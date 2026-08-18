Володимир Зеленски: Украйна работи за нови размени на военнопленници с Русия

Украйна работи за нови размени на военнопленници с Русия, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския президент Володимир Зеленски по време на тазвечершното му традиционно видеообръщение към нацията, пише БТА.
"Работим със съответния екип, за да осигурим нови размени на военнопленници", каза Зеленски, допълвайки, че се надява усилията да дадат резултат.
Укринформ припомня, че последната засега размяна бе на 26 юни, когато 160 украински военнослужещи, които са били в руски плен от началото на войната през 2022 г., бяха пуснати на свобода.
Във видеообръщението си Зеленски обяви и че е одобрил първите си пет висши военни назначения в армията след дискусии с военни командири и главнокомандващия украинската армия Михайло Драпати.
"Много е важно, че на опитни командири им се дават по-големи възможности за действие. Ще има решения на ниво подразделения и войскови групировки. Одобрих първата серия от назначения, които обсъдих с Михайло Драпати. Вече са взети пет решения, ще бъдат взети още", каза Зеленски.
Междувременно Укринформ съобщи и конкретно назначение с указ на украинския президент - на Юрий Погрибни на поста камандващ Силите за логистика към Въоръжените сили на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #2, #3
11:20 18.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ол1гофрен,
До коментар #1 от "име":Ти ли ги брои на място?
Коментиран от #9
11:25 18.08.2026
4 има ли козяци
Коментиран от #5, #8, #16, #27
11:26 18.08.2026
5 Питай
До коментар #4 от "има ли козяци":Кобзон.
Коментиран от #11
11:27 18.08.2026
6 розовото пони зеля
11:28 18.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "има ли козяци":Клепар кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Ще ви бъда благодарен ако ми отговорите с конкретика.
Благодаря за отговора!
Коментиран от #10, #12
11:29 18.08.2026
9 име
До коментар #3 от "Ол1гофрен,":Как пък не се намери едно евроатлантическо мишле с дупце да отиде до Константиновка, Купянск, Покровск, Мирноград, Часов Яр, или Авдеевка да ни докаже че бандерите държат положението
11:31 18.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 има ли козяци
До коментар #5 от "Питай":Изрично казах само функционално грамотни да се пробват! Не се оцаждай, щом не знаеи какво е функционална грамотност.
11:33 18.08.2026
12 колко по конкретно сакаш хахахахаха
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А кой ти каза 3 дни Киев, ами ако е 30 години кво ша прави европата, та тя отсега накаля памперса, за укрите е военна операция за европата специална, и да операцията върви по план с хирургическа точност.
11:33 18.08.2026
13 Анонимен
Коментиран от #17
11:34 18.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Педро волгин
11:43 18.08.2026
16 име ли козяци
До коментар #4 от "има ли козяци":Кой ден се пада от седемнадесетия план за 40 дневна победа на киевската хунта!? Наркомана примоли ли се на Императора за милост и преговори?
Коментиран от #20
11:44 18.08.2026
17 Анонимен
До коментар #13 от "Анонимен":Ако Сталин се беше съласил на предложенията на фюрера немаше да умрат 30 000 милиона съветски граждани.
Коментиран от #26
11:46 18.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аа майкуууу
До коментар #16 от "име ли козяци":Император вика😂😂😂😂
11:48 18.08.2026
21 ПЪТКИН И СЛУГиТЕ МУ СА ЗАВИСИМИ
11:49 18.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 WCкрайна нищо не прави по въпроса,
11:50 18.08.2026
24 WCкрайна нищо не прави по въпроса,
11:52 18.08.2026
25 Опорка
11:57 18.08.2026
26 Анонимен
До коментар #17 от "Анонимен":Да, само че Сталин е спечелил тогавашната война, а украинците нямат шанс в сегашната, колкото и ЕС да продължава да налива милиарди за "отбрана". Затова Украйна не трябваше да допуска разрастване на конфликта, от това само губят, а освен това губи и икономиката на цяла Европа.
12:08 18.08.2026
27 Гарит масква
До коментар #4 от "има ли козяци":козяци няма , има козари като теб . руснаците на предват напред кръгом и пак напред
12:19 18.08.2026
28 ЗЕЛЕНСКИ РАБОТИ
12:21 18.08.2026
29 Камикадзе
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