военни назначения в армията след дискусии с военни командири и главнокомандващия украинската армия Михайло Драпати.

"Много е важно, че на опитни командири им се дават по-големи възможности за действие. Ще има решения на ниво подразделения и войскови групировки. Одобрих първата серия от назначения, които обсъдих с Михайло Драпати. Вече са взети пет решения, ще бъдат взети още", каза Зеленски.

Междувременно Укринформ съобщи и конкретно назначение с указ на украинския президент - на Юрий Погрибни на поста камандващ Силите за логистика към Въоръжените сили на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    20 2 Отговор
    Наркомана събра си ли труповете на 35те хиляди украинци в Константиновка, или пак ще ги пише дезертирали за да не плаща обезщетения на роднините и да купева златни тоалетни

    Коментиран от #2, #3

    11:20 18.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ол1гофрен,

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Ти ли ги брои на място?

    Коментиран от #9

    11:25 18.08.2026

  • 4 има ли козяци

    19 3 Отговор
    Които могат да дадат смислено обяснение защо при размяната на трупове съотношението е от 10:1 до 20:1 в полза на руснаците? Обяснението че русия е в атакува и много руски бойци загиват, но бандерите не могат да им прибират труповете понеже руснаците напредват, не се вързва с твърдението че руснаците тъпчат на едно мясно вече пета година. Също така, от края на тази пролет ни надуват главата, че бандерите превземат всеки месец повече земя от колкото руснаците освобождават. След като бандерите напредват, къде са хилядите трупове на руснаци? Моля, само функционално грамотни козяци да се пробват с отговорите!

    Коментиран от #5, #8, #16, #27

    11:26 18.08.2026

  • 5 Питай

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "има ли козяци":

    Кобзон.

    Коментиран от #11

    11:27 18.08.2026

  • 6 розовото пони зеля

    17 1 Отговор
    Зеления гном няма войници и бърза сега да му връщали пленници та да ги праща веднага на фронта хахахахаха, работел за размяна, нема укри веееееее.

    11:28 18.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 14 Отговор

    До коментар #4 от "има ли козяци":

    Клепар кой ден се пада от тридневната специална военна операция?


    Ще ви бъда благодарен ако ми отговорите с конкретика.



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #10, #12

    11:29 18.08.2026

  • 9 име

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ол1гофрен,":

    Как пък не се намери едно евроатлантическо мишле с дупце да отиде до Константиновка, Купянск, Покровск, Мирноград, Часов Яр, или Авдеевка да ни докаже че бандерите държат положението

    11:31 18.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 има ли козяци

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Питай":

    Изрично казах само функционално грамотни да се пробват! Не се оцаждай, щом не знаеи какво е функционална грамотност.

    11:33 18.08.2026

  • 12 колко по конкретно сакаш хахахахаха

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А кой ти каза 3 дни Киев, ами ако е 30 години кво ша прави европата, та тя отсега накаля памперса, за укрите е военна операция за европата специална, и да операцията върви по план с хирургическа точност.

    11:33 18.08.2026

  • 13 Анонимен

    16 1 Отговор
    Ако Украйна се беше съгласила на условията на Русия от 2022 г., колко жертви и загуби само щеше да си спести!

    Коментиран от #17

    11:34 18.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Педро волгин

    1 9 Отговор
    Москва гори.Брюксел не.

    11:43 18.08.2026

  • 16 име ли козяци

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "има ли козяци":

    Кой ден се пада от седемнадесетия план за 40 дневна победа на киевската хунта!? Наркомана примоли ли се на Императора за милост и преговори?

    Коментиран от #20

    11:44 18.08.2026

  • 17 Анонимен

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Ако Сталин се беше съласил на предложенията на фюрера немаше да умрат 30 000 милиона съветски граждани.

    Коментиран от #26

    11:46 18.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аа майкуууу

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "име ли козяци":

    Император вика😂😂😂😂

    11:48 18.08.2026

  • 21 ПЪТКИН И СЛУГиТЕ МУ СА ЗАВИСИМИ

    1 3 Отговор
    ОТ. КАПИТАЛИСИЧЕСКИЯ РАЗКОШ ЗАЩОТО РОДНИНИТЕ ИМ СИИИИЧКИТЕ СИ КУПОНЯСВАТ НА ЗАПАД В СОБСТВЕНИТЕ СИ ИМЕНИЯ А ТОЙ ОБЕЗКОСТЯВААА БАААВНО ИМПЕРИЯТА В СГОВОР СЪС САТАНИСТИТЕ....

    11:49 18.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 WCкрайна нищо не прави по въпроса,

    8 1 Отговор
    от две седмици Яна Лантратова отправя предложения и списъци на киевския наркомански гангренясал и хунта му не реагират въобще.Така,че кажете истината,каквато е поне веднъж

    11:50 18.08.2026

  • 24 WCкрайна нищо не прави по въпроса,

    5 1 Отговор
    от две седмици Яна Лантратова отправя предложения и списъци на киевския наркомански гангренясал и хунта му nacиssткъ не реагират въобще.Така,че кажете истината,каквато е поне веднъж

    11:52 18.08.2026

  • 25 Опорка

    6 2 Отговор
    Проблема, както винаги, е че повечето пленени украинци нямат никакво желание да ги освобождават.

    11:57 18.08.2026

  • 26 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Да, само че Сталин е спечелил тогавашната война, а украинците нямат шанс в сегашната, колкото и ЕС да продължава да налива милиарди за "отбрана". Затова Украйна не трябваше да допуска разрастване на конфликта, от това само губят, а освен това губи и икономиката на цяла Европа.

    12:08 18.08.2026

  • 27 Гарит масква

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "има ли козяци":

    козяци няма , има козари като теб . руснаците на предват напред кръгом и пак напред

    12:19 18.08.2026

  • 28 ЗЕЛЕНСКИ РАБОТИ

    3 0 Отговор
    За нова златна тоалетна чиния.

    12:21 18.08.2026

  • 29 Камикадзе

    0 1 Отговор
    Украйна удари Ленинградска област с 400 дрона.
    Паралелно и Московска област Московска област. Видео
    Атаката срещу Московска област продължава цяла нощ. Петролна рафинерия и склад на Wildberries горят,

    12:30 18.08.2026

  • 30 Усроинформ

    2 1 Отговор
    сутрин......

    12:31 18.08.2026

  • 31 Усроинформ

    2 0 Отговор
    обед........

    12:33 18.08.2026

  • 32 Усроинформ

    2 0 Отговор
    вечер......

    12:34 18.08.2026

  • 33 Усроинформ

    1 0 Отговор
    сутрин.....обед.....вечер

    12:35 18.08.2026

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